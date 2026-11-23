तान्या सिंह, एस्ट्रोपत्री। 23 नवंबर, सोमवार को शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, भरणी नक्षत्र और वैधृति योग का प्रभाव रहेगा। चंद्रमा मेष राशि में स्थित रहेगा, जिससे प्रेम संबंधों में अपनी बात रखने और स्पष्टता पाने की इच्छा बढ़ सकती है। भरणी नक्षत्र भावनाओं और रिश्तों में जिम्मेदारी का संकेत देता है।

ऐसे में सिंगल जातक नए जुड़ाव को समझें, जबकि कपल्स बातचीत में धैर्य रखें। छोटी गलतफहमी को बढ़ाने के बजाय एक-दूसरे की बात ध्यान से सुनना बेहतर रहेगा। मेष लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aries Love Horoscope Today) मेष राशि वालों, आज आप अपनी भावनाओं को छिपाने के बजाय खुलकर सामने रखना चाहेंगे। अगर किसी बात को लेकर आपके और पार्टनर के बीच बातचीत टल रही है, तो उसे शुरू करने का अच्छा समय है। हालांकि, अपनी बात रखते हुए सामने वाले से तुरंत सहमति की उम्मीद न करें। प्यार में पहल करना अच्छी बात है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को सोचने और जवाब देने का समय देना भी जरूरी है।

सिंगल: अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद है, तो बातचीत शुरू करने में झिझकने की जरूरत नहीं है। अपनी बात सहज तरीके से रखें। सामने वाले की प्रतिक्रिया को समझें और जल्दबाजी में रिश्ते को कोई नाम देने से बचें। रिलेशनशिप में: किसी पुराने मुद्दे पर खुलकर बात करने से गलतफहमी दूर हो सकती है। बातचीत में केवल अपनी बात साबित करने की कोशिश न करें। पार्टनर की राय भी सुनें। दोनों की जरूरतों को समझने से रिश्ता बेहतर होगा।

विवाहित: रोजमर्रा के कामों के बीच जीवनसाथी के लिए समय निकालें। साथ बैठकर बातचीत करना या कुछ पल साथ बिताना आपके रिश्ते में अपनापन बढ़ा सकता है। वृषभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Taurus Love Horoscope Today) वृषभ राशि वालों, आज आपको रिश्ते में भावनात्मक सुरक्षा और भरोसे की जरूरत अधिक महसूस हो सकती है। मन में कोई पुरानी बात या अधूरी चिंता चल रही है, तो उसे समझने की कोशिश करें। पार्टनर की चुप्पी को सीधे उनकी बेरुखी न मानें। हर व्यक्ति अपनी भावनाएं एक ही तरह से व्यक्त नहीं करता। आज अपने मन की बात शांत तरीके से रखना आपके लिए बेहतर रहेगा।

सिंगल: किसी पुराने व्यक्ति की याद आ सकती है या दोबारा संपर्क करने का विचार मन में आ सकता है। फैसला लेने से पहले सोचें कि उस रिश्ते में वापसी आपके लिए सही होगी या नहीं। केवल पुरानी यादों के आधार पर आगे न बढ़ें।

रिलेशनशिप में: अगर पार्टनर की किसी बात से मन दुखी है, तो उसे अपने भीतर दबाकर न रखें। साफ बताएं कि आपको किस बात की परेशानी है। उनसे बिना कहे आपकी हर भावना समझ लेने की उम्मीद करना गलतफहमी बढ़ा सकता है।

विवाहित: जीवनसाथी के साथ शांत समय बिताएं। घर की जिम्मेदारियों और बाहरी लोगों की राय को अपने निजी रिश्ते पर हावी न होने दें। आपसी भरोसे को प्राथमिकता दें। मिथुन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Gemini Love Horoscope Today) मिथुन राशि वालों, आज दोस्तों, बातचीत और साझा रुचियों के जरिए आपकी लव लाइफ में हलचल बढ़ सकती है। किसी दोस्त के माध्यम से नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। ऑनलाइन बातचीत भी दिलचस्प मोड़ ले सकती है। अगर आप पहले से किसी को डेट कर रहे हैं, तो भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने से आप दोनों एक-दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे। अपनी बातों और इरादों में स्पष्टता रखें।

सिंगल: किसी सामान्य बातचीत में आपको खास दिलचस्पी महसूस हो सकती है। नए व्यक्ति को जानने का मौका दें। शुरुआत में ही उसके इरादों को लेकर बड़े निष्कर्ष न निकालें। रिलेशनशिप में: अपनी योजनाओं और फैसलों में पार्टनर को शामिल करें। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि आपके जीवन में उनकी राय और मौजूदगी मायने रखती है। विवाहित: जीवनसाथी के साथ कोई पसंदीदा गतिविधि करें। रोज के एक जैसे रूटीन से थोड़ा बदलाव आपके मूड और आपसी बातचीत को बेहतर बना सकता है। कर्क लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Cancer Love Horoscope Today) कर्क राशि वालों, आज काम और निजी जिंदगी के बीच संतुलन बनाना जरूरी रहेगा। पेशेवर जिम्मेदारियों या करियर से जुड़ी चिंताओं के कारण आप पार्टनर को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे। हो सकता है कि उन्हें आपकी मौजूदगी और सहयोग की जरूरत हो। काम का तनाव घर तक लाने से बचें। सिंगल जातकों का ध्यान किसी ऐसे व्यक्ति पर जा सकता है जिसकी पेशेवर उपलब्धियां या आत्मविश्वास उन्हें प्रभावित करता है।

सिंगल: किसी की सफलता और आत्मविश्वास आपको आकर्षित कर सकता है। हालांकि, केवल उसके काम या सामाजिक पहचान से प्रभावित होकर फैसला न करें। यह भी समझें कि स्वभाव और सोच के स्तर पर आप दोनों कितने अनुकूल हैं। रिलेशनशिप में: काम का दबाव पार्टनर से बातचीत के तरीके को प्रभावित न करने दें। अगर आप व्यस्त हैं, तो उन्हें साफ बता दें। समय कम होने पर भी एक छोटा संदेश या हालचाल पूछना जुड़ाव बनाए रख सकता है।

विवाहित: घर और परिवार की जिम्मेदारियों पर जीवनसाथी से शांति से बात करें। हर काम का बोझ एक व्यक्ति पर छोड़ने के बजाय मिलकर जिम्मेदारियां बांटें। सिंह लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Leo Love Horoscope Today) सिंह राशि वालों, आज प्यार में नए अनुभव और अलग नजरिए आपके लिए खास हो सकते हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं जिसकी पृष्ठभूमि या सोच आपसे अलग हो। यात्रा या किसी नए सामाजिक माहौल में भी दिलचस्प मुलाकात संभव है। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, वे भविष्य की योजनाओं पर बात कर सकते हैं। ध्यान रखें कि बड़े फैसलों में दोनों की इच्छा और राय शामिल हो।

सिंगल: अपने सामान्य दायरे से बाहर निकलकर नए लोगों से मिलने का मौका दें। किसी अलग पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति के साथ बातचीत आपको आकर्षित कर सकती है। पहले एक-दूसरे की सोच समझें। रिलेशनशिप में: पार्टनर के साथ भविष्य के लक्ष्यों पर बात करें। अपनी इच्छाओं के साथ उनकी प्राथमिकताओं को भी महत्व दें। रिश्ते में किसी एक व्यक्ति की पसंद ही अंतिम फैसला नहीं होनी चाहिए। विवाहित: जीवनसाथी के साथ छोटी आउटिंग या पसंदीदा गतिविधि की योजना बनाएं। साथ बिताया गया समय रिश्ते में ताजगी ला सकता है। कन्या लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Virgo Love Horoscope Today) कन्या राशि वालों, आज रिश्ते में भरोसे और भावनात्मक नजदीकी को लेकर आप थोड़े संवेदनशील रह सकते हैं। पार्टनर की किसी बात या व्यवहार का अर्थ जरूरत से ज्यादा निकालने से बचें। उनके मूड में छोटा बदलाव हमेशा आपके रिश्ते से जुड़ा नहीं होता। अगर कोई गंभीर विषय मन में है, तो उस पर बात करें। अपनी भावनाओं को समझने के साथ सामने वाले की परिस्थिति को भी जगह दें।

सिंगल: किसी नए व्यक्ति के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है, लेकिन अपनी निजी बातें साझा करने में जल्दबाजी न करें। पहले उसके व्यवहार और भरोसेमंद होने को समझें। भावनात्मक जुड़ाव धीरे-धीरे बढ़ने दें। रिलेशनशिप में: संवेदनशील मुद्दों पर बात करते समय शब्दों का ध्यान रखें। हर असहमति को बहस में बदलने की जरूरत नहीं है। पार्टनर की बात सुनकर अपनी परेशानी समझाएं और समाधान खोजने की कोशिश करें। विवाहित: साझा पैसों और निजी सीमाओं से जुड़े मामलों में पारदर्शिता रखें। किसी बात को छिपाने या बिना पूछे धारणा बनाने से संदेह बढ़ सकता है। स्पष्ट बातचीत आपके रिश्ते को मजबूत रखेगी। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें। तुला लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Libra Love Horoscope Today) तुला राशि वालों, आज आपका ध्यान रिश्ते की स्थिति और आपसी अपेक्षाओं पर रह सकता है। आप जानना चाहेंगे कि सामने वाला इस संबंध को किस दिशा में ले जाना चाहता है। अगर कोई बात लंबे समय से स्पष्ट नहीं है, तो उस पर सीधे सवाल पूछें। हालांकि, जवाब पाने के लिए पार्टनर पर दबाव न बनाएं। भरोसे और आपसी सम्मान के साथ की गई बातचीत आपको स्थिति समझने में मदद करेगी।

सिंगल: कोई आत्मविश्वासी और साफ बात करने वाला व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित हो सकता है। उसकी बातों के साथ उसके व्यवहार पर भी ध्यान दें। लगातार एक जैसा व्यवहार किसी भी नए जुड़ाव को समझने में मदद करेगा। रिलेशनशिप में: आप दोनों को रिश्ते से क्या चाहिए, इस पर खुलकर चर्चा करें। पुराने झगड़ों का हिसाब रखने के बजाय मौजूदा परेशानी का समाधान खोजें। एक-दूसरे की अपेक्षाएं समझना जरूरी रहेगा। विवाहित: जीवनसाथी को अपनी चिंताएं और भावनाएं व्यक्त करने का पूरा मौका दें। उनकी बात बीच में काटने के बजाय ध्यान से सुनें। संतुलित बातचीत से किसी पुराने मुद्दे को सुलझाने में मदद मिल सकती है। वृश्चिक लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Scorpio Love Horoscope Today) वृश्चिक राशि वालों, आज रोजमर्रा की जिम्मेदारियां आपके रोमांटिक समय को प्रभावित कर सकती हैं। घर या काम के छोटे मुद्दों पर असहमति होने की संभावना है। कोशिश करें कि किसी मामूली परेशानी का असर आपके पूरे रिश्ते पर न पड़े। सिंगल जातकों को किसी परिचित माहौल में कोई पसंद आ सकता है। हालांकि, नए जुड़ाव को समझने के लिए समय देना बेहतर रहेगा।

सिंगल: कोई ऐसा व्यक्ति दिलचस्प लग सकता है जिसे आप पहले से जानते हैं। शुरुआत धीमी हो तो उसे तुरंत नकारें नहीं। बातचीत और व्यवहार के जरिए समझें कि आप दोनों के बीच वास्तविक अनुकूलता है या नहीं। रिलेशनशिप में: व्यावहारिक समस्याओं को मिलकर सुलझाएं। हर परेशानी के लिए पार्टनर को जिम्मेदार ठहराने से बचें। छोटी बातों पर नाराजगी जमा करने के बजाय समय रहते चर्चा करें। विवाहित: घर के काम और दूसरी जिम्मेदारियां आपस में बांटें। किसी छोटी असहमति को व्यक्तिगत आलोचना में न बदलें। सहयोग और धैर्य से दिन बेहतर रह सकता है। धनु लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Sagittarius Love Horoscope Today) धनु राशि वालों, आज आपकी लव लाइफ में हल्कापन, आकर्षण और रोमांस बढ़ सकता है। किसी के साथ हंसी-मजाक या पसंदीदा विषय पर बातचीत आपको करीब ला सकती है। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, वे किसी छोटे सरप्राइज या साथ में की जाने वाली गतिविधि से रिश्ते में उत्साह ला सकते हैं। बस भावनाओं में बहकर ऐसे वादे न करें जिन्हें पूरा करना मुश्किल हो।

सिंगल: किसी दिलचस्प व्यक्ति के साथ सहज बातचीत शुरू हो सकती है। फ्लर्टिंग और हल्का-फुल्का मजाक माहौल को अच्छा बना सकता है। चीजों को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने दें और सामने वाले को जानने का समय लें। रिलेशनशिप में: पार्टनर के साथ कुछ मजेदार करने की योजना बनाएं। हर बातचीत को जिम्मेदारियों और भविष्य की चिंता तक सीमित न रखें। स्नेह जताने का छोटा प्रयास भी आपके रिश्ते में खुशी ला सकता है। विवाहित: जीवनसाथी के साथ ऐसा समय बिताएं जिसमें घर या काम की चर्चा कम हो। साथ घूमना, खाना बनाना या कोई पसंदीदा काम करना आप दोनों को करीब ला सकता है। अपनी कुंडली का मांगलिक दोष फ्री में चेक मकर लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Capricorn Love Horoscope Today) मकर राशि वालों, आज घर, परिवार और भावनात्मक सुरक्षा से जुड़ी बातें आपके मन पर असर डाल सकती हैं। आप पार्टनर से अधिक भरोसा और अपनापन चाह सकते हैं। ऐसे में अपनी जरूरत बताने के बजाय चुप हो जाना समस्या बढ़ा सकता है। सिंगल जातक किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद कर सकते हैं जो स्थिर सोच और जिम्मेदार व्यवहार रखता हो। आपके लिए आज दिखावे से अधिक भरोसा मायने रखेगा।

सिंगल: किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षण बढ़ सकता है जो अपने इरादों को लेकर स्पष्ट हो। केवल आकर्षक बातों पर ध्यान देने के बजाय उसके व्यवहार और मूल्यों को समझें। रिलेशनशिप में: अगर किसी बात से मन परेशान है, तो दूरी बनाने के बजाय पार्टनर से बात करें। उन्हें बताएं कि आपको किस तरह के सहयोग और भरोसे की जरूरत है। विवाहित: घर या परिवार से जुड़े किसी विषय पर शांत बातचीत करें। जीवनसाथी की राय को महत्व दें। एक-दूसरे का सहयोग करने से निजी तनाव कम हो सकता है। कुंभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aquarius Love Horoscope Today) कुंभ राशि वालों, आज बातचीत और छोटे-छोटे प्रयास आपकी लव लाइफ को प्रभावित करेंगे। किसी संदेश, फोन कॉल या सामान्य मुलाकात से नया जुड़ाव शुरू हो सकता है। जो लोग रिश्ते में हैं, उन्हें अपनी बात कहने के तरीके पर ध्यान देना होगा। कभी-कभी सही बात भी गलत लहजे में कही जाए, तो विवाद हो सकता है। संकेतों में बात करने के बजाय अपनी भावनाएं स्पष्ट रखें।

सिंगल: किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत शुरू करने का मौका मिल सकता है जो आपके आसपास ही रहता हो या दोस्तों के जरिए परिचित हो। पहल करने में संकोच न करें, लेकिन सामने वाले की सहजता का भी ध्यान रखें।

रिलेशनशिप में: पार्टनर से यह उम्मीद न करें कि वे बिना बताए आपकी हर बात समझ जाएंगे। जो महसूस कर रहे हैं, उसे साफ शब्दों में कहें। संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत के दौरान लहजा शांत रखें। विवाहित: जीवनसाथी के साथ छोटी सैर या खुलकर बातचीत करने का समय निकालें। रोजमर्रा की व्यस्तता के बीच एक-दूसरे का हाल पूछना भी रिश्ते में ताजगी बनाए रख सकता है। मीन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Pisces Love Horoscope Today) मीन राशि वालों, आज आप रिश्ते में भरोसे, स्थिरता और भावनात्मक सुरक्षा को अधिक महत्व देंगे। प्यार जताने के तरीके और भविष्य की अपेक्षाओं पर आपका ध्यान रह सकता है। पैसों, परिवार या आने वाले समय से जुड़ी कोई बात चर्चा में आ सकती है। अपनी राय रखते समय रक्षात्मक होने से बचें। पार्टनर के नजरिए को समझने से बातचीत अधिक सहज रह सकती है।