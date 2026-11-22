तान्या सिंह, एस्ट्रोपत्री। आज का लव राशिफल 22 नवंबर 2026 रिश्तों में पहल, नए आकर्षण, प्यार और भावनात्मक समझ का संकेत दे रहा है। मेष राशि वालों का आत्मविश्वास बढ़ सकता है, जबकि सिंह को रोमांस का अच्छा अवसर मिल सकता है। मिथुन की सामाजिक मुलाकात खास बन सकती है और तुला रिश्ते की अपेक्षाओं पर बात करेगी। आज जानें मेष से मीन तक सभी राशियों की लव लाइफ, सिंगल जातकों की संभावनाएं और शादीशुदा जीवन का हाल।

मेष लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aries Love Horoscope Today) मेष राशि वालों, आज चंद्रमा आपकी ही राशि में रहेंगे, इसलिए अपनी भावनाएं व्यक्त करने का मन मजबूत हो सकता है। आप किसी खास व्यक्ति से बात शुरू कर सकते हैं या पार्टनर के साथ नई योजना बना सकते हैं। हालांकि, जल्दबाजी में वादा न करें। सामने वाला तुरंत जवाब न दे, तो उन्हें समय दें।

सिंगल: आपका आत्मविश्वास किसी का ध्यान खींच सकता है। स्वयं बातचीत शुरू करें। रिलेशनशिप में: पार्टनर से अधिक स्नेह चाहेंगे। अपनी जरूरत साफ बताएं। अचानक बनाई गई छोटी योजना आप दोनों को करीब ला सकती है। विवाहित: घरेलू जिम्मेदारियों के बीच जीवनसाथी के लिए समय निकालें। साथ बाहर जाना या शांत बातचीत करना रिश्ते में ताजगी ला सकता है। वृषभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Taurus Love Horoscope Today) वृषभ राशि वालों, आज आप रोमांटिक भावनाएं खुलकर जाहिर करने के बजाय अपने तक रखना पसंद कर सकते हैं। चंद्रमा आपके बारहवें भाव में रहेंगे, जिससे पुरानी यादें या पुराने रिश्ते की बातें मन में लौट सकती हैं। आप पार्टनर से आश्वासन चाहेंगे, लेकिन खुद पहल करने में झिझक सकते हैं। अपनी भावनाएं समझने के लिए समय लें।

सिंगल: अतीत का कोई व्यक्ति याद आ सकता है। सोचें कि आपको व्यक्ति की याद है या पुराने अपनत्व की। रिलेशनशिप में: अकेले समय की जरूरत हो, तो पार्टनर को बता दें। विवाहित: जीवनसाथी के साथ शांत समय बिताएं। पुरानी चिंता मन में रखने के बजाय सही समय पर साझा करें। मिथुन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Gemini Love Horoscope Today) मिथुन राशि वालों, आज आपकी सामाजिक और रोमांटिक जिंदगी में नई ऊर्जा आ सकती है। चंद्रमा आपके ग्यारहवें भाव में रहेंगे, जो दोस्तों और साझा रुचियों से जुड़ा है। किसी सामान्य बातचीत का रुख दिलचस्प हो सकता है। प्रेम संबंध में हैं, तो साथ मिलकर कोई योजना बनाएं। रिश्ते के फैसलों में बाहरी लोगों की राय को अधिक महत्व न दें।

सिंगल: किसी दोस्त या सामाजिक परिचय के जरिए दिलचस्प व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। नए लोगों से मिलने के लिए खुले रहें। रिलेशनशिप में: दोस्तों के साथ समय बिताना अच्छा रहेगा। सामाजिक व्यस्तता के बीच एक-दूसरे के लिए निजी समय भी निकालें। विवाहित: परिवार या दोस्तों का कार्यक्रम दिन में बदलाव ला सकता है। योजना से पहले जीवनसाथी की पसंद पूछें। कर्क लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Cancer Love Horoscope Today) कर्क राशि वालों, आज काम और सार्वजनिक जिम्मेदारियां आपके निजी जीवन से समय मांग सकती हैं। चंद्रमा आपके दसवें भाव में रहेंगे, इसलिए ध्यान करियर और लक्ष्यों पर अधिक रहेगा। पार्टनर आपकी व्यस्तता समझेंगे, लेकिन उन्हें भी आपके स्नेह की जरूरत होगी। काम का तनाव निजी बातचीत में न लाएं।

सिंगल: कार्यस्थल या पेशेवर संपर्कों के जरिए किसी से दिलचस्प बातचीत हो सकती है। परिचय को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने दें। रिलेशनशिप में: पार्टनर भविष्य की योजना या साथ समय बिताने की बात उठा सकते हैं। उनकी बात ध्यान से सुनें। विवाहित: काम और घर की जिम्मेदारियां साथ आ सकती हैं। जीवनसाथी के साथ काम बांटें और बातचीत के लिए समय रखें। सिंह लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Leo Love Horoscope Today) सिंह राशि वालों, आज प्रेम जीवन में रोमांच और नए अनुभवों की चाह बढ़ सकती है। चंद्रमा आपके नौवें भाव में रहेंगे, जो यात्रा, शिक्षा और भविष्य की योजनाओं से जुड़ा है। पार्टनर के साथ भी दिनचर्या से हटकर कुछ करने का मन बनेगा। अपनी अपेक्षाएं वास्तविक रखें और सामने वाले को अलग राय रखने की जगह दें।

सिंगल: यात्रा, पढ़ाई या साझा रुचि से जुड़े आयोजन में किसी से मुलाकात हो सकती है। बातचीत आगे बढ़ाएं, लेकिन पहली छाप पर फैसला न लें। रिलेशनशिप में: पार्टनर के साथ भविष्य की योजना पर चर्चा करें। साझा लक्ष्य रिश्ते में उत्साह और समझ बढ़ा सकते हैं। विवाहित: छोटी यात्रा, धार्मिक स्थल या पारिवारिक गतिविधि आप दोनों को करीब ला सकती है। जीवनसाथी की पसंद भी शामिल करें। कन्या लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Virgo Love Horoscope Today) कन्या राशि वालों, आज रिश्ते में भावनात्मक नजदीकी, भरोसा और अनकही अपेक्षाएं अहम होंगी। चंद्रमा आपके आठवें भाव में रहेंगे, इसलिए आप पार्टनर की भावनाओं और संबंध की गहराई समझना चाहेंगे। हर बात को शक की नजर से न देखें। किसी संवेदनशील विषय पर बात करते समय जल्दबाजी न करें। भरोसा व्यवहार की निरंतरता से मजबूत होता है।

सिंगल: किसी के प्रति आकर्षण हो सकता है, लेकिन उनके इरादों को समझने में समय लें। रिलेशनशिप में: भरोसे या भावनात्मक जरूरतों पर निजी बातचीत उपयोगी होगी। पार्टनर को परखने के बजाय सीधे सवाल पूछें। विवाहित: पुराना मुद्दा फिर ध्यान मांग सकता है। हर पुरानी असहमति न दोहराएं। आज जरूरी विषय पर मिलकर समाधान खोजें। तुला लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Libra Love Horoscope Today) तुला राशि वालों, आज प्रेम और साझेदारी से जुड़ी अपेक्षाएं आपके ध्यान में रहेंगी। चंद्रमा आपके सातवें भाव में रहेंगे, इसलिए आप समझना चाहेंगे कि रिश्ते में दोनों की जरूरतें कितनी पूरी हो रही हैं। पार्टनर के साथ समय बिताने, साझा फैसले पर चर्चा करने या गलतफहमी दूर करने का अवसर मिल सकता है। अपनी बात कहने के साथ सामने वाले को भी खुलकर बोलने दें।

सिंगल: आप प्रेम को लेकर गंभीर हो सकते हैं। आत्मविश्वासी और साफ बात करने वाला व्यक्ति आपका ध्यान खींच सकता है। भावनात्मक अनुकूलता भी देखें। रिलेशनशिप में: पार्टनर रिश्ते के भविष्य पर स्पष्टता चाह सकते हैं। अपनी अपेक्षाएं बताएं और उनकी बात सुनते समय रक्षात्मक न हों। विवाहित: जीवनसाथी का नजरिया समझें। साथ बाहर जाना या भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करना अच्छा रहेगा। फैसले मिलकर लें। वृश्चिक लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Scorpio Love Horoscope Today) वृश्चिक राशि वालों, आज रोजमर्रा के काम और जिम्मेदारियां रिश्ते के लिए समय कम कर सकती हैं। चंद्रमा आपके छठे भाव में रहेंगे, इसलिए दिनचर्या, छोटे मतभेद और घर के काम ध्यान मांगेंगे। व्यावहारिक ढंग से जिम्मेदारियां बांटेंगे, तो अनावश्यक तनाव कम होगा।

सिंगल: आज रोमांस के पीछे सक्रिय रूप से भागने का मन नहीं होगा। अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें और उलझे हुए रिश्ते से दूरी रखें। रिलेशनशिप में: योजना या जिम्मेदारी पर असहमति हो सकती है। समस्या पर बात करें, लेकिन पार्टनर पर व्यक्तिगत टिप्पणी न करें। विवाहित: घर के कामों में बेहतर तालमेल बनाएं। जीवनसाथी को सहयोग दें, खासकर जब दोनों व्यस्त हों। धनु लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Sagittarius Love Horoscope Today) धनु राशि वालों, आज प्रेम जीवन में हल्कापन, आकर्षण और रोमांच बढ़ सकता है। चंद्रमा आपके पांचवें भाव में रहेंगे, जो प्रेम और आनंद से जुड़ा है। रिश्ते में हैं, तो रोजमर्रा की व्यस्तता से हटकर कुछ ऐसा करें, जिससे साथ समय बिताने की खुशी लौटे। तेज आकर्षण को लंबे समय की अनुकूलता न समझें। सामने वाले को जानने के लिए समय दें।

सिंगल: आपका हास्य और आत्मविश्वास किसी का ध्यान खींच सकता है। हल्की बातचीत नए परिचय की शुरुआत हो सकती है। रिलेशनशिप में: पार्टनर के साथ डेट या साझा शौक तय करें। आज साथ हंसने और अच्छा समय बिताने पर ध्यान दें। विवाहित: जीवनसाथी के साथ दिनचर्या से हटकर समय बिताएं। छोटा सरप्राइज या साथ टहलना अपनापन बढ़ा सकता है। मकर लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Capricorn Love Horoscope Today) मकर राशि वालों, आज घर, परिवार और भावनात्मक सुकून प्रेम जीवन का मूड तय कर सकते हैं। चंद्रमा आपके चौथे भाव में रहेंगे, इसलिए घर के माहौल या परिवार की चिंता पर पार्टनर से बात हो सकती है। बाहर के लोगों का दबाव रिश्ते पर हावी न होने दें। पारिवारिक विषय पर असहमति हो, तो जीवनसाथी के साथ मिलकर निर्णय लें। गर्मजोशी से की गई बातचीत भी दिन को सुखद बना सकती है।

सिंगल: परिवार या परिचितों के जरिए किसी से मुलाकात हो सकती है। देखें कि बातचीत सहज रहती है या नहीं। रिलेशनशिप में: पार्टनर अधिक भावनात्मक सहयोग चाह सकते हैं। जरूरी बातचीत के दौरान फोन और दूसरी व्यस्तताएं अलग रखें। विवाहित: घर की योजना में सहयोग करें। रिश्तेदारों की राय को साझा फैसलों पर हावी न होने दें। जीवनसाथी से मिलकर तय करें। कुंभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aquarius Love Horoscope Today) कुंभ राशि वालों, आज आपकी लव लाइफ में बातचीत और छोटे प्रयास खास भूमिका निभाएंगे। चंद्रमा आपके तीसरे भाव में रहेंगे, जो संवाद और रोजमर्रा के संपर्क से जुड़ा है। पार्टनर के साथ टाले हुए विषय पर चर्चा का अवसर मिलेगा। अनावश्यक आलोचना से बचें। छोटी ड्राइव, स्नेहभरा संदेश या ध्यान से की गई बातचीत नजदीकी लौटा सकती है।

सिंगल: साझा दोस्त या संदेश के जरिए नया परिचय हो सकता है। बातचीत को स्वाभाविक रहने दें और आपसी दिलचस्पी समझें। रिलेशनशिप में: जिस विषय पर बात टाल रहे थे, उसे आज उठा सकते हैं। अपनी बात कहें और पार्टनर को भी जवाब का समय दें। विवाहित: साथ में छोटी ड्राइव या कोई सामान्य काम करना दिन को अच्छा बना सकता है। छोटे प्रयास अपनापन बनाए रखेंगे। मीन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Pisces Love Horoscope Today) मीन राशि वालों, आज प्रेम जीवन में सुरक्षा, परिवार की अपेक्षाएं और भावनात्मक सम्मान महत्वपूर्ण रहेंगे। चंद्रमा आपके दूसरे भाव में रहेंगे, इसलिए आप सोच सकते हैं कि रिश्ता कितना भरोसा और स्थिरता देता है। पैसों, घर के खर्च या भविष्य की योजनाओं पर बातचीत हो सकती है। पार्टनर की प्राथमिकताएं आपसे अलग हों, तो लहजा नरम रखें।

सिंगल: आप ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं, जिसके साथ आप सुरक्षित महसूस करें। उनके व्यवहार और मूल्यों को समझें। रिलेशनशिप में: पैसों, परिवार या भविष्य की अपेक्षाओं पर बात हो सकती है। अपनी चिंता बताएं, लेकिन पार्टनर को दोष न दें। विवाहित: घर के खर्च या परिवार के फैसले पर चर्चा करें। व्यावहारिक विषयों को स्नेह पर हावी न होने दें। निष्कर्ष 22 नवंबर का लव राशिफल रिश्तों में पहल और समझदारी का महत्व बताता है। मेष और सिंह के लिए रोमांस के मौके बन सकते हैं, जबकि तुला को अपेक्षाओं पर बात करनी होगी। राशियों के लिए भरोसा और सम्मान जरूरी रहेंगे। जल्दबाजी से बचें और पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। रिश्ते को समय दें, एक-दूसरे की बात सुनें और प्रयासों की सराहना करें।