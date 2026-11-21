तान्या सिंह, एस्ट्रोपत्री। 21 नवंबर 2026 को चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे। द्रिक पंचांग के अनुसार शुक्ल द्वादशी तिथि 22 नवंबर की सुबह 4:56 बजे तक और उत्तराभाद्रपद नक्षत्र सुबह 6:50 बजे तक रहेगा। इसके बाद रेवती नक्षत्र शुरू होगा।

चंद्रमा और शनि की युति भावनाओं को गंभीर बना सकती है, जबकि शुक्र की दृष्टि आकर्षण बढ़ाएगी। आज धैर्य, स्पष्ट बातचीत और आपसी सम्मान रिश्तों को संभालने में मदद करेंगे। सोच समझकर प्रतिक्रिया देना आपके लिए लाभकारी रहेगा। मेष लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aries Love Horoscope Today) मेष राशि वालों, आज पार्टनर के साथ बाहर जाने या छोटी यात्रा का मौका मिल सकता है। चंद्रमा-शनि की युति आपको थोड़ा गंभीर बना सकती है। छोटी बात पर नाराज न हों।

परिवार को आपके समय या सहयोग की जरूरत पड़ सकती है। घरेलू जिम्मेदारियों में संतुलन रखें। साथ में पसंदीदा जगह चुनना दिन को अधिक सुखद और यादगार भी बना सकता है। सिंगल: दोस्तों के साथ किसी नए व्यक्ति से बातचीत हो सकती है। उन्हें समझने का समय लें। रिलेशनशिप में: पार्टनर के साथ छोटी योजना आपका मूड अच्छा करेगी। कार्यक्रम बदल जाए, तो नाराज होने के बजाय सहजता से परिस्थिति संभालें। विवाहित: जीवनसाथी के साथ बाहर जाने की योजना बन सकती है। काम बांटेंगे, तो बहस से बचेंगे। वृषभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Taurus Love Horoscope Today) वृषभ राशि वालों, आज आकर्षण और सामाजिक मेलजोल बढ़ सकता है। शुक्र की दृष्टि रोमांटिक भावनाएं जगाएगी, लेकिन चंद्रमा-शनि की युति आपको पार्टनर के व्यवहार पर अधिक सोचने के लिए प्रेरित कर सकती है।

हर बात पर सहमति की अपेक्षा न रखें। सामने वाले का नजरिया समझेंगे, तो पुराना मतभेद सुलझ सकता है। सिंगल: आपका व्यक्तित्व किसी का ध्यान खींच सकता है। नया परिचय दिलचस्प लगे, तो बातचीत बढ़ाएं और सामने वाले के इरादे समझें। रिलेशनशिप में: कोई बात परेशान कर रही है, तो पार्टनर से खुलकर कहें। उनकी बात सुनने से स्थिति का दूसरा पक्ष समझ आएगा। विवाहित: जीवनसाथी की कोई बात आपको असहज कर सकती है। तुरंत निष्कर्ष निकालने के बजाय धैर्य से बात करें और अपेक्षाएं स्पष्ट करें। मिथुन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Gemini Love Horoscope Today) मिथुन राशि वालों, आज प्रेम जीवन में उत्साह बढ़ाने वाला अनुभव मिल सकता है। शुक्र का प्रभाव आकर्षण और बातचीत बढ़ाएगा। किसी बातचीत में कोई व्यक्ति आपका ध्यान खींच सकता है।

आकर्षण के आधार पर बड़ा फैसला न लें। अपनों के लिए समय रखें। काम की व्यस्तता के बावजूद किसी खास व्यक्ति के संदेश का जवाब देने के लिए समय निकालें। सिंगल: किसी नए व्यक्ति से बातचीत खास बन सकती है। विचारों का मेल आकर्षण बढ़ाएगा, लेकिन रिश्ते को तुरंत नाम देने की जरूरत नहीं है। रिलेशनशिप में: पार्टनर के साथ घूमने की योजना बन सकती है। काम के कारण एक-दूसरे के लिए समय कम न होने दें। विवाहित: जीवनसाथी के साथ बाहर जा सकते हैं। बच्चों से बातचीत में धैर्य रखें और गुस्से को घर के माहौल पर हावी न होने दें। कर्क लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Cancer Love Horoscope Today) कर्क राशि वालों, पार्टनर के शब्दों का असर मन पर रह सकता है। चंद्रमा-शनि की युति संवेदनशीलता बढ़ाएगी। छोटी बात मन में न बढ़ाएं। कोई सवाल हो, तो अनुमान लगाने के बजाय सीधे पूछें।

परिवार के बुजुर्गों से बातचीत हो सकती है। अपनों के साथ समय बिताना सुकून देगा। बुजुर्गों की सलाह आपको अपनी उलझन नए नजरिए से देखने में मदद कर सकती है। सिंगल: नए रिश्ते को लेकर सोचें। अकेलेपन के कारण जल्दबाजी न करें। रिलेशनशिप में: पार्टनर की किसी बात से सवाल उठें, तो आरोप लगाने के बजाय सीधे बात करें। अपनी भावना स्पष्ट रखें। विवाहित: बुजुर्गों से बातचीत आप दोनों को करीब ला सकती है। जीवनसाथी के साथ परिवार को समय दें। किसी घरेलू विषय पर उनका अनुभव उपयोगी साबित हो सकता है। सिंह लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Leo Love Horoscope Today) सिंह राशि वालों, पुराने रिश्ते या अधूरी बातचीत की याद लौट सकती है। चंद्रमा-शनि की युति भावनात्मक गंभीरता बढ़ाएगी। किसी चर्चा में आपकी प्रतिक्रिया तीखी हो सकती है, इसलिए शब्दों का ध्यान रखें।

पार्टनर की भावनाओं को महत्व दें। परिवार और दोस्तों के साथ समय मन हल्का कर सकता है। आज आत्मसम्मान और रिश्ते की जरूरतों के बीच संतुलन बनाना आपके लिए जरूरी रहेगा। सिंगल: पुराने व्यक्ति से बात करने का मन हो सकता है। दूरी की वजह याद करें। रिलेशनशिप में: पुराना मतभेद सामने आए, तो वही शिकायत बार-बार न दोहराएं। पार्टनर को सुनें और समाधान खोजें। विवाहित: घर की अधूरी जिम्मेदारी पर जीवनसाथी से शांति से बात करें। काम पूरा होने के बाद साथ समय बिताएं। कन्या लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Virgo Love Horoscope Today) कन्या राशि वालों, आज दिलचस्प मुलाकात हो सकती है। चंद्रमा का सातवें भाव से संबंध साझेदारी को महत्वपूर्ण बनाएगा। शनि की युति पुरानी बातों पर सोच बढ़ा सकती है। छोटी चिंता को बड़ा मतभेद न बनने दें। ध्यान से सुनें और स्पष्टता के लिए सवाल पूछें।

मुलाकात के बाद जल्द वादा करने के बजाय कुछ और बातचीत करें। छोटी यात्रा या साझा जिम्मेदारी भी रिश्ते में सहजता ला सकती है। सिंगल: किसी खास व्यक्ति से मुलाकात संभव है। आगे बढ़ने से पहले आपसी सोच समझें। रिलेशनशिप में: पार्टनर की पुरानी बात परेशान करे, तो मन में संदेह रखने के बजाय उनसे स्पष्टता मांगें। विवाहित: जीवनसाथी या परिवार के बड़े से किसी फैसले पर मतभेद हो सकता है। अपनी राय रखें और उनका पक्ष भी सुनें। तुला लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Libra Love Horoscope Today) तुला राशि वालों, आज पुरानी उलझन सुलझ सकती है। चंद्रमा-शनि पुराना मतभेद जगा सकते हैं। शुक्र बातचीत में मदद करेगा। किसी टाले हुए विषय पर आज पहल करें। किसी के व्यवहार को तुरंत गलत न समझें। संतुलित बातचीत भरोसा बढ़ा सकती है।

किसी भरोसेमंद दोस्त से अपनी उलझन साझा करना उपयोगी हो सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय आप दोनों की बातचीत से ही लें। सिंगल: सामाजिक मेलजोल में दिलचस्प व्यक्ति मिल सकता है। बातचीत की सहजता पर ध्यान दें। रिलेशनशिप में: पुरानी गलतफहमी दूर करें। अपनी परेशानी बताएं और पार्टनर को सुनें। विवाहित: जीवनसाथी के साथ टाला हुआ विषय उठ सकता है। बातचीत शांत रखें और जरूरी निर्णय आपस में मिलकर लें। वृश्चिक लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Scorpio Love Horoscope Today) वृश्चिक राशि वालों, आज पार्टनर के साथ बाहर जाने की योजना बन सकती है। काम का दबाव आपका मूड बदल सकता है। परेशानी को घर की बातचीत पर हावी न होने दें। परिवार और अनुभवी व्यक्ति का सहयोग मदद करेगा। पार्टनर के सुझावों को भी महत्व दें।

दिन की शुरुआत किसी छोटे स्नेहपूर्ण संदेश से करें। इससे पार्टनर को आपके साथ होने का एहसास मिलेगा और व्यस्तता के बीच भी जुड़ाव बना रहेगा। सिंगल: पसंदीदा व्यक्ति से बात हो सकती है। अपनी रुचि जाहिर करें। रिलेशनशिप में: साथ बाहर जाएं और निजी तनाव साझा करें। विवाहित: परिवार के साथ छोटी आउटिंग अच्छा बदलाव ला सकती है। जीवनसाथी की राय सुनें और घरेलू जिम्मेदारियों में सहयोग करें। धनु लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Sagittarius Love Horoscope Today) धनु राशि वालों, आज भावनाओं में उतार-चढ़ाव हो सकता है। किसी करीबी के व्यवहार पर सवाल उठ सकते हैं और पार्टनर से छोटी असहमति संभव है। चंद्रमा-शनि की युति आपको गंभीर बनाएगी, जबकि शुक्र की दृष्टि नजदीकी की इच्छा बढ़ा सकती है। संतुलन रखें। अपनी बात सोचकर कहें और छोटी नाराजगी को बड़ी बहस न बनने दें।

किसी की बात से असहज हों, तो प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा रुकें। भरोसा बनाए रखने के लिए सवाल पूछना बेहतर रहेगा। सिंगल: किसी नए व्यक्ति के प्रति आकर्षण हो सकता है। जुड़ने से पहले उनके इरादे समझें और व्यवहार में निरंतरता देखें। रिलेशनशिप में: पार्टनर अपेक्षा के अनुसार प्रतिक्रिया न दें, तो नाराजगी बढ़ाने के बजाय अपनी जरूरत स्पष्ट करें। विवाहित: घरेलू फैसले पर मतभेद हो सकता है। गुस्से में निर्णय न लें। मकर लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Capricorn Love Horoscope Today) मकर राशि वालों, काम और जिम्मेदारियां पार्टनर के लिए समय कम कर सकती हैं। चंद्रमा-शनि आपको गंभीर रख सकते हैं। अधूरे कामों से मन हटाएं। पार्टनर की भावनात्मक जरूरतों को महत्व दें। छोटी यात्रा या परिवार के साथ योजना बन सकती है। करीबी लोगों के लिए समय निकालें।

जीवनसाथी के साथ सप्ताहांत या परिवार की किसी योजना पर बात कर सकते हैं। छोटी मुलाकात भी व्यस्त दिन में अपनापन बनाए रखेगी। सिंगल: लक्ष्यों पर ध्यान रहेगा, फिर भी सामाजिक संपर्क बनाए रखें। सामान्य बातचीत से नया परिचय मिल सकता है। रिलेशनशिप में: पार्टनर के लिए समय निकालें। बातचीत दूरी कम करेगी। विवाहित: घर के काम जीवनसाथी के साथ बांटें। साझा योजना करीब आने का अवसर देगी। कुंभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aquarius Love Horoscope Today) कुंभ राशि वालों, मन की बात कहना मुश्किल हो सकता है। आप करीब रहना चाहेंगे, लेकिन भावनाएं कह नहीं पाएंगे। चंद्रमा का दूसरा भाव परिवार और बातचीत पर जोर देता है। शनि चर्चाओं को गंभीर बना सकते हैं। व्यस्तता के बीच चुप्पी को दूरी न बनने दें। पारिवारिक या धार्मिक आयोजन जुड़ाव बढ़ा सकता है।

भावनात्मक रूप से किसी के करीब आने पर अपनी सीमाएं और अपेक्षाएं भी स्पष्ट रखें। इससे आगे की बातचीत अधिक सहज और भरोसेमंद रह सकती है। सिंगल: भविष्य के रिश्ते की अपेक्षाएं समझें। भावनाएं बताने की जल्दबाजी न करें। रिलेशनशिप में: मन की बात पार्टनर से कहें। चुप्पी गलत संकेत दे सकती है। ईमानदार रहें। विवाहित: काम के बीच जीवनसाथी और परिवार के लिए समय निकालें। धार्मिक कार्यक्रम या साझा जिम्मेदारी बातचीत का अवसर दे सकती है। मीन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Pisces Love Horoscope Today) मीन राशि वालों, आज भावनाएं गहरी रह सकती हैं। शुक्र आकर्षण बढ़ाएगा, चंद्रमा-शनि पुरानी निराशा जगा सकते हैं। किसी की बात से दुख हो, तो जिद न करें। पार्टनर से बिना कहे सब समझने की उम्मीद न करें। अपनी बात स्पष्ट कहें और उन्हें धैर्य से सुनें। आपसी समझ दिन सुखद बनाएगी।