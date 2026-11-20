तान्या सिंह, एस्ट्रोपत्री। 20 नवंबर 2026 को चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे। आज पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र सुबह 6:56 बजे तक रहेगा, इसके बाद उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा। शुक्ल दशमी सुबह 7:15 बजे तक रहेगी और फिर एकादशी तिथि लगेगी।

आज पुराने मतभेद सुलझाने, भावनाएं साझा करने और रिश्तों में नई पहल करने के मौके बन सकते हैं। जानें मेष से मीन तक सभी राशियों के प्रेम जीवन, सिंगल जातकों और विवाहित जोड़ों के लिए दिन के संकेत।

मेष लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aries Love Horoscope Today)

मेष राशि वालों, आज आप पार्टनर के साथ कुछ शांत और निजी पल बिताना चाहेंगे, लेकिन घर की जिम्मेदारियां आपकी योजना बदल सकती हैं। चंद्रमा आपके बारहवें भाव में हैं, इसलिए निजी भावनाएं और एकांत की जरूरत अधिक महसूस हो सकती है। जीवनसाथी घरेलू कामों में व्यस्त रह सकते हैं, जिससे छोटी बात पर मतभेद संभव है। किसी मामूली नाराजगी को पूरे दिन पर हावी न होने दें। दोस्तों के साथ छोटी यात्रा या बाहर घूमने की योजना मन हल्का कर सकती है।

सिंगल: आज आप अपनी भावनाएं निजी रखना पसंद कर सकते हैं। दोस्तों के साथ किसी मुलाकात या बाहर जाने के दौरान दिलचस्प बातचीत हो सकती है। आकर्षण महसूस हो, तो उसे स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने दें। रिलेशनशिप में: आप पार्टनर के साथ अधिक समय चाहते हैं, लेकिन उनकी व्यस्तता आड़े आ सकती है। नाराज होने के बजाय अपनी जरूरत स्पष्ट करें। थोड़ा समझौता दिन को बेहतर बना सकता है। विवाहित: घर के काम या मेहमानों के आने से आपकी योजनाएं बदल सकती हैं। जिम्मेदारियां आपस में बांटें और छोटी बातों पर बहस से बचें। साथ में बाहर जाना अच्छा रहेगा। वृषभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Taurus Love Horoscope Today) वृषभ राशि वालों, आज प्रेम जीवन में कोई सुखद बात आपका मूड अच्छा कर सकती है। चंद्रमा आपके ग्यारहवें भाव में हैं, जो दोस्ती, साझा योजनाओं और सार्थक बातचीत से जुड़ा है। जीवनसाथी की ओर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है या पार्टनर के साथ पहले से बेहतर समझ महसूस हो सकती है। किसी पुराने मतभेद को सुलझाने के लिए भी दिन अनुकूल है। बातचीत के दौरान बीती निराशाओं को फिर से सामने लाने के बजाय रिश्ते को बेहतर बनाने पर ध्यान दें।

सिंगल: किसी दोस्त के साथ बातचीत निजी हो सकती है या कोई पुराना परिचित दोबारा दिलचस्पी दिखा सकता है। सामने वाले को जानने का अवसर दें और उनके व्यवहार में निरंतरता पर ध्यान रखें। रिलेशनशिप में: किसी अधूरी बातचीत को पूरा करने का अच्छा मौका मिल सकता है। अपनी भावनाएं बताएं, लेकिन पुरानी शिकायतों की सूची न बनाएं। एक-दूसरे का उत्साह बढ़ाने से रिश्ते में गर्मजोशी लौटेगी। विवाहित: जीवनसाथी कोई अच्छी खबर साझा कर सकते हैं। घर की सजावट या किसी उपयोगी सामान की खरीदारी पर चर्चा भी संभव है। परिवार के साथ कुछ अच्छा समय बिताने की योजना बनाएं। मिथुन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Gemini Love Horoscope Today) मिथुन राशि वालों, आज रिश्ते से जुड़ा कोई पुराना मुद्दा दोबारा सामने आ सकता है। चंद्रमा आपके दसवें भाव में हैं, इसलिए काम और दूसरी जिम्मेदारियां भी आपका ध्यान मांगेंगी। निजी जीवन और व्यस्त दिनचर्या के बीच संतुलन बनाने के लिए थोड़ी कोशिश करनी होगी। जिस विषय पर पहले ठीक से बात नहीं हो पाई थी, उसे अब शांतिपूर्वक सुलझाने का अवसर मिल सकता है। जीवनसाथी के साथ खरीदारी या किसी सामाजिक गतिविधि में शामिल होने की योजना भी बन सकती है।

सिंगल: अतीत का कोई व्यक्ति दोबारा संपर्क कर सकता है। बातचीत अच्छी लगे, तो भी आगे बढ़ने से पहले सोचें कि पिछली बार दूरी क्यों बनी थी और अब क्या बदला है। रिलेशनशिप में: पुराना मतभेद फिर चर्चा में आ सकता है। पार्टनर की चिंता सुनें और बातचीत को जल्द खत्म करने की कोशिश न करें। इस बार समस्या का हल निकालने पर ध्यान दें। विवाहित: घर के सामान की खरीदारी या पारिवारिक जिम्मेदारी साथ संभालनी पड़ सकती है। बच्चों से जुड़ी बातों पर धैर्य रखें। दोस्तों के साथ कोई योजना दिन में बदलाव ला सकती है। कर्क लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Cancer Love Horoscope Today) कर्क राशि वालों, आज आपके लिए अपनी भावनाएं सही शब्दों में व्यक्त करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। चंद्रमा आपके नौवें भाव में हैं, इसलिए परिवार की सलाह, व्यक्तिगत विश्वास और सहयोग देने वाले लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। काम की व्यस्तता या दूरी के कारण किसी खास व्यक्ति से बातचीत कम हो सकती है। ऐसे में लंबे समय तक चुप रहने से बचें। दोस्तों के साथ समय बिताने से मन हल्का हो सकता है। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने पर अपनी उलझन भी बेहतर समझ पाएंगे।

सिंगल: किसी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन पहल करने को लेकर असमंजस है, तो पहले अपनी भावनाएं समझें। किसी भरोसेमंद दोस्त की सलाह आपको स्थिति का दूसरा पहलू दिखा सकती है। रिलेशनशिप में: दूरी या व्यस्तता के कारण बातचीत कम हुई है, तो दोबारा संपर्क बनाने की कोशिश करें। छोटा फोन कॉल या स्नेहभरा संदेश भी पार्टनर को भरोसा दिला सकता है। विवाहित: जीवनसाथी आपकी जिम्मेदारियों को समझेंगे, लेकिन उन्हें भी आपके साथ समय बिताने की इच्छा हो सकती है। खुलकर बातचीत के लिए समय निकालें। परिवार के किसी बड़े की सलाह घरेलू मामले में मदद कर सकती है। सिंह लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Leo Love Horoscope Today) सिंह राशि वालों, आज पुराने मतभेद या पहले कही गई कोई बात फिर बातचीत का हिस्सा बन सकती है। चंद्रमा आपके आठवें भाव में हैं, इसलिए कुछ भावनाएं और अनसुलझे सवाल मन में उभर सकते हैं। पार्टनर की किसी पुरानी बात को याद करके नाराज होने के बजाय यह समझने की कोशिश करें कि समस्या अब भी कहां बनी हुई है। दोस्तों के साथ समय बिताने से मन का बोझ कम हो सकता है, हालांकि घर के काम भी आपका समय ले सकते हैं।

सिंगल: पुराना आकर्षण या पिछला अनुभव आपको फिर याद आ सकता है। बीती निराशा के कारण किसी नए व्यक्ति को मौका देने से पीछे न हटें। हर नया परिचय अपने तरीके से समझने की जरूरत है। रिलेशनशिप में: पुरानी असहमति सामने आए, तो बातचीत का उद्देश्य समाधान होना चाहिए। पार्टनर की बात ध्यान से सुनें। इससे एक ही मुद्दे पर बार-बार होने वाली बहस से बच सकेंगे। विवाहित: घरेलू जिम्मेदारियों के कारण जीवनसाथी के साथ समय कम मिल सकता है। काम बांटकर संभालें। दोस्तों से बातचीत या किसी धार्मिक गतिविधि में शामिल होने से आपको सुकून मिल सकता है। कन्या लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Virgo Love Horoscope Today) कन्या राशि वालों, आज रिश्ते में स्पष्टता और आपसी समझ की जरूरत रहेगी। चंद्रमा आपके सातवें भाव में हैं, इसलिए पार्टनरशिप और वैवाहिक जीवन पर ध्यान अधिक रहेगा। किसी बात को लेकर मन में संदेह या असंतोष है, तो उसे दबाकर रखने से स्थिति बेहतर नहीं होगी। अपनी परेशानी सीधे बताएं और पार्टनर को भी अपना पक्ष रखने दें। काम का दबाव या दूरी साथ बिताए समय को कम कर सकती है, इसलिए बातचीत के लिए जानबूझकर समय निकालना उपयोगी रहेगा।

सिंगल: आप किसी गंभीर और स्थिर रिश्ते की तलाश को लेकर अधिक स्पष्ट हो सकते हैं। नए व्यक्ति की तुलना अपनी हर अपेक्षा से करने के बजाय उनके स्वभाव और सोच को समझें। रिलेशनशिप में: कोई बात परेशान कर रही है, तो शांत होकर पार्टनर से साझा करें। उन्हें यह मानकर न चलें कि वे आपकी मनःस्थिति अपने आप समझ जाएंगे। शिकायतों के बजाय समाधान पर बात करें। विवाहित: काम और परिवार की जिम्मेदारियों से एक-दूसरे के लिए समय कम मिल सकता है। मन में कोई बात हो, तो उसे खुलकर कहें। परिवार के बड़े सदस्य आपके फैसले से असहमत हों, तो धैर्य से बात रखें। तुला लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Libra Love Horoscope Today) तुला राशि वालों, आज आपका प्रेम जीवन सामाजिक मेलजोल और रोजमर्रा की छोटी खुशियों से बेहतर हो सकता है। चंद्रमा आपके छठे भाव में हैं, इसलिए आप रिश्ते में चल रहे छोटे मतभेद दूर करने और अपनों के लिए समय निकालने पर ध्यान देंगे। पार्टनर के साथ बाहर जाने की योजना बन सकती है। किसी नए व्यक्ति से सहज बातचीत भी आपको अच्छी लग सकती है। परिवार के किसी अनुभवी सदस्य की सलाह किसी उलझे हुए मामले को समझने में मदद कर सकती है।

सिंगल: किसी नए परिचय या सामान्य बातचीत में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है। ऐसा व्यक्ति आकर्षित कर सकता है, जिसके साथ आप बिना झिझक बात कर सकें। रिश्ते को आगे बढ़ने का समय दें। रिलेशनशिप में: पार्टनर के साथ छोटी आउटिंग या कोई साझा गतिविधि दिन में ताजगी ला सकती है। अपनी योजनाओं पर बातचीत करें और दोनों की पसंद को महत्व दें। विवाहित: जीवनसाथी के साथ सामान्य दिनचर्या से हटकर कुछ समय बिताने का मौका मिलेगा। परिवार के किसी फैसले पर बड़े की सलाह उपयोगी हो सकती है। दोस्तों या रिश्तेदारों से मिलना भी अच्छा रहेगा। वृश्चिक लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Scorpio Love Horoscope Today) वृश्चिक राशि वालों, आज घर और परिवार की जिम्मेदारियां आपका काफी समय ले सकती हैं। चंद्रमा आपके पांचवें भाव में हैं, जो प्रेम और भावनाओं की अभिव्यक्ति से जुड़ा है। आप पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताना चाहेंगे, लेकिन अपनी चिंताओं के कारण खुलकर बात करना आसान नहीं लगेगा। घर के कामों में एक-दूसरे का सहयोग करें और छोटी बातों पर बहस से बचें। यदि आमने-सामने मिलना संभव न हो, तो फोन या संदेश के जरिए संपर्क बनाए रखना भी जरूरी होगा।

सिंगल: किसी व्यक्ति में दिलचस्पी हो सकती है, लेकिन अपनी भावनाएं बताने में हिचकिचाहट रहेगी। बातचीत या फोन कॉल से समझने की कोशिश करें कि सामने वाले की दिलचस्पी भी है या नहीं। रिलेशनशिप में: मुलाकात न हो पाए, तो पार्टनर के लिए एक अच्छा फोन कॉल जरूर निकालें। मन में चल रही बात साझा करें। खामोशी से सामने वाले के समझने की उम्मीद न रखें। विवाहित: घर की जरूरतों को मिलकर पूरा करने से आपसी तालमेल बढ़ेगा। रोजमर्रा के कामों को बहस की वजह न बनने दें। दोस्तों से मिलने या बाहर समय बिताने की योजना भी बना सकते हैं। धनु लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Sagittarius Love Horoscope Today) धनु राशि वालों, आज पुरानी यादें या किसी पुराने मतभेद का असर आपके मूड पर पड़ सकता है। चंद्रमा आपके चौथे भाव में हैं, इसलिए घर, परिवार और भावनात्मक सुरक्षा से जुड़े विषय महत्वपूर्ण रहेंगे। घरेलू योजना को लेकर पार्टनर के साथ तालमेल में कमी महसूस हो सकती है, लेकिन बातचीत से स्थिति सुधर सकती है। बच्चों की पढ़ाई या घर के खर्च से जुड़ी चर्चा भी हो सकती है। आर्थिक चिंता को व्यक्तिगत आलोचना में बदलने से बचें।

सिंगल: अतीत का कोई व्यक्ति याद आ सकता है। दोबारा संपर्क करने से पहले सोचें कि आप सच में उस रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं या केवल पुरानी यादों में खोए हैं। रिलेशनशिप में: घर से जुड़े किसी फैसले पर पार्टनर की राय अलग हो सकती है। मतभेद को बढ़ाने के बजाय यह तय करें कि बदलाव की जरूरत कहां है। व्यावहारिक समाधान निकालना संभव रहेगा। विवाहित: बच्चों की शिक्षा या घरेलू खर्च पर बातचीत हो सकती है। जीवनसाथी के साथ मिलकर योजना बनाएं और किसी एक को दोष देने से बचें। साझा जिम्मेदारी लेने से तनाव कम होगा। मकर लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Capricorn Love Horoscope Today) मकर राशि वालों, आज पार्टनर के साथ अतीत से जुड़ी लंबी बातचीत हो सकती है। चंद्रमा आपके तीसरे भाव में हैं, जो संवाद और अपने विचार व्यक्त करने से जुड़ा है। आप दोनों अपनी-अपनी बात पर अड़े रह सकते हैं, इसलिए चर्चा को बहस बनने से रोकना जरूरी होगा। हर पुरानी शिकायत दोहराने के बजाय इस पर ध्यान दें कि अब क्या बेहतर किया जा सकता है। करीबी दोस्तों या परिवार से बातचीत करने पर भी मन हल्का हो सकता है।

सिंगल: पुराने रिश्ते की कोई बात या पिछली गलती याद आ सकती है। उससे सीख जरूर लें, लेकिन अपने भविष्य के रिश्तों को उसी अनुभव के आधार पर तय न करें। रिलेशनशिप में: किसी मुश्किल विषय पर आखिरकार खुलकर बात हो सकती है। पार्टनर से अपनी बात मनवाने की जिद न करें। उनका नजरिया सुनें और आगे बढ़ने का रास्ता खोजें। विवाहित: परिवार से जुड़ा पुराना मुद्दा चर्चा में आ सकता है। एक-दूसरे को पूरा समय दें और असंबंधित शिकायतों को बातचीत में शामिल न करें। कुंभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aquarius Love Horoscope Today) कुंभ राशि वालों, आज अतीत की यादें किसी पुराने खास व्यक्ति से दोबारा संपर्क करने का विचार दे सकती हैं। चंद्रमा आपके दूसरे भाव में हैं, इसलिए परिवार, बातचीत और भावनात्मक मूल्यों से जुड़े विषय आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। जिस व्यक्ति से कभी बातचीत कम हो गई थी, उसे संदेश भेजने का मन हो सकता है। एक फोन कॉल भी बातचीत का नया रास्ता खोल सकती है। धार्मिक आयोजन या दोस्तों के साथ शाम बिताने से दिन में अच्छा बदलाव आ सकता है।

सिंगल: किसी पुराने दोस्त या पूर्व आकर्षण से दोबारा बात करने की इच्छा हो सकती है। संपर्क करने से पहले समझें कि आप इस बातचीत से क्या उम्मीद रखते हैं। सामने वाले को जवाब देने का समय दें। रिलेशनशिप में: पार्टनर के साथ पुराने दिनों की कोई याद साझा कर सकते हैं। रिश्ते की शुरुआत से जुड़ी बातें दोहराने से अपनापन बढ़ सकता है। वर्तमान की तुलना लगातार अतीत से करने से बचें। विवाहित: किसी धार्मिक कार्यक्रम या पारिवारिक आयोजन में जीवनसाथी के साथ शामिल हो सकते हैं। शाम को पुराने दोस्तों से मुलाकात भी संभव है। सामाजिक योजनाओं के बीच पार्टनर के लिए समय जरूर रखें। मीन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Pisces Love Horoscope Today) मीन राशि वालों, आज प्रेम जीवन में सबसे सुखद संकेत आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा आपकी ही राशि में हैं, इसलिए भावनाएं और निजी रिश्ते अधिक महत्वपूर्ण महसूस होंगे। पार्टनर आपके लिए कोई खास योजना बना सकते हैं और शाम को साथ बाहर जाने का अवसर मिल सकता है। सिंगल जातकों को भी कोई अच्छी खबर मिल सकती है या कोई व्यक्ति खुद पहल करके अपनी दिलचस्पी जाहिर कर सकता है। परिवार के साथ धार्मिक कार्यक्रम की योजना भी दिन को खास बना सकती है।