तान्या सिंह, एस्ट्रोपत्री। 19 नवंबर 2026 का प्रेम राशिफल रिश्तों में बातचीत, भरोसे और नई मुलाकातों पर ध्यान देने का संकेत देता है। आज चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। शुक्ल नवमी सुबह 7:05 बजे तक, फिर दशमी रहेगी। व्याघात योग के बाद हर्षण योग शुरू होगा। जानिए आपकी राशि की लव लाइफ, पार्टनर के साथ तालमेल और वैवाहिक रिश्तों के लिए आज का लव राशिफल क्या खास संकेत देता है।

मेष लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aries Love Horoscope Today) मेष राशि वालों, आज पार्टनर आपकी बात समझ सकते हैं, हालांकि हर फैसले पर सहमति जरूरी नहीं होगी। दोस्तों, सामाजिक संपर्कों और घर की किसी व्यवस्था से जुड़ी चर्चा हो सकती है। अपनी बात रखते समय लहजे का ध्यान रखें। बड़े भाई-बहनों का स्नेह और दोस्तों का सहयोग आपके दिन को बेहतर बना सकता है।

सिंगल: दोस्त किसी नए व्यक्ति से मुलाकात करा सकते हैं। भावनात्मक रूप से जुड़ने से पहले उनकी सोच और व्यवहार को समझें। रिलेशनशिप में: पार्टनर आपकी बात सुनेंगे, लेकिन उनकी राय अलग हो सकती है। इसे नाराजगी न समझें। एक-दूसरे को अपनी बात कहने का अवसर दें। विवाहित: घर की मरम्मत या खरीदारी से जुड़ा फैसला सामने आ सकता है। जीवनसाथी के साथ मिलकर समाधान निकालें। अपनी बात मनवाने की जिद से बचें। वृषभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Taurus Love Horoscope Today) वृषभ राशि वालों, आज पुराने मतभेद को सुलझाने और मन की बात कहने का अवसर मिल सकता है। कामकाज की जिम्मेदारियां अधिक रहने से परिवार और पार्टनर के लिए समय निकालना मुश्किल हो सकता है। फिर भी अपनी व्यस्तता के बारे में उन्हें बताते रहें। बातचीत में स्पष्टता रहेगी, तो भावनात्मक दूरी नहीं बढ़ेगी।

सिंगल: किसी खास व्यक्ति के सामने अपनी दिलचस्पी जाहिर करने का मन हो सकता है। उनके जवाब का इंतजार करते हुए अपनी भावनाएं स्पष्ट रखें। रिलेशनशिप में: पुराने मतभेद पर बात करें, लेकिन हर पुरानी शिकायत दोहराने से बचें। आगे रिश्ते को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। विवाहित: जीवनसाथी आपकी कामकाज की व्यस्तता समझ सकते हैं। दिन के अंत में उनके साथ कुछ समय बैठकर बातचीत जरूर करें। मिथुन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Gemini Love Horoscope Today) मिथुन राशि वालों, आज आप पार्टनर से अधिक समय और ध्यान चाह सकते हैं, लेकिन परिवार और दूसरी जिम्मेदारियां आपकी दिनचर्या व्यस्त रख सकती हैं। हर बात अपने अनुसार करवाने की कोशिश से तनाव बढ़ सकता है। थोड़ी लचक और एक-दूसरे की जरूरतों को समझने की इच्छा रिश्ते में संतुलन बनाए रखेगी।

सिंगल: परिवार की जिम्मेदारियां रोमांस से अधिक ध्यान मांग सकती हैं। नए परिचय को अपनी पसंद के अनुसार आगे बढ़ने का दबाव न दें। रिलेशनशिप में: पार्टनर आपसे समय मांग सकते हैं। उनकी जरूरत समझें और ऐसा कार्यक्रम बनाएं, जिसमें दोनों सहज रहें। विवाहित: माता-पिता से जुड़ी यात्रा या जिम्मेदारी आपकी योजना बदल सकती है। जीवनसाथी को पहले से बताएं और काम मिलकर संभालें। कर्क लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Cancer Love Horoscope Today) कर्क राशि वालों, आज किसी खास व्यक्ति को लेकर आपकी भावनाएं स्पष्ट हो सकती हैं। आप अपने रिश्ते को गहराई से समझने और अपनी अपेक्षाओं पर विचार करने के लिए समय निकाल सकते हैं। किसी मुलाकात या बातचीत से नया नजरिया मिल सकता है। घर के कामों के बीच भी निजी बातचीत के लिए समय जरूर रखें।

सिंगल: किसी दिलचस्प मुलाकात के बाद आप अपनी भावनाओं को नए तरीके से समझ सकते हैं। रिश्ते की दिशा तय करने में जल्दबाजी न करें। रिलेशनशिप में: पार्टनर से बात करके समझें कि रिश्ते में क्या अच्छा चल रहा है और किस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। विवाहित: घर की जिम्मेदारियां मिलकर संभालें। जीवनसाथी आपके सहयोग की सराहना कर सकते हैं। रोजमर्रा के कामों के अलावा निजी विषयों पर भी बात करें। सिंह लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Leo Love Horoscope Today) सिंह राशि वालों, आज पार्टनरशिप और वैवाहिक जीवन पर आपका ध्यान अधिक रह सकता है। अपनी जरूरतों के साथ जीवनसाथी की अपेक्षाओं को भी समझें। घर की खरीदारी या किसी जिम्मेदारी को लेकर चर्चा हो सकती है। परिवार के बड़े सदस्य से मतभेद होने पर भी बातचीत में सम्मान बनाए रखें।

सिंगल: सामाजिक कार्यक्रम में किसी नए व्यक्ति से बातचीत हो सकती है। परिचय को आगे बढ़ाने से पहले आपसी समझ विकसित होने दें। रिलेशनशिप में: पार्टनर घर की किसी जिम्मेदारी में आपका सहयोग चाह सकते हैं। इसे साथ काम करने का अवसर समझें। विवाहित: परिवार के बड़े सदस्य से मतभेद हो, तो अपनी बात शांति से रखें। जीवनसाथी के साथ घरेलू जिम्मेदारियां साझा करें। कन्या लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Virgo Love Horoscope Today) कन्या राशि वालों, आज रिश्ते में स्पष्ट बातचीत और एक-दूसरे की इच्छाओं को महत्व देना जरूरी रहेगा। रोजमर्रा की जिम्मेदारियां और पुराने मतभेद ध्यान मांग सकते हैं। परिवार के किसी बड़े की सलाह उपयोगी हो सकती है। घर के लिए खरीदारी या किसी काम से बाहर जाना भी पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका दे सकता है।

सिंगल: आप अपनी पसंद और रिश्ते से जुड़ी अपेक्षाओं को लेकर अधिक स्पष्ट रहेंगे। किसी खास व्यक्ति से बात करते समय अपने इरादे ईमानदारी से बताएं। रिलेशनशिप में: कौन सही है, यह साबित करने के बजाय एक-दूसरे की अपेक्षाएं समझें। खुली बातचीत से पुराना मतभेद सुलझ सकता है। विवाहित: घर की खरीदारी या परिवार से जुड़ा फैसला मिलकर लें। जीवनसाथी की पसंद को शामिल करने से आपसी तालमेल बेहतर होगा। तुला लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Libra Love Horoscope Today) तुला राशि वालों, आज प्रेम जीवन में नए जुड़ाव और भावनाएं साझा करने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात संभव है, जो आपकी बात समझे और अपने विचार भी सहजता से रखे। पार्टनर के साथ घर के कामों में सहयोग करना भी नजदीकी बढ़ा सकता है। अपने रिश्ते के फैसले दूसरों की राय पर न छोड़ें।

सिंगल: कोई ऐसा व्यक्ति आपका ध्यान खींच सकता है, जिसके साथ बातचीत सहज लगे। परिचय को समय दें और उसके व्यवहार में निरंतरता देखें। रिलेशनशिप में: दोस्तों की राय को अपने निजी फैसलों पर हावी न होने दें। पार्टनर से सीधे अपनी अपेक्षाएं साझा करें। विवाहित: जीवनसाथी के साथ खाना बनाने, सजावट या घर की खरीदारी में समय बिताएं। साथ काम करने से बातचीत और अपनापन बढ़ेगा। वृश्चिक लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Scorpio Love Horoscope Today) वृश्चिक राशि वालों, आज मन की बात शब्दों में कहना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। घर और परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां भी ध्यान मांगेंगी। किसी जरूरी बात को लंबे समय तक मन में दबाकर न रखें। सही समय पर की गई बातचीत छोटी चिंता को बढ़ने से रोक सकती है। दोस्तों के साथ समय बिताने से मूड भी बेहतर होगा।

सिंगल: किसी के प्रति दिलचस्पी जाहिर करने से पहले अपनी भावनाएं समझें। दोस्तों के साथ किसी कार्यक्रम में नए लोगों से मिलने का अवसर मिल सकता है। रिलेशनशिप में: कोई बात परेशान कर रही है, तो सही समय पर पार्टनर से चर्चा करें। उनकी बात भी ध्यान से सुनें। विवाहित: परिवार या दोस्तों के साथ कोई योजना बन सकती है। जीवनसाथी के साथ पुरानी चिंता का समाधान निकालने की कोशिश करें और एक-दूसरे के लिए समय रखें। धनु लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Sagittarius Love Horoscope Today) धनु राशि वालों, आज पार्टनर कुछ शांत या कम उपलब्ध नजर आ सकते हैं। इसे तुरंत नाराजगी का कारण न बनाएं। बातचीत, छोटी यात्राओं और परिवार से जुड़े विषयों पर ध्यान रहेगा। किसी यात्रा के दौरान नए व्यक्ति से परिचय हो सकता है। बच्चों या परिवार की जिम्मेदारियों के बीच पार्टनर के साथ सहयोग बनाए रखना जरूरी होगा।

सिंगल: यात्रा या किसी मुलाकात में नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। परिचय को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने दें। रिलेशनशिप में: पार्टनर कम बात करें, तो उनकी स्थिति समझने की कोशिश करें। सहज बातचीत से गलतफहमी दूर हो सकती है। विवाहित: बच्चों की देखभाल और परिवार की जिम्मेदारियां मिलकर संभालें। काम बांटने से घर का माहौल सहज रहेगा। मकर लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Capricorn Love Horoscope Today) मकर राशि वालों, आज पार्टनर की कोई बात आपको परेशान कर सकती है। छोटी टिप्पणी को बड़ी नाराजगी में बदलने से बचें। परिवार और बातचीत से जुड़े मामले सामने आ सकते हैं। किसी बाहरी व्यक्ति की दखलअंदाजी भी भ्रम पैदा कर सकती है। अपने रिश्ते पर भरोसा रखें और निजी मामलों को आपसी बातचीत से सुलझाएं।

सिंगल: किसी व्यक्ति को लेकर दोस्तों की राय मिल सकती है। उनकी बात सुनें, लेकिन फैसला अपने अनुभव के आधार पर करें। रिलेशनशिप में: पार्टनर की बात बुरी लगे, तो शांत होकर बताएं कि आपको कैसा महसूस हुआ। निजी मामलों में दूसरों को शामिल न करें। विवाहित: भाई-बहनों का सहयोग घर की जिम्मेदारी आसान कर सकता है। परिवार के किसी मुद्दे पर जीवनसाथी की राय अलग हो, तो उसका सम्मान करें। कुंभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aquarius Love Horoscope Today) कुंभ राशि वालों, आज किसी खास व्यक्ति के साथ समय बिताने की इच्छा बढ़ सकती है। चंद्रमा आपकी राशि में हैं और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव आपको अपनी भावनाओं और रिश्तों की अपेक्षाओं पर गंभीरता से सोचने के लिए प्रेरित कर सकता है। किसी मुलाकात से नया आकर्षण पैदा हो सकता है। दोस्तों के साथ यात्रा की चर्चा और परिवार के बड़ों की जिम्मेदारियां भी दिन का हिस्सा बन सकती हैं।

सिंगल: किसी खास व्यक्ति से मुलाकात संभव है। अपनी दिलचस्पी जाहिर करें, लेकिन आकर्षण के साथ आपसी सोच और स्वभाव का मेल भी समझें। रिलेशनशिप में: पार्टनर के लिए समय निकालें। साथ में बाहर जाना या कोई साझा योजना बनाना रिश्ते में नई गर्मजोशी ला सकता है। विवाहित: दोस्तों के साथ यात्रा या परिवार के बड़े सदस्य की जिम्मेदारी को लेकर योजना बन सकती है। अपना कार्यक्रम जीवनसाथी के साथ साझा करें। मीन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Pisces Love Horoscope Today) मीन राशि वालों, आज अचानक मिला संदेश या छोटा रोमांटिक इशारा आपका दिन खुशनुमा बना सकता है। दूर रहने वाला कोई व्यक्ति फोन या संदेश के जरिए संपर्क कर सकता है। कोई ऐसा इंसान भी अपनी दिलचस्पी जाहिर कर सकता है, जो सही मौके का इंतजार कर रहा था। विवाहित जातकों को बातचीत में धैर्य रखना होगा, क्योंकि छोटी असहमति संभव है।