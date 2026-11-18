तान्या सिंह, एस्ट्रोपत्री। आज का लव राशिफल 18 नवंबर 2026 बताता है कि मेष से मीन तक आपकी प्रेम जिंदगी में क्या बदल सकता है। कन्या राशि वालों की पुराने खास व्यक्ति से बातचीत फिर शुरू हो सकती है, जबकि वृश्चिक राशि वालों की मुलाकात नए आकर्षण से हो सकती है। तुला के लिए रोमांस के मौके हैं, वहीं सिंह और कुंभ को गलतफहमी से बचना होगा। जानें सिंगल, प्रेमी जोड़ों और विवाहित जातकों के लिए आज का राशिफल।

मेष लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aries Love Horoscope Today) मेष राशि वालों, आज प्रेम जीवन सामान्य रूप से स्थिर रह सकता है, लेकिन छोटी-छोटी असहमतियां आपके धैर्य की परीक्षा ले सकती हैं। कुंभ राशि में चंद्रमा और राहु की युति आपके सामाजिक दायरे, दोस्तों और रिश्तों में दूसरे लोगों की भूमिका को उभार सकती है। पार्टनर की किसी सामान्य टिप्पणी का गलत अर्थ निकालने से बचें। किसी छोटी बात को गंभीर बहस में बदलने की जरूरत नहीं है। रोजमर्रा की दिनचर्या से हटकर साथ समय बिताना आपके रिश्ते में सहजता लौटा सकता है।

सिंगल: दोस्तों के समूह या किसी सामाजिक कार्यक्रम में नए लोगों से बातचीत का अवसर मिल सकता है। हालांकि, हर अच्छी बातचीत को प्रेम की शुरुआत मानने की जल्दबाजी न करें। सामने वाले के व्यवहार और इरादों को समझने के लिए समय दें। स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने वाला परिचय अधिक भरोसेमंद हो सकता है।

रिलेशनशिप में: किसी छोटी बात पर पार्टनर से मतभेद हो सकता है। अपनी बात समझाते समय नाराजगी या चुप्पी का सहारा लेने के बजाय शांति से बातचीत करें। साथ में कहीं घूमने जाना, खरीदारी करना या दोस्तों से मिलना आपके मूड को बेहतर बना सकता है।

विवाहित: किसी सामाजिक मुलाकात या अचानक बने कार्यक्रम के कारण घर की दिनचर्या बदल सकती है। जीवनसाथी के साथ घरेलू खरीदारी या किसी व्यावहारिक योजना पर चर्चा भी संभव है। विचार अलग हों, तो एक-दूसरे की बात सुनें। थोड़ी समझदारी साथ बिताए समय को सुखद बनाए रखेगी।

वृषभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Taurus Love Horoscope Today) वृषभ राशि वालों, आज काम और निजी जिम्मेदारियों के बीच प्रेम जीवन को समय देना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कुंभ राशि में चंद्रमा और राहु की युति आपके दसवें भाव को प्रभावित कर रही है, इसलिए करियर, प्रतिष्ठा और बाहरी जिम्मेदारियां अधिक ध्यान मांग सकती हैं। इससे पार्टनर के साथ बातचीत के लिए समय कम मिल सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि रिश्ते में भावनात्मक जुड़ाव कमजोर हो रहा है। परिवार के किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपको रिश्ते या घरेलू मामले को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकती है।

सिंगल: आज आपका ध्यान प्रेम से अधिक अपने लक्ष्यों और जिम्मेदारियों पर रह सकता है। किसी करीबी की सलाह आपको यह सोचने पर मजबूर कर सकती है कि आप भविष्य के रिश्ते में क्या चाहते हैं। किसी निर्णय की जल्दी न करें। पहले अपनी भावनात्मक जरूरतों को समझें।

रिलेशनशिप में: पार्टनर के साथ उतना समय नहीं मिल पाएगा, जितनी आपकी इच्छा है। फिर भी एक स्नेहभरा संदेश या थोड़ी देर की खुली बातचीत आप दोनों को करीब रख सकती है। प्यार को केवल साथ बिताए घंटों से न आंकें।

विवाहित: पिता या परिवार के किसी सम्मानित सदस्य की सलाह घरेलू फैसले में उपयोगी हो सकती है। जीवनसाथी के साथ घर की सजावट, बदलाव या किसी पारिवारिक धार्मिक आयोजन पर चर्चा हो सकती है। अपनी राय रखने के साथ उनके सुझावों को भी महत्व दें।

मिथुन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Gemini Love Horoscope Today) मिथुन राशि वालों, आज अपने रिश्ते से जुड़ी बातों में बाहरी लोगों की राय को जरूरत से ज्यादा महत्व देने से बचें। कुंभ राशि में चंद्रमा और राहु की युति आपके नौवें भाव को सक्रिय कर रही है। किसी की टिप्पणी, अफवाह या अधूरी जानकारी आपके मन में पार्टनर को लेकर संदेह पैदा कर सकती है। बिना पूरी बात जाने प्रतिक्रिया देना अनावश्यक तनाव बढ़ा सकता है। परिवार के साथ धार्मिक गतिविधि या किसी साझा योजना में शामिल होना मन को हल्का कर सकता है। अपने रिश्ते को दूसरों की धारणाओं के बजाय आपसी समझ से देखें।

सिंगल: दोस्तों या रिश्तेदारों से किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में राय मिल सकती है, जिसमें आपकी दिलचस्पी है। उनकी बात सुनें, लेकिन अपना फैसला उस व्यक्ति के व्यवहार को देखकर करें। दूसरों की कही हर बात को सच मानने की जरूरत नहीं है।

रिलेशनशिप में: किसी तीसरे व्यक्ति की टिप्पणी आपके और पार्टनर के बीच गलतफहमी पैदा कर सकती है। कोई बात परेशान कर रही है, तो सीधे पार्टनर से पूछें। मन में धारणाएं बनाने के बजाय शांत बातचीत से स्थिति समझना बेहतर रहेगा।

विवाहित: परिवार के साथ धार्मिक कार्यक्रम या किसी रिश्तेदार से मुलाकात की योजना बन सकती है। जीवनसाथी के साथ किसी छोटी यात्रा या साझा गतिविधि पर भी चर्चा संभव है। निजी मामलों में रिश्तेदारों की राय को जरूरत से ज्यादा दखल न देने दें।

कर्क लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Cancer Love Horoscope Today) कर्क राशि वालों, आज रिश्ते में भावनात्मक नजदीकी और एक-दूसरे की बात समझना आपके लिए खास महत्व रखेगा। कुंभ राशि में चंद्रमा और राहु की युति आपके आठवें भाव को प्रभावित कर रही है। इसके कारण मन में दबे सवाल, पुरानी चिंताएं या किसी बात को लेकर असमंजस सामने आ सकता है। आप चाहेंगे कि पार्टनर आपकी परेशानी बिना कहे समझ लें, लेकिन चुप रहने से गलतफहमी बढ़ सकती है। अपनी भावनाएं सहजता से साझा करें और सामने वाले को भी अपनी बात रखने का अवसर दें।

सिंगल: आज आप इस बात पर अधिक विचार कर सकते हैं कि भविष्य के रिश्ते में आपको किस तरह की भावनात्मक सुरक्षा चाहिए। अपनी भावनाएं छिपाने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी के प्रति जुड़ाव बढ़ाने से पहले उसके इरादों और व्यवहार को समझें।

रिलेशनशिप में: किसी पुरानी चिंता पर पार्टनर से बातचीत करने का अवसर मिल सकता है। अपनी जरूरत बताएं और उनसे यह उम्मीद न रखें कि वे हर बात खुद समझ जाएंगे। किसी टिप्पणी से मन दुखे, तो तुरंत निष्कर्ष निकालने के बजाय उसका अर्थ जानने की कोशिश करें।

विवाहित: जीवनसाथी के साथ घर या सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़ी कोई गतिविधि पूरी कर सकते हैं। आपसी सहयोग से रिश्ते में समझ बढ़ेगी। परिवार के किसी सदस्य की बात से मन प्रभावित हो सकता है, लेकिन उस नाराजगी को वैवाहिक जीवन में आने न दें।

सिंह लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Leo Love Horoscope Today) सिंह राशि वालों, आज पार्टनरशिप से जुड़ी बातें आपके ध्यान का केंद्र रह सकती हैं। कुंभ राशि में चंद्रमा और राहु की युति आपके सातवें भाव को प्रभावित कर रही है। इस कारण छोटी असहमति भी आपको सामान्य से अधिक परेशान कर सकती है। पार्टनर की मंशा पर संदेह करने या किसी घरेलू और आर्थिक विषय को लेकर तुरंत निष्कर्ष निकालने से बचें। हर स्थिति का पूरा पक्ष समझना जरूरी होगा। आप जितनी शांति से बातचीत करेंगे, रिश्ते में बनी हुई अच्छी बातों को संभालना उतना आसान रहेगा।

सिंगल: किसी व्यक्ति की दिलचस्पी को लेकर मन में असमंजस रह सकता है। हर संदेश या बातचीत के पीछे छिपा अर्थ खोजने के बजाय उनके व्यवहार में निरंतरता देखें। आज किसी नए रिश्ते में जल्दबाजी करने के बजाय अपनी अपेक्षाओं को समझना अधिक उपयोगी रहेगा।

रिलेशनशिप में: पार्टनर किसी ऐसी बात पर नाराजगी जता सकते हैं, जिसे आप मामूली समझ रहे हों। पहले उनकी बात सुनें और फिर अपना पक्ष रखें। पैसों, परिवार या भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते समय किसी एक की राय थोपने से बचें।

विवाहित: घर के खर्च या पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर जीवनसाथी से मतभेद संभव है। असहमति को लंबी बहस में बदलने से बचें। किसी बात पर संदेह हो, तो मन में रखने के बजाय सीधे पूछें। स्पष्ट बातचीत से नाराजगी को बढ़ने से रोका जा सकता है।

कन्या लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Virgo Love Horoscope Today) कन्या राशि वालों, आज प्रेम जीवन में बातचीत दोबारा शुरू करने और पुराने भावनात्मक फासले कम करने का अवसर मिल सकता है। कुंभ राशि में चंद्रमा और राहु की युति आपके छठे भाव को प्रभावित कर रही है। इससे अधूरी बातचीत या पहले से चली आ रही किसी परेशानी पर ध्यान जा सकता है। अच्छी बात यह है कि आप समस्या को टालने के बजाय सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। किसी पुराने खास व्यक्ति से संपर्क होने या नए परिचय में दिलचस्पी बढ़ने की संभावना भी है। अपेक्षाएं संतुलित रखें और रिश्ते को स्वाभाविक गति से आगे बढ़ने दें।

सिंगल: आपके सामाजिक या निजी दायरे में कोई नया व्यक्ति दिलचस्पी जगा सकता है। बातचीत शुरू करने और अपनी पसंद जाहिर करने में आप पहले से अधिक सहज महसूस कर सकते हैं। पहली मुलाकात के प्रभाव से आगे बढ़कर यह भी देखें कि आप दोनों की सोच और बातचीत कितनी मेल खाती है।

रिलेशनशिप में: यदि पिछले कुछ समय से पार्टनर के साथ दूरी महसूस हो रही है, तो आज बातचीत से उसे कम करने की कोशिश करें। पुरानी गलतियों को बार-बार दोहराने के बजाय इस पर बात करें कि आगे आप दोनों क्या बेहतर कर सकते हैं। आपकी ओर से की गई छोटी पहल भी रिश्ते में गर्मजोशी ला सकती है।

विवाहित: जीवनसाथी के साथ बातचीत और सहयोग बढ़ सकता है। किसी साझा योजना या काम के सिलसिले में अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है, इसलिए एक-दूसरे को अपनी व्यस्तता के बारे में बताते रहें। परिवार का सहयोग मिलेगा। दिन की जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद साथ में कुछ समय बिताना न भूलें।

तुला लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Libra Love Horoscope Today) तुला राशि वालों, आज प्रेम और साथ निभाने के छोटे-छोटे अनुभव आपके दिन को बेहतर बना सकते हैं। कुंभ राशि में चंद्रमा और राहु की युति आपके पांचवें भाव को प्रभावित कर रही है, जो प्रेम, आकर्षण और भावनाओं की अभिव्यक्ति से जुड़ा है। पार्टनर के साथ निजी बातें साझा करने या परिवार से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा करने का मन हो सकता है। कहीं घूमने जाने की योजना भी बन सकती है। हालांकि, अपने रिश्ते से जुड़े फैसलों में बाहरी लोगों की राय को जरूरत से ज्यादा महत्व न दें।

सिंगल: किसी बातचीत या अचानक हुई मुलाकात में कोई व्यक्ति आपका ध्यान खींच सकता है। उसकी सोच आपसे अलग हो सकती है, फिर भी आप उसे जानने में दिलचस्पी महसूस करेंगे। नए परिचय के लिए खुले रहें, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव को धीरे-धीरे बढ़ने दें।

रिलेशनशिप में: पार्टनर के साथ परिवार या भविष्य की किसी योजना पर बात हो सकती है। दिनचर्या से थोड़ा बदलाव लाने के लिए छोटी आउटिंग या साथ में समय बिताने का कार्यक्रम बनाएं। अपनी भावनाएं खुलकर बताएं, लेकिन दूसरों की टिप्पणियों को अपने फैसलों पर हावी न होने दें।

विवाहित: जीवनसाथी के साथ परिवार के लिए बनाई गई कोई योजना रिश्ते में अपनापन बढ़ा सकती है। घर में धार्मिक या शुभ गतिविधि के कारण आप दोनों साथ व्यस्त रह सकते हैं। माता-पिता का स्नेह और सहयोग भी घर का माहौल अच्छा बनाए रखने में मदद कर सकता है।

वृश्चिक लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Scorpio Love Horoscope Today) वृश्चिक राशि वालों, आज किसी नई मुलाकात या बातचीत से प्रेम जीवन में दिलचस्पी बढ़ सकती है। कुंभ राशि में चंद्रमा और राहु की युति आपके चौथे भाव को प्रभावित कर रही है, जो घर, भावनात्मक सुकून और निजी संबंधों से जुड़ा है। किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात संभव है, जो आपके मन में जिज्ञासा पैदा करे। वहीं, पार्टनर की कोई बात आपको कुछ देर सोचने पर मजबूर कर सकती है। छोटी चिंता को पूरे दिन पर हावी न होने दें। बातचीत के लिए तैयार रहेंगे, तो कई उलझनें आसानी से सुलझ सकती हैं।

सिंगल: किसी सामाजिक मुलाकात या परिचित माहौल में कोई नया व्यक्ति आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है। उनसे बातचीत आगे बढ़ाने का अवसर मिले, तो सहज रहें। शुरुआत में ही रिश्ते को कोई नाम देने की जरूरत नहीं है। सामने वाले को भी अपनी दिलचस्पी दिखाने का समय दें।

रिलेशनशिप में: पार्टनर के किसी व्यवहार से मन में सवाल उठ सकता है। उसे चुपचाप मन में रखने के बजाय सही समय पर पूछें। रोजमर्रा की जिम्मेदारियों से अलग कुछ समय साथ बिताने की कोशिश करें। खुलकर बात करने से अनावश्यक चिंता कम हो सकती है।

विवाहित: पड़ोसियों या रिश्तेदारों से मेलजोल बढ़ सकता है। घर में किसी छोटी बात पर जीवनसाथी से मतभेद हो, तो उसे लंबा न खींचें। निजी विवाद में बाहरी लोगों को शामिल करने से बचें। एक-दूसरे को अपनी बात समझाने का अवसर देना अधिक उपयोगी रहेगा।

धनु लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Sagittarius Love Horoscope Today) धनु राशि वालों, आज प्रेम जीवन में अपनी राय रखने के साथ पार्टनर की बात सुनना भी जरूरी होगा। कुंभ राशि में चंद्रमा और राहु की युति आपके तीसरे भाव को प्रभावित कर रही है। बातचीत, भाई-बहनों और आसपास के लोगों से जुड़े मामले दिन की योजनाओं में शामिल हो सकते हैं। घर के खर्च या परिवार के किसी फैसले पर आप दोनों की राय अलग हो सकती है। इसे आपसी सहयोग की कमी न समझें। धैर्य से बात करेंगे, तो व्यावहारिक समाधान निकालना आसान रहेगा।

सिंगल: आज दोस्तों, भाई-बहनों या अपने आसपास के लोगों के साथ अधिक समय बीत सकता है। किसी बातचीत से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आप अपने भावी पार्टनर में कौन-सी खूबियां चाहते हैं। प्रेम संबंध बनाने का दबाव न लें और परिचय को सहज रूप से आगे बढ़ने दें।

रिलेशनशिप में: घर के खर्च या साझा जिम्मेदारी को लेकर पार्टनर के साथ चर्चा हो सकती है। संभव है कि दोनों की प्राथमिकताएं अलग हों। फैसला सुनाने से पहले उनकी बात समझें। मिलकर निकाला गया रास्ता आप दोनों के लिए अधिक सुविधाजनक रहेगा।

विवाहित: मां की सलाह परिवार या आर्थिक फैसले में काम आ सकती है। जीवनसाथी के साथ व्यावहारिक मुद्दों पर बातचीत करते समय धैर्य रखें। भाई-बहनों से मुलाकात या छोटी यात्रा की योजना बन सकती है। अपने कार्यक्रम में पार्टनर को भी शामिल रखें, ताकि उन्हें अलग-थलग महसूस न हो।

मकर लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Capricorn Love Horoscope Today) मकर राशि वालों, आज मन की बात साझा करना आपके रिश्ते में बनी दूरी कम कर सकता है। कुंभ राशि में चंद्रमा और राहु की युति आपके दूसरे भाव को प्रभावित कर रही है, जो परिवार, बातचीत और साझा मूल्यों से जुड़ा है। यदि आप किसी बात को लेकर परेशान हैं, तो चुप रहने के बजाय उसे सही शब्दों में व्यक्त करें। आपकी खामोशी को पार्टनर गलत समझ सकते हैं। किसी भरोसेमंद मित्र से बातचीत भी आपको अपना नजरिया साफ करने में मदद कर सकती है।

सिंगल: आप किसी रिश्ते में भावनात्मक स्थिरता और गंभीरता को अधिक महत्व दे सकते हैं। किसी करीबी मित्र की सलाह आपको अपनी पसंद समझने में मदद करेगी। एक निराशाजनक बातचीत के कारण नए रिश्ते की संभावना को पूरी तरह नकारने की जरूरत नहीं है।

रिलेशनशिप में: कोई पुरानी असहमति मन में बनी हुई है, तो आज पार्टनर से खुलकर बात करें। उनसे यह उम्मीद न रखें कि वे आपकी चुप्पी से परेशानी समझ जाएंगे। अपनी भावनाएं स्पष्ट रखने से गलतफहमी कम होगी। साथ में कोई छोटी योजना बनाना भी अच्छा रहेगा।

विवाहित: घर की जिम्मेदारियां आप दोनों का समय ले सकती हैं। दिन कितना भी व्यस्त रहे, जीवनसाथी से उन बातों पर चर्चा करने के लिए समय निकालें जो मन में चल रही हैं। किसी मित्र या करीबी के साथ छोटी यात्रा की योजना बने, तो पार्टनर को भी इसकी जानकारी दें।

कुंभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aquarius Love Horoscope Today) कुंभ राशि वालों, आज आप अपनी भावनाओं और दूसरों से मिलने वाले ध्यान को लेकर कुछ अधिक संवेदनशील रह सकते हैं। चंद्रमा आपकी ही राशि में राहु के साथ मौजूद हैं, इसलिए छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरना जरूरी होगा। आपको लग सकता है कि पार्टनर आपकी बात नहीं सुन रहे या परिवार के लोग आपसे अधिक समय की अपेक्षा कर रहे हैं। काम का दबाव और घर की कोई अचानक आई जिम्मेदारी भी मन को व्यस्त रख सकती है। भावनात्मक स्थिति स्पष्ट होने तक बड़े फैसले टालना बेहतर रहेगा।

सिंगल: किसी खास व्यक्ति को लेकर आप असमंजस में रह सकते हैं। एक बातचीत या संदेश के आधार पर उनके बारे में अंतिम राय न बनाएं। पहले अपनी भावनाओं को समझें। यह स्पष्ट होना जरूरी है कि आप उस व्यक्ति के साथ वास्तव में किस तरह का रिश्ता चाहते हैं।

रिलेशनशिप में: पार्टनर आपसे अधिक समय या ध्यान देने की अपेक्षा कर सकते हैं। उनकी बात बीच में काटे बिना सुनें, भले ही आप हर बात से सहमत न हों। शांत बातचीत से यह समझने में मदद मिलेगी कि रिश्ते में किस चीज की कमी महसूस हो रही है।

विवाहित: परिवार को लग सकता है कि काम और दूसरी जिम्मेदारियों के कारण आप उन्हें पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं। घर का कोई अचानक काम भी आपकी योजना बदल सकता है। जीवनसाथी के साथ नरमी से पेश आएं। आपकी मौजूदगी और ध्यान उनके लिए किसी बड़े उपहार से अधिक मायने रख सकता है।

मीन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Pisces Love Horoscope Today) मीन राशि वालों, आज रिश्तों को समय देना चाहेंगे, लेकिन व्यस्तता के कारण ऐसा कर पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कुंभ राशि में चंद्रमा और राहु की युति आपके बारहवें भाव को प्रभावित कर रही है। इसके चलते आप किसी निजी चिंता में उलझे रह सकते हैं या बातचीत के दौरान पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाएंगे। भावनात्मक नजदीकी की इच्छा होने के बावजूद मन की बात कहना आसान नहीं लगेगा। किसी व्यस्त दिन या थोड़ी देर की चुप्पी को रिश्ते की परेशानी न मानें। भरोसा और नियमित प्रयास अधिक जरूरी रहेंगे।

सिंगल: आज आप प्रेम संबंधों के बजाय अपनी निजी जिम्मेदारियों और मानसिक सुकून पर ध्यान देना पसंद कर सकते हैं। जब तक आप भावनात्मक रूप से सहज महसूस न करें, किसी बातचीत को आगे बढ़ाने का दबाव न लें। यह समय अपनी अपेक्षाओं को समझने के लिए उपयोगी हो सकता है।

रिलेशनशिप में: पार्टनर आपसे अधिक समय और ध्यान चाह सकते हैं। अपनी व्यस्तता के बारे में उन्हें बताएं, ताकि चुप्पी से गलतफहमी न बने। यदि कुछ समय से भावनात्मक दूरी महसूस हो रही है, तो एक ईमानदार बातचीत से दोबारा जुड़ने की कोशिश करें।

विवाहित: घर के काम या दूसरी जिम्मेदारियों के कारण जीवनसाथी के लिए समय कम मिल सकता है। जरूरत पड़ने पर मदद मांगें और हर जिम्मेदारी अकेले संभालने की कोशिश न करें। दोस्तों से व्यावहारिक सहयोग मिल सकता है। पार्टनर को यह महसूस कराते रहें कि व्यस्तता के बावजूद वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं।