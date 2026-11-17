तान्या सिंह, एस्ट्रोपत्री। 17 नवंबर 2026 को चंद्रमा मकर राशि से दोपहर 3 बजकर 30 मिनट पर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र पूरे दिन प्रभावी रहेगा और शुक्ल अष्टमी तिथि के साथ वृद्धि योग भी रहेगा। गोपाष्टमी के इस अवसर पर रिश्तों में सहयोग, समझ और भावनात्मक जुड़ाव को महत्व देना उपयोगी होगा। चंद्रमा के राशि परिवर्तन से दिन के दूसरे हिस्से में सामाजिक संपर्क और बातचीत बढ़ सकती है। जानें मेष से मीन तक सभी राशियों का प्रेम राशिफल।

मेष लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aries Love Horoscope Today) मेष राशि वालों, आज प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आपको अपनी ओर से पहल करनी होगी। दिन की शुरुआत में काम और जिम्मेदारियां आपका ध्यान खींच सकती हैं, लेकिन दोपहर 3 बजकर 30 मिनट पर चंद्रमा के कुंभ राशि में प्रवेश करने के बाद दोस्तों और सामाजिक संपर्कों के लिए समय मिल सकता है। यदि आप अपने रिश्ते को अगले पड़ाव पर ले जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आज पार्टनर से ईमानदारी से बात कर सकते हैं। उनकी इच्छाओं को भी समझने का प्रयास करें।

सिंगल: दोस्तों या परिचितों के जरिए किसी दिलचस्प व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। आप भी अब रिश्ते को लेकर अधिक गंभीरता से सोचेंगे। यदि किसी के प्रति आकर्षण है, तो अपनी दिलचस्पी जताने में संकोच न करें।

रिलेशनशिप में: किसी पुराने मतभेद को सुलझाने का अवसर मिल सकता है। पार्टनर आपकी बात सुनने और सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे। अपनी बात रखने के साथ उनकी भावनाओं को भी महत्व दें।

विवाहित: घर और परिवार की योजनाओं में आपकी भागीदारी बढ़ सकती है। जीवनसाथी के साथ जिम्मेदारियां साझा करें। भविष्य की किसी योजना पर चर्चा करने से आप दोनों को एक-दूसरे के करीब आने का अवसर मिलेगा।

वृषभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Taurus Love Horoscope Today) वृषभ राशि वालों, आज आपको रिश्ते में भावनात्मक सुरक्षा और भरोसे की जरूरत महसूस हो सकती है। चंद्रमा दिन के पहले हिस्से में आपके नौवें भाव में और दोपहर बाद दसवें भाव में रहेंगे। ऐसे में निजी विश्वासों, भविष्य की योजनाओं और जिम्मेदारियों पर आपका ध्यान रहेगा। मन में कुछ बातें हो सकती हैं जिन्हें आप पार्टनर से कहना चाहते हैं, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे। चुप रहने के बजाय अपनी भावनाएं सरल तरीके से साझा करें। परिवार के साथ बिताया गया समय भी आपको सुकून दे सकता है।

सिंगल: किसी नए व्यक्ति से मिलने पर आप थोड़ा सतर्क रह सकते हैं। यह स्वाभाविक है, लेकिन केवल संकोच के कारण किसी अच्छे परिचय को आगे बढ़ने से न रोकें। देखें कि सामने वाला आपको कितना सम्मान और सहजता देता है।

रिलेशनशिप में: आप अपने रिश्ते के भविष्य को लेकर गंभीरता से सोच सकते हैं। कोई बात मन में है तो पार्टनर से साफ-साफ कहें। आपकी चुप्पी उन्हें उलझन में डाल सकती है।

विवाहित: बच्चों की पढ़ाई या परिवार से जुड़ी किसी योजना पर चर्चा हो सकती है। जीवनसाथी के साथ भी समय बिताएं। परिवार के साथ शांत शाम बिताने से आपसी तालमेल बेहतर रहेगा।

मिथुन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Gemini Love Horoscope Today) मिथुन राशि वालों, आज दोस्तों और परिवार के संपर्क आपके प्रेम जीवन में अच्छी हलचल ला सकते हैं। दिन के पहले हिस्से में चंद्रमा आठवें भाव में रहेंगे, जबकि दोपहर बाद नौवें भाव में प्रवेश करेंगे। इससे आप निजी चिंताओं से हटकर भविष्य और साझा अनुभवों के बारे में सोच सकते हैं। यदि पार्टनर के साथ कहीं घूमने या बाहर समय बिताने की योजना लंबे समय से टल रही है, तो आज उसे पूरा करने की पहल करें। साथ बिताया समय रिश्ते में फिर से गर्मजोशी ला सकता है।

सिंगल: किसी दोस्त या परिचित के जरिए नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। समान रुचियां बातचीत को सहज बना सकती हैं। परिचय को धीरे-धीरे आगे बढ़ने दें और शुरुआत में ही रिश्ते को कोई नाम देने की जल्दबाजी न करें।

रिलेशनशिप में: पार्टनर के साथ डेट या छोटी आउटिंग की योजना बनाएं। केवल योजना बनाने के बजाय उसे पूरा करने की कोशिश करें। आपकी पहल साथी को खास महसूस करा सकती है।

विवाहित: परिवार के किसी मामले में आपकी सलाह और सहयोग काम आ सकता है। भाई-बहनों या रिश्तेदारों से मुलाकात की योजना बने तो जीवनसाथी को भी उसमें शामिल करें। साथ बिताने के लिए अलग से समय निकालें।

कर्क लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Cancer Love Horoscope Today) कर्क राशि वालों, आज रिश्तों में भावनात्मक संतुलन बनाए रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। चंद्रमा दिन के पहले हिस्से में सातवें भाव में रहेंगे और दोपहर बाद आठवें भाव में प्रवेश करेंगे। पार्टनरशिप से जुड़ी कोई बात आपके मन में चल सकती है। आप अपनी भावनाएं साझा करना चाहेंगे, लेकिन परिवार से जुड़ी किसी स्थिति के कारण पार्टनर का मूड प्रभावित हो सकता है। छोटी असहमति को बढ़ाने से बचें। सामने वाले की बात समझने की कोशिश करेंगे तो तनाव कम करना आसान होगा।

सिंगल: किसी व्यक्ति का व्यवहार आपका ध्यान खींच सकता है। उनके प्रति उत्सुकता बढ़ेगी, लेकिन बिना पूरी बात जाने कोई धारणा न बनाएं। किसी अच्छे परिचय को समय दें और सामने वाले की मंशा समझें।

रिलेशनशिप में: मन में चल रही बातों को पार्टनर से खुलकर साझा करें। वे आपकी परेशानी तुरंत न समझ पाएं, तो नाराज होने के बजाय उन्हें स्थिति समझाएं। शांत बातचीत गलतफहमी दूर कर सकती है।

विवाहित: घर के किसी सदस्य के व्यवहार या पारिवारिक मामले का असर जीवनसाथी के मूड पर पड़ सकता है। उनकी बात धैर्य से सुनें। परिवार की किसी अनुभवी महिला या मां की सलाह भी आपको स्थिति समझने में मदद कर सकती है।

सिंह लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Leo Love Horoscope Today) सिंह राशि वालों, आज दिन का दूसरा हिस्सा प्रेम और मेलजोल के लिहाज से अच्छा रह सकता है। चंद्रमा सुबह आपके छठे भाव में रहेंगे और दोपहर 3 बजकर 30 मिनट पर सातवें भाव में प्रवेश करेंगे। इसके बाद पार्टनर के साथ समय बिताने और साझा योजनाएं बनाने की इच्छा बढ़ सकती है। दोस्तों के साथ मुलाकात या किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर भी मिल सकता है। किसी दिलचस्प व्यक्ति से परिचय होने की संभावना है। दिन को हल्का-फुल्का रखें और छोटी बातों को लेकर मूड खराब न करें।

सिंगल: किसी दोस्त के जरिए ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपका ध्यान खींचे। अचानक हुई मुलाकात या सामान्य बातचीत आगे चलकर खास बन सकती है। नए अनुभवों के लिए खुले रहें, लेकिन जल्दबाजी में वादे न करें।

रिलेशनशिप में: पार्टनर के साथ रोजमर्रा की दिनचर्या से थोड़ा ब्रेक लेने का मन हो सकता है। छोटी आउटिंग या यात्रा की योजना बनाएं। साथ बिताए समय में काम और लंबित जिम्मेदारियों की चर्चा से बचें।

विवाहित: परिवार के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम या सामाजिक समारोह में शामिल हो सकते हैं। जीवनसाथी के साथ छोटी यात्रा की योजना भी बन सकती है। अचानक कोई बदलाव हो तो उसे लेकर नाराज होने के बजाय दिन का आनंद लें।

कन्या लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Virgo Love Horoscope Today) कन्या राशि वालों, आज प्रेम जीवन में नए आकर्षण और रिश्ते को आगे बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं। चंद्रमा दिन की शुरुआत में पांचवें भाव में रहेंगे और दोपहर बाद छठे भाव में प्रवेश करेंगे। इसके बावजूद आपकी भावनाओं और बातचीत में सकारात्मकता रह सकती है। किसी खास व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है। यदि पहले कोई गलतफहमी हुई थी, तो आज उसे दूर करने के लिए खुलकर बात करना उपयोगी रहेगा। अपनी भावनाएं व्यक्त करने में जरूरत से ज्यादा संकोच न करें।

सिंगल: कोई व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित हो सकता है और बातचीत के साथ आपसी नजदीकी बढ़ सकती है। नए लोगों से मिलने का अवसर भी मिलेगा। केवल दूसरों का ध्यान पाने के बजाय उस रिश्ते को महत्व दें जिसमें आप सहज और सम्मानित महसूस करते हैं।

रिलेशनशिप में: रिश्ते की दिशा और भविष्य को लेकर बातचीत करने का अच्छा समय है। कोई शिकायत लंबे समय से मन में है तो उसे दबाकर न रखें। प्यार और नरमी से अपनी बात कहेंगे तो पार्टनर बेहतर तरीके से समझ पाएंगे।

विवाहित: आपसी भरोसा और समझ बढ़ सकती है। परिवार से जुड़ा कोई जरूरी फैसला या शुभ गतिविधि की योजना बन सकती है। बच्चों के साथ समय बिताने या किसी धार्मिक आयोजन में शामिल होने से घर का माहौल अच्छा रहेगा।

तुला लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Libra Love Horoscope Today) तुला राशि वालों, आज पार्टनर को आपके समय और भावनात्मक सहयोग की जरूरत हो सकती है। चंद्रमा दिन के पहले हिस्से में चौथे भाव में और दोपहर बाद पांचवें भाव में रहेंगे। इससे घर, परिवार और रोमांटिक जीवन के बीच संतुलन बनाने की जरूरत महसूस होगी। किसी तीसरे व्यक्ति की बात सुनकर रिश्ते के बारे में गलत धारणा न बनाएं। जो भी परेशानी हो, उसे पार्टनर से सीधे साझा करें। दूसरों की राय से अधिक आपके रिश्ते में मौजूद भरोसा मायने रखता है।

सिंगल: आज आप केवल आकर्षण के बजाय भावनात्मक अनुकूलता को महत्व देंगे। समान विचारों और मूल्यों वाले व्यक्ति से बातचीत आगे बढ़ सकती है। उनके व्यवहार पर ध्यान दें और समझें कि उनकी बातें उनके कामों से मेल खाती हैं या नहीं।

रिलेशनशिप में: पार्टनर आपसे अधिक ध्यान और आश्वासन चाह सकते हैं। उनकी बात सुनने के लिए समय निकालें। किसी तीसरे व्यक्ति की टिप्पणी से मन में संदेह आए तो निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पार्टनर से बात करें।

विवाहित: जीवनसाथी को परिवार की जिम्मेदारी में आपकी मदद चाहिए हो सकती है। मां या घर के किसी बड़े की जरूरतों पर भी ध्यान देना पड़ सकता है। मिलकर काम संभालने से आपसी समझ बढ़ेगी।

वृश्चिक लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Scorpio Love Horoscope Today) वृश्चिक राशि वालों, आज व्यस्त दिनचर्या के कारण प्रेम जीवन को पर्याप्त समय देना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। चंद्रमा दिन के पहले हिस्से में तीसरे भाव में रहेंगे और दोपहर बाद चौथे भाव में प्रवेश करेंगे। सुबह बातचीत और छोटे कामों में व्यस्तता रहेगी, जबकि बाद में घर और भावनात्मक सुकून की जरूरत बढ़ सकती है। पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिले तो उसे टालें नहीं। किसी दूसरे व्यक्ति की राय सुनकर अपने रिश्ते पर संदेह करने से भी बचें।

सिंगल: किसी सामाजिक कार्यक्रम या आपसी परिचित के जरिए किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। बातचीत आपको उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक कर सकती है। पहली मुलाकात के आधार पर फैसला करने के बजाय समय दें। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

रिलेशनशिप में: पार्टनर आपसे अधिक समय चाह सकते हैं। काम या दूसरी जिम्मेदारियों के कारण व्यस्त रहे हैं तो दिन के दूसरे हिस्से में उनसे जुड़ने की कोशिश करें। साथ में कोई गतिविधि करने से मूड बेहतर हो सकता है।

विवाहित: परिवार का कोई सदस्य आपके रिश्ते पर अपनी राय दे सकता है। उपयोगी सलाह पर विचार करें, लेकिन किसी की बात सुनकर जीवनसाथी पर शक न करें। भरोसा और सीधी बातचीत आपके लिए अधिक जरूरी रहेंगे।

धनु लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Sagittarius Love Horoscope Today) धनु राशि वालों, आज रिश्तों में तालमेल बनाए रखने के लिए आपको थोड़ा लचीला रवैया अपनाना होगा। चंद्रमा दिन के पहले हिस्से में दूसरे भाव में और दोपहर बाद तीसरे भाव में रहेंगे। परिवार की बातचीत, रोजमर्रा के काम और अपनी बात रखने के तरीके पर ध्यान देना जरूरी होगा। आपके पास कई जिम्मेदारियां हो सकती हैं, लेकिन पार्टनर की भावनाओं को भी नजरअंदाज न करें। हर चर्चा में अपनी बात मनवाने की कोशिश करने से बचें। आपसी सम्मान से छोटी असहमति भी आसानी से सुलझ सकती है।

सिंगल: परिवार, दोस्तों या किसी परिचित सामाजिक माहौल में किसी से मुलाकात हो सकती है। उनकी सोच आपको प्रभावित कर सकती है। भावनात्मक रूप से जुड़ने से पहले यह समझें कि आपकी अपेक्षाएं एक-दूसरे से मेल खाती हैं या नहीं।

रिलेशनशिप में: किसी पारिवारिक या निजी मामले पर पार्टनर की राय आपसे अलग हो सकती है। अपनी बात पर अड़े रहने के बजाय उनकी चिंताओं को भी समझें। थोड़ा लचीलापन रिश्ते को सहज बनाए रखेगा।

विवाहित: घर के काम और माता-पिता या बच्चों की जिम्मेदारियां आपका समय ले सकती हैं। जीवनसाथी के साथ काम बांटें। परिवार के साथ पूजा या धार्मिक गतिविधि में शामिल होने से साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है।

मकर लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Capricorn Love Horoscope Today) मकर राशि वालों, आज आप अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करने में थोड़ी झिझक महसूस कर सकते हैं। चंद्रमा दिन की शुरुआत आपकी ही राशि में रहेंगे और दोपहर 3:30 बजे दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। इसके बाद परिवार, बातचीत और भावनात्मक सुरक्षा से जुड़े विषय महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मन में कई बातें होंगी, लेकिन सब कुछ अपने तक रखने से पार्टनर उलझन में पड़ सकते हैं। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करके अपनी भावनाएं समझें और फिर साथी से खुलकर चर्चा करें।

सिंगल: किसी व्यक्ति में दिलचस्पी हो सकती है, लेकिन आप यह तय नहीं कर पा रहे होंगे कि अपनी भावनाएं कैसे जाहिर करें। किसी भरोसेमंद दोस्त की सलाह मददगार हो सकती है। सामने वाले से सीधे बात करने से स्थिति स्पष्ट होगी।

रिलेशनशिप में: आपकी चुप्पी को पार्टनर बेरुखी समझ सकते हैं। यदि कोई बात परेशान कर रही है तो उससे दूरी बनाने के बजाय अपनी परेशानी बताएं। खुलकर बातचीत करने से उन्हें आपको समझने का अवसर मिलेगा। अपनी कुंडली का मांगलिक दोष फ्री में चेक करें।

विवाहित: आप भावनात्मक रूप से थोड़े शांत या संकोची रह सकते हैं, जबकि मन में जीवनसाथी के करीब रहने की इच्छा होगी। अनकही बातों को दूरी न बनने दें। शांत बातचीत से गलतफहमी दूर हो सकती है।

कुंभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aquarius Love Horoscope Today) कुंभ राशि वालों, आज दोपहर के बाद आपका ध्यान अपनी भावनाओं और निजी इच्छाओं पर अधिक जा सकता है। चंद्रमा दोपहर 3:30 बजे आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। इससे आप रिश्ते में अपनी जरूरतों और अपेक्षाओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। दोस्तों से मुलाकात या पुराने परिचितों से बातचीत भी मूड अच्छा कर सकती है। यदि पार्टनर के साथ कोई उलझन चल रही है, तो उसे सुलझाने के लिए सही समय मिल सकता है। घरेलू मामलों में अपनी बात मनवाने की जिद से बचें।

सिंगल: दोस्तों से मिलना या पुराने परिचितों के संपर्क में आना अच्छा अनुभव दे सकता है। आपके सामाजिक दायरे में कोई व्यक्ति आकर्षित कर सकता है। यह समझने के लिए समय लें कि क्या यह जुड़ाव आगे चलकर गंभीर रिश्ता बन सकता है।

रिलेशनशिप में: कोई पुरानी गलतफहमी बातचीत से दूर हो सकती है। पार्टनर के साथ समय बिताएं और रिश्ते से जुड़ी अपनी अपेक्षाएं स्पष्ट करें। लगातार ध्यान और सहयोग भरोसा बढ़ाने में मदद करेंगे।

विवाहित: रिश्ता सामान्य रूप से स्थिर रह सकता है, लेकिन घरेलू मामलों में विचारों का अंतर सामने आ सकता है। हर बात अपने तरीके से करने की जिद न करें। दोस्तों से मिलना या साथ बाहर जाना माहौल हल्का कर सकता है।

मीन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Pisces Love Horoscope Today) मीन राशि वालों, आज प्रेम जीवन में ईमानदारी और भावनात्मक सहयोग की भूमिका अहम रहेगी। चंद्रमा दिन के पहले हिस्से में ग्यारहवें भाव में और दोपहर बाद बारहवें भाव में प्रवेश करेंगे। सामाजिक संपर्कों के साथ आपको अपने निजी विचारों और भावनाओं पर भी ध्यान देने की जरूरत होगी। पार्टनर किसी ऐसी परेशानी को समझ सकते हैं जिसे आप दूसरों से साझा नहीं कर पा रहे हैं। अपनी बात खुलकर कहें और उनकी भावनाओं को भी उतना ही महत्व दें।

सिंगल: सामाजिक या पेशेवर संपर्कों के जरिए नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। किसी व्यक्ति का ईमानदार और सहज व्यवहार आपको आकर्षित कर सकता है। केवल बाहरी आकर्षण के बजाय उनकी सच्चाई और सोच को महत्व दें।

रिलेशनशिप में: पार्टनर आपकी निजी परेशानी समझने में मदद कर सकते हैं। बातचीत में केवल अपनी चिंताओं पर ध्यान न दें, उनकी भावनाओं को भी सुनें। आपसी सहयोग से भरोसा और गहरा हो सकता है।

विवाहित: किसी निजी चिंता के दौरान जीवनसाथी का भावनात्मक सहयोग मिल सकता है। उनकी मदद स्वीकार करें और मन की बात साझा करें। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने से भी अपनापन महसूस होगा।