लव राशिफल 12 नवंबर : मंगल का सिंह राशि में गोचर, 4 राशियां प्यार में कर देंगी हदें पार, क्या आप भी हैं लिस्ट में?

तान्या सिंह, एस्ट्रोपत्री। 12 नवंबर को चंद्रमा दोपहर तक वृश्चिक राशि में रहेगा और फिर धनु में प्रवेश करेगा। शाम को मंगल का सिंह राशि में गोचर प्रेम जीवन में पहल करने की इच्छा बढ़ा सकता है। कुछ लोग अपने रिश्ते को समय देना चाहेंगे, तो कुछ के सामने परिवार या निजी फैसलों से जुड़ी बातचीत आ सकती है। आज आपकी राशि के अनुसार प्यार में कहां मिलेगा साथ और कहां धैर्य रखना जरूरी होगा, जानें।

मेष लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aries Love Horoscope Today) मेष राशि वालों, आज प्रेम जीवन में पहल करने का मन हो सकता है। आपके राशि स्वामी मंगल शाम को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और आपके पांचवें भाव को सक्रिय करेंगे। इससे रोमांस, आकर्षण और अपनी भावनाएं जाहिर करने का उत्साह बढ़ सकता है। आप किसी खास व्यक्ति के करीब जाना चाहेंगे या पार्टनर के साथ कुछ नया करने की योजना बना सकते हैं। बस ध्यान रखें कि हर बात आपकी इच्छा के अनुसार ही हो, यह जरूरी नहीं। सामने वाले की पसंद को भी उतना ही महत्व दें।

सिंगल: आपके सामाजिक दायरे में कोई व्यक्ति खास लग सकता है। सामान्य बातचीत से शुरुआत करें और अपनी दिलचस्पी जताने के बाद सामने वाले को भी जवाब देने का समय दें। जल्दबाजी में किसी पर दबाव न बनाएं।

रिलेशनशिप में: पार्टनर के साथ डेट या छोटी आउटिंग की योजना बन सकती है। आप पहल करेंगे तो रिश्ते में उत्साह लौट सकता है। हालांकि, जगह और योजना तय करते समय उनकी पसंद भी पूछें। साथ बिताया गया समय तभी अच्छा लगेगा जब दोनों सहज हों।

विवाहित:घर के काम या परिवार से जुड़ी योजना में व्यस्तता रह सकती है। किसी फैसले को अकेले लेने के बजाय जीवनसाथी को भी शामिल करें। काम निपटाने के बाद साथ बैठने और बातचीत करने के लिए समय जरूर निकालें। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

वृषभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Taurus Love Horoscope Today) वृषभ राशि वालों, आज घर और परिवार से जुड़ी परिस्थितियां आपके प्रेम जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। शाम को मंगल आपके चौथे भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे घरेलू व्यवस्था, निजी जगह और परिवार के फैसलों को लेकर सक्रियता बढ़ सकती है। आप घर में कुछ बदलाव करना चाहेंगे या किसी अधूरी जरूरत को पूरा करने की बात उठा सकते हैं। इस दौरान दूसरों की राय आपके और पार्टनर के बीच उलझन पैदा कर सकती है। निजी मामलों को सीमित रखना और आपस में बात करके फैसला लेना बेहतर रहेगा।

सिंगल: किसी पारिवारिक परिचय या ऐसी जगह पर मुलाकात हो सकती है जहां आप पहले से सहज महसूस करते हैं। आपको किसी का व्यवहार अपनापन देने वाला लग सकता है। आगे बढ़ने से पहले उनकी सोच और इरादों को समझें।

रिलेशनशिप में: पार्टनर घर या परिवार से जुड़ा कोई विषय उठाना चाह सकते हैं। उनकी बात पूरी सुनने के बाद अपनी राय रखें। किसी घरेलू फैसले पर दोनों की सहमति रहेगी तो आगे चलकर तनाव कम होगा।

विवाहित: किसी बाहरी व्यक्ति की सलाह आपके वैवाहिक मामले को उलझा सकती है। अपने रिश्ते की निजी बातें हर किसी से साझा करने से बचें। जीवनसाथी के साथ शांत होकर समस्या पर चर्चा करें। घर के काम मिलकर संभालेंगे तो एक-दूसरे के लिए समय निकालना आसान होगा।

मिथुन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Gemini Love Horoscope Today) मिथुन राशि वालों, आज दिनचर्या में थोड़ा बदलाव आपके प्रेम जीवन में ताजगी ला सकता है। मंगल शाम को आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे बातचीत, छोटी यात्रा और सामाजिक मेलजोल की इच्छा बढ़ेगी। आप पार्टनर के साथ किसी पसंदीदा जगह जाने या परिवार के कार्यक्रम में शामिल होने की योजना बना सकते हैं। लंबे समय से एक जैसी दिनचर्या चल रही है तो आज उसमें बदलाव अच्छा रहेगा। बस हर योजना जल्दबाजी में तय करने के बजाय दोनों की सुविधा का ध्यान रखें।

सिंगल: कोई मित्र आपकी मुलाकात किसी नए व्यक्ति से करा सकता है। सामान्य बातचीत के दौरान आपको उनकी सोच या हास्य का अंदाज पसंद आ सकता है। परिचय को समय दें। शुरुआत में ही रिश्ते को कोई नाम देने की जरूरत नहीं है। अपनी कुंडली का मांगलिक दोष फ्री में चेक करें।

रिलेशनशिप में: पार्टनर के साथ बाहर भोजन करने या अपनी पसंदीदा जगह पर जाने का विचार बन सकता है। हो सकता है कि उनके पास भी कोई योजना हो। दोनों अपनी पसंद साझा करेंगे तो दिन और अच्छा बन सकता है।

विवाहित: ससुराल पक्ष से किसी घरेलू समारोह का निमंत्रण मिल सकता है। साथ में वहां जाने से आप दोनों को परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। किसी मित्र की मदद से अटका निजी काम भी पूरा हो सकता है। जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाए रखें।

कर्क लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Cancer Love Horoscope Today) कर्क राशि वालों, आज आपकी बातचीत और शब्दों का असर रिश्तों पर साफ दिखाई दे सकता है। शाम को मंगल आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जो परिवार, वाणी और साझा प्राथमिकताओं से जुड़ा है। आप अपने मन की बात खुलकर कहना चाहेंगे, लेकिन गुस्से में कही गई बात सामने वाले को चोट पहुंचा सकती है।

सिंगल: किसी दूसरे शहर में रहने वाला व्यक्ति आपमें दिलचस्पी दिखा सकता है। परिवार के माध्यम से भी कोई परिचय संभव है। आकर्षण महसूस हो तो बातचीत आगे बढ़ाएं, लेकिन दूरी, मुलाकात और भविष्य की अपेक्षाओं पर भी स्पष्टता रखें।

रिलेशनशिप में: दोस्तों के साथ बाहर जाने या शाम को पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है। परिवार की किसी चिंता को हर बातचीत का हिस्सा बनाने से बचें। कुछ समय केवल एक-दूसरे के लिए निकालें।

विवाहित: बच्चों के साथ समय बिताने या किसी करीबी से अच्छी खबर मिलने से खुशी हो सकती है। घर का माहौल अच्छा बनाए रखने में आपकी भूमिका अहम रहेगी। छोटी असहमति को बढ़ाने के बजाय जीवनसाथी से प्यार से बात करें।

सिंह लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Leo Love Horoscope Today) सिंह राशि वालों, आज आपकी मौजूदगी और आत्मविश्वास प्रेम जीवन में खास भूमिका निभा सकते हैं। शाम को मंगल आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे। इससे अपनी भावनाएं जाहिर करने और रिश्ते में पहल करने की इच्छा बढ़ेगी। आप पार्टनर के साथ अधिक समय बिताना चाहेंगे या किसी जरूरी निजी विषय पर खुलकर बात कर सकते हैं। हालांकि, मंगल की ऊर्जा आपको थोड़ा अधीर या अधिकार जताने वाला भी बना सकती है। अपनी बात मनवाने के बजाय पार्टनर को समझने की कोशिश करें।

सिंगल: जिस व्यक्ति को आप पसंद करते हैं, उससे बातचीत शुरू करने का आत्मविश्वास मिल सकता है। आपका उत्साह अच्छी छाप छोड़ सकता है। सामने वाले की सहजता और प्रतिक्रिया का सम्मान करें। हर मुलाकात को तुरंत किसी नतीजे तक पहुंचाने की जरूरत नहीं है।

रिलेशनशिप में: पार्टनर के साथ निजी समय बिताने या रिश्ते से जुड़ी किसी जरूरी बात पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। अपनी भावनाएं साफ रखें, लेकिन बातचीत में अहंकार को जगह न दें। उनकी राय सुनने से आप दोनों के बीच समझ बढ़ेगी।

विवाहित: घर की व्यवस्था या किसी निजी फैसले पर जीवनसाथी की अलग राय हो सकती है। इसे अपनी बात का विरोध न समझें। निर्णय लेने से पहले उनकी प्राथमिकताओं को समझें। आपका शांत व्यवहार छोटी असहमति को बड़ी बहस बनने से रोक सकता है।

कन्या लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Virgo Love Horoscope Today) कन्या राशि वालों, आज काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना जरूरी रहेगा। शाम को मंगल आपके बारहवें भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपको थोड़ी शांति और निजी समय की जरूरत महसूस हो सकती है। परिवार के किसी बड़े का सहयोग या सलाह आपका मन हल्का कर सकती है। लेकिन कामकाज की व्यस्तता के कारण पार्टनर को नजरअंदाज न करें।

सिंगल: दोस्तों या परिवार के परिचितों के माध्यम से किसी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। उनकी बातचीत और जीवन को देखने का तरीका आपको पसंद आ सकता है। भावनात्मक रूप से जुड़ने से पहले उनके मूल्यों और प्राथमिकताओं को समझें।

रिलेशनशिप में: पार्टनर आपसे अधिक समय की उम्मीद कर सकते हैं। व्यस्त दिन के बीच छोटी मुलाकात, साथ में चाय या प्यार से की गई बातचीत भी उन्हें अच्छा महसूस करा सकती है। साथ होने पर फोन और दूसरे कामों से ध्यान हटाएं।

विवाहित: परिवार के किसी बुजुर्ग की जरूरत या सलाह पर ध्यान देना पड़ सकता है। घरेलू जिम्मेदारियां जीवनसाथी के साथ बांटें। उनकी दिनचर्या और थकान को भी समझें। केवल काम पूरे करना ही नहीं, एक-दूसरे को समय देना भी जरूरी रहेगा।

तुला लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Libra Love Horoscope Today) तुला राशि वालों, आज बातचीत के दौरान शब्दों का चुनाव सोच-समझकर करना होगा। बुध आपकी राशि में वक्री हैं, इसलिए किसी संदेश या सामान्य टिप्पणी का गलत अर्थ निकाला जा सकता है। शाम को मंगल आपके ग्यारहवें भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे दोस्तों और सामाजिक संपर्कों के साथ गतिविधियां बढ़ सकती हैं। घर के खर्च या परिवार की किसी योजना पर चर्चा के दौरान मतभेद भी संभव हैं। नाराजगी में कुछ ऐसा न कहें जिसे बाद में समझाना पड़े।

सिंगल: आपके मित्रों के दायरे में कोई व्यक्ति आपकी दिलचस्पी जगा सकता है। दोस्ती में बातचीत बढ़े तो यह समझने का प्रयास करें कि सामने वाला भी आपको उसी नजर से देखता है या नहीं। समय लेकर आगे बढ़ें।

रिलेशनशिप में: घर के खर्च या किसी पारिवारिक योजना पर पार्टनर से असहमति हो सकती है। अपनी परेशानी स्पष्ट रूप से बताएं, लेकिन ताने देने से बचें। किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले दोनों की जरूरतों को समझना जरूरी होगा।

विवाहित: जीवनसाथी किसी घरेलू मामले पर अलग राय रख सकते हैं। इस चर्चा में बाहरी लोगों को शामिल करने से बचें। बच्चों या परिवार के किसी छोटे सदस्य से जुड़ी अच्छी खबर मिलने पर साथ मिलकर खुशी मनाने का अवसर भी मिल सकता है।

वृश्चिक लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Scorpio Love Horoscope Today) वृश्चिक राशि वालों, आज कामकाज की जिम्मेदारियां आपके निजी जीवन से अधिक समय मांग सकती हैं। शाम को मंगल आपके दसवें भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे पेशेवर महत्वाकांक्षा और काम में आगे बढ़ने का उत्साह बढ़ेगा। आप किसी जरूरी काम या नई जिम्मेदारी में व्यस्त हो सकते हैं। इसका असर आपके पार्टनर के साथ बिताए समय पर पड़ सकता है।

सिंगल: कार्यस्थल या पेशेवर संपर्क के माध्यम से किसी व्यक्ति से परिचय हो सकता है। उनकी मेहनत या काम करने का तरीका आपको प्रभावित कर सकता है। बातचीत सहज रखें और निजी तथा पेशेवर सीमाओं का ध्यान रखें।

रिलेशनशिप में: पार्टनर आपकी व्यस्तता को लेकर शिकायत कर सकते हैं। उनकी बात को नजरअंदाज न करें। यह स्वीकार करें कि हाल में आपको कम समय मिला है और साथ बैठने के लिए कोई समय तय करें। केवल बाद में समय देने का वादा करना पर्याप्त नहीं होगा।

विवाहित: परिवार के किसी बड़े की सलाह घरेलू मामले में उपयोगी साबित हो सकती है। काम पूरा होने के बाद जीवनसाथी के साथ कुछ समय बिताएं। एक शांत शाम या साथ भोजन करना भी दिनभर की दूरी को कम कर सकता है।

धनु लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Sagittarius Love Horoscope Today) धनु राशि वालों, आज प्रेम जीवन में साथ मिलकर कुछ करने और भविष्य की योजनाएं बनाने का अवसर मिल सकता है। चंद्रमा दोपहर 2:19 बजे आपकी राशि में प्रवेश करेगा। इससे आपका ध्यान निजी इच्छाओं और रिश्तों की ओर बढ़ सकता है। शाम को मंगल आपके नौवें भाव में गोचर करेंगे, जिससे यात्रा, धार्मिक गतिविधियों और परिवार से जुड़े कार्यक्रमों की योजना बन सकती है। पार्टनर की पसंद को भी अपनी योजनाओं में शामिल करें। किसी बड़े का सुझाव निजी उलझन सुलझाने में मदद कर सकता है।

सिंगल: परिवार के परिचय, यात्रा या पढ़ाई से जुड़े किसी माहौल में दिलचस्प व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। उनकी सोच और जीवन के प्रति नजरिया आपको आकर्षित कर सकता है। बातचीत को स्वाभाविक रखें और जल्दबाजी में प्रतिबद्धता न जताएं।

रिलेशनशिप में: पार्टनर के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने या छोटी यात्रा की योजना बन सकती है। आप दोनों भविष्य से जुड़ी किसी इच्छा पर भी चर्चा कर सकते हैं। अपनी योजना में उनकी सुविधा और पसंद का ध्यान रखें।

विवाहित: जीवनसाथी किसी पारिवारिक मामले में आपका साथ दे सकते हैं। पिता या किसी बड़े की सलाह से निर्णय लेना आसान हो सकता है। धार्मिक कार्यक्रम में साथ शामिल होने या बाहर समय बिताने से आप दोनों के बीच अच्छा तालमेल बनेगा।

मकर लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Capricorn Love Horoscope Today) मकर राशि वालों, आज रिश्ते में कुछ निजी और आर्थिक मुद्दों पर ध्यान देना पड़ सकता है। शाम को मंगल आपके आठवें भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे साझा धन, परिवार की जिम्मेदारियों और पुराने मामलों से जुड़ी बातचीत बढ़ सकती है। किसी बात को लेकर मन में नाराजगी है तो उसे दबाकर रखने के बजाय सही समय पर साझा करें।

सिंगल: किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण गहरा हो सकता है, लेकिन केवल केमिस्ट्री के आधार पर रिश्ता आगे न बढ़ाएं। उनके व्यवहार, इरादों और भावनात्मक उपलब्धता को समझने के लिए समय लें। अपनी सीमाओं का भी ध्यान रखें।

रिलेशनशिप में: पैसों या परिवार की जिम्मेदारियों पर चर्चा हो सकती है। पार्टनर को दोष देने के बजाय बताएं कि आपको किस बात की चिंता है। मुश्किल विषयों पर भी सम्मान के साथ बातचीत करेंगे तो समाधान मिल सकता है।

विवाहित: ससुराल पक्ष या परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी से जुड़ा कोई विषय सामने आ सकता है। जीवनसाथी के साथ हिसाब-किताब और अपेक्षाएं स्पष्ट रखें। किसी पुराने विवाद को दोबारा उठाने से बचें। परिवार के बड़े की सलाह तभी अपनाएं जब आप दोनों उससे सहमत हों।

कुंभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aquarius Love Horoscope Today) कुंभ राशि वालों, आज आपका रिश्ता और पार्टनरशिप विशेष ध्यान मांगेंगे। शाम को मंगल आपके सातवें भाव में प्रवेश करेंगे, जो विवाह और साझेदारी का भाव है। इससे रिश्ते में आकर्षण और पहल बढ़ सकती है, लेकिन दोनों के स्वभाव में तेजी भी आ सकती है।

सिंगल: दोस्तों या सामाजिक संपर्कों के माध्यम से किसी नए व्यक्ति से परिचय हो सकता है। पहली मुलाकात में आकर्षण महसूस हो तो उनके व्यवहार पर भी ध्यान दें। असहमति के समय उनका रवैया आपको अनुकूलता समझने में मदद कर सकता है।

रिलेशनशिप में: योजना में बदलाव या छोटी असहमति से आपका मूड बिगड़ सकता है। गुस्से में जवाब देने के बजाय पार्टनर को अपनी बात समझाने दें। दोनों की जरूरतों को ध्यान में रखकर फैसला करेंगे तो अनावश्यक तनाव कम होगा।

विवाहित: परिवार से जुड़े किसी विषय पर आप दोनों की राय अलग हो सकती है। बातचीत में सम्मान बनाए रखें और एक-दूसरे पर अपनी बात थोपने से बचें। शाम को परिवार के साथ भोजन या किसी करीबी से मुलाकात माहौल हल्का कर सकती है।

मीन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Pisces Love Horoscope Today) मीन राशि वालों, आज घर और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों के कारण प्रेम जीवन में धैर्य की जरूरत होगी। शाम को मंगल आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे काम का दबाव और छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। किसी बुजुर्ग की जरूरत या पुराने मित्र से जुड़ा कोई विषय भी आपका ध्यान खींच सकता है। काम की परेशानी पार्टनर पर निकालने से बचें।

सिंगल: किसी पुराने मित्र से संपर्क हो सकता है और पुरानी यादें ताजा हो सकती हैं। बातचीत अच्छी लगे तो उसे आगे बढ़ाएं, लेकिन दोस्ती और रोमांटिक दिलचस्पी के बीच अंतर समझने का समय लें।

रिलेशनशिप में: पार्टनर को हर समस्या का तुरंत समाधान देने के बजाय पहले उनकी बात सुनें। छोटी परेशानियों पर चिड़चिड़ापन दिखाने से बचें। शांत बातचीत और थोड़ा साथ बिताया गया समय आपके बीच बेहतर समझ बना सकता है।

विवाहित: घर के कामों में जीवनसाथी का सहयोग करें। परिवार के किसी बुजुर्ग की जरूरतों पर भी ध्यान देना पड़ सकता है। सारी जिम्मेदारियां एक व्यक्ति पर छोड़ने के बजाय मिलकर संभालें। इससे घर का माहौल सहज रहेगा और आप दोनों को एक-दूसरे के लिए समय मिलेगा।