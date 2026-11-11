11 नवंबर का लव राशिफल: शुक्र और बुध की वक्री चाल, पुरानी बातें और गलतफहमियां सुलझाने का दिन; जानें सभी राशियों का हाल

तान्या सिंह, एस्ट्रोपत्री। भाई दूज परिवार और रिश्तों को समय देने का अवसर लेकर आया है। 11 नवंबर को चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेगा। सुबह 11:38 बजे तक अनुराधा नक्षत्र और उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा।

शुक्र कन्या में वक्री है, जबकि बुध तुला में वक्री रहेंगे। ऐसे में पुराने भाव, अधूरी बातचीत और गलतफहमियां चर्चा में आ सकती हैं। जानें आज आपके प्रेम जीवन में क्या बदल सकता है और किस बात पर संयम रखना समझदारी होगी।

मेष लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aries Love Horoscope Today) मेष राशि वालों, आज आप अपने प्रेम जीवन को लेकर पहले से अधिक गंभीर हो सकते हैं। चंद्रमा आपकी राशि से आठवें भाव में है, इसलिए मन में चल रही भावनाओं और रिश्ते के भविष्य पर आपका ध्यान रहेगा। आप ऐसा साथ चाहते हैं जहां आपकी भावनाओं को समझा जाए और जरूरत के समय आपको महत्व मिले। परिवार के किसी सदस्य की राय आपके निजी फैसले को प्रभावित कर सकती है। किसी की बात सुनें, लेकिन अपने रिश्ते से जुड़ा निर्णय जल्दबाजी में न लें।

सिंगल: किसी पुराने परिचित की याद आ सकती है या अचानक उसका संदेश मिल सकता है। जवाब देने से पहले सोचें कि पिछली बार दूरी क्यों बनी थी। केवल पुरानी भावनाओं के आधार पर दोबारा शुरुआत करने का फैसला न करें।

रिलेशनशिप में: पार्टनर को आपसे थोड़े भरोसे और अपनेपन की जरूरत हो सकती है। मन में कोई शिकायत है तो उसे साफ शब्दों में बताएं। उनसे बिना कहे सब समझ लेने की उम्मीद करने से गलतफहमी बढ़ सकती है। विवाहित: परिवार की जिम्मेदारियों के कारण आप दोनों को साथ समय बिताने का मौका कम मिल सकता है। दिन की व्यस्तता के बाद कुछ देर बैठकर बातचीत करें। जीवनसाथी को यह महसूस कराएं कि घर की जिम्मेदारियों के साथ उनका साथ भी आपके लिए जरूरी है।

वृषभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Taurus Love Horoscope Today) वृषभ राशि वालों, आज आपका ध्यान रिश्ते में भावनात्मक नजदीकी और आपसी समझ पर रहेगा। चंद्रमा आपके सातवें भाव में है, जो प्रेम और साझेदारी से जुड़ा माना जाता है। आप यह जानना चाहेंगे कि सामने वाला इस रिश्ते को लेकर कितना गंभीर है। यदि किसी के इरादों को लेकर मन में सवाल हैं, तो केवल मीठी बातों पर भरोसा करने के बजाय उसके व्यवहार पर ध्यान दें। भाई दूज के अवसर पर परिवार और करीबी लोगों के साथ समय बिताना भी रिश्तों में सहजता ला सकता है।

सिंगल: दोस्तों, रिश्तेदारों या किसी पारिवारिक समारोह में ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिसकी बातें आपको पसंद आएं। शुरुआती आकर्षण को तुरंत रिश्ते का नाम देने की जरूरत नहीं है। बातचीत को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने दें।

रिलेशनशिप में: पार्टनर से अपनी अपेक्षाओं और रिश्ते की दिशा पर बात करने का अच्छा अवसर है। कोई बात लंबे समय से मन में है तो उसे प्यार से कहें। सामने वाले को भी अपनी बात पूरी रखने दें। विवाहित: भाई दूज के पारिवारिक माहौल में जीवनसाथी के साथ कुछ अच्छे पल बिताने का मौका मिलेगा। परिवार के कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी की सराहना करें। कोई छोटा सा स्नेहपूर्ण व्यवहार भी आपके बीच नजदीकी बढ़ा सकता है। मिथुन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Gemini Love Horoscope Today) मिथुन राशि वालों, आज प्रेम जीवन में बातचीत और पुरानी गलतफहमियों को सुलझाना अहम रहेगा। चंद्रमा आपके छठे भाव में है, इसलिए किसी अधूरी चर्चा या पिछली असहमति पर आपका ध्यान जा सकता है। किसी संदेश का जवाब देर से मिलने या पार्टनर के शब्दों का गलत अर्थ निकालने से मन में सवाल पैदा हो सकते हैं। हर बात को बार-बार सोचने के बजाय सामने वाले की बात समझने की कोशिश करें। रिश्ते में स्पष्टता लाने के लिए आपको धैर्य के साथ सुनना भी होगा।

सिंगल: कार्यस्थल, किसी साझा मित्र या सामान्य बातचीत के दौरान किसी दिलचस्प व्यक्ति से परिचय हो सकता है। आकर्षण महसूस होने पर बातचीत आगे बढ़ाएं, लेकिन कुछ मुलाकातों के बाद ही सामने वाले के स्वभाव और सोच को समझें। रिलेशनशिप में: किसी छोटी चर्चा को बहस में बदलने से बचें। पार्टनर की राय आपसे अलग हो सकती है। उनकी बात बीच में काटने के बजाय पूरी सुनें। इससे उस उलझन को सुलझाने में मदद मिलेगी जो पहले भी आपके बीच तनाव का कारण बनी थी।

विवाहित: जीवनसाथी घर की जिम्मेदारियों में आपसे अधिक सहयोग की अपेक्षा कर सकते हैं। कामों का बोझ केवल उनके हिस्से में न छोड़ें। साथ मिलकर जिम्मेदारियां बांटने से आप दोनों को एक-दूसरे के लिए समय निकालना आसान होगा। कर्क लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Cancer Love Horoscope Today) कर्क राशि वालों, आज प्रेम और रोमांस के मामले में आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। चंद्रमा आपके पांचवें भाव में है, जो आकर्षण, प्रेम और भावनात्मक अभिव्यक्ति से जुड़ा है। किसी खास व्यक्ति को अपनी भावनाएं बताने या पार्टनर के साथ रिश्ते में आई दूरी कम करने का मन हो सकता है। आप अपने स्नेह को खुलकर दिखाना चाहेंगे। फिर भी भावुक होकर हर छोटी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें। सामने वाले को भी अपनी भावनाएं व्यक्त करने का समय दें।

सिंगल: किसी साझा रुचि, सामाजिक कार्यक्रम या ऑनलाइन बातचीत के जरिए ऐसे व्यक्ति से परिचय हो सकता है, जिसके साथ बात करना सहज लगे। बातचीत में समानताएं दिखें तो संपर्क बनाए रखें और जल्दबाजी में कोई अपेक्षा न बनाएं। रिलेशनशिप में: पार्टनर को आपके स्नेह और समय की जरूरत हो सकती है। साथ में कोई छोटी योजना बनाएं या उस विषय पर खुलकर बात करें, जिसकी कमी आप दोनों महसूस कर रहे हैं। आपका ध्यान रिश्ते में फिर से गर्मजोशी ला सकता है।

विवाहित: पारिवारिक समारोह की खुशियों के बीच जीवनसाथी की भावनाओं को भी महत्व दें। उन्हें परिवार की योजनाओं में शामिल करें और उनकी जरूरतों को नजरअंदाज न करें। साथ मिलकर समय बिताने से दिन अधिक सुखद रहेगा। सिंह लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Leo Love Horoscope Today) सिंह राशि वालों, आज आपका ध्यान घर, परिवार और निजी रिश्तों के बीच बंटा रह सकता है। चंद्रमा आपके चौथे भाव में है, इसलिए आप उन लोगों के करीब रहना चाहेंगे जिनके साथ आपको भावनात्मक सुरक्षा मिलती है। प्रेम जीवन में पार्टनर से यह उम्मीद न रखें कि वे बिना बताए आपकी हर बात समझ जाएंगे। आप क्या महसूस कर रहे हैं, यह साफ तौर पर कहना जरूरी होगा। परिवार के कार्यक्रमों के बीच अपनी निजी जिंदगी को भी थोड़ा समय दें।

सिंगल: किसी पारिवारिक समारोह या सामाजिक मुलाकात में कोई व्यक्ति आपकी दिलचस्पी जगा सकता है। उसकी बातचीत और स्वभाव आपको अच्छा लग सकता है। शुरुआत में सहज रहें और संबंध को अपनी गति से आगे बढ़ने दें। रिलेशनशिप में: पार्टनर आपसे कुछ अधिक समय और ध्यान चाह सकते हैं। व्यस्तता या अपनी योजनाओं के कारण उन्हें लगातार इंतजार न कराएं। उनकी छोटी कोशिशों की सराहना करें और साथ समय बिताने की पहल भी करें। विवाहित: घर, रिश्तेदारों या पारिवारिक व्यवस्था से जुड़ा कोई फैसला चर्चा में आ सकता है। हर बात अपने तरीके से तय करने के बजाय जीवनसाथी की राय भी सुनें। साझा फैसलों में उन्हें बराबर की भागीदारी देना रिश्ते को मजबूत करेगा।

कन्या लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Virgo Love Horoscope Today) कन्या राशि वालों, आज पुराने रिश्ते या अधूरी भावनात्मक बातचीत फिर से आपके विचारों में आ सकती है। शुक्र आपकी ही राशि में वक्री हैं, इसलिए प्रेम जीवन में अपनी अपेक्षाओं और पुराने अनुभवों को नए नजरिए से देखने का समय है। संभव है कि आपको एहसास हो कि किसी रिश्ते में आपसे कहां चूक हुई या आप सामने वाले से क्या चाहते हैं। भावनाओं में बहकर तुरंत कोई फैसला लेने के बजाय पहले स्थिति को समझें। हर लौटता हुआ व्यक्ति आपके लिए सही हो, यह जरूरी नहीं है।

सिंगल: किसी पुराने दोस्त या पूर्व प्रेमी का संदेश मिल सकता है। जवाब देने से पहले सोचें कि पिछली बार रिश्ते में दूरी क्यों आई थी और क्या अब परिस्थितियां बदली हैं। अस्पष्ट संकेतों को प्रेम का भरोसा न मानें।

रिलेशनशिप में: पार्टनर की बातों का जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करने से बचें। किसी सामान्य टिप्पणी को नाराजगी समझने के बजाय उनसे सीधे पूछें। मन में अनुमान रखने की तुलना में स्पष्ट बातचीत आपको अधिक सुकून देगी। विवाहित: जीवनसाथी परिवार या किसी धार्मिक आयोजन से जुड़ी जिम्मेदारी में आपके सहयोग की उम्मीद कर सकते हैं। उनके प्रयासों की सराहना करें। छोटी गलतियों पर आलोचना करने के बजाय एक-दूसरे की सुविधा और भावनाओं का ध्यान रखें। तुला लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Libra Love Horoscope Today) तुला राशि वालों, आज प्रेम जीवन में परिवार, भावनाओं और भविष्य से जुड़ी कोई अहम बातचीत हो सकती है। चंद्रमा आपके दूसरे भाव में है, जो परिवार और वाणी से जुड़ा माना जाता है। ऐसे में आपकी कही बात का असर रिश्ते के माहौल पर पड़ सकता है। बुध आपकी राशि में वक्री हैं, इसलिए जवाब देने से पहले शब्दों पर ध्यान देना उपयोगी रहेगा। कोई पुरानी गलतफहमी सामने आए तो केवल यह साबित करने में न उलझें कि गलती किसकी थी। समाधान पर ध्यान दें।

सिंगल: परिवार या किसी साझा परिचित के माध्यम से किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले यह जानने की कोशिश करें कि उसकी सोच और प्राथमिकताएं आपसे कितनी मेल खाती हैं। रिलेशनशिप में: कोई पुरानी बात फिर उठ सकती है, जिसे आप दोनों ने पहले ठीक से सुलझाया नहीं था। बहस करने के बजाय यह समझें कि अब आप उस स्थिति को बेहतर कैसे संभाल सकते हैं। ऐसे वादे न करें जिन्हें पूरा करना मुश्किल हो।

विवाहित: परिवार की योजना या पैसों से जुड़ा विषय चर्चा में आ सकता है। खर्च को लेकर असहमति हो तो जीवनसाथी की बात सुनें और बीच का रास्ता निकालें। आर्थिक मतभेद को आपसी नाराजगी में बदलने से बचें। वृश्चिक लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Scorpio Love Horoscope Today) वृश्चिक राशि वालों, चंद्रमा आपकी ही राशि में है, इसलिए आज आप अपनी भावनाओं और प्रेम से जुड़ी जरूरतों को अधिक गहराई से महसूस कर सकते हैं। आपको यह समझने का अवसर मिलेगा कि किसी रिश्ते में किन बातों पर समझौता करना ठीक है और कहां अपनी सीमाएं तय करना जरूरी है। आपका व्यक्तित्व किसी का ध्यान आकर्षित कर सकता है, लेकिन केवल आकर्षण को गहरे संबंध की निशानी न मानें। अपने मन की बात खुलकर कहना रिश्ते में बेहतर समझ बनाने में मदद करेगा।

सिंगल: किसी सामाजिक मुलाकात, साझा मित्र या बातचीत के दौरान कोई व्यक्ति आपमें दिलचस्पी दिखा सकता है। आप भी आकर्षित हैं तो स्वाभाविक ढंग से बातचीत आगे बढ़ाएं। सामने वाले को परखने के लिए बार-बार संकेत देने या अनुमान लगाने से बचें।

रिलेशनशिप में: आप पार्टनर से अधिक ईमानदारी और स्पष्टता चाह सकते हैं। कोई चिंता है तो सीधे बताएं। उनकी भावनाओं की परीक्षा लेने या बिना वजह संदेह करने से बचें। भरोसा खुली बातचीत और लगातार किए गए प्रयासों से बनता है।

विवाहित: भविष्य की योजनाओं या परिवार की जिम्मेदारियों पर चर्चा हो सकती है। असहमति के दौरान पुरानी गलतियां दोहराने से बचें। जीवनसाथी के साथ छोटे-छोटे भरोसेमंद व्यवहार बनाए रखना आपके रिश्ते के लिए अधिक उपयोगी रहेगा। धनु लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Sagittarius Love Horoscope Today) धनु राशि वालों, आज आप अपने प्रेम जीवन को लेकर कुछ समय अकेले सोचने की जरूरत महसूस कर सकते हैं। चंद्रमा आपके बारहवें भाव में है, इसलिए निजी भावनाएं और मन की उलझनें अधिक ध्यान खींच सकती हैं। यदि किसी रिश्ते में आपको स्पष्टता नहीं मिल रही है, तो जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने के बजाय अपनी जरूरतों को समझें। हालांकि, चुप रहकर समस्या टालना भी ठीक नहीं होगा। जिन लोगों से आप जुड़े हैं, उन्हें यह जानने का हक है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं।

सिंगल: दूसरे शहर या अलग सामाजिक पृष्ठभूमि के किसी व्यक्ति में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है। ऑनलाइन बातचीत से भी नया परिचय हो सकता है। भावनात्मक रूप से जुड़ने से पहले सामने वाले को थोड़ा समय देकर समझें। रिलेशनशिप में: आपको लग सकता है कि पार्टनर आपके लिए पर्याप्त समय नहीं निकाल रहे हैं। नाराज होकर दूरी बनाने के बजाय अपनी जरूरत बताएं। उन्हें यह समझने दें कि आप साथ में अधिक समय क्यों बिताना चाहते हैं। विवाहित: परिवार की जिम्मेदारियों में जीवनसाथी को आपके सहयोग की जरूरत हो सकती है। निजी काम और वैवाहिक जीवन के बीच संतुलन बनाएं। दिन के अंत में साथ बैठकर कुछ शांत पल बिताना आप दोनों को करीब ला सकता है।

मकर लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Capricorn Love Horoscope Today) मकर राशि वालों, आज दोस्ती और सामाजिक संपर्क आपके प्रेम जीवन में नई संभावना ला सकते हैं। चंद्रमा आपके ग्यारहवें भाव में है, जो मित्रों, परिचितों और इच्छाओं से जुड़ा है। किसी पुराने दोस्त के प्रति आपका नजरिया बदल सकता है या आपको महसूस हो सकता है कि कोई परिचित आपकी सोच को अच्छी तरह समझता है। किसी नए रिश्ते में केवल उत्साह देखने के बजाय यह भी समझें कि आपकी प्राथमिकताएं कितनी मिलती हैं। भावनात्मक सहजता आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी।

सिंगल: किसी मित्र के साथ बातचीत में नया आकर्षण महसूस हो सकता है। समूह में होने वाली गतिविधि या सामाजिक कार्यक्रम में भी किसी से परिचय संभव है। यह देखें कि आप उस व्यक्ति के साथ बिना किसी दिखावे के सहज महसूस करते हैं या नहीं।

रिलेशनशिप में: भविष्य की योजनाओं पर बात करने के लिए समय अच्छा है। पार्टनर जानना चाह सकते हैं कि आप दोनों एक जैसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। अपनी बात ईमानदारी से रखें और बातचीत को सवाल-जवाब जैसा न बनाएं।

विवाहित: परिवार के साथ समय बिताने से खुशी मिल सकती है। घरेलू जिम्मेदारियों में जीवनसाथी का हाथ बंटाएं। काम का तनाव घर के व्यवहार पर न आने दें और साथ में कुछ समय निकालें। कुंभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aquarius Love Horoscope Today) कुंभ राशि वालों, आज काम और दूसरी जिम्मेदारियों के कारण निजी रिश्तों पर आपका ध्यान कम हो सकता है। चंद्रमा आपके दसवें भाव में है, इसलिए पेशेवर काम और सामाजिक छवि से जुड़े विषय अधिक महत्वपूर्ण लग सकते हैं। फिर भी पार्टनर को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि आपकी जिंदगी में उनके लिए समय नहीं है। किसी बात के आपकी योजना के मुताबिक न होने पर अधीर होने के बजाय स्थिति को समझें। काम का तनाव अपने प्रेम जीवन में लेकर आने से बचना बेहतर रहेगा।

सिंगल: कार्यस्थल या किसी पेशेवर संपर्क के माध्यम से कोई व्यक्ति दिलचस्प लग सकता है। बातचीत आगे बढ़े तो यह समझें कि दिलचस्पी दोनों तरफ से है या नहीं। किसी भी रिश्ते को समय और सहजता के साथ आगे बढ़ाएं।

रिलेशनशिप में: छोटी असहमति भी बड़ी बहस बन सकती है, खासकर जब दोनों अपनी बात पर अड़े रहें। संदेशों पर बहस करने के बजाय आमने-सामने बात करें। पार्टनर की बात सुनने से समस्या का हल जल्दी मिल सकता है। विवाहित: जीवनसाथी परिवार से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी चाह सकते हैं। उनकी राय को केवल औपचारिकता न समझें। व्यस्त दिन के बीच भी उन्हें समय दें, ताकि उन्हें यह महसूस हो कि उनकी प्राथमिकताएं आपके लिए मायने रखती हैं।

मीन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Pisces Love Horoscope Today) मीन राशि वालों, आज आप अपने प्रेम जीवन में गहराई और भविष्य की स्पष्टता चाह सकते हैं। चंद्रमा आपके नौवें भाव में है, जो विश्वास, विचारों और जीवन के मूल्यों से जुड़ा है। सामान्य बातचीत या क्षणिक आकर्षण के बजाय आप ऐसे संबंध को महत्व देंगे जिसमें सोच और इरादों की समानता हो। किसी रिश्ते को लेकर मन में सवाल हैं तो उन्हें दबाकर न रखें। अपनी अपेक्षाएं बताएं, लेकिन सामने वाले को भी खुलकर अपनी बात रखने का अवसर दें।

सिंगल: समान रुचियों, विचारों या जीवन के लक्ष्यों वाला कोई व्यक्ति आपका ध्यान खींच सकता है। दोस्तों या किसी सामाजिक गतिविधि के माध्यम से परिचय होने की संभावना है। बातचीत के दौरान यह समझने की कोशिश करें कि आपकी सोच कितनी मेल खाती है।

रिलेशनशिप में: आप पार्टनर के साथ कमिटमेंट या भविष्य की योजनाओं पर बात करना चाह सकते हैं। इसके लिए ऐसा समय चुनें जब आप दोनों आराम से बातचीत कर सकें। अपनी अपेक्षाओं के साथ उनकी इच्छाओं को भी महत्व दें।