लव राशिफल 10 नवंबर: मेष राशि वाले पार्टनर की बात का मान सकते हैं बुरा, पढ़ें किसे सुलझाना होगा पैसों का मामला?

तान्या सिंह, एस्ट्रोपत्री। आज का लव राशिफल बताता है कि 10 नवंबर 2026 को मेष से मीन तक सभी 12 राशियों की लव लाइफ कैसी रह सकती है। किसी के लिए पार्टनर के साथ पुरानी गलतफहमियां दूर करने का मौका है, तो किसी को रिश्ते में समय और भरोसे की जरूरत होगी।

सिंगल जातकों को नए परिचय में जल्दबाजी से बचना होगा, जबकि प्रेम संबंधों में रहने वालों को भरोसे और समय पर ध्यान देना चाहिए। विवाहित जातक भी घर और पैसों से जुड़े मामलों पर शांति से बात करें। जानें, आपकी राशि के लिए आज क्या संकेत हैं। सिंगल जातकों की मुलाकात किसी नए व्यक्ति से हो सकती है। विवाहित लोगों के लिए परिवार और साझा खर्चों से जुड़े फैसले चर्चा का विषय बन सकते हैं। जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का लव राशिफल।

मेष लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aries Love Horoscope Today) मेष राशि वालों, आज आप किसी बात को दिल पर ज्यादा ले सकते हैं। पार्टनर की कही छोटी बात भी आपको परेशान कर सकती है। साझा खर्च या परिवार से जुड़ा कोई विषय बातचीत में आ सकता है। अपनी बात सही साबित करने की जल्दी न करें। पहले समझें कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। आज थोड़ा धैर्य रखने से बेवजह की बहस टल सकती है और रिश्ते में भरोसा बना रहेगा।

सिंगल: किसी सामाजिक समारोह या साझा परिचय के जरिए किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। आकर्षण महसूस हो तो बातचीत आगे बढ़ाएं, लेकिन केवल तीव्र भावनाओं के आधार पर अनुकूलता तय न करें। रिलेशनशिप में: पार्टनर पैसों या परिवार की किसी चिंता को लेकर परेशान हो सकते हैं। उनसे प्यार से पूछें और बिना टोके उनकी बात सुनें। साझा खर्च पर असहमति हो तो शब्दों में नरमी रखें। विवाहित: घर की किसी योजना पर मिलकर फैसला लेना पड़ सकता है। भावनाएं अधिक हों तो बड़े वादे या खर्च तय करने से पहले थोड़ा समय लें। जीवनसाथी को आपकी समझदारी की जरूरत रहेगी। वृषभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Taurus Love Horoscope Today) वृषभ राशि वालों, आज आपका ध्यान पार्टनर की भावनाओं और रिश्ते में भरोसे पर रहेगा। हो सकता है कि जीवनसाथी या पार्टनर कोई ऐसी बात कहना चाहें, जिसे वे अब तक अपने मन में रखे हुए थे। उनकी बात सुनने के लिए तैयार रहें। किसी की खामोशी को बेरुखी समझने से बचें। रिश्ते में अपनापन बनाए रखने के लिए लंबी चर्चा से ज्यादा आपका व्यवहार काम आएगा।

सिंगल: काम या किसी साझा मित्र के जरिए नए व्यक्ति से परिचय हो सकता है। उस व्यक्ति पर ध्यान दें जो अपनी बात निभाता है। जल्द आकर्षित होने के बजाय उसके व्यवहार को समझें। रिलेशनशिप में: पार्टनर कुछ दूर-दूर लग सकते हैं। मन में सवाल रखने के बजाय उनसे सहजता से पूछें कि सब ठीक है या नहीं। साथ मिलकर भोजन तैयार करना या घर का कोई काम करना भी नजदीकी बढ़ा सकता है।

विवाहित: साझा बचत या घरेलू खर्च पर चर्चा हो सकती है। दोनों की जिम्मेदारियां साफ रखें और जरूरी हो तो सहमति को लिख लें। पैसों की बात को आरोप-प्रत्यारोप में न बदलने दें। मिथुन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Gemini Love Horoscope Today) मिथुन राशि वालों, आज आपकी बातचीत का तरीका रिश्तों पर असर डाल सकता है। किसी तीसरे व्यक्ति की कही बात आपके पार्टनर तक पहुंच सकती है और गलतफहमी पैदा कर सकती है। ऐसे में लंबी सफाई देने या किसी की बुराई करने से बचें। जो बात आपके और पार्टनर के बीच है, उसे सीधे सुलझाना बेहतर रहेगा। अपनी बात स्पष्ट रखें, लेकिन दूसरों की निजी बातों को चर्चा का विषय न बनाएं।

सिंगल: कार्यस्थल या किसी पेशेवर परिचय के जरिए नए व्यक्ति से बातचीत हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को महत्व दें जो दूसरों के बारे में अनावश्यक बातें न करता हो। उसका व्यवहार आपको काफी कुछ बता सकता है। रिलेशनशिप में: पार्टनर ने आपके बारे में कुछ सुना हो तो पहले उनकी बात समझें। अपनी ओर से सच्चाई बताएं और बातचीत को दूसरों की गलतियों पर केंद्रित न करें। विवाहित: परिवार के साथ भोजन करते समय हल्की-फुल्की बातचीत और पुरानी अच्छी यादें माहौल बेहतर कर सकती हैं। किसी रिश्तेदार की टिप्पणी से तनाव हो तो उसे जीवनसाथी पर न निकालें। कर्क लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Cancer Love Horoscope Today) कर्क राशि वालों, आज प्रेम जीवन में भावनाएं गहरी रह सकती हैं। आप किसी के करीब आना चाहेंगे, लेकिन मन में कोई संदेह भी बना रह सकता है। छोटी बात को मन में दबाकर रखने से जलन या गलतफहमी बढ़ सकती है। अपनी परेशानी को सीधे और प्यार से बताएं। किसी नए रिश्ते में भी पुराने अनुभवों से तुलना करने के बजाय सामने वाले को अपने व्यवहार से पहचानने का मौका दें।

सिंगल: किसी साझा रचनात्मक रुचि या शौक के जरिए नए व्यक्ति से नजदीकी बढ़ सकती है। शुरुआत अच्छी लगे तो भी कुछ मुलाकातों का समय दें। हर नए परिचय की तुलना पुराने रिश्ते से न करें। रिलेशनशिप में: पार्टनर का छोटा संदेश या शांत व्यवहार आपको उलझन में डाल सकता है। अनुमान लगाने के बजाय पूछें कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं। अपनी बात भी साफ रखें। विवाहित: बच्चों या परिवार के किसी सदस्य के व्यवहार को लेकर चिंता हो सकती है। डांटने के बजाय प्यार से बात करें। शाम की पूजा या परिवार के साथ समय बिताने से घर का माहौल अच्छा रह सकता है। सिंह लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Leo Love Horoscope Today) सिंह राशि वालों, आज घर और परिवार से जुड़ी बातें आपके प्रेम जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। मन में कोई पुरानी नाराजगी हो तो वह छोटी बात पर सामने आ सकती है। अपनी भावनाएं दबाकर रखने से बेहतर है कि सही समय पर शांत तरीके से बात करें। परिवार की जिम्मेदारियों के बीच पार्टनर को यह महसूस कराना भी जरूरी है कि वे आपके लिए अहम हैं।

सिंगल: किसी पारिवारिक मिलन या परिचित के जरिए नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। देखें कि वह आपके परिवार और करीबी लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। यही बात आपको उसके स्वभाव को समझने में मदद करेगी। रिलेशनशिप में: पार्टनर को लग सकता है कि आप परिवार की जिम्मेदारियों में उन्हें पर्याप्त समय नहीं दे रहे हैं। उनकी बात स्वीकार करें और साथ समय बिताने की छोटी योजना बनाएं। विवाहित: घर के किसी बड़े सदस्य की सलाह उपयोगी हो सकती है। उनकी बात सुनें, लेकिन घरेलू खर्च या किसी नए काम का फैसला जीवनसाथी के साथ मिलकर करें। कन्या लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Virgo Love Horoscope Today) कन्या राशि वालों, आज अपनी भावनाएं व्यक्त करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। आप पार्टनर के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे, लेकिन हो सकता है कि उन्हें आपके प्रयासों का अंदाजा न हो। प्यार जताने के लिए बड़ी योजना बनाने की जरूरत नहीं है। छोटी मदद और सच्चे शब्द भी काफी हैं। किसी साझा खर्च या जिम्मेदारी पर सहमति देने से पहले पूरी जानकारी जरूर देख लें।

सिंगल: किसी पड़ोसी, भाई-बहन के मित्र या परिचित के जरिए नया व्यक्ति मिल सकता है। दिखावे से ज्यादा उसके छोटे वादों और व्यवहार पर ध्यान दें। भरोसा धीरे-धीरे बनाएं। रिलेशनशिप में: पार्टनर से अपनी कोई बात कहनी है तो उसे सरल शब्दों में रखें। खर्च की चर्चा हो तो हिसाब साथ बैठकर देखें। जल्दबाजी में सहमति देने से बचें। विवाहित: घर की तैयारियों में जीवनसाथी का हाथ बंटाएं। कोई ऐसा काम अपने जिम्मे लें जिसे वे लगातार संभाल रहे हैं। बड़े आर्थिक फैसले लेने से पहले सभी जरूरी जानकारियां जांच लें। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें। तुला लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Libra Love Horoscope Today) तुला राशि वालों, आज पैसों और परिवार से जुड़ी चिंता आपके रिश्ते में तनाव ला सकती है। किसी खर्च या घरेलू बजट को लेकर पार्टनर से अलग राय हो सकती है। बातचीत की शुरुआत इस बात से करें कि आप दोनों किस चीज को प्राथमिकता देना चाहते हैं। बिल या खर्च को लेकर ताना मारने से बचें। शांत चर्चा से आप दोनों ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जो रिश्ते और घर के बजट, दोनों के लिए ठीक हो।

सिंगल: किसी पारिवारिक मित्र के जरिए नया परिचय हो सकता है। ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षण बढ़ सकता है जो पैसों और रिश्तों को लेकर संतुलित सोच रखता हो। उसके व्यवहार को समय देकर समझें। रिलेशनशिप में: आज पैसों की चर्चा टालने के बजाय मिलकर करें। पहले साझा लक्ष्य तय करें, फिर खर्चों पर बात करें। किसी एक बिल को लेकर पुरानी शिकायतें दोबारा न उठाएं। विवाहित: त्योहार के बाद का खर्च बजट पर असर डाल सकता है। जीवनसाथी के साथ मिलकर खर्च की एक सीमा तय करें। किसने कितना खर्च किया, इस पर दोष देने के बजाय आगे की योजना बनाएं। वृश्चिक लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Scorpio Love Horoscope Today) वृश्चिक राशि वालों, आज भावनाएं आपके व्यवहार में साफ दिखाई दे सकती हैं। किसी बात पर शक या जलन महसूस हो तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय उसकी वजह समझें। जरूरी नहीं कि पार्टनर की खामोशी का मतलब कुछ गलत हो। एक सीधा और शांत सवाल कई गलतफहमियां दूर कर सकता है। अपनी बात कहने में स्पष्ट रहें, लेकिन लहजे का ध्यान रखें।

सिंगल: किसी साझा मित्र के जरिए कोई नया व्यक्ति आपका ध्यान खींच सकता है। ऐसे व्यक्ति को प्राथमिकता दें जो अपनी बात साफ रखता हो और आपको उलझन में न डाले। केवल आकर्षण के आधार पर फैसला न करें। रिलेशनशिप में: पार्टनर शांत दिखाई दें तो उनसे पूछें कि क्या कोई बात परेशान कर रही है। चुभने वाली बात सुनकर तुरंत जवाब देने से बचें। पहले पूरी बात समझें। विवाहित: पुराने कर्ज या साझा खर्च को लेकर चिंता हो सकती है। जीवनसाथी के साथ बैठकर व्यावहारिक योजना बनाएं। मन में संदेह रखने के बजाय आर्थिक स्थिति पर खुलकर बात करना बेहतर रहेगा। धनु लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Sagittarius Love Horoscope Today) धनु राशि वालों, आज आप अपने मन की बातें दूसरों से छिपाकर रख सकते हैं। काम, परिवार या निजी चिंताओं के कारण पार्टनर को समय देना मुश्किल हो सकता है। लेकिन आपकी दूरी उन्हें परेशान कर सकती है। उन्हें बताएं कि आप किस वजह से व्यस्त या शांत हैं। हर समस्या का हल तुरंत निकालना जरूरी नहीं। कभी-कभी साथ बैठकर बात करना ही रिश्ते में सुकून लौटा देता है।

सिंगल: किसी पुराने मित्र से बातचीत या मुलाकात मन को अच्छा महसूस करा सकती है। इसे दोस्ती के रूप में सहजता से लें। किसी नए व्यक्ति से परिचय भी मित्रों के निमंत्रण के जरिए हो सकता है। रिलेशनशिप में: पार्टनर को आपकी दूरी महसूस हो सकती है। उन्हें बताएं कि आपके मन में क्या चल रहा है और उनका साथ आपके लिए क्यों मायने रखता है। सोने से पहले कुछ समय साथ बिताएं। विवाहित: परिवार के साथ समय बिताना जरूरी रहेगा, लेकिन अपनी थकान को भी नजरअंदाज न करें। यात्रा या बड़े खर्च का वादा करने से पहले जीवनसाथी से चर्चा करें। अपनी कुंडली का मांगलिक दोष फ्री में चेक मकर लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Capricorn Love Horoscope Today) मकर राशि वालों, आज दोस्ती और सामाजिक दायरे का असर आपके प्रेम जीवन पर पड़ सकता है। हो सकता है कि कोई मित्र आपसे नाराज हो या पार्टनर को लगे कि आप उन्हें अपनी योजनाओं में शामिल नहीं कर रहे हैं। दोनों की बात सुनना जरूरी होगा। पैसों से जुड़ी कोई उम्मीद पूरी होने में देरी भी घर का माहौल प्रभावित कर सकती है। स्थिति स्पष्ट रखें और मिलकर आगे की योजना बनाएं।

सिंगल: किसी साझा परिचित के जरिए ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिसके विचार आपसे मिलते हों। बातचीत के दौरान देखें कि वह दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है और अपनी बात कितनी निभाता है। रिलेशनशिप में: पार्टनर को अपने सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल करें। यदि उनकी किसी रिश्तेदार या मित्र से नाराजगी है, तो पहले उनकी बात सुनें। तुरंत किसी का पक्ष लेने से बचें। विवाहित: जिस रकम का इंतजार था, उसके मिलने में देरी हो सकती है। जीवनसाथी को स्थिति साफ बताएं और तब तक घर के खर्च की योजना मिलकर बनाएं। बात छिपाने से तनाव बढ़ सकता है। कुंभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aquarius Love Horoscope Today) कुंभ राशि वालों, आज काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा। ऑफिस की चिंता घर तक आ सकती है और पार्टनर को लग सकता है कि आपका ध्यान रिश्ते पर नहीं है। उन्हें अपनी व्यस्तता के बारे में बताएं, लेकिन बातचीत के दौरान पूरा ध्यान भी दें। काम की परेशानी साझा करना आपको करीब ला सकता है। साथ ही, पैसों और भविष्य की योजनाओं पर भी शांत मन से चर्चा करें।

सिंगल: किसी सहकर्मी या पेशेवर संपर्क के जरिए नया परिचय हो सकता है। यदि दिनभर काम के कारण थकान रहे, तो भीड़भाड़ वाली जगह के बजाय शांत मुलाकात बेहतर रहेगी। रिलेशनशिप में: पार्टनर को बताएं कि काम का दबाव आपके मूड और समय को कैसे प्रभावित कर रहा है। उनकी राय भी सुनें। इससे उन्हें आपकी स्थिति समझने में मदद मिलेगी। विवाहित: साझा बचत या भविष्य की योजना पर चर्चा करें। केवल बात करने के बजाय बजट या बचत से जुड़ा एक छोटा कदम साथ तय करें। इससे आर्थिक चिंता कम करने में मदद मिलेगी। मीन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Pisces Love Horoscope Today) मीन राशि वालों, आज रिश्ते में भरोसे और आपसी समझ को प्राथमिकता देना आपके लिए अच्छा रहेगा। परिवार की परंपराओं या किसी योजना को लेकर पार्टनर से मतभेद हो सकता है। अपनी बात मनवाने के बजाय उनकी राय को भी जगह दें। यदि मन में कोई संदेह है, तो उसे छिपाकर रखने से बेहतर है कि शांत तरीके से साझा करें। थकान महसूस हो तो खुद को थोड़ा आराम भी दें।

सिंगल: किसी धार्मिक आयोजन या परिवार के बड़े सदस्य के परिचय से नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। आपको उसका शांत और संवेदनशील स्वभाव पसंद आ सकता है। आगे बढ़ने से पहले उसके व्यवहार को समझें। रिलेशनशिप में: परिवार या किसी योजना को लेकर असहमति हो तो आवाज ऊंची करने के बजाय पार्टनर की बात स्वीकार करें और फिर अपनी राय रखें। साथ में प्रार्थना या अन्नकूट की तैयारी करना भी अच्छा अनुभव हो सकता है।