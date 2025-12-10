Aaj Ka Love Rashifal 10 December 2025: धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, जानें लव राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव और मीन राशि में शनिदेव आत्ममंथन और भावनात्मक समझदारी के जरिए फैसलों को दिशा देंगे। आज का दिन प्रेम में गहरे परिवर्तन और सच्चे भावनात्मक अनुभव का संकेत देगा। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि (Daily Love Horoscope Today) के जातकों का लव राशिफल।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Sagittarius Love Horoscope Today)

आज आत्मविश्वास और प्रेम ऊर्जा चरम पर रहेगी। आपकी राशि में मंगलदेव प्रेम में सीधे और सशक्त बनाएंगे। सिंह राशि में चंद्रदेव खुलकर प्रेम जताने का साहस देंगे। वृश्चिक राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और बुधदेव भीतर की सच्ची इच्छाओं से रूबरू कराएंगे। कपल्स रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने पर विचार कर सकते हैं। सिंगल्स साहसी और भावनात्मक रूप से समृद्ध व्यक्ति को आकर्षित कर सकते हैं।

मकर लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Capricorn Love Horoscope Today)

आज भावनात्मक समझ और उपचार की दिशा बनेगी। सिंह राशि में चंद्रदेव भावनात्मक दीवारें नरम करेंगे। वृश्चिक राशि में सूर्यदेव और शुक्रदेव विश्वास और वफादारी की भावना बढ़ाएंगे। बुधदेव दिल की बात कहने में मदद करेंगे। धनु राशि में मंगलदेव छिपी भावनाओं को सामने लाने का साहस देंगे। कपल्स गहरी बातचीत करेंगे। सिंगल्स संवेदनशील और स्थिर व्यक्ति से मिल सकते हैं।

कुंभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aquarius Love Horoscope Today)

आज रिश्तों में संतुलन और भावनात्मक जागरूकता बढ़ेगी। सिंह राशि में चंद्रदेव साझेदारी भाव को एक्टिव करेंगे। वृश्चिक राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और बुधदेव गहरी सच्चाई सामने ला सकते हैं। धनु राशि में मंगलदेव हल्के-फुल्के और सहज जुड़ाव को बढ़ाएंगे। कपल्स प्रेरणादायक बातचीत करेंगे। सिंगल्स करिश्माई और भावनात्मक रूप से परतदार व्यक्ति से मिल सकते हैं।