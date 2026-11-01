लव राशिफल 1 नवंबर: चंद्रमा-मंगल की युति किन राशियों के जीवन में लाएगी प्यार और तकरार? पढ़ें अपनी राशि का हाल

तान्या सिंह, एस्ट्रोपत्री। 1 नवंबर 2026 का लव राशिफल बताता है कि आज आपकी भावनाएं और रिश्तों से जुड़ी अपेक्षाएं किस तरह प्रभावित हो सकती हैं। चंद्रमा और मंगल की कर्क राशि में युति आपको प्यार के मामले में अधिक संवेदनशील और भावुक बना सकती है। वहीं, तुला राशि में वक्री बुध और शुक्र पुरानी बातों पर दोबारा सोचने का संकेत देते हैं। जानें आज आपकी राशि के सितारे क्या कहते हैं और पार्टनर के साथ किन बातों का ध्यान रखना उपयोगी रहेगा।

मेष लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aries Love Horoscope Today) मेष राशि वालों, आज घर और परिवार से जुड़ी बातें आपके प्रेम जीवन के मूड को प्रभावित कर सकती हैं। चंद्रमा और मंगल की कर्क राशि में युति के कारण भावनाएं कुछ अधिक तीव्र रह सकती हैं। यदि आपको लगता है कि पार्टनर आपके प्रयासों की सराहना नहीं कर रहे हैं, तो नाराजगी जाहिर करने के बजाय अपनी भावनाएं शांति से साझा करें। रिश्ते में प्यार और अपनापन बनाए रखने के लिए साथ समय बिताएं। छोटी असहमति को अच्छे पलों पर हावी न होने दें।

सिंगल: किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षण बढ़ सकता है, जिसके साथ आप सहज और समझे हुए महसूस करते हैं। परिवार या परिचितों के सामाजिक दायरे में कोई खास मुलाकात हो सकती है। भावनात्मक रूप से जुड़ने से पहले सामने वाले को समझने का समय जरूर दें।

रिलेशनशिप में: पार्टनर के साथ शांत शाम बिताना या कहीं घूमने जाना अच्छा रहेगा। आपके मन में कई बातें हो सकती हैं, लेकिन उन्हें नाराजगी के बजाय प्यार और समझदारी से व्यक्त करें।

विवाहित: घरेलू जिम्मेदारियां आपका समय ले सकती हैं, लेकिन जीवनसाथी का सहयोग दिन को सुखद बना सकता है। बच्चों के साथ समय बिताएं या परिवार के साथ भोजन की योजना बनाएं। किसी बाहरी व्यक्ति की राय को वैवाहिक रिश्ते पर हावी न होने दें।

वृषभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Taurus Love Horoscope Today) वृषभ राशि वालों, आज आपकी लव लाइफ में बातचीत, दोस्ती और साथ बिताए अनुभव अहम भूमिका निभा सकते हैं। आप नए लोगों से मिलने या पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए उत्साहित महसूस कर सकते हैं। हालांकि, शुक्र की वक्री चाल आपको यह सोचने का अवसर दे रही है कि किसी पर भरोसा करने से पहले उसके व्यवहार को समझना कितना जरूरी है। केवल आकर्षण के आधार पर किसी रिश्ते को आगे बढ़ाने के बजाय भावनात्मक स्थिरता और निरंतरता को भी महत्व दें।

सिंगल: किसी दोस्त या यात्रा के दौरान मिले व्यक्ति से दिलचस्प बातचीत हो सकती है। दोस्ती धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदलने की संभावना बन सकती है। इस परिचय को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने दें।

रिलेशनशिप में: पार्टनर के लिए कोई छोटा उपहार चुन सकते हैं या अचानक साथ घूमने की योजना बना सकते हैं। आपका पूरा ध्यान और स्नेह रिश्ते में खास गर्मजोशी ला सकता है।

विवाहित: जीवनसाथी के साथ घूमने-फिरने या मनोरंजन के लिए समय निकालना अच्छा रहेगा। व्यक्तिगत और आर्थिक मामलों में दूसरों के साथ जानकारी साझा करते समय विवेक से काम लें।

मिथुन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Gemini Love Horoscope Today) मिथुन राशि वालों, आज परिवार की जिम्मेदारियां और आर्थिक मामलों से जुड़ी बातें आपके रिश्ते में महत्वपूर्ण हो सकती हैं। चंद्रमा और मंगल आपकी दूसरी भाव से जुड़ी स्थिति में होने के कारण बातचीत का अंदाज कुछ सीधा या तीखा हो सकता है। पार्टनर के साथ किसी जरूरी विषय पर चर्चा करनी है, तो शब्दों का चुनाव सोच-समझकर करें। खासकर पैसों या परिवार की अपेक्षाओं से जुड़े मामलों में जल्दबाजी से बचें। आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन उसे कहने का तरीका भी मायने रखता है।

सिंगल: किसी पुराने परिचित का अचानक संदेश आ सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क हो सकता है, जिससे लंबे समय से बातचीत नहीं हुई। इसे तुरंत प्रेम का संकेत मानने के बजाय पहले उनकी मंशा समझने की कोशिश करें।

रिलेशनशिप में: परिवार के खर्च या आने वाली जिम्मेदारियों पर पार्टनर के साथ चर्चा हो सकती है। किसी व्यावहारिक मुद्दे को व्यक्तिगत नाराजगी में बदलने के बजाय मिलकर समाधान खोजें।

विवाहित: घर या परिवार से जुड़ा कोई साझा फैसला आप दोनों को करीब ला सकता है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। जिम्मेदारियों के बीच कुछ समय साथ बिताना भी न भूलें।

कर्क लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Cancer Love Horoscope Today) कर्क राशि वालों, आज चंद्रमा और मंगल दोनों आपकी ही राशि में हैं, इसलिए प्रेम के मामले में आप अपनी भावनाओं को अधिक तीव्रता से महसूस कर सकते हैं। पार्टनर का ध्यान और स्नेह पाने की इच्छा बढ़ सकती है। आप रोमांटिक और भावुक रह सकते हैं, लेकिन छोटी बातों पर अधीर होकर प्रतिक्रिया देने से बचें। जरूरी नहीं कि सामने वाला आपकी हर भावना बिना बताए समझ जाए। अपनी अपेक्षाएं स्पष्ट रूप से व्यक्त करेंगे, तो रिश्ते में बेहतर समझ और नजदीकी बनाए रखना आसान होगा।

सिंगल: किसी खास व्यक्ति की ओर पहला कदम बढ़ाने का मन हो सकता है। आपका आत्मविश्वास अच्छी छाप छोड़ सकता है। हालांकि, सामने वाले को भी अपनी भावनाएं व्यक्त करने का समय और अवसर दें।

रिलेशनशिप में: आज पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बिताने का मौका मिल सकता है। छोटी बातों पर नाराज होने या उनसे हर भावना समझने की उम्मीद करने के बजाय खुलकर बातचीत करें।

विवाहित: जीवनसाथी आपके स्नेह और पारिवारिक मामलों में भागीदारी की सराहना कर सकते हैं। रिश्तेदारों से जुड़ी किसी असहमति में प्रतिक्रिया देने से पहले स्थिति समझें। शांत बातचीत अनावश्यक तनाव कम कर सकती है। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

सिंह लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Leo Love Horoscope Today) सिंह राशि वालों, आज आप अपनी भावनाएं दूसरों के सामने व्यक्त करने के बजाय कुछ समय खुद के साथ बिताना पसंद कर सकते हैं। पुरानी यादें या अधूरे भावनात्मक मामले मन में लौट सकते हैं, जिससे आप यह सोचने लगेंगे कि रिश्ते में वास्तव में क्या चाहते हैं। गुरु का हालिया सिंह राशि में प्रवेश आपको आत्ममंथन और अपनी जरूरतों को बेहतर समझने का अवसर देता है। वहीं, शुक्र की वक्री चाल पुरानी गलतियों को दोहराने से बचने की सलाह देती है। केवल परिचित होने के कारण किसी पुराने रिश्ते की ओर वापस बढ़ने से पहले सोचें।

सिंगल: किसी पुराने व्यक्ति की याद आ सकती है। उनसे दोबारा संपर्क करने से पहले विचार करें कि पिछली बार दूरी बनने की वजहों में कोई बदलाव आया है या नहीं। कोई नया परिचय भी धीरे-धीरे आगे बढ़ सकता है।

रिलेशनशिप में: आपको थोड़ी निजी जगह की जरूरत महसूस हो सकती है। पार्टनर को अपनी भावनाओं के बारे में बता दें, ताकि वे आपकी दूरी को रिश्ते में कम होती दिलचस्पी न समझें। थोड़ा आश्वासन आप दोनों को करीब रख सकता है।

विवाहित: सामाजिक कार्यक्रमों से दूर जीवनसाथी के साथ शांत समय बिताना अच्छा लग सकता है। पुरानी असहमतियों को आज की बातचीत में फिर से लाने के बजाय वर्तमान रिश्ते को बेहतर बनाने पर ध्यान दें।

कन्या लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Virgo Love Horoscope Today) कन्या राशि वालों, आज आपकी दोस्ती और सामाजिक संपर्क प्रेम जीवन में सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। पार्टनर के साथ किसी समूह में समय बिताना या किसी करीबी व्यक्ति से सहयोग मिलना अच्छा अनुभव दे सकता है। किसी पुराने मित्र से दोबारा बातचीत भी शुरू हो सकती है। हालांकि, हर व्यवहार को रोमांटिक दिलचस्पी समझने से बचें। यदि कोई व्यक्ति आपके करीब आने की कोशिश कर रहा है, तो उसके इरादों को समझने के लिए समय लें। रिश्तों में स्पष्टता और सहजता बनाए रखना आज आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा।

सिंगल: कोई दोस्त या परिचित आज आपको अपने व्यक्तित्व का एक अलग पहलू दिखा सकता है। उनके प्रति दिलचस्पी बढ़े तो बातचीत सहज रखें और यह समझने की कोशिश करें कि आकर्षण दोनों तरफ से है या नहीं।

रिलेशनशिप में: भविष्य की योजनाओं पर पार्टनर के साथ बातचीत करना अच्छा रहेगा। उनकी इच्छाओं और सुझावों को भी महत्व दें। साथ मिलकर बनाई गई योजना रिश्ते में नया उत्साह ला सकती है।

विवाहित: जीवनसाथी परिवार की किसी योजना या लंबित जिम्मेदारी में सहयोग कर सकते हैं। इस साझेदारी की सराहना करें। दोस्तों या सामाजिक कार्यक्रम में साथ शामिल होने से दिन में थोड़ी रौनक भी आ सकती है।

तुला लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Libra Love Horoscope Today) तुला राशि वालों, आज रिश्तों को लेकर आपकी सोच में कुछ बदलाव आ सकता है। शुक्र और बुध दोनों आपकी राशि में वक्री हैं, इसलिए पार्टनर से जुड़ी पुरानी बातें, अधूरी बातचीत या भावनात्मक अपेक्षाएं दोबारा ध्यान खींच सकती हैं। आप यह विचार कर सकते हैं कि रिश्ते में दोनों तरफ से कितना प्रयास किया जा रहा है और कौन-सी गलतफहमी अब भी सुलझनी बाकी है। जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय संतुलित बातचीत को प्राथमिकता दें। इससे आपको अपने रिश्ते को नए नजरिए से समझने का अवसर मिल सकता है।

सिंगल: आपका व्यक्तित्व और बातचीत करने का तरीका किसी का ध्यान आकर्षित कर सकता है। कार्यस्थल या सामाजिक दायरे में कोई व्यक्ति दिलचस्पी दिखा सकता है। उनकी बातों के साथ इरादों और व्यवहार को भी महत्व दें।

रिलेशनशिप में: आप दोनों को एक-दूसरे की प्राथमिकताएं समझने की जरूरत हो सकती है। काम या दूसरी जिम्मेदारियों के कारण साथ समय कम मिल रहा है, तो दोबारा जुड़ने के लिए कोई छोटी योजना बनाएं। अपनी कुंडली का मांगलिक दोष फ्री में चेक करें।

विवाहित: जीवनसाथी का सहयोग आपको भावनात्मक सुकून दे सकता है। परिवार के साथ समय बिताएं और घर से जुड़े लंबित विषयों पर मिलकर चर्चा करें। एक-दूसरे की चिंताओं को ध्यान से सुनना उपयोगी रहेगा।

वृश्चिक लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Scorpio Love Horoscope Today) वृश्चिक राशि वालों, आज आप रिश्ते में केवल सामान्य बातचीत के बजाय गहरी भावनात्मक समझ और भविष्य से जुड़ी चर्चाओं को महत्व दे सकते हैं। चंद्रमा और मंगल की कर्क राशि में युति आपको यह समझने के लिए प्रेरित कर सकती है कि आप और पार्टनर एक-दूसरे से क्या अपेक्षा रखते हैं। हालांकि, विचारों में अंतर होने पर जरूरत से ज्यादा संवेदनशील होने से बचें। पार्टनर की राय आपकी राय से अलग हो सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आपके रिश्ते में समझ की कमी है।

सिंगल: यात्रा, पढ़ाई या किसी साझा रुचि के माध्यम से किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। अलग पृष्ठभूमि या विचारों वाला व्यक्ति आपको आकर्षित कर सकता है। जिज्ञासा बनाए रखें, लेकिन भरोसा धीरे-धीरे विकसित होने दें।

रिलेशनशिप में: भविष्य की योजनाओं, निजी विचारों या किसी ऐसी गतिविधि पर चर्चा करें, जिसे आप दोनों साथ अनुभव करना चाहते हैं। पार्टनर के नजरिए को समझने की आपकी कोशिश उन्हें खास महसूस करा सकती है।

विवाहित: परिवार की बातचीत या किसी धार्मिक गतिविधि में साथ शामिल होने से आप दोनों को अच्छा महसूस हो सकता है। विचारों में अंतर होने पर उसे बहस का विषय बनाने के बजाय एक-दूसरे की बात समझें।

धनु लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Sagittarius Love Horoscope Today) धनु राशि वालों, आज पार्टनर की कही कोई बात या उनका व्यवहार आपको सामान्य से अधिक संवेदनशील बना सकता है। चंद्रमा और मंगल की युति आपकी आठवीं भाव से जुड़ी है, इसलिए मन में चल रही कुछ पुरानी चिंताएं या अनकही बातें सामने आ सकती हैं। यदि किसी बात को लेकर संदेह है, तो उसे मन में बढ़ाने के बजाय ईमानदारी से चर्चा करें। छोटी बातों पर नाराजगी या तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना आपके रिश्ते के लिए बेहतर रहेगा। अपनी भावनाओं को समझने के लिए भी थोड़ा समय निकालें।

सिंगल: किसी व्यक्ति के प्रति गहरा आकर्षण महसूस हो सकता है। हालांकि, केवल भावनाओं की तीव्रता को अनुकूलता न समझें। आगे बढ़ने से पहले उनके विचारों, मूल्यों और इरादों को समझने का प्रयास करें।

रिलेशनशिप में: भावनात्मक दूरी या किसी अधूरी बात के कारण आपका मूड प्रभावित हो सकता है। छोटी-छोटी बातों पर पार्टनर की आलोचना करने के बजाय शांत होकर अपनी परेशानी साझा करें।

विवाहित: जीवनसाथी को आज आपके धैर्य और समझदारी की जरूरत हो सकती है। परिवार से जुड़ी किसी बात पर तनाव हो तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। आप दोनों को अपनी बात समझाने का पूरा अवसर देना उपयोगी रहेगा।

मकर लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Capricorn Love Horoscope Today) मकर राशि वालों, आज पार्टनर और वैवाहिक रिश्ते को प्राथमिकता देना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चंद्रमा और मंगल की सातवें भाव में युति के कारण प्रेम में उत्साह के साथ विचारों की मजबूती भी देखने को मिल सकती है। आप और पार्टनर किसी विषय पर अलग-अलग राय रख सकते हैं। ऐसे में साझा समाधान खोजना जरूरी होगा। अपनी बात पर अड़े रहने के बजाय यह समझने का प्रयास करें कि आप दोनों के लिए क्या बेहतर रहेगा। सहयोग और स्नेह से रिश्ते में भरोसा बढ़ सकता है।

सिंगल: किसी आत्मविश्वासी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जो पहली बातचीत में अच्छा प्रभाव छोड़े। यह परिचय सामाजिक संपर्क या किसी पुराने जानकार के माध्यम से आगे बढ़ सकता है। देखें कि आप दोनों के बीच बातचीत कितनी सहज रहती है।

रिलेशनशिप में: पार्टनर के साथ समय बिताने और भविष्य की योजनाएं बनाने का मन हो सकता है। कोई असहमति सामने आए तो कौन सही है, यह साबित करने के बजाय मिलकर समाधान खोजें।

विवाहित: जीवनसाथी का सहयोग आपके रिश्ते को मजबूत कर सकता है। साझा जिम्मेदारियों पर खुलकर चर्चा करें और पारिवारिक काम पूरे होने के बाद एक-दूसरे के लिए समय निकालें। स्नेह और सराहना रिश्ते में सुरक्षा का एहसास बढ़ाएंगे।

कुंभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aquarius Love Horoscope Today) कुंभ राशि वालों, आज आपकी दिनचर्या और जिम्मेदारियां इस बात को प्रभावित कर सकती हैं कि आप पार्टनर को कितना समय दे पाते हैं। कई काम एक साथ संभालने के कारण आप बातचीत के दौरान भी थोड़े व्यस्त रह सकते हैं। हालांकि, पार्टनर आपकी व्यस्तता को कम होती दिलचस्पी समझ सकते हैं। इसलिए अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रखें और छोटी-छोटी बातचीत में भी ध्यान देने की कोशिश करें। रिश्ते में सहयोग तभी बढ़ेगा, जब आप दोनों एक-दूसरे की व्यस्तताओं और जरूरतों को समझेंगे।

सिंगल: रोजमर्रा के काम या कार्यस्थल पर किसी व्यक्ति से बातचीत बढ़ सकती है। नियमित मुलाकातों के जरिए परिचय आगे बढ़ने की संभावना है। हालांकि, सामने वाले की मंशा समझे बिना रिश्ते को कोई नाम देने की जल्दबाजी न करें।

रिलेशनशिप में: समय और जिम्मेदारियों को लेकर छोटी असहमति हो सकती है। किसने कितना प्रयास किया, इसका हिसाब रखने के बजाय यह चर्चा करें कि आप दोनों एक-दूसरे के लिए दिनचर्या को कैसे आसान बना सकते हैं।

विवाहित: घर के कामों और पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाना जरूरी रहेगा। व्यावहारिक योजनाओं के साथ प्यार जताने के लिए भी समय निकालें। रिश्ते को केवल जिम्मेदारियों तक सीमित न रखें।

मीन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Pisces Love Horoscope Today) मीन राशि वालों, आज प्रेम और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सकारात्मक अवसर मिल सकते हैं। गुरु के हालिया सिंह राशि में प्रवेश से आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अधिक आत्मविश्वास महसूस कर सकते हैं, जबकि चंद्रमा का प्रभाव भावनात्मक जुड़ाव को महत्व देने के लिए प्रेरित कर सकता है। पार्टनर के साथ बिताए छोटे-छोटे पल भी आपको खुशी दे सकते हैं। अपने रिश्ते में स्नेह और अपनापन बनाए रखने के लिए जरूरी नहीं कि कोई बड़ी योजना बनाएं। कभी दिल से की गई बातचीत भी काफी होती है।

सिंगल: आप नए रिश्ते के लिए पहले से अधिक सहज महसूस कर सकते हैं। किसी रचनात्मक गतिविधि, सामाजिक मुलाकात या साझा रुचि के जरिए दिलचस्प व्यक्ति से परिचय हो सकता है। किसी को प्रभावित करने के लिए अपना स्वभाव बदलने की जरूरत नहीं है।

रिलेशनशिप में: पार्टनर के साथ अपनी पसंद की कोई गतिविधि करें। दिल से की गई बातचीत या उनकी पसंद का कोई छोटा सरप्राइज रिश्ते में फिर से उत्साह ला सकता है।

विवाहित: जीवनसाथी का सहयोग आपको भावनात्मक सुकून दे सकता है। बच्चों और परिवार के साथ समय बिताएं, लेकिन अपनी रोमांटिक जिंदगी के लिए भी कुछ पल जरूर निकालें। एक-दूसरे पर ध्यान देना रिश्ते में गर्मजोशी बनाए रखेगा।