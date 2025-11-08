विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Love Rashifal 08 November 2025: लव लाइफ के मामले में कैसा रहेगा धनु से मीन राशि वालों का दिन? पढ़ें राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Sat, 08 Nov 2025 05:30 AM (IST)

आज यानी 08 नवंबर के दिन कपल्स के बीच नजदीकी और कोमलता बढ़ेगी। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी से जानते हैं धनु से मीन राशि (08 November 2025 Love Horoscope) तक का लव राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 08 नवंबर के दिन (Zodiac Love Horoscope) चंद्रदेव मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे प्रेम में बातचीत से दूसरे को जानने की इच्छा बढ़ेगी। शुक्रदेव और मंगलदेव, वायु और जल तत्व में हैं, जिससे रिश्तों में भावनाओं और समझ का सुंदर संतुलन बनेगा। जो लोग प्रेम में हैं, उन्हें दिल से बात करने और मन की भावनाएं शेयर करने का अवसर मिलेगा।

सिंगल्स के लिए आज का दिन अच्छा है, बातचीत या सामाजिक मेलजोल से किसी खास से जुड़ाव संभव है। कुल मिलाकर आज का दिन मानसिक जुड़ाव और भावनाओं को खुलकर बताने वाला रहेगा।

धनु (Sagittarius): लव एंड रिलेशनशिप राशिफल – 8 नवंबर 2025

चंद्रदेव आज आपके सप्तम भाव में हैं, जिससे संबंधों में समझ और निकटता बढ़ेगी। अगर हाल ही में कोई दूरी आई है, तो आज बातचीत से सब सामान्य हो सकता है। सिंगल्स को मित्रों या सामाजिक मेलजोल से कोई खास व्यक्ति मिल सकता है।

  • आज का लव टिप: दिल खोलकर हंसिए और माफ कीजिए —सकारात्मकता ही आज प्रेम को नई दिशा देगी।

मकर (Capricorn): लव एंड रिलेशनशिप राशिफल – 8 नवंबर 2025

चंद्रदेव का मिथुन राशि में गोचर आपके अंदर हल्कापन और स्नेह का भाव लाएगा। मंगलदेव और बुधदेव वृश्चिक राशि में हैं, जो भावनाओं में गहराई देंगे। अगर रिश्ते में ठंडापन आ गया है, तो आज हंसी और सहजता से उसे मिटाया जा सकता है।

  • आज का लव टिप: सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश न करें —सहजता और अपनापन ही प्रेम को फिर से जीवित करेगा।

कुंभ (Aquarius): लव एंड रिलेशनशिप राशिफल – 8 नवंबर 2025

राहु आपकी राशि में और चंद्रदेव मिथुन राशि में हैं, जिससे आपकी आकर्षकता और बातों का प्रभाव बढ़ेगा। आप अपने साथी के साथ भावनात्मक रूप से खुलकर बात करेंगे तो रिश्ता और मजबूत होगा। सिंगल्स को बातचीत या यात्रा के दौरान किसी से मुलाकात का योग है।

  • आज का लव टिप: प्रेम को शब्दों में ढालें —ईमानदारी और जिज्ञासा से रिश्ते में मिठास बढ़ेगी।

मीन (Pisces): लव एंड रिलेशनशिप राशिफल – 8 नवंबर 2025

चंद्रदेव का मिथुन राशि में गोचर आपकी भावनाओं को थोड़ा अस्थिर बना सकता है, पर मंगलदेव की कृपा से सच्ची बातचीत से सब स्पष्ट हो जाएगा। अपने साथी से मन की बात करें और भावनाओं को दबाने से बचें।

  • आज का लव टिप: अपने इन्टूशन पर भरोसा करें, आपकी कोमलता और संवेदना आज आत्मिक जुड़ाव लाएगी।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।