विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Love Rashifal 08 November 2025: सिंगल्स नई शुरुआत कर सकते हैं, पढ़ें सिंह से वृश्चिक का राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Sat, 08 Nov 2025 05:15 AM (IST)

आज यानी 08 नवंबर के दिन कपल्स भविष्य की योजनाओं पर बात कर सकते हैं। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी से जानते हैं सिंह से वृश्चिक राशि ( 08 November 2025 Love Horoscope) तक का लव राशिफल।

prefferd source google
Hero Image

Aaj Ka Love Rashifal 08 November 2025: ऐस्ट्रॉलजर से जानें लव राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 08 नवंबर के दिन (Zodiac Love Horoscope) प्यार में गर्मजोशी, कोमलता और सच्चाई का प्रतीक है। अपनी भावनाओं में जल्दबाजी न करें। प्रेम को सहज और दिल से व्यक्त करें। जोड़े एक-दूसरे के साथ भावनात्मक स्थिरता महसूस करेंगे, जबकि सिंगल लोग किसी भरोसेमंद और संवेदनशील व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं। आज प्यार को सच्चाई से व्यक्त करें, आपकी ईमानदारी ही आपके रिश्तों की ताकत बनेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिंह (Leo): लव एंड रिलेशनशिप राशिफल – 8 नवंबर 2025

Singh

चंद्रदेव आज आपके ग्यारहवें भाव में हैं, जिससे प्रेम में उत्साह और रोमांस बढ़ेगा। शुक्रदेव और मंगलदेव आपकी आकर्षकता को और तेज कर रहे हैं। कपल्स के लिए आज का दिन हंसी-मजाक और प्यार भरी बातों में बीतेगा। अहंकार या वाद-विवाद से बचें —सच्चा रिश्ता समझ और स्नेह से चलता है।

  • आज का लव टिप: अपनी बातों में गर्मजोशी रखें —ईमानदारी और हंसी आज प्रेम को और सुंदर बनाएगी।

कन्या (Virgo): लव एंड रिलेशनशिप राशिफल – 8 नवंबर 2025

Kanya (1)

चंद्रदेव का मिथुन राशि में गोचर आपको सोचने और बातों को स्पष्ट करने के लिए प्रेरित करेगा। अगर रिश्ते में कोई उलझन है, तो संवाद से सुलझ सकती है। कपल्स भविष्य की योजनाओं पर बात कर सकते हैं। सिंगल्स को किसी कार्यस्थल या सीखने के माध्यम से प्रेम का संकेत मिल सकता है।

  • आज का लव टिप: दिल और दिमाग दोनों का संतुलन रखें —धीरे-धीरे बोला गया सच्चा प्यार ही गहराई लाता है।

तुला (Libra): लव एंड रिलेशनशिप राशिफल – 8 नवंबर 2025

Tula

आपकी राशि पर शुक्रदेव और सूर्यदेव की कृपा बनी हुई है, जिससे आज प्रेम और आकर्षण दोनों प्रबल रहेंगे। चंद्रदेव का मिथुन राशि में गोचर रिश्तों में हल्कापन और मधुरता लाएगा। डेट पर जाने या अपने साथी के साथ खास समय बिताने के लिए यह एक शानदार दिन है।

  • आज का लव टिप: प्यार को कला की तरह व्यक्त करें —आपकी बातों में आज कविता सी मिठास झलकेगी।

वृश्चिक (Scorpio): लव एंड रिलेशनशिप राशिफल – 8 नवंबर 2025

Vrishak

मंगलदेव और बुधदेव आपकी राशि में हैं, जिससे आपका जुनून और संवाद दोनों गहराई पर रहेंगे। चंद्रदेव का मिथुन राशि में गोचर आपकी भावनाओं में सहजता लाएगा। रिश्तों में भरोसा बनाए रखना आज बहुत जरूरी है। सिंगल्स के लिए कोई गहन बातचीत नई शुरुआत कर सकती है।

  • आज का लव टिप: प्रेम में जोश के साथ करुणा रखें —यही आज सच्चे संबंध की कुंजी है।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।