लव राशिफल 7 नवंबर: मिथुन को मिलेगा खास संदेश, वृषभ की जिंदगी में बढ़ेगा रोमांस; पढ़ें 12 राशियों का हाल

तान्या सिंह, एस्ट्रोपत्री। 7 नवंबर 2026 को चंद्रमा शाम 5:15 बजे तक कन्या राशि में रहेगा, फिर तुला राशि में प्रवेश करेगा। चित्रा नक्षत्र के प्रभाव में बातचीत, आकर्षण और रिश्तों की अपेक्षाएं महत्वपूर्ण रहेंगी।

वक्री शुक्र पुरानी भावनाओं और प्रतिबद्धता से जुड़े सवाल सामने ला सकता है। वहीं, वक्री बुध बातचीत में सावधानी रखने का संकेत देता है। जानें आज किसे मिलेगा प्यार का नया मौका और किसे अपने रिश्ते में स्पष्टता लानी होगी। जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों की लव लाइफ और शादीशुदा जीवन का हाल।

मेष लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aries Love Horoscope Today) मेष राशि वालों, आज आप अपने प्रेम जीवन में पहल करना चाहेंगे। मन में कोई बात है जिसे आप पार्टनर से कहना चाहते हैं या किसी के जवाब का इंतजार कर रहे हैं, तो उसे लेकर बेचैन न हों। छठे भाव में चंद्रमा रोजमर्रा की उलझनों और छोटी असहमतियों को सामने ला सकता है। बातचीत के लिए दिन अच्छा है, लेकिन सामने वाले को अपनी बात समझने और जवाब देने का समय भी दें।

सिंगल: किसी को पसंद करते हैं, तो आज अपनी दिलचस्पी जाहिर करने का अवसर मिल सकता है। सामान्य बातचीत से शुरुआत करें और सामने वाले को अपनी भावनाएं व्यक्त करने की पूरी जगह दें। रिलेशनशिप में: पार्टनर किसी जरूरी विषय पर बात करना चाह सकते हैं। उनकी बात को व्यस्तता के कारण टालें नहीं। ध्यान से सुनने पर आपको उनकी जरूरत बेहतर ढंग से समझ आएगी। विवाहित: पारिवारिक योजनाओं में जीवनसाथी को शामिल रखें। किसी छोटे फैसले पर राय अलग हो, तो उसे बहस में बदलने के बजाय आपसी सहमति से रास्ता निकालें। वृषभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Taurus Love Horoscope Today) वृषभ राशि वालों, आज प्रेम जीवन को थोड़ा समय देने की जरूरत है। पांचवें भाव में चंद्रमा का प्रभाव रोमांस और आकर्षण को बढ़ा सकता है। रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में अगर पार्टनर के साथ समय कम मिल रहा था, तो आज साथ कुछ अच्छा करने का मौका निकालें। जरूरी नहीं कि किसी खास पल के लिए बड़ी योजना बनानी पड़े। छोटी-सी मुलाकात या आपकी ओर से की गई पहल भी रिश्ते में नई गर्मजोशी ला सकती है।

सिंगल: कोई परिचित अचानक आपको अलग नजर से देखने लगे या किसी सामान्य मुलाकात में दिलचस्प बातचीत शुरू हो सकती है। नए आकर्षण को मौका दें, लेकिन सामने वाले के इरादे समझे बिना कोई वादा न करें। रिलेशनशिप में: साथ में भोजन करने या शांत शाम बिताने की योजना बनाएं। यदि कुछ समय से दूरी महसूस हो रही है, तो बातचीत की शुरुआत आप कर सकते हैं। विवाहित: जीवनसाथी के साथ भविष्य की किसी योजना पर चर्चा हो सकती है। घर की छोटी असहमति में अपनी बात पर अड़े रहने के बजाय एक-दूसरे को समझने की कोशिश करें। मिथुन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Gemini Love Horoscope Today) मिथुन राशि वालों, आज किसी खास संदेश या अचानक हुई मुलाकात से आपका दिन बन सकता है। चौथे भाव में चंद्रमा घर, परिवार और भावनात्मक सुकून को महत्व दे रहा है। आपका मन ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिताने का हो सकता है जिसके सामने आप बिना झिझक अपनी बात रख सकें। हालांकि, घर की जिम्मेदारियां आपकी योजनाओं में बाधा डाल सकती हैं। अपनी व्यस्तता और निजी समय के बीच तालमेल बनाकर चलें।

सिंगल: जिस व्यक्ति को आप पसंद करते हैं, उसका संदेश आ सकता है या कोई पुरानी बातचीत अचानक निजी और दिलचस्प हो सकती है। उत्साह में कोई निष्कर्ष निकालने के बजाय बातचीत को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने दें। रिलेशनशिप में: पार्टनर आपसे अधिक समय और ध्यान चाह सकते हैं। उनकी छोटी-सी मांग पर चिढ़ने के बजाय समझें कि उन्हें आपकी मौजूदगी की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। विवाहित: परिवार के काम अचानक बढ़ सकते हैं। जीवनसाथी के साथ जिम्मेदारियां बांट लें और तय करें कि पहले कौन-सा काम करना है। मिलकर काम करने से तनाव कम होगा। कर्क लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Cancer Love Horoscope Today) कर्क राशि वालों, आज अपनी भावनाएं व्यक्त करना पहले से आसान लग सकता है। तीसरे भाव में चंद्रमा बातचीत, छोटी यात्राओं और नए संपर्कों को बढ़ावा देता है। दोस्तों के साथ समय बिताने या किसी सामाजिक मुलाकात में शामिल होने से आपका मूड अच्छा हो सकता है। किसी नए व्यक्ति से बातचीत भी दिलचस्प मोड़ ले सकती है। यदि आप पहले से रिश्ते में हैं, तो अपनी प्रतिबद्धता और भावनाओं को लेकर स्पष्ट रहें।

सिंगल: किसी आउटिंग या साझा मित्रों के जरिए नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। समान रुचियों के कारण बातचीत अच्छी रह सकती है। देखें कि पहली मुलाकात के बाद भी सामने वाला संपर्क बनाए रखने में रुचि दिखाता है या नहीं।

रिलेशनशिप में: मन की कोई बात पार्टनर से साझा करने का अच्छा अवसर है। साथ में समय बिताएं या बिना किसी जल्दबाजी के एक-दूसरे की बातें सुनें। खुलापन नजदीकी बढ़ाएगा। विवाहित: दोस्तों के साथ बाहर जाने या कहीं घूमने की योजना बन सकती है। व्यस्तता के बीच जीवनसाथी के लिए भी समय निकालें। साथ बिताए छोटे पल अधिक मायने रखेंगे। सिंह लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Leo Love Horoscope Today) सिंह राशि वालों, आज आपकी कही हुई बात का असर उम्मीद से अधिक हो सकता है। दूसरे भाव में चंद्रमा परिवार, वाणी और व्यक्तिगत मूल्यों को सक्रिय कर रहा है। घर या किसी पारिवारिक फैसले पर पार्टनर की राय आपसे अलग हो सकती है। हर बात अपनी इच्छा के अनुसार हो, यह जरूरी नहीं। जवाब देने से पहले थोड़ा ठहरें। शांत बातचीत से आप दोनों एक-दूसरे का नजरिया बेहतर ढंग से समझ पाएंगे।

सिंगल: आपका आत्मविश्वास किसी का ध्यान आकर्षित कर सकता है। परिवार या सामाजिक समारोह में किसी दिलचस्प व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। पहली छाप के आधार पर जल्द फैसला न करें। रिलेशनशिप में: पार्टनर किसी निजी पसंद को लेकर अपनी बात पर कायम रह सकते हैं। इसे जिद की तरह देखने के बजाय बीच का रास्ता खोजें। बातचीत में आपका लहजा महत्वपूर्ण रहेगा। विवाहित: घर और परिवार के फैसलों में दोनों की भागीदारी जरूरी होगी। किसी सदस्य की टिप्पणी से नाराजगी हो, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय उसकी बात समझने की कोशिश करें। कन्या लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Virgo Love Horoscope Today) कन्या राशि वालों, आज आपका व्यक्तित्व और बातचीत का अंदाज किसी पर खास प्रभाव छोड़ सकता है। चंद्रमा शाम तक आपकी राशि में रहेगा, जिससे आप लोगों से जुड़ने और अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए अधिक सहज महसूस कर सकते हैं। वक्री शुक्र भी आपकी राशि में लौट रहा है, इसलिए प्रेम संबंधों को लेकर आपकी अपेक्षाएं फिर चर्चा में आ सकती हैं। हर संदेश का अर्थ निकालने के बजाय लोगों को अपने व्यवहार से भावनाएं जाहिर करने दें।

सिंगल: किसी नए परिचित के साथ बातचीत दिलचस्प हो सकती है। कोई व्यक्ति आपसे मिलने या समय बिताने की कोशिश कर सकता है। खुले मन से परिचय बढ़ाएं, लेकिन केवल ध्यान मिलने को अनुकूलता न समझें। रिलेशनशिप में: पार्टनर कुछ परेशान या व्यस्त दिखाई दे सकते हैं। उनकी चुप्पी को तुरंत गलत अर्थ न दें। सीधे पूछें कि क्या बात है। एक ईमानदार बातचीत मन का संदेह दूर कर सकती है। विवाहित: जीवनसाथी काम या परिवार में व्यस्त रह सकते हैं। इसे अपने प्रति कम होती दिलचस्पी न समझें। उनकी बात सुनें और अपनी भावनाएं भी साझा करें। शाम को साथ समय बिताना अच्छा रहेगा। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

तुला लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Libra Love Horoscope Today) तुला राशि वालों, आज किसी पुरानी बातचीत या अधूरी भावना पर आपका ध्यान जा सकता है। चंद्रमा शाम तक बारहवें भाव में रहेगा और फिर आपकी राशि में प्रवेश करेगा। वक्री शुक्र भी रिश्तों को लेकर आपकी अपेक्षाओं पर दोबारा विचार करने का संकेत देता है। यदि कोई व्यक्ति आपसे दूर हो गया है, तो उसकी वजह समझने की कोशिश करें। चुप्पी या अपने मन से बनाए गए निष्कर्ष आपको जरूरी जवाब नहीं दे पाएंगे।

सिंगल: अतीत का कोई व्यक्ति याद आ सकता है या नए आकर्षण को लेकर मन में असमंजस रह सकता है। पुराने संपर्क को दोबारा शुरू करने से पहले सोचें कि पहले दूरी क्यों बनी थी। रिलेशनशिप में: पार्टनर के व्यवहार से आपको उपेक्षित महसूस हो सकता है। मन में नाराजगी रखने के बजाय बताएं कि आपको किस बात की कमी महसूस हो रही है। विवाहित: कोई पुराना मतभेद फिर सामने आ सकता है। एक साथ कई शिकायतें उठाने के बजाय उसी विषय पर बात करें जिसे सुलझाना जरूरी है। जीवनसाथी को भी अपनी बात रखने दें। वृश्चिक लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Scorpio Love Horoscope Today) वृश्चिक राशि वालों, आज दोस्ती और सामाजिक मेलजोल आपके प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। ग्यारहवें भाव में चंद्रमा दोस्तों, समारोहों और साझा योजनाओं को महत्व देता है। किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिसके साथ बातचीत सहज लगे। पार्टनर के साथ भी सामान्य दिनचर्या से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। हालांकि, अपने रिश्ते के फैसले दोस्तों या दूसरे लोगों की राय के आधार पर न लें।

सिंगल: किसी दोस्त या समूह की गतिविधि में नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। साझा रुचियों के कारण बातचीत आगे बढ़ेगी। अपनी दिलचस्पी दिखाएं, लेकिन सामने वाले को भी पहल करने दें। रिलेशनशिप में: दोस्तों से मिलने या साथ घूमने की योजना बना सकते हैं। भविष्य के लक्ष्यों पर बातचीत रिश्ते में समझ बढ़ाएगी। निजी मामलों को दूसरों की चर्चा का विषय न बनाएं। विवाहित: किसी सामाजिक निमंत्रण या पारिवारिक कार्यक्रम में साथ जाने का अवसर मिल सकता है। लोगों के बीच समय बिताने के साथ एक-दूसरे के लिए भी कुछ पल बचाकर रखें। धनु लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Sagittarius Love Horoscope Today) धनु राशि वालों, आज काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दसवें भाव में चंद्रमा करियर और पेशेवर जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देता है। काम की वजह से पार्टनर के साथ बनाई गई योजना बदलनी पड़ सकती है। ऐसे में उन्हें इंतजार कराने के बजाय अपनी स्थिति पहले ही बता दें। थोड़ी योजना बनाकर चलेंगे, तो काम और रिश्ते दोनों को समय दे पाएंगे।

सिंगल: कार्यस्थल या किसी पेशेवर मुलाकात में किसी दिलचस्प व्यक्ति से बातचीत हो सकती है। समय कम होने पर भी अच्छी छाप बन सकती है। आगे मिलने का अवसर मिले, तो परिचय बढ़ाएं। रिलेशनशिप में: पार्टनर आपके व्यस्त शेड्यूल को लेकर नाराजगी जता सकते हैं। उनकी बात को शिकायत समझकर टालें नहीं। साथ समय बिताने के लिए कोई निश्चित योजना बनाएं। विवाहित: परिवार की जिम्मेदारियां आप दोनों का समय ले सकती हैं। फैसलों में एक-दूसरे की राय सुनें और काम बांट लें। शांत शाम साथ बिताना दिनभर की थकान कम कर सकता है। अपनी कुंडली का मांगलिक दोष फ्री में चेक

मकर लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Capricorn Love Horoscope Today) मकर राशि वालों, आज प्रेम जीवन में आकर्षण और भावनात्मक उलझन दोनों की संभावना है। पांचवें भाव में चंद्रमा रोमांस और नए परिचय को बढ़ावा देता है। किसी नए व्यक्ति की ओर खिंचाव महसूस हो सकता है, लेकिन अपनी भावनाओं को समझे बिना कोई कदम न उठाएं। यदि आप पहले से प्रतिबद्ध हैं, तो किसी बाहरी आकर्षण को लेकर स्पष्ट रहें। रिश्ते में ईमानदारी और भरोसा बनाए रखना जरूरी होगा।

सिंगल: किसी निमंत्रण या साझा रुचि के जरिए दिलचस्प व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। उनकी जीवन के प्रति सोच आपको पसंद आ सकती है। परिचय को समय दें और जल्दबाजी में भविष्य की योजना न बनाएं। रिलेशनशिप में: आपको पार्टनर से अधिक स्नेह या आश्वासन की जरूरत महसूस हो सकती है। अपनी अपेक्षाएं स्पष्ट बताएं और उनकी जरूरतों को भी समझें। विवाहित: परिवार के किसी मामले में बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप तनाव पैदा कर सकता है। निजी फैसले जीवनसाथी के साथ मिलकर लें। शांत बातचीत से छोटी असहमति को बढ़ने से रोका जा सकता है। कुंभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aquarius Love Horoscope Today) कुंभ राशि वालों, आज रिश्तों में भरोसा और भावनाएं साझा करना महत्वपूर्ण रहेगा। आठवें भाव में चंद्रमा किसी पुराने अनुभव या अधूरी बातचीत को फिर सामने ला सकता है। पार्टनर का कोई छोटा प्रयास आपको खास महसूस करा सकता है। आप दोनों के बीच लंबी बातचीत भी हो सकती है। अपनी भावनाएं केवल मन में रखने के बजाय उन्हें जाहिर करें। सामने वाला आपकी जरूरतें तभी समझ पाएगा जब आप उन्हें स्पष्ट रूप से बताएंगे।

सिंगल: किसी व्यक्ति की दिलचस्पी को लेकर मन में सवाल हो सकते हैं। छोटे संकेतों का जरूरत से ज्यादा विश्लेषण न करें। देखें कि सामने वाला नियमित रूप से संपर्क रखने का प्रयास करता है या नहीं। रिलेशनशिप में: कोई निजी बातचीत आपको पार्टनर को बेहतर समझने में मदद कर सकती है। उनकी ओर से मिला छोटा उपहार या स्नेहपूर्ण प्रयास आपको अच्छा महसूस करा सकता है। अपनी खुशी भी जाहिर करें। विवाहित: पुरानी यादों या किसी अधूरे विषय पर जीवनसाथी के साथ चर्चा हो सकती है। शाम को कोई सामाजिक निमंत्रण या घरेलू काम भी सामने आ सकता है। योजनाओं में बदलाव हो, तो एक-दूसरे को समय पर बताएं। मीन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Pisces Love Horoscope Today) मीन राशि वालों, आज पार्टनर और रिश्ते से जुड़ी अपेक्षाएं आपके ध्यान में रहेंगी। सातवें भाव में चंद्रमा विवाह, प्रतिबद्धता और आपसी तालमेल को महत्व देता है। आप साथ कहीं जाने या आने वाले दिनों की योजना बनाने के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि, अपनी पसंद को ही अंतिम मानने से बचें। रिश्ते में दोनों की इच्छाओं को जगह देने से आपसी समझ बेहतर होगी।

सिंगल: आप एक स्थिर और भावनात्मक रूप से सहज रिश्ता चाह सकते हैं। शांत स्वभाव वाला कोई व्यक्ति आपका ध्यान खींच सकता है। जुड़ने से पहले उनके इरादों और व्यवहार को समझें। रिलेशनशिप में: पार्टनर के साथ घूमने या भविष्य की किसी योजना पर चर्चा हो सकती है। उनकी पसंद भी सुनें। थोड़ा लचीलापन दिन को अधिक सुखद बना सकता है। विवाहित: जीवनसाथी के साथ किसी पसंदीदा जगह पर जाने या कुछ समय साथ बिताने का अवसर मिलेगा। छोटी असहमति को जिद का मुद्दा न बनाएं और दूसरों की राय को अपने वैवाहिक फैसलों पर हावी न होने दें। 7 नवंबर का लव राशिफल नए संदेशों, रोमांटिक मुलाकातों और रिश्तों में स्पष्टता की जरूरत को सामने लाता है। मिथुन को किसी खास व्यक्ति से बातचीत का मौका मिल सकता है, जबकि वृषभ और कन्या के लिए आकर्षण बढ़ने के संकेत हैं। तुला को पुरानी भावनाओं पर सोचने और मकर को अपने फैसलों में ईमानदार रहने की जरूरत होगी। प्यार में जल्दबाजी से बचें और सामने वाले की भावनाओं को भी महत्व दें।