6 नवंबर लव राशिफल: कन्या में चंद्रमा और वक्री शुक्र का प्रभाव; वृषभ को मिलेगा प्यार का नया मौका, जानें बाकी राशियों का हाल

तान्या सिंह, एस्ट्रोपत्री। 6 नवंबर 2026 को चंद्रमा कन्या राशि में हस्त नक्षत्र के प्रभाव में रहेगा। इससे बातचीत, अपनापन और रिश्तों में छोटे प्रयासों की अहमियत बढ़ सकती है।

वक्री शुक्र के कन्या राशि में लौटने से पुरानी भावनाओं और प्रेम संबंधों की अपेक्षाओं पर दोबारा विचार हो सकता है। जानें आज किसे मिलेगा प्यार का नया मौका और किसे पार्टनर के साथ बातचीत में सावधानी रखनी होगी।

मेष लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aries Love Horoscope Today)

मेष राशि वालों, आज काम और निजी जिम्मेदारियों का तनाव आपके प्रेम जीवन को प्रभावित कर सकता है। छठे भाव में चंद्रमा पर शनि का प्रभाव छोटी असहमतियों को बढ़ा सकता है। पार्टनर से बात करते समय अपनी थकान या परेशानी का गुस्सा उन पर न निकालें। उन्हें आपकी सलाह से ज्यादा आपके साथ और भरोसे की जरूरत हो सकती है।

सिंगल: कार्यस्थल या रोजमर्रा के कामों के दौरान किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। व्यस्तता के कारण बातचीत को नजरअंदाज न करें। सामने वाले के इरादे समझने के लिए समय दें। रिलेशनशिप में: घर के खर्च या जिम्मेदारियों को लेकर बहस हो सकती है। कौन कितना काम करता है, इसका हिसाब रखने के बजाय मिलकर रास्ता निकालें। विवाहित: जीवनसाथी को आपका समय चाहिए होगा। उनके साथ कुछ पल बिना किसी काम या फोन के बिताएं। रिश्तेदारों से जुड़ी नाराजगी को घर के माहौल पर हावी न होने दें। वृषभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Taurus Love Horoscope Today) वृषभ राशि वालों, आज प्रेम जीवन में नई शुरुआत की संभावना बन सकती है। पांचवें भाव में चंद्रमा का प्रभाव आकर्षण और अपनी भावनाएं जाहिर करने की इच्छा बढ़ाएगा। किसी का छोटा-सा प्रयास भी आपको खास महसूस करा सकता है। यदि पहले से रिश्ते में हैं, तो पहल करके पुरानी दूरी कम कर सकते हैं। हालांकि, कोई वादा करने से पहले यह समझें कि आप दोनों की अपेक्षाएं कितनी मेल खाती हैं।

सिंगल: किसी पुराने परिचित की दिलचस्पी अचानक बढ़ सकती है। दोस्ती या कार्यस्थल का परिचय प्रेम संबंध में बदलने की संभावना रखता है। मन में किसी के लिए भावनाएं हैं, तो उन्हें जाहिर करने का अवसर मिल सकता है। रिलेशनशिप में: पार्टनर के साथ डेट या छोटी सैर की योजना बनाएं। यदि कुछ समय से दूरी महसूस हो रही है, तो बातचीत की पहल करें। विवाहित: जीवनसाथी और बच्चों के साथ समय बिताने से खुशी मिलेगी। किसी लंबित पारिवारिक योजना पर चर्चा हो सकती है। व्यस्तता के बीच रोमांस के लिए भी समय निकालें। मिथुन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Gemini Love Horoscope Today) मिथुन राशि वालों, आज घर और परिवार से जुड़े काम आपका काफी समय ले सकते हैं। चौथे भाव में चंद्रमा घरेलू सुकून को प्राथमिकता देने का संकेत देता है। घर की व्यवस्था या जरूरी खरीदारी के कारण पार्टनर को समय देना मुश्किल हो सकता है। परिवार की किसी महिला सदस्य से मतभेद हो, तो अपनी बात नरमी से रखें। घर का तनाव प्रेम जीवन तक न पहुंचने दें।

सिंगल: किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है जिसके साथ आप सहज महसूस करते हैं। साझा परिचितों के जरिए बातचीत आगे बढ़ सकती है। संबंध को नाम देने की जल्दबाजी न करें। रिलेशनशिप में: पार्टनर साथ समय बिताना चाहेंगे, लेकिन घरेलू काम योजनाओं में बाधा बन सकते हैं। अपनी उपलब्धता स्पष्ट रखें और उनके लिए थोड़ा समय जरूर निकालें। विवाहित: माता या परिवार की किसी महिला सदस्य से असहमति हो सकती है। जीवनसाथी के साथ मिलकर घरेलू जिम्मेदारियां संभालें और गुस्से में कठोर शब्द कहने से बचें। कर्क लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Cancer Love Horoscope Today) कर्क राशि वालों, आज किसी अधूरी बातचीत को पूरा करने का मौका मिल सकता है। तीसरे भाव में चंद्रमा आपको अपनी भावनाएं व्यक्त करने और रिश्तों में पहल करने के लिए प्रेरित करेगा। पुराने परिचित से संपर्क दोबारा शुरू हो सकता है या पार्टनर के साथ चल रही गलतफहमी पर बात हो सकती है। अपनी बात स्पष्ट रखें, लेकिन सामने वाले को भी पूरा अवसर दें।

सिंगल: आपके सामाजिक दायरे का कोई व्यक्ति आपसे संपर्क बढ़ा सकता है। किसी पुराने परिचित से बातचीत फिर शुरू होने की भी संभावना है। भावनात्मक रूप से जुड़ने से पहले उनकी दिलचस्पी में निरंतरता देखें। रिलेशनशिप में: जिस बात को आप कुछ समय से कहना चाहते थे, उसे आज साझा कर सकते हैं। आरोप लगाने के बजाय अपनी परेशानी समझाएं। शांत बातचीत से मन हल्का होगा। विवाहित: व्यस्तता के बावजूद जीवनसाथी की भावनाओं पर ध्यान दें। परिवार की किसी योजना या अधूरे काम को मिलकर पूरा करें। जिम्मेदारियां साझा करने से रिश्ते में दूरी नहीं आएगी। सिंह लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Leo Love Horoscope Today) सिंह राशि वालों, आज आपकी बातचीत का अंदाज प्रेम जीवन को प्रभावित कर सकता है। दूसरे भाव में चंद्रमा परिवार और वाणी को महत्व देता है। किसी फैसले पर आपकी राय मजबूत हो सकती है, लेकिन पार्टनर का नजरिया अलग हो सकता है। अपनी बात रखते समय लहजे पर ध्यान दें। अनजाने में कही गई तीखी टिप्पणी किसी अपने को आहत कर सकती है।

सिंगल: आपका आत्मविश्वास किसी का ध्यान खींच सकता है। परिवार या सामाजिक समारोह में किसी दिलचस्प व्यक्ति से परिचय हो सकता है। पहली मुलाकात के आधार पर जल्द फैसला न करें। रिलेशनशिप में: अपनी भावनाएं खुलकर बताएं, लेकिन असहमति के दौरान संयम रखें। पार्टनर के लिए एक स्नेहपूर्ण संदेश या तारीफ रिश्ते में गर्मजोशी ला सकती है। विवाहित: घर की व्यवस्था या किसी पारिवारिक कार्यक्रम की योजना मिलकर बनाएं। पैसों और परिवार की अपेक्षाओं पर चर्चा करते समय एक-दूसरे की राय का सम्मान करें। कन्या लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Virgo Love Horoscope Today) कन्या राशि वालों, आज आपकी बातचीत और व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। चंद्रमा आपकी राशि में हस्त नक्षत्र से गुजर रहा है। वहीं, वक्री शुक्र का आपकी राशि में लौटना आपको अपनी प्रेम संबंधी अपेक्षाओं पर विचार करने का अवसर देगा। पार्टनर के व्यवहार में हर छोटी बात खोजने के बजाय उनकी स्थिति समझें। यदि कोई सवाल मन में है, तो अनुमान लगाने के बजाय सीधे पूछना बेहतर रहेगा।

सिंगल: आपकी सहज बातचीत और आत्मविश्वास किसी को आकर्षित कर सकते हैं। कोई व्यक्ति करीब आने की कोशिश कर सकता है। केवल ध्यान मिलने से प्रभावित न हों। आपसी सोच और भावनाओं की समानता भी देखें। रिलेशनशिप में: पार्टनर कुछ व्यस्त या अलग मूड में दिखाई दे सकते हैं। इसे रिश्ते से जोड़कर न देखें। अपनी चिंता सीधे साझा करें और उनकी बात भी सुनें। विवाहित: जीवनसाथी काम या परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त रह सकते हैं। उनके व्यवहार को उदासीनता न समझें। शाम को बातचीत और साथ समय बिताने से तालमेल बेहतर होगा। तुला लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Libra Love Horoscope Today) तुला राशि वालों, आज आपको अपनी भावनाओं और निजी जरूरतों पर ध्यान देने की जरूरत हो सकती है। बारहवें भाव में चंद्रमा आराम और निजी समय की इच्छा बढ़ाता है। वक्री शुक्र के कन्या राशि में लौटने से आप सोच सकते हैं कि रिश्ते में दोनों तरफ से बराबर प्रयास हो रहे हैं या नहीं। मन में अपेक्षाएं जमा करने के बजाय पार्टनर को अपनी जरूरत समझाएं।

सिंगल: किसी पुराने व्यक्ति की याद आ सकती है या नया आकर्षण आप अपने तक सीमित रख सकते हैं। पुराने रिश्ते को दोबारा शुरू करने से पहले समझें कि दूरी बनने की वजहें बदली हैं या नहीं। रिलेशनशिप में: भरोसे या भावनात्मक ध्यान से जुड़ी कोई बात मन में हो सकती है। चुप्पी बढ़ाने के बजाय पार्टनर से खुलकर बात करें। विवाहित: घरेलू खर्च और व्यस्त दिनचर्या के कारण साथ समय कम मिल सकता है। काम मिलकर संभालें और बातचीत को केवल जिम्मेदारियों तक सीमित न रखें। वृश्चिक लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Scorpio Love Horoscope Today) वृश्चिक राशि वालों, आज दोस्तों और सामाजिक मेलजोल से प्रेम जीवन में नई रौनक आ सकती है। ग्यारहवें भाव में चंद्रमा साझा योजनाओं और मित्रता को बढ़ावा देता है। पार्टनर के साथ किसी कार्यक्रम में शामिल होने या पुराने परिचितों से मिलने का मौका मिल सकता है। सामान्य दिनचर्या से बाहर निकलने का प्रयास करें। अपने रिश्ते से जुड़े फैसलों में बाहरी लोगों की राय से ज्यादा आपसी समझ को महत्व दें।

सिंगल: किसी दोस्त या सामाजिक आयोजन में नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। बातचीत सहज लगे, तो अपनी दिलचस्पी जाहिर करें। सामने वाले को भी आपको जानने का अवसर दें। रिलेशनशिप में: पार्टनर के साथ घूमने या दोस्तों से मिलने की योजना बन सकती है। भविष्य की योजनाएं साझा करने से आप दोनों का तालमेल बेहतर होगा। विवाहित: परिवार या दोस्तों के साथ किसी आयोजन में शामिल हो सकते हैं। सामाजिक व्यस्तता के बीच जीवनसाथी के साथ भी कुछ समय बिताएं। धनु लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Sagittarius Love Horoscope Today) धनु राशि वालों, आज कामकाज की जिम्मेदारियां आपके निजी जीवन के लिए समय कम कर सकती हैं। दसवें भाव में चंद्रमा करियर और पेशेवर मामलों को प्रमुखता देता है। पार्टनर को आपकी व्यस्तता समझने में कठिनाई हो सकती है। किसी जरूरी बातचीत को बार-बार टालने से बचें। काम के साथ रिश्ते को भी समय देना जरूरी होगा।

सिंगल: कार्यस्थल या किसी पेशेवर मुलाकात में किसी व्यक्ति से परिचय हो सकता है। बातचीत अच्छी छाप छोड़ सकती है। पहले उन्हें पेशेवर दायरे से बाहर समझने का समय दें। रिलेशनशिप में: किसी पुराने सवाल या गलतफहमी पर बात करने का अवसर मिलेगा। यदि दिन व्यस्त है, तो पार्टनर के साथ बातचीत का समय तय करें। विवाहित: मेहमानों या पारिवारिक कामों में व्यस्तता रह सकती है। जीवनसाथी के साथ जिम्मेदारियां बांटें और काम पूरे होने के बाद साथ समय बिताएं। मकर लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Capricorn Love Horoscope Today) मकर राशि वालों, आज प्रेम जीवन में भरोसा और साझा विचार आपको एक-दूसरे के करीब ला सकते हैं। नौवें भाव में चंद्रमा परिवार, बड़ों की सलाह और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान दिलाता है। जीवनसाथी या परिवार के किसी बड़े सदस्य का मार्गदर्शन उपयोगी हो सकता है। यदि जिम्मेदारियों के कारण पार्टनर को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो बातचीत की पहल करें।

सिंगल: यात्रा, पढ़ाई या पारिवारिक परिचय के जरिए किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। उनकी सोच आपको पसंद आ सकती है। आगे बढ़ने से पहले उनकी प्राथमिकताएं समझें। रिलेशनशिप में: पार्टनर आपके निजी या पेशेवर फैसले में सहयोग कर सकते हैं। अपनी योजनाएं साझा करें और उनकी राय को भी महत्व दें। विवाहित: घर में किसी धार्मिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है। परिवार के बड़े सदस्यों से स्नेह और सलाह मिलेगी। जीवनसाथी के सहयोग की सराहना करें और उनके लिए समय निकालें। कुंभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aquarius Love Horoscope Today) कुंभ राशि वालों, आज मन में चल रहे सवाल प्रेम जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। आठवें भाव में चंद्रमा अनसुलझी भावनाओं और भरोसे से जुड़े मुद्दों को सामने ला सकता है। किसी के व्यवहार को लेकर अनिश्चितता हो, तो जल्दबाजी में फैसला न लें। अधूरी जानकारी के आधार पर संदेह बढ़ाने के बजाय पार्टनर से खुलकर बात करें।

सिंगल: किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण हो सकता है, लेकिन उनके इरादों को लेकर सवाल रहेंगे। केवल रोमांच के कारण ऐसे संबंध में न उलझें जहां स्पष्टता न हो। उनके व्यवहार को समझने का समय लें। रिलेशनशिप में: किसी संदेश या बदली हुई योजना को लेकर जरूरत से ज्यादा सोच सकते हैं। निष्कर्ष निकालने से पहले पार्टनर से पूछें। निजी बातचीत से गलतफहमी दूर हो सकती है। विवाहित: परिवार का पुराना मामला घर का माहौल प्रभावित कर सकता है। बीती शिकायतों को दोहराने के बजाय मौजूदा समस्या का समाधान खोजें। जीवनसाथी के साथ मिलकर स्थिति संभालें। मीन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Pisces Love Horoscope Today) मीन राशि वालों, आज पार्टनरशिप और प्रतिबद्धता आपके प्रेम जीवन का मुख्य विषय रहेंगे। सातवें भाव में चंद्रमा विवाह और आपसी तालमेल को प्राथमिकता देता है। शनि का प्रभाव रिश्तों में धैर्य और जिम्मेदारी से काम लेने की सलाह देता है। पार्टनर की अपेक्षाओं को समझने के लिए थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करना पड़ सकता है। भावनाओं में बहकर फैसला लेने के बजाय बातचीत और आपसी सम्मान को महत्व दें।