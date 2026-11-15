वित्त साप्ताहिक राशिफल: किसे होगा धन लाभ और किसे रहना होगा खर्चों से सावधान?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 16 नवंबर से 22 नवंबर 2026 का सप्ताह आर्थिक मामलों में सभी 12 राशियों के लिए कई तरह के संकेत लेकर आ रहा है। इस दौरान ग्रहों की चाल का असर आपकी आमदनी, बचत, निवेश और खर्चों पर पड़ सकता है। कुछ राशि वालों को धन लाभ और कमाई के नए अवसर मिल सकते हैं, जबकि कुछ को बढ़ते खर्च और पुराने कर्ज को लेकर सावधान रहना होगा। कहीं संपत्ति से जुड़े मामलों में प्रगति होगी, तो कहीं आर्थिक फैसले सोच-समझकर लेने की जरूरत पड़ेगी। आइए जानते हैं, मेष से मीन तक सभी राशियों का साप्ताहिक आर्थिक राशिफल और इस सप्ताह आपके धन-दौलत के सितारे क्या संकेत दे रहे हैं।

मेष साप्ताहिक राशिफल (16 नवंबर 2026 से 22 नवंबर 2026) धन से जुड़े मामलों में इस सप्ताह विशेष सावधानी रखनी होगी। 16 नवंबर को सूर्यदेव वृश्चिक राशि में आठवें भाव में आएंगे, जो साझा धन, कर्ज, बीमा, कर और अप्रत्याशित खर्चों की ओर ध्यान खींचेंगे। बिना ठीक से जांच-पड़ताल किए निवेश न करें और अनावश्यक जोखिम से बचें।

सप्ताह का मध्य हिस्सा आर्थिक योजनाओं की समीक्षा करने और बकाया भुगतान चुकाने के लिए उपयुक्त है। 22 नवंबर को शुक्रदेव तुला राशि में सातवें भाव में आएंगे, तब जीवनसाथी या व्यापारिक साझेदार के साथ धन संबंधी बातचीत सहज होगी। विलासिता की वस्तुओं पर फिजूल खर्च से दूर रहें और एक व्यावहारिक बजट के साथ चलें।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल (16 नवंबर 2026 से 22 नवंबर 2026) आर्थिक स्थिति इस सप्ताह कभी अच्छी तो कभी तंग लग सकती है, ऐसे में अनावश्यक खर्च से बचना ही समझदारी है। गुरुदेव सिंह राशि में चौथे भाव में हैं, जो घर की साज-सज्जा, मरम्मत या संपत्ति पर पैसा लगाने की इच्छा बढ़ाएंगे। 16 नवंबर को सूर्यदेव सातवें भाव में आएंगे, तब जीवनसाथी या व्यापारिक साझेदार के साथ धन से जुड़ी चर्चा होगी।

साझा निवेश और बकाया लेन-देन की बारीकी से जांच करें। 22 नवंबर को शुक्रदेव तुला राशि में आएंगे, तब मौज-मस्ती, अपनी रुचियों और रहन-सहन को बेहतर बनाने पर खर्च का मन करेगा। एक व्यावहारिक बजट तय करें और आवेग में आकर खरीदारी से परहेज करें।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल (16 नवंबर 2026 से 22 नवंबर 2026) धन के मामलों में इस सप्ताह व्यावहारिक रुख अपनाना होगा। 16 नवंबर से छठे भाव में आए सूर्यदेव घरेलू जरूरतों, पुराने कर्ज या दवा-इलाज पर खर्च करवा सकते हैं। बिना जरूरत कर्ज न लें और ब्योरा जांचे बिना कोई आर्थिक जिम्मेदारी न उठाएं।

सप्ताह का मध्य हिस्सा बजट की समीक्षा के लिए अनुकूल है। सिंह राशि के तीसरे भाव में बैठे गुरुदेव संवाद और छोटी अवधि की व्यावसायिक पहल से लाभ के योग बनाएंगे। निवेश से पहले हर जोखिम तौल लें। 22 नवंबर को शुक्रदेव तुला राशि में आएंगे, तब मनोरंजन, हॉबी और निजी रुचियों पर खर्च बढ़ सकता है, इसे काबू में रखें। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

कर्क साप्ताहिक राशिफल (16 नवंबर 2026 से 22 नवंबर 2026) पूरे सप्ताह आर्थिक विषय अहम बने रहेंगे। गुरुदेव सिंह राशि में दूसरे भाव में हैं, जो बचत, कुटुंब की संपत्ति और जमा पूंजी को मजबूत करने की ओर प्रेरित करेंगे। मंगलदेव भी इसी भाव में हैं, जो निजी जरूरतों, पारिवारिक दायित्वों या विलासिता की चीजों पर खर्च बढ़ा सकते हैं। बचत और खर्च के बीच संतुलन बनाकर चलें।

16 नवंबर को सूर्यदेव पांचवें भाव में आएंगे, तब संतान, शिक्षा या रचनात्मक रुचियों से जुड़े खर्चे सामने आएंगे। बच्चों की फीस या किसी कोर्स पर पैसा लग सकता है। सट्टेबाजी से बचें और पूरी पड़ताल के बाद ही आर्थिक निर्णय लें।

सिंह साप्ताहिक राशिफल (16 नवंबर 2026 से 22 नवंबर 2026) आर्थिक मामलों में इस सप्ताह सोच-समझकर योजना बनानी होगी। सप्ताह की शुरुआत में शुक्रदेव दूसरे भाव में नीच के हैं, जो विलासिता की वस्तुओं, परिवार की मांगों या निजी सुख-सुविधाओं पर गैरजरूरी खर्च करवा सकते हैं। आवेग में खरीदारी न करें और अपने खर्चों का लेखा-जोखा रखें।

16 नवंबर को सूर्यदेव वृश्चिक राशि में चौथे भाव में आएंगे, तब संपत्ति और परिवार की जिम्मेदारियों से जुड़ा खर्च बढ़ सकता है। 22 नवंबर को शुक्रदेव तुला राशि में आएंगे और धन से जुड़ी बातचीत तथा मोलभाव में आपकी स्थिति मजबूत करेंगे। उधार लौटाने की शर्त को साफ तरीके से समझ लें।

कन्या साप्ताहिक राशिफल (16 नवंबर 2026 से 22 नवंबर 2026) सप्ताह के दूसरे हिस्से में आर्थिक योजना विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाएगी। शुक्रदेव सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि में नीच के हैं, जो अपनी आर्थिक स्थिति से असंतोष पैदा कर सकते हैं या निजी सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ा सकते हैं। बुधदेव आपके दूसरे भाव में हैं, जो बचत और कुटुंब के धन का भाव है।

बचत, आर्थिक सुरक्षा और आय बढ़ाने पर ध्यान दें, पर गैरजरूरी खरीदारी से बचें और निवेश प्रस्तावों की समीक्षा करें। बारहवें भाव में बैठे गुरुदेव यात्रा, स्वास्थ्य और निजी प्रतिबद्धताओं से जुड़े खर्च बढ़ा सकते हैं। 22 नवंबर को शुक्रदेव तुला राशि में दूसरे भाव में आएंगे और आर्थिक स्थिति को सहारा देंगे।

तुला साप्ताहिक राशिफल (16 नवंबर 2026 से 22 नवंबर 2026) आर्थिक मामलों पर विशेष ध्यान देना होगा, खासकर सप्ताह के पहले हिस्से में। 16 नवंबर को सूर्यदेव वृश्चिक राशि में दूसरे भाव में आएंगे, जो बचत और संचित धन का भाव है। आप आमदनी बढ़ाने, पारिवारिक खर्च संभालने या वित्तीय प्रतिबद्धताओं की समीक्षा पर ध्यान देंगे। घर की कोई अप्रत्याशित जरूरत बचत पर असर डाल सकती है।

गैरजरूरी खरीदारी और सट्टे वाले निवेश से बचें। 22 नवंबर को शुक्रदेव आपकी राशि में आएंगे, जो आर्थिक निर्णय लेने में आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। यह गोचर आपको अपनी साज-सज्जा, परिधान या जीवनशैली पर निवेश के लिए भी प्रेरित करेगा। संतुलित बजट बनाए रखें।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (16 नवंबर 2026 से 22 नवंबर 2026) आर्थिक मामलों में अनुशासन और सावधानीपूर्ण योजना जरूरी है। 16 नवंबर को सूर्यदेव का आपकी राशि में आना आपको अपने आर्थिक निर्णयों पर ज्यादा नियंत्रण रखने के लिए प्रेरित करेगा। गुरुदेव सिंह राशि के दसवें भाव में हैं, जो करियर में प्रगति के जरिए आय के अवसरों को सहारा देते हैं, पर हर अवसर तुरंत आर्थिक लाभ दे, यह जरूरी नहीं।

22 नवंबर को शुक्रदेव बारहवें भाव में आएंगे, तब यात्रा, विलासिता की खरीदारी, मनोरंजन या सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है। अनावश्यक खर्च से बचें और मासिक बजट की समीक्षा करें। निवेश से पहले पूरी तरह शोध करें। धनु साप्ताहिक राशिफल (16 नवंबर 2026 से 22 नवंबर 2026) आर्थिक योजना इस सप्ताह आपकी प्राथमिकता रहेगी। 16 नवंबर को सूर्यदेव बारहवें भाव में आएंगे, जो यात्रा, घरेलू जरूरतों, चिकित्सा या निजी प्रतिबद्धताओं पर खर्च बढ़ा सकते हैं। गैरजरूरी खरीदारी से बचें और अपने आर्थिक दायित्वों का रिकॉर्ड रखें।

अपनी बचत की समीक्षा करें और जोखिम भरे निवेश से दूर रहें। नौवें भाव में बैठे गुरुदेव शिक्षा, विदेशी संपर्कों या दूरस्थ व्यापार से जुड़े अवसरों को सहारा देंगे। 22 नवंबर को शुक्रदेव ग्यारहवें भाव में आएंगे, जो पेशेवर या सामाजिक संपर्कों के जरिए आर्थिक लाभ दिला सकते हैं। फिर भी अनिश्चित आश्वासनों पर पूरी तरह निर्भर न रहें।

मकर साप्ताहिक राशिफल (16 नवंबर 2026 से 22 नवंबर 2026) आर्थिक मामलों में अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं, हालांकि सावधानीपूर्ण योजना जरूरी होगी। 16 नवंबर को सूर्यदेव वृश्चिक राशि में ग्यारहवें भाव में आएंगे, जो आय, लाभ और इच्छा पूरी करने का भाव जगाएंगे। पेशेवर संपर्कों या व्यावसायिक गतिविधियों के जरिए आप कमाई बढ़ाने के अवसर खोजेंगे।

मंगलदेव और गुरुदेव सिंह राशि में आठवें भाव में हैं, जो साझा धन, कर्ज, बीमा और अप्रत्याशित खर्चों की ओर ध्यान दिलाते रहेंगे। सट्टेबाजी से बचें और वित्तीय टैक्सेज की समीक्षा करें। 17 नवंबर को चंद्रदेव कुंभ राशि में दूसरे भाव में आएंगे, जो बचत और आर्थिक सुरक्षा पर फोकस बढ़ाएंगे।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल (16 नवंबर 2026 से 22 नवंबर 2026) आर्थिक मामलों पर इस सप्ताह सावधानी से ध्यान देना होगा। आपके राशि स्वामी शनिदेव मीन राशि में दूसरे भाव में वक्री हैं, जो बचत, कुटुंब के धन और संचित संसाधनों पर आपका ध्यान केंद्रित रखेंगे। घरेलू खर्चों का प्रबंधन सोच-समझकर करें।

गैरजरूरी खरीदारी से बचें और व्यावहारिक बजट बनाए रखें। मंगलदेव और गुरुदेव सिंह राशि में सातवें भाव में हैं, जो साझा वित्त और व्यापारिक साझेदारी की ओर ध्यान दिलाते हैं। कोई भी प्रतिबद्धता करने से पहले वित्तीय करारों की सावधानी से समीक्षा करें। 22 नवंबर को शुक्रदेव तुला राशि में आएंगे, जो यात्रा, शिक्षा या आत्मविकास पर खर्च बढ़ा सकते हैं। पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

मीन साप्ताहिक राशिफल (16 नवंबर 2026 से 22 नवंबर 2026) आर्थिक मामलों को इस सप्ताह सावधानी से संभालना होगा। सप्ताह की शुरुआत में शुक्रदेव आपके सातवें भाव में नीच के हैं और 22 नवंबर को आठवें भाव में आएंगे। यह बदलाव जीवनसाथी या व्यापारिक साझेदार से जुड़ी वित्तीय व्यवस्थाओं की ओर ध्यान दिलाएगा। बकाया भुगतान, ऋण की जिम्मेदारियों और निवेश प्रतिबद्धताओं की समीक्षा करें।