वित्त साप्तहिक राशिफल: कुबेर का खजाना खुलेगा या बढ़ेगा कर्ज? मेष से मीन तक जानिए अपनी राशि का हाल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 9 से 15 नवंबर 2026 के इस सप्ताह में ग्रहों की स्थिति आर्थिक मोर्चे पर सतर्क रहने का इशारा कर रही है। तुला राशि में नीच के सूर्यदेव 12 नवंबर को सिंह राशि में प्रवेश कर रहे मंगल और 13 नवंबर को मार्गी हो रहे बुधदेव आपकी आय, खर्च और निवेश की योजनाओं को प्रभावित करेंगे। यह समय जोखिम भरे फैसलों से बचने, पुराने बकाये निपटाने और अपने बजट की बारीकी से समीक्षा करने का है। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में आपको विस्तार से बताते हैं कि मेष से मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह?

मेष वित्त साप्ताहिक राशिफल (9 to 15 November 2026 Finance Horoscope) धन के मामले में इस सप्ताह हाथ थोड़ा कसकर रखना ठीक रहेगा। परिवार की मांगें, अपने शौक और सोशल पार्टीज, तीनों पर कुछ न कुछ खर्च होता दिखेगा। सूर्यदेव तुला राशि में नीच के हैं, इसलिए जीवनसाथी या बिजनेस पार्टनर के साथ जुड़े लेन-देन का हिसाब साफ रखें। 12 नवंबर से सिंह राशि में आए मंगलदेव महंगी चीजों और मौज-मस्ती की ओर मन खींच सकते हैं। ऑनलाइन सेल देखकर कार्ट भरने से पहले एक बार अपना बजट जरूर देख लें।

पोर्टफोलियो, बचत खाते और किसी के पास फंसी रकम की समीक्षा के लिए यह सप्ताह अनुकूल है। कोई परिचित मोटे मुनाफे का लालच देकर पैसा लगवाना चाहे तो विनम्रता से मना कर दें। 13 नवंबर को बुधदेव मार्गी होंगे और रुके हुए आर्थिक मामलों पर फिर से बात होगी। बड़ी रकम की कोई भी कमिटमेंट सोचकर ही करें।

वृषभ वित्त साप्ताहिक राशिफल नौकरी और व्यवसाय में यह सप्ताह आपसे सब्र के साथ सोच-समझकर कदम बढ़ाने की उम्मीद रखता है। 9 नवंबर को चंद्रदेव तुला राशि में छठे भाव में हैं, ऐसे में साथ काम करने वालों और व्यापारिक सहयोगियों से तालमेल अच्छा बैठेगा। एक ही समय पर दो-तीन प्रोजेक्ट हाथ में आ सकते हैं या मीटिंग का समय अचानक आगे-पीछे हो सकता है, इसलिए अपनी डायरी अपडेट रखें। 13 नवंबर को बुधदेव मार्गी होंगे, तब ग्राहक या पार्टनर से अटका हुआ जवाब मिलने की उम्मीद बढ़ेगी।

12 नवंबर को मंगलदेव चौथे भाव में आएंगे और आपका ध्यान घर की ओर खिंचेगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑफिस की टेबल बदलना या पारिवारिक कारोबार में कोई नई व्यवस्था करना, ऐसे विचार मन में आएंगे। कोई अहम सौदा तय करते समय मोलभाव में संयम रखें। बैंकिंग, वित्त, प्रशासन, हॉस्पिटैलिटी, अध्यापन और कला से जुड़े जातक अपने हुनर को और धार दें। निजी चिंताओं का असर अपने काम की रफ्तार पर न पड़ने दें और हर शर्त समझकर ही कमिटमेंट करें।

मिथुन वित्त साप्ताहिक राशिफल धन के मामले में इस सप्ताह सधी हुई योजना की मांग कर रहा है। सप्ताह के शुरुआती हिस्से में यात्रा, फोन रिचार्ज से लेकर नए हेडफोन तक, पढ़ाई की किताबों या अपनी निजी जरूरतों पर रकम खर्च होगी। अपनी खर्च सूची पर एक बार नजर डाल लें और जो चीज जरूरी नहीं, उसे फिलहाल टाल दें। 12 नवंबर को मंगलदेव सिंह राशि में आएंगे, तब घूमने-फिरने, वाहन या किसी तकनीकी सामान पर पैसा लगाने की इच्छा तेज होगी।

13 नवंबर को बुधदेव मार्गी होकर आपको रुकी हुई आर्थिक बातचीत पर नए सिरे से सोचने का मौका देंगे। किसी भुगतान या निवेश से जुड़े जवाब की प्रतीक्षा है तो धीरे-धीरे स्थिति स्पष्ट होगी। आधी-अधूरी जानकारी पर कोई आर्थिक जिम्मेदारी न लें और सट्टेबाजी जैसे जोखिम वाले रास्तों से दूरी रखें। बचत को लेकर आपकी अनुशासित सोच अचानक आए खर्चों के समय बहुत काम आएगी।

कर्क वित्त साप्ताहिक राशिफल धन के मामले में यह सप्ताह आपको ज्यादा कमाने के लिए प्रेरित करेगा। 12 नवंबर को मंगलदेव सिंह राशि के दूसरे भाव में आएंगे और आप ज्यादा आमदनी के साधन खोजने या मौजूदा वित्तीय व्यवस्था सुधारने में जुट जाएंगे। मगर यही मंगलदेव आपके मन में लग्जरी सामान, अपनी पसंद की चीजों या परिवार के साथ बाहर खाने-घूमने पर खर्च की चाह भी बढ़ाएंगे। महीने के बजट को ध्यान में रखकर ही खर्च करें।

सूर्यदेव तुला राशि में नीच के होकर चौथे भाव में हैं, इसलिए घर, संपत्ति और परिवार से जुड़े खर्चे सामने आएंगे। घरेलू व्यवस्था से जुड़े किसी आर्थिक फैसले को बदलना भी पड़ सकता है। 13 नवंबर को बुधदेव मार्गी होंगे और संपत्ति या घर के पैसों से जुड़ी रुकी चर्चा आगे बढ़ेगी। बिना जोखिम की जानकारी लिए निवेश न करें। तुरंत मुनाफे की जगह लंबी अवधि की स्थिरता को चुनें।

सिंह वित्त साप्ताहिक राशिफल आर्थिक मामलों में यह सप्ताह आमदनी और बचत की रणनीति को नए सिरे से तय करने का है। 12 नवंबर को मंगलदेव सिंह राशि में आएंगे, तब अपनी माली हालत सुधारने की ललक बढ़ेगी। आप साइड इनकम के विकल्प तलाश सकते हैं या खुद के विकास पर, किसी सर्टिफिकेशन या ट्रेनिंग पर पैसा लगाना चाहेंगे। आपकी राशि में बैठे गुरुदेव भविष्य को लेकर बड़ी सोच देंगे, पर जरूरत से ज्यादा आशावाद में आकर पैसों का फैसला न करें।

शुक्रदेव कन्या राशि के दूसरे भाव में वक्री और नीच हैं, इसलिए आपकी खर्च करने की आदतें सामने आएंगी। हो सकता है आप किसी खरीदारी को रद्द कर दें या महसूस करें कि कुछ खर्चे घटाए जा सकते हैं। 13 नवंबर को मार्गी बुधदेव लंबित आर्थिक चर्चाओं की समीक्षा में सहायक रहेंगे। अनावश्यक सट्टेबाजी से बचें और किसी को कर्ज देने से पहले अपनी जरूरतें तौल लें।

कन्या वित्त साप्ताहिक राशिफल धन की योजना इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। आय, जमा-पूंजी और खर्च की आदतों की बारीकी से जांच करें। आपकी राशि में वक्री शुक्रदेव आपको यह एहसास कराएंगे कि कुछ खर्चे बेवजह हुए थे और कुछ प्राथमिकताओं में बदलाव की जरूरत है। तुला राशि में नीच के सूर्यदेव दूसरे भाव में हैं, जो बचत और परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों की ओर ध्यान दिलाएंगे।

12 नवंबर को मंगलदेव बारहवें भाव में आएंगे, तब यात्रा, दवा-इलाज, दफ्तर की जरूरतों या निजी कामों पर खर्च बढ़ेगा। किसी खास जीवनशैली को दिखाने के लिए खर्च करना या सट्टे में पैसा लगाना ठीक नहीं रहेगा। 13 नवंबर को बुधदेव मार्गी होकर रुकी हुई आर्थिक बातचीत सुलझाने में मदद करेंगे और अटके भुगतान या पुराने लेन-देन पर स्थिति साफ होगी। अचानक के खर्चों के लिए पर्याप्त रकम सुरक्षित रखें।

तुला वित्त साप्ताहिक राशिफल धन के मामले में इस सप्ताह प्रैक्टिकल रहना होगा। अपनी आमदनी, जमा-पूंजी और बकाया भुगतानों का हिसाब एक बार देख लें। 10 नवंबर को चंद्रदेव वृश्चिक राशि के दूसरे भाव में आएंगे, तब पैसों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ेगी और आप बैंक बैलेंस पर बार-बार नजर डालेंगे। कन्या राशि में वक्री और नीच शुक्रदेव बारहवें भाव में हैं, जो आपको फालतू खर्चों पर दोबारा सोचने को कहेंगे।

12 नवंबर को मंगलदेव ग्यारहवें भाव में आएंगे और पेशेवर संपर्कों के जरिए आमदनी के नए स्रोत तलाशने की प्रेरणा देंगे। फिर भी केवल किसी की सिफारिश पर लुभावने निवेश में पैसा न डालें। 13 नवंबर को बुधदेव मार्गी होंगे और रुकी हुई आर्थिक चर्चाओं का हल निकलेगा। तुरंत मुनाफे की बजाय लंबी अवधि की बचत को महत्व दें।



वृश्चिक वित्त साप्ताहिक राशिफल

आर्थिक नजरिए से यह सप्ताह मेहनत और संपर्कों के बल पर आमदनी बढ़ाने के अवसर दे रहा है। शुक्रदेव आपके ग्यारहवें भाव में वक्री हैं, इसलिए कोई पुरानी आर्थिक चर्चा, अटका हुआ भुगतान या पहले टाला गया निवेश प्रस्ताव फिर सामने आ सकता है। फैसला लेने से पहले हर शर्त को ध्यान से समझें।

12 नवंबर को चंद्रदेव धनु राशि के दूसरे भाव में आएंगे, तब घर, परिवार या निजी जरूरतों से जुड़े खर्चों पर ध्यान देना होगा। दूसरों पर रौब जमाने के लिए खर्च करना या बजट को नजरअंदाज करके महंगी खरीदारी करना ठीक नहीं होगा। निवेश की योजना है तो पहले रिसर्च करें और स्थिरता को प्राथमिकता दें। अपने पैसों का लेखा-जोखा व्यवस्थित रखें।

धनु वित्त साप्ताहिक राशिफल धन के मामलों में अनुशासन की जरूरत रहेगी । 10 नवंबर को चंद्रदेव वृश्चिक राशि में बारहवें भाव में आएंगे, तब सफर, दवा, परिवार या निजी जरूरतों पर खर्चा बढ़ सकता है। गैरजरूरी खरीदारी से बचें और आपात स्थिति के लिए कुछ रकम अलग रखें।

शुक्रदेव आपके दसवें भाव में वक्री हैं, इसलिए आमदनी, इंक्रीमेंट या काम के बदले मिलने वाले लाभ को लेकर मन में प्रश्न उठेंगे। किसी पुराने निवेश निर्णय पर दोबारा विचार या बकाया भुगतान पर चर्चा हो सकती है। जो पैसा अभी खाते में आया ही नहीं, उस पर पूरी तरह निर्भर न रहें। बचत, बीमा पॉलिसी और दीर्घकालिक लक्ष्यों की समीक्षा के लिए यह सप्ताह अनुकूल है। असामान्य रूप से ऊंचे रिटर्न का दावा करने वाले प्रस्ताव से सतर्क रहें।

मकर वित्त साप्ताहिक राशिफल धन के मामले में इस सप्ताह आपको सतर्कता बरतनी होगी। 12 नवंबर को मंगलदेव आठवें भाव में आएंगे और साझा वित्त, कर्ज, टैक्स, बीमा जैसी जिम्मेदारियों की ओर ध्यान खींचेंगे। किसी पुराने बकाये का निपटारा करना पड़ सकता है या परिवार के किसी सदस्य अथवा साझेदार से पैसों पर चर्चा करनी पड़ सकती है। बेवजह कर्ज लेने से बचें और नतीजों को समझे बिना जोखिम न उठाएं।

शुक्रदेव नौवें भाव में वक्री हैं, जो यात्रा, पढ़ाई या पेशेवर विकास पर होने वाले खर्च पर फिर से सोचने को कहेंगे। केवल आकर्षक दिखने के कारण किसी मौके पर पैसा न लगाएं। 12 नवंबर को ही चंद्रदेव बारहवें भाव में जाएंगे, इससे भी खर्चों में बढ़ोतरी होगी। अपनी बचत की समीक्षा करें, सट्टेबाजी से दूर रहें और एक स्पष्ट बजट बनाकर चलें।

कुंभ वित्त साप्ताहिक राशिफल आर्थिक मामलों में यह सप्ताह सावधानी से बजट बनाने का है। राहुदेव आपकी राशि में हैं, जो बड़े आर्थिक लक्ष्यों के पीछे भागने की इच्छा जगाएंगे, पर बेवजह के जोखिम से बचें। हाल के दिनों में खर्च उम्मीद से ज्यादा हुआ है तो आमदनी और बचत पर करीबी नजर रखें। आपके राशि स्वामी शनिदेव दूसरे भाव में वक्री हैं, इसलिए जमा-पूंजी से जुड़े पुराने फैसलों पर फिर से गौर करना पड़ेगा।

शुक्रदेव आठवें भाव में वक्री हैं, जो पुराने आर्थिक मामलों को फिर सामने ला सकते हैं। साझा निवेश, बीमा, कर, कर्ज या बकाया भुगतान की समीक्षा करनी होगी। कागजात की बारीकियां पढ़े बिना कोई निर्णय न लें। 12 नवंबर को चंद्रदेव ग्यारहवें भाव में आएंगे, तब दोस्तों या पेशेवर संपर्कों से आय के अवसरों पर चर्चा होगी। केवल मौखिक आश्वासनों पर भरोसा न करें और अहम लेन-देन का सही रिकॉर्ड रखें।

मीन वित्त साप्ताहिक राशिफल आर्थिक मामलों में इस सप्ताह व्यावहारिक रवैया अपनाना होगा। शुक्रदेव आपके सातवें भाव में वक्री और नीच हैं, इसलिए साझा धन, व्यापारिक साझेदारी या दांपत्य जीवन से जुड़े धन के दायित्वों पर बात होगी। किसी पुराने आर्थिक करार पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है, या पार्टनरशिप डीड की धाराएं फिर से पढ़नी होंगी।

सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आठवें भाव में हैं, जो परिवार, बीमा, कर या अन्य दायित्वों से जुड़े अप्रत्याशित खर्च ला सकते हैं। अपनी जेब का हाल देखे बिना किसी को कर्ज न दें। निवेश से पहले जोखिम परखें और अपुष्ट सलाह पर निर्भर न रहें। बजट बनाकर जरूरी खर्चों को प्राथमिकता देंगे तो स्थिरता बनी रहेगी।