आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 30 नवंबर से 6 दिसंबर 2026 का यह सप्ताहआपकी आर्थिक स्थिति के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस दौरान राहु-केतु के राशि परिवर्तन और चंद्रमा की चाल सभी 12 राशियों के बजट, निवेश और कमाई पर सीधा असर डालेगी। जहाँ कुछ राशियों को रुके हुए धन और आमदनी के नए स्रोतों से लाभ होगा, वहीं कुछ को अचानक खर्चों से सावधान रहना होगा। आइए जानते हैं आपके लिए कैसा रहेगा यह हफ्ता।

मेष वित्त साप्ताहिक राशिफल (30 November to 6 December 2026 Finance Horoscope) इस हफ्ते पैसों के मामले में सोच समझकर चलना होगा। घर की मरम्मत, परिवार की किसी जरूरत या अपनी निजी चीजों पर खर्च बढ़ सकता है। सूर्यदेव और बुधदेव आठवें भाव में रहेंगे, इसलिए बीमा, टैक्स या किसी कागजी काम में भी पैसा लग सकता है। ऑनलाइन सेल देखकर बेवजह की शॉपिंग मत कीजिए और कोई महंगी चीज खरीदने से पहले दो बार सोच लें। नया निवेश का कोई प्रस्ताव आए तो पूरी जानकारी लेने के बाद ही आगे बढ़ें।

4 दिसंबर की रात चंद्रदेव तुला राशि के सातवें भाव में आएंगे। तब जीवनसाथी या बिजनेस पार्टनर के साथ पैसों से जुड़ी बातचीत हो सकती है। मिलकर बजट बनाएंगे तो आगे की राह आसान रहेगी। दूसरों के सामने अपनी हैसियत दिखाने के लिए कोई वादा न करें और न ही किसी को उधार दें। राहु के दसवें भाव में आने से आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते सूझेंगे, मगर शेयर मार्केट या जल्दी पैसा कमाने वाली किसी स्कीम में जोखिम लेने से बचिए।

वृषभ वित्त साप्ताहिक राशिफल पैसों के मामले में हालात काबू में रहेंगे, फिर भी फालतू खर्च पर लगाम लगाना जरूरी है। मंगलदेव और गुरुदेव चौथे भाव में हैं, इसलिए घर के सामान, प्रॉपर्टी या परिवार की किसी जरूरत पर पैसा लग सकता है। 2 दिसंबर की दोपहर से चंद्रदेव पांचवें भाव में रहेंगे और आप बचत व भविष्य की सुरक्षा के बारे में गंभीरता से सोचेंगे। महीने का बजट दोबारा देखने और रुके हुए भुगतान निपटाने का यह अच्छा समय है।

जान पहचान वालों के जरिए कमाई का कोई नया मौका सामने आ सकता है। हां, बिना सोचे किसी को उधार देना ठीक नहीं रहेगा। 5 दिसंबर के बाद राहु नौवें भाव से पढ़ाई, यात्रा या लंबी योजना से जुड़े निवेश की ओर ध्यान खींचेंगे। ऐसे किसी भी निवेश से पहले पूरी जानकारी जुटा लें, आधी अधूरी जानकारी पर जोखिम लेना भारी पड़ सकता है।

मिथुन वित्त साप्ताहिक राशिफल पैसों को लेकर इस हफ्ते सावधानी ही समझदारी है। बचत बढ़ाने पर ध्यान दें और गैर जरूरी खर्च पर रोक लगाएं। 2 दिसंबर की दोपहर से चंद्रदेव चौथे भाव में रहेंगे, ऐसे में घर की मरम्मत, फर्नीचर या प्रॉपर्टी से जुड़ा खर्च सामने आ सकता है। जोखिम को समझे बिना कहीं भी पैसा न लगाएं।

5 दिसंबर को राहु आठवें भाव में आएंगे और पैसों से जुड़ी कोई अचानक खबर मिल सकती है। साझा पैसे, पैतृक संपत्ति या संयुक्त निवेश के मामलों में खास सतर्क रहें। किसी को यूं ही उधार न दें और किसी के दबाव में आकर पैसों का वादा न करें। केतु दूसरे भाव में रहेंगे, इसलिए बचत को लेकर लापरवाही न बरतें। आपका अनुशासन ही आर्थिक स्थिरता बनाए रखेगा।

कर्क वित्त साप्ताहिक राशिफल पैसों की स्थिति संभली रहेगी, बस गैर जरूरी खर्च पर नजर रखें। घर की जरूरतों, बच्चों की पढ़ाई या किसी निजी वादे पर पैसा खर्च हो सकता है। 30 नवंबर को चंद्रदेव धन भाव में रहेंगे, जो आमदनी और बचत बढ़ाने की सोच को मजबूत करेगा। किसी पल भर की इच्छा के लिए बड़ी खरीदारी मत कीजिए।

साझेदारी से जुड़े पैसों के इंतजाम को इस हफ्ते ध्यान से जांच लें। 5 दिसंबर के बाद राहु सातवें भाव से नए कारोबारी प्रस्ताव तो लाएंगे, लेकिन हर प्रस्ताव की अच्छी तरह पड़ताल जरूरी होगी। पैसों के फैसलों में भावनाओं को बीच में न आने दें। हिसाब किताब से बनाया गया बजट ही आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत रखेगा।

सिंह वित्त साप्ताहिक राशिफल पैसों के मामले में अनुशासन और योजना दोनों जरूरी हैं। घर की जरूरतों, प्रॉपर्टी की देखरेख या परिवार की जिम्मेदारियों पर खर्च हो सकता है। 2 दिसंबर की दोपहर चंद्रदेव धन भाव में आएंगे, तब अपनी बचत और कमाई के जरियों पर एक बार नजर डाल लें। दबाव में आकर पैसों का कोई फैसला न करें।

रुके हुए भुगतान या ऑफिस से जुड़े खर्च भी इस हफ्ते संभालने पड़ सकते हैं। 5 दिसंबर के बाद छठे भाव के राहु कर्ज, लोन और उधारी को बेहतर ढंग से संभालने की समझ देंगे। फिर भी अपनी चुकाने की क्षमता देखे बिना कोई नई आर्थिक जिम्मेदारी न उठाएं। एक व्यावहारिक बजट आपको स्थिर बनाए रखेगा।

कन्या वित्त साप्ताहिक राशिफल पैसों के मामले में संतुलन बनाकर चलना होगा। बचत बढ़ाने और घर के खर्च संभालने पर आपका ध्यान रहेगा। बारहवें भाव में मंगलदेव के कारण हफ्ते की शुरुआत में कुछ अचानक खर्च सामने आ सकते हैं। 4 दिसंबर की रात चंद्रदेव धन भाव में शुक्रदेव के साथ आएंगे, तब परिवार के पैसों और रुके भुगतान पर ध्यान जाएगा। बजट दोबारा देखने का यह अच्छा समय है।

किसी निवेश या आर्थिक इंतजाम पर विचार कर सकते हैं, लेकिन सट्टेबाजी या बिना जांची सलाह पर भरोसा न करें। 5 दिसंबर को पांचवें भाव में राहु आने के बाद शेयर, ट्रेडिंग या जल्दी मुनाफे वाली स्कीम की तरफ मन खिंच सकता है। यहां खास सावधानी रखें। जल्दी कमाई के पीछे भागने से बेहतर है लंबी आर्थिक योजना बनाना।

तुला वित्त साप्ताहिक राशिफल पैसों के मामले इस हफ्ते आपका ध्यान खींचेंगे। घर की जरूरतों, प्रॉपर्टी की देखभाल या परिवार की जिम्मेदारियों पर खर्च करना पड़ सकता है। 2 दिसंबर की दोपहर से चंद्रदेव बारहवें भाव में रहेंगे, इस दौरान बिना योजना के खर्च बढ़ने की आशंका है, तो जेब पर नजर रखिए। उसी दिन बुधदेव धन भाव में आकर आमदनी, बचत और बकाया भुगतान की समीक्षा करवाएंगे।

क्लाइंट से बेहतर शर्तों पर बात करने या पैसों का कोई नया इंतजाम तय करने का मौका मिल सकता है। बेवजह की खरीदारी और बिना जानकारी के निवेश से बचें। 5 दिसंबर के बाद राहु चौथे भाव से घर, वाहन या प्रॉपर्टी पर खर्च बढ़ा सकते हैं। कोई बड़ा वादा करने से पहले बजट जरूर बना लें।

देखें फ्री पर्सनलाइज्ड फाइनेंस राशिफल। वृश्चिक वित्त साप्ताहिक राशिफल पैसों के मामले में सधी हुई योजना की जरूरत है। आमदनी बढ़ाने, बचत सुधारने और रुके भुगतान निपटाने पर ध्यान रहेगा। 2 दिसंबर की दोपहर चंद्रदेव लाभ भाव में आएंगे, तब दोस्तों, पेशेवर संपर्कों या कारोबारी साथियों से पैसों को लेकर काम की सलाह मिल सकती है। फिर भी निवेश से पहले पूरी तरह किसी और की सलाह पर निर्भर न रहें।

4 दिसंबर की रात से चंद्रदेव और शुक्रदेव बारहवें भाव में साथ रहेंगे, यात्रा, संचार या निजी जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है। 5 दिसंबर के बाद तीसरे भाव के राहु मार्केटिंग, बातचीत या किसी स्वतंत्र प्रोजेक्ट के जरिए अतिरिक्त कमाई के रास्ते दिखाएंगे। बेवजह का जोखिम न लें और व्यावहारिक बजट पर टिके रहें।

धनु वित्त साप्ताहिक राशिफल पैसों को लेकर इस हफ्ते खास सतर्कता चाहिए। बचत और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को लेकर आप पहले से ज्यादा सजग रहेंगे। परिवार, घर की जरूरतों या निजी वादों पर खर्च बढ़ सकता है। बारहवें भाव में सूर्यदेव और बुधदेव के रहते कुछ खर्च बिना बताए आ सकते हैं, इसलिए थोड़ा पैसा अलग रखिए। 4 दिसंबर की रात चंद्रदेव लाभ भाव में आएंगे और कहीं से राहत की खबर मिल सकती है।

5 दिसंबर को राहु धन भाव में आएंगे और ज्यादा कमाने की इच्छा तेज होगी, मगर इस चक्कर में बेवजह का जोखिम न लें। उसी दिन केतु आठवें भाव में पहुंचेंगे, इसलिए साझा पैसे, बीमा, लोन और निवेश पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सट्टे से दूर रहें और अपनी स्थिति देखे बिना किसी को उधार न दें। बजट की समीक्षा कर लंबी आर्थिक स्थिरता पर ध्यान दें।

मकर वित्त साप्ताहिक राशिफल पैसों का प्रबंधन इस हफ्ते सावधानी से करना होगा। हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव आठवें भाव में रहेंगे, ऐसे में लोन की किस्त, बीमा, परिवार की जिम्मेदारी या प्रॉपर्टी से जुड़ा खर्च सामने आ सकता है। 4 दिसंबर की रात चंद्रदेव दसवें भाव में आएंगे और कामकाज से होने वाली कमाई व आर्थिक वादों पर ध्यान जाएगा। बजट दोबारा देखें और गैर जरूरी खर्च रोकें।

5 दिसंबर को केतु सातवें भाव में आएंगे, जीवनसाथी या बिजनेस पार्टनर के साथ पैसों के इंतजाम में कुछ बदलाव हो सकता है। राहु आपकी राशि में आकर बड़े आर्थिक फैसले लेने के लिए उकसा सकते हैं। सिर्फ इसलिए पैसा न लगाएं कि कोई मौका आकर्षक लग रहा है। सोची समझी योजना ही आपकी स्थिरता बनाए रखेगी।

कुंभ वित्त साप्ताहिक राशिफल पैसों के मामले में ज्यादा अनुशासन की जरूरत है। धन भाव में वक्री शनिदेव के कारण कोई पुराना भुगतान अटक सकता है, धैर्य रखें। घर की जरूरतों, यात्रा, काम से जुड़े खर्च या निजी जिम्मेदारियों पर पैसा लगेगा। 2 दिसंबर की दोपहर चंद्रदेव आठवें भाव में आएंगे और लोन, बीमा, टैक्स और साझा पैसों से जुड़े मामलों पर ध्यान जाएगा। अपनी आर्थिक जिम्मेदारियों की समीक्षा करें और बेवजह उधार न लें।

5 दिसंबर को राहु बारहवें भाव में आएंगे और खर्च बढ़ा सकते हैं, खासकर विदेश यात्रा, पढ़ाई या काम की जरूरतों पर। साफ बजट बनाएं और सट्टे वाले निवेश से दूर रहें। हर भुगतान और लेनदेन का सही हिसाब रखें। सोच समझकर बनाई योजना आपको बेवजह के दबाव से बचाएगी।

यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य। मीन वित्त साप्ताहिक राशिफल पैसों के मामलों में सोच समझकर योजना बनानी होगी। आमदनी सुधारने और आर्थिक सुरक्षा मजबूत करने पर आपका ध्यान रहेगा। 4 दिसंबर की रात चंद्रदेव आठवें भाव में शुक्रदेव के साथ आएंगे और साझा पैसे, लोन, बीमा और बकाया भुगतान से जुड़ी बातें सामने आएंगी। अपनी आर्थिक जिम्मेदारियों की समीक्षा करें और बेवजह कर्ज न लें।

पेशेवर संपर्कों के जरिए पैसों के मौके मिल सकते हैं, लेकिन हर प्रस्ताव को ठीक से जांचें। 5 दिसंबर को राहु ग्यारहवें भाव में आएंगे और अतिरिक्त आमदनी के जरिए तलाशने की प्रेरणा देंगे। दोस्तों या पेशेवर साथियों से आर्थिक मदद या काम की सलाह भी मिल सकती है। सट्टे से दूर रहें और जल्दी मुनाफे के झूठे वादों के झांसे में न आएं।