Weekly Finance Horoscope 27 October to 2 November 2025: धनु वालों को निवेश से होगा डबल फायदा, पढ़ें राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। साप्ताहिक वित्त राशिफल के अनुसार, यह सप्ताह क्रिएटिविटी, व्यावहारिकता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का संयोजन करने के लिए उत्तम है। चंद्र देव का धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों से गोचर स्पष्टता, करुणा और आत्मावलोकन को प्रबल करेगा। आइए धनु से मीन राशि (Weekly Finance Horoscope 27 Octoberto 2 November 2025) का साप्ताहिक वित्त राशिफल पढ़ते हैं।

धनु साप्ताहिक राशिफल: वित्त (27 अक्टूबर से 2 नवंबर) वित्तीय मामलों में यह सप्ताह संतुलन और स्थिरता लाएगा। आपके राशि में चंद्र देव सप्ताह की शुरुआत में आत्म-सुधार या यात्रा पर खर्च की प्रेरणा देंगे। 28 से 30 अक्टूबर तक मकर राशि में चंद्र देव व्यावहारिकता और दीर्घकालिक निवेश योजना में मार्गदर्शन करेंगे। कुंभ राशि में चंद्र देव अनपेक्षित अवसर या सहयोगी परियोजनाओं को बढ़ावा देंगे।

2 नवंबर को मीन राशि में चंद्र देव आपकी वित्तीय निर्णय क्षमता को सशक्त करेंगे, लेकिन भावनात्मक खर्च से सावधान रहना होगा। तुला राशि में प्रवेश करने वाले शुक्र वित्तीय संतुलन और साझेदारी में आकर्षण लाएंगे। संतुलित योजना और धैर्य से स्थायी प्रगति संभव है।

मकर साप्ताहिक राशिफल: वित्त (27 अक्टूबर से 2 नवंबर) वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी और धीरे-धीरे सुधार की संभावना है। चंद्र देव धनु राशि में नए अवसरों की खोज के लिए प्रेरित करेंगे, लेकिन सावधानी आवश्यक है। 28 से 30 अक्टूबर तक मकर राशि में चंद्र देव व्यावहारिक दृष्टिकोण को मजबूत करेंगे। यह बजट या दीर्घकालिक योजना के लिए उत्तम समय है। कुंभ राशि में चंद्र देव समूह निवेश या सहयोगी परियोजनाओं को बढ़ावा देंगे।

2 नवंबर को मीन राशि में चंद्र देव उदारता और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने का संदेश देंगे। तुला राशि में प्रवेश करने वाले शुक्र आपकी बातचीत में आकर्षण और वित्तीय अवसर बढ़ाएंगे। सुरक्षा पर ध्यान दें और अनावश्यक जोखिम से बचें।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल: वित्त (27 अक्टूबर से 2 नवंबर) वित्तीय मामले स्थिर रहेंगे, साथ ही धीरे-धीरे सुधार की संभावना भी रहेगी। चंद्र देव धनु राशि में सप्ताह की शुरुआत में आवेगी खर्च के लिए प्रेरित कर सकते हैं, इसलिए संयम बनाए रखना आवश्यक है। 28 से 30 अक्टूबर तक मकर राशि में चंद्र देव व्यावहारिक दृष्टिकोण और संसाधनों का कुशल प्रबंधन करेंगे। कुंभ राशि में चंद्र देव नए विचारों, वित्तीय विचार या सहयोगी परियोजनाओं का मार्ग केंद्रित करेंगे।

2 नवंबर को मीन राशि में चंद्र देव पैसों में इन्टूशन के साथ विवेकपूर्ण निर्णय लेने की सलाह देंगे। तुला राशि में प्रवेश करने वाले शुक्र देव साझेदारी और वित्तीय संतुलन बढ़ाएंगे। लंबी अवधि की स्थिरता पर ध्यान दें, तात्कालिक लाभ पर नहीं।