Weekly Finance Horoscope 27 October to 2 November 2025: धनु वालों को निवेश से होगा डबल फायदा, पढ़ें राशिफल

By Digital Desk Edited By: Pravin Kumar
Updated: Sun, 26 Oct 2025 06:00 PM (IST)

राशिफल के अनुसार यह सप्ताह आध्यात्मिक दृष्टि, भावनात्मक उपचार और व्यावहारिक प्रगति पर केंद्रित रहेगा। यह सप्ताह इन्टूशन और व्यावहारिक कार्य का संतुलन बनाकर स्थायी सफलता दिलाएगा। ऐसे में चलिए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं धनु से मीन राशि (Weekly Finance Horoscope 27 October to 2 November 2025) तक का साप्ताहिक वित्त राशिफल।

prefferd source google
Hero Image

Weekly Finance Horoscope 27 October to 2 November 2025: पढ़ें साप्ताहिक वित्त राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। साप्ताहिक वित्त राशिफल के अनुसार, यह सप्ताह क्रिएटिविटी, व्यावहारिकता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का संयोजन करने के लिए उत्तम है। चंद्र देव का धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों से गोचर स्पष्टता, करुणा और आत्मावलोकन को प्रबल करेगा। आइए धनु से मीन राशि (Weekly Finance Horoscope 27 Octoberto 2 November 2025) का साप्ताहिक वित्त राशिफल पढ़ते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु साप्ताहिक राशिफल: वित्त (27 अक्टूबर से 2 नवंबर)

Dhanu

वित्तीय मामलों में यह सप्ताह संतुलन और स्थिरता लाएगा। आपके राशि में चंद्र देव सप्ताह की शुरुआत में आत्म-सुधार या यात्रा पर खर्च की प्रेरणा देंगे। 28 से 30 अक्टूबर तक मकर राशि में चंद्र देव व्यावहारिकता और दीर्घकालिक निवेश योजना में मार्गदर्शन करेंगे। कुंभ राशि में चंद्र देव अनपेक्षित अवसर या सहयोगी परियोजनाओं को बढ़ावा देंगे।

2 नवंबर को मीन राशि में चंद्र देव आपकी वित्तीय निर्णय क्षमता को सशक्त करेंगे, लेकिन भावनात्मक खर्च से सावधान रहना होगा। तुला राशि में प्रवेश करने वाले शुक्र वित्तीय संतुलन और साझेदारी में आकर्षण लाएंगे। संतुलित योजना और धैर्य से स्थायी प्रगति संभव है।

मकर साप्ताहिक राशिफल: वित्त (27 अक्टूबर से 2 नवंबर)

Makar

वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी और धीरे-धीरे सुधार की संभावना है। चंद्र देव धनु राशि में नए अवसरों की खोज के लिए प्रेरित करेंगे, लेकिन सावधानी आवश्यक है। 28 से 30 अक्टूबर तक मकर राशि में चंद्र देव व्यावहारिक दृष्टिकोण को मजबूत करेंगे। यह बजट या दीर्घकालिक योजना के लिए उत्तम समय है। कुंभ राशि में चंद्र देव समूह निवेश या सहयोगी परियोजनाओं को बढ़ावा देंगे।

2 नवंबर को मीन राशि में चंद्र देव उदारता और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने का संदेश देंगे। तुला राशि में प्रवेश करने वाले शुक्र आपकी बातचीत में आकर्षण और वित्तीय अवसर बढ़ाएंगे। सुरक्षा पर ध्यान दें और अनावश्यक जोखिम से बचें।

 

कुंभ साप्ताहिक राशिफल: वित्त (27 अक्टूबर से 2 नवंबर)

Kumbh

वित्तीय मामले स्थिर रहेंगे, साथ ही धीरे-धीरे सुधार की संभावना भी रहेगी। चंद्र देव धनु राशि में सप्ताह की शुरुआत में आवेगी खर्च के लिए प्रेरित कर सकते हैं, इसलिए संयम बनाए रखना आवश्यक है। 28 से 30 अक्टूबर तक मकर राशि में चंद्र देव व्यावहारिक दृष्टिकोण और संसाधनों का कुशल प्रबंधन करेंगे। कुंभ राशि में चंद्र देव नए विचारों, वित्तीय विचार या सहयोगी परियोजनाओं का मार्ग केंद्रित करेंगे।

2 नवंबर को मीन राशि में चंद्र देव पैसों में इन्टूशन के साथ विवेकपूर्ण निर्णय लेने की सलाह देंगे। तुला राशि में प्रवेश करने वाले शुक्र देव साझेदारी और वित्तीय संतुलन बढ़ाएंगे। लंबी अवधि की स्थिरता पर ध्यान दें, तात्कालिक लाभ पर नहीं।

मीन साप्ताहिक राशिफल: वित्त (27 अक्टूबर से 2 नवंबर)

Meen

वित्तीय स्थिरता सतर्क योजना और इन्टूशन से आएगी। चंद्र देव धनु राशि में सप्ताह की शुरुआत में आवेगी खर्च के लिए प्रेरित कर सकते हैं। 28 से 30 अक्टूबर तक मकर राशि में चंद्र देव बचत और विवेकपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने में मदद करेंगे। कुंभ राशि में चंद्र देव सहयोगी या नए विचारों में निवेश के अवसर लाएंगे।

2 नवंबर को मीन राशि में चंद्र देव वित्तीय निर्णय में इन्टूशन का मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन आवेग से बचने की सलाह देंगे। तुला राशि में प्रवेश करने वाले शुक्र देव साझेदारी और संतुलन बढ़ाएंगे।

यह भी पढ़ें- Leo Weekly Horoscope 27 October to 2 November 2025: परिवार और जिम्मेदारियों पर बढ़ेगा फोकस, पढ़ें राशिफल

यह भी पढ़ें- Cancer Weekly Horoscope 27 October to 2 November 2025: करियर में होगी तरक्की, चमकेगी किस्मत, पढ़ें भविष्यफल


लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com