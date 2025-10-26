Weekly Finance Horoscope 27 October to 2 November 2025: कन्या वालों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, पढ़ें बाकी राशियों का हाल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह गहरी भावनात्मक परिवर्तन, स्पष्टता और सशक्तिकरण का समय लेकर आएगा। चंद्रमा का धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों से गोचर आपके फोकस, अनुशासन और भावनात्मक शक्ति को प्रबल करेगा। आइए सिंह से वृश्चिक राशि (Weekly Finance Horoscope 27 October to 2 November 2025) का साप्ताहिक वित्त राशिफल पढ़ते हैं।

सिंह साप्ताहिक राशिफल: वित्त (27 अक्टूबर से 2 नवंबर) वित्तीय मामलों में यह सप्ताह संरचित योजना से सुधार लाएगा। धनु राशि में चंद्रमा अचानक खर्च की प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन मकर राशि में गोचर से बजट और दीर्घकालिक निवेश पर ध्यान जाएगा। कुंभ राशि में चंद्रमा अनोखे वित्तीय विचार और साझेदारी प्रेरित करेंगे।

2 नवंबर को मीन राशि में चंद्रमा इन्टूशन से पैसे के फैसले लेने में मदद करेंगे। शुक्र का तुला राशि में गोचर आपके वित्तीय जीवन में संतुलन लाएगा। गुरु देव की कृपा से संपत्ति और संसाधनों का सोच विचार के उपयोग लाभदायक होगा।

कन्या साप्ताहिक राशिफल: वित्त (27 अक्टूबर से 2 नवंबर) वित्तीय मामलों में यह सप्ताह सावधानी और समझदारी लाएगा। धनु राशि में चंद्रमा प्रारंभ में घर या यात्रा संबंधित खर्च बढ़ा सकते हैं। 28 से 30 अक्टूबर तक मकर राशि में चंद्रमा बजट योजना और बचत पर ध्यान केंद्रित करेंगे। कुंभ राशि में चंद्रमा वित्तीय सहयोग और स्मार्ट निवेश के अवसर देंगे।

2 नवंबर को मीन राशि में चंद्रमा भावनात्मक खर्च से बचने की सलाह देंगे। शुक्र का तुला राशि में गोचर वित्तीय संतुलन और साझेदारी से लाभ लाएगा। धैर्य और व्यावहारिकता स्थिर प्रगति सुनिश्चित करेगी। तुला साप्ताहिक राशिफल: वित्त (27 अक्टूबर से 2 नवंबर) वित्तीय मामलों में यह सप्ताह संतुलन, विवेक और आदरपूर्वक निर्णय लाएगा। धनु राशि में चंद्र देव सप्ताह की शुरुआत में आनंददायक खर्च बढ़ा सकते हैं, लेकिन 28 से 30 अक्टूबर तक मकर राशि में चंद्र देव वित्तीय योजना और बचत पर ध्यान देंगे। कुंभ राशि में चंद्र देव नए विचारों में निवेश और समूह परियोजनाओं को प्रोत्साहित करेंगे।

2 नवंबर को मीन राशि में चंद्र देव वित्तीय मामलों में विवेक और संतुलित निर्णय लेने की प्रेरणा देंगे। शुक्र तुला राशि में प्रवेश करके वित्तीय संतुलन और सौदेबाजी में आकर्षण बढ़ाएंगे। वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: वित्त (27 अक्टूबर से 2 नवंबर) वित्तीय मामलों में यह सप्ताह समझदारी और समयबद्ध निर्णय लेकर आएगा। धनु राशि में चंद्र देव निवेश में साहस बढ़ाएंगे। मकर राशि में 28 से 30 अक्टूबर तक चंद्र देव दीर्घकालिक योजना और संसाधनों के प्रबंधन में मार्गदर्शन करेंगे। कुंभ राशि में चंद्र देव नए विचारों, वित्तीय अवसर और टीम आधारित प्रोजेक्ट को बढ़ावा देंगे।