Weekly Finance Horoscope: नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, पढ़ें वित्त राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। साप्ताहिक वित्त राशिफल के अनुसार, कुछ राशि के लोग इस सप्ताह वित्तीय मामलों में स्थिरता लाएंगे, जबकि कुछ खर्चों पर दुबारा विचार करेंगे, तो आइए मेष से कर्क राशि (Weekly Finance Horoscope 24 November to 30 November 2025) का साप्ताहिक वित्त राशिफल पढ़ते हैं।

मेष साप्ताहिक राशिफल – वित्त (24 नवंबर से 30 नवंबर) मेष राशि के लिए इस सप्ताह वित्तीय स्थिति स्थिर लेकिन सावधानीपूर्ण प्रगति का संकेत देती है। धनु राशि में चंद्रदेव सप्ताह की शुरुआत में उत्साही खर्च बढ़ा सकते हैं, इसलिए जल्दबाजी में खरीदारी से बचें। मकर राशि में चंद्रमा के दौरान आपकी आर्थिक योजना और अधिक मजबूत होगी। यह बजट, टैक्स या निवेश की समीक्षा के लिए उचित समय है। 27 नवंबर से 30 नवंबर (शाम तक) कुंभ राशि में चंद्रदेव अनदेखे अवसर या लाभ दे सकते हैं। कर्क राशि में वक्री बृहस्पति परिवार से जुड़े खर्चों में संयम की सलाह देते हैं। सप्ताहांत में मीन राशि में चंद्रदेव भावनाओं को शांत करके आर्थिक निर्णयों में संवेदनशीलता और प्रैक्टिकल सोच को संतुलित करते हैं। 26 नवंबर को शुक्रदेव का वृश्चिक में प्रवेश साझा वित्त, कर्ज या संयुक्त संसाधनों को समझने में सहायक रहेगा।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल – वित्त (24 नवंबर से 30 नवंबर) इस सप्ताह पैसों के मामले में अनुशासन और समझदारी की जरूरत है। सप्ताह की शुरुआत में धनु राशि में चंद्रदेव आपको खर्च करने या किसी जोखिम लेने की ओर खींच सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। 25–26 नवंबर को मकर राशि में चंद्रदेव आपका आर्थिक रवैया स्थिर और प्रैक्टिकल बनाते हैं। यह समय बजट देखने, खर्च कम करने या लंबी अवधि की बचत की योजना बनाने के लिए अच्छा है। 27–29 नवंबर (शाम तक) कुंभ राशि में चंद्रदेव अचानक छोटे लाभ या नए आर्थिक विचार ला सकते हैं। सप्ताह के अंत में मीन राशि में चंद्रदेव आपकी इन्टूशन को बढ़ाते हैं, जो आपको सही आर्थिक निर्णय लेने में मदद करते हैं। 26 नवंबर को शुक्र देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे साझेदारी में पैसे या संयुक्त वित्त पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत हो सकती है। ट्रांसपेरेंसी लाभ देगी।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल – वित्त (24 नवंबर से 30 नवंबर) इस सप्ताह पैसे को लेकर आत्मविश्वास और सावधानी—दोनों बने रहेंगे। धनु राशि में चंद्रदेव नए आर्थिक विचारों या निवेशों की ओर आकर्षित कर सकते हैं, पर संयम जरूरी है। इसके बाद मकर राशि में चंद्रदेव खर्चों, बचत और भविष्य की योजनाओं को प्रैक्टिकल तरीके से देखने में मदद करते हैं। 27–29 नवंबर को कुंभ राशि में चंद्रदेव अचानक छोटे अवसर या वित्तीय स्पष्टता ला सकते हैं। कर्क राशि में बृहस्पति देव के वक्री होने से बड़े निर्णय लेते समय सोच-समझकर कदम उठाना चाहिए। सप्ताहांत में मीन राशि में चंद्रदेव भावनात्मक खर्च को समझने और नियंत्रित करने में सहायता करेंगे। 26 नवंबर को शुक्र देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे रोजमर्रा के खर्च, साझेदारी या साझा वित्त की समझ बेहतर होती है।