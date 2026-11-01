वित्त साप्ताहिक राशिफल: इस हफ्ते सावधानी से करें निवेश, जानें किस राशि की बढ़ेगी बचत और किसके बढ़ेंगे खर्च

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। नवंबर का पहला सप्ताह आर्थिक मामलों में सभी 12 राशियों के लिए कुछ खास संकेत लेकर आ रहा है। 2 से 8 नवंबर 2026 के बीच ग्रहों की चाल का असर आपकी आमदनी, बचत, खर्च और निवेश से जुड़े फैसलों पर देखने को मिल सकता है। कहीं घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ेगा, तो कहीं पुराने बिल, कर्ज और आर्थिक जिम्मेदारियों की समीक्षा करने का मौका मिलेगा। 6 नवंबर को शुक्रदेव के वक्री होने से कई राशियों को अपने खर्चों और निवेश की योजनाओं पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए धन के मामले में कैसा रहेगा यह सप्ताह और किन बातों का रखना होगा खास ध्यान।

मेष साप्ताहिक राशिफल (2 नवंबर 2026 से 8 नवंबर 2026) धन के मामले में इस सप्ताह आपको पहले से योजना बनाकर चलना होगा। शुरुआत में चौथे भाव के चंद्रदेव घर-गृहस्थी का खर्च बढ़ा सकते हैं। परिवार की कोई जरूरत या अचानक आया कोई बिल आपको बजट पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करेगा। केवल लोगों पर अच्छा असर डालने के लिए धन खर्च करना समझदारी नहीं होगी। 3 नवंबर को सिंह राशि में आए चंद्रदेव आपको उदार बनाएंगे। किसी अपने के लिए उपहार लेने या बच्चों की कोई इच्छा पूरी करने का मन करेगा, बस अपनी सीमा का ध्यान रखिए।

6 नवंबर को शुक्रदेव वक्री होकर छठे भाव में कन्या राशि में आएंगे। यह समय हर महीने के सब्सक्रिप्शन, किस्तों और उन चीजों की समीक्षा का है, जिनकी अब कोई जरूरत नहीं रही। निवेश का मन हो तो पूरी जानकारी जुटाए बिना पैसा न लगाएं और जोखिम को अच्छी तरह समझें। किसी को उधार दे रहे हैं तो पहले तय कर लें कि रकम कब लौटेगी। संभलकर चलेंगे तो बचत भी बची रहेगी और आर्थिक स्थिरता भी बनी रहेगी।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल (2 नवंबर 2026 से 8 नवंबर 2026) धन से जुड़े मामलों में इस सप्ताह संयम रखना बहुत जरूरी है। 3 नवंबर के बाद जब चंद्रदेव चौथे भाव में होंगे, तब घर के लिए कोई सामान खरीदने का विचार बन सकता है। साथ ही मनोरंजन, शौक और अपनी सुख-सुविधा पर भी पैसा खर्च करने का मन रहेगा। कोई भी खरीदारी करने से पहले देख लें कि वह आपके बजट में आती है या नहीं।

6 नवंबर को शुक्रदेव वक्री अवस्था में पांचवें भाव में आएंगे। यह गोचर घूमने-फिरने और प्रेम संबंधों पर होने वाले खर्च को दोबारा देखने का इशारा दे रहा है। कोई देनदारी बाकी है तो उसे चुकाने की स्पष्ट योजना बनाएं। किसी मित्र या परिचित के कहने भर से निवेश करना ठीक नहीं रहेगा, सारी जानकारी खुद जांचें और जोखिम समझें। अगर आप किसी बड़ी चीज के लिए पैसे जोड़ रहे हैं, तो क्षणिक इच्छा में आकर अपनी राह मत बदलिए।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल (2 नवंबर 2026 से 8 नवंबर 2026) इस सप्ताह धन को लेकर आपको सचेत रहना होगा। शुरुआती दिनों में दूसरे भाव में चंद्रदेव और नीच के मंगलदेव साथ होंगे, ऐसे में घरेलू खर्च, नियमित भुगतान और सफर या फोन से जुड़े खर्च एक साथ बढ़ सकते हैं। पैसा जेब से जल्दी निकलेगा, इसलिए हर खर्च का हिसाब रखें।

6 नवंबर को वक्री शुक्रदेव चौथे भाव में आएंगे, जो घर, आराम और परिवार की जरूरतों पर खर्च करवा सकते हैं। फर्नीचर, बिजली का सामान या कोई कीमती चीज लेने का विचार हो, तो अलग-अलग विकल्पों की तुलना करें और जल्दबाजी न करें। वक्री बुधदेव के कारण भुगतान का विवरण दो बार जांचना जरूरी रहेगा। अफवाहों या रातोंरात मुनाफे के वादों पर सट्टा वाला निवेश न करें। कोई पैसे उधार मांगे, तो हां कहने से पहले अपनी जिम्मेदारियों पर विचार कर लें। स्पष्ट बजट आपकी स्थिरता बनाए रखेगा।

कर्क साप्ताहिक राशिफल (2 नवंबर 2026 से 8 नवंबर 2026) धन से जुड़े निर्णयों के लिए यह सप्ताह अच्छा है, पर इसमें धैर्य की जरूरत रहेगी। शुरुआत में घर की सुख-सुविधा पर पैसा लगाने या परिवार के किसी सदस्य की आर्थिक मदद करने का विचार आएगा। कोई बड़ा खर्च तय करने से पहले अपनी मौजूदा देनदारियों को ध्यान में रखें। 3 नवंबर से दूसरे भाव में चंद्रदेव, गुरुदेव के साथ आय, बचत और निजी प्राथमिकताओं पर आपका ध्यान ले जाएंगे। बजट की समीक्षा के लिए यह बहुत उपयुक्त समय है।

6 नवंबर को वक्री शुक्रदेव तीसरे भाव में कन्या राशि में आएंगे। यह गोचर उन छोटे-मोटे खर्चों की ओर इशारा करता है, जो धीरे-धीरे आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर करते हैं। सट्टे जैसे निवेश से बचें और शर्तें समझे बिना किसी को धन उधार न दें। किसी बड़ी खरीदारी के लिए बचत चल रही हो तो उसी योजना पर टिके रहें। संभलकर किया गया धन प्रबंधन आपको मानसिक शांति देगा।

सिंह साप्ताहिक राशिफल (2 नवंबर 2026 से 8 नवंबर 2026) धन के मामले में इस सप्ताह आपकी योजना अहम भूमिका निभाएगी। आपकी राशि में बैठे गुरुदेव भविष्य के अवसरों को लेकर उम्मीद जगाएंगे। फिर भी वास्तविक संभावना और आकर्षक वादों के बीच का अंतर समझना जरूरी है। विलासिता की चीजों पर ज्यादा खर्च करने से बचें। सामाजिक मेलजोल में अपनी छवि चमकाने के लिए होने वाला खर्च भी सीमित रखें।

6 नवंबर को वक्री शुक्रदेव दूसरे भाव में आएंगे, जो धन और परिवार का भाव है। यह गोचर रोजमर्रा के खर्चों पर दोबारा विचार करने को कहता है। देखिए कि आपका मौजूदा खर्च आपके लंबे लक्ष्यों का साथ दे रहा है या नहीं। निवेश की सोच हो तो पूरी जानकारी लें और जोखिम समझकर ही पैसा लगाएं। आने वाले महीनों के लिए बचत का यथार्थवादी लक्ष्य तय करना फायदेमंद रहेगा। स्पष्ट अपेक्षा के बिना किसी को धन उधार न दें। अनुशासित रवैया आपको सुरक्षा का एहसास देगा और उचित सुख-सुविधाओं का आनंद भी लेने देगा। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

कन्या साप्ताहिक राशिफल (2 नवंबर 2026 से 8 नवंबर 2026) धन के मामले में इस सप्ताह जागरूकता बहुत जरूरी रहेगी। दूसरे भाव में नीच के सूर्यदेव और वक्री बुधदेव की स्थिति बताती है कि छोटी खरीदारी, नियमित बिल और निजी सुख-सुविधाओं पर खर्च चुपचाप बढ़ गया होगा। यह मान लेने के बजाय कि सब नियंत्रण में है, अपने खर्चों की ईमानदारी से समीक्षा करें।

6 नवंबर को शुक्रदेव वक्री होकर आपकी राशि में आएंगे, जो यह सोचने को प्रेरित करेंगे कि किस चीज का वास्तविक मूल्य है। जल्दबाजी में कोई खरीदारी न करें। कोई बड़ा खर्च तय करना हो तो विकल्पों की तुलना करें और अपनी बचत पर उसका असर देखें। भुगतान का विवरण जांचना और वित्तीय कागजात ध्यान से पढ़ना समझदारी होगी। अफवाहों या किसी के दबाव में निवेश का निर्णय न लें। यथार्थवादी बजट से आप अपनी जिम्मेदारियां निभा पाएंगे, वह भी हर छोटी सुविधा छोड़े बिना।

तुला साप्ताहिक राशिफल (2 नवंबर 2026 से 8 नवंबर 2026) इस सप्ताह धन से जुड़े निर्णय पल भर की भावनाओं पर नहीं, बल्कि तथ्यों पर आधारित होंगे। अपनी सुख-सुविधा बढ़ाने या एक खास जीवनशैली बनाए रखने के लिए पैसा खर्च करने का लालच मन में आ सकता है। कोई बड़ी खरीदारी से पहले खुद से पूछें कि क्या यह आपकी असली प्राथमिकताओं का हिस्सा है।

6 नवंबर को वक्री शुक्रदेव बारहवें भाव में कन्या राशि में आएंगे, जो खर्च का भाव है। यह गोचर नियमित खर्च, सदस्यता शुल्क और उन आर्थिक प्रतिबद्धताओं की समीक्षा का संकेत देता है जो अब तक अनदेखी रह गई थीं। अगर आपने कहीं निवेश किया है, तो उसके प्रदर्शन और जोखिम का आकलन करें, लेकिन अल्पकालिक बदलाव पर हड़बड़ी में कदम न उठाएं। वापसी की बात तय किए बिना किसी को धन उधार न दें। जीवनसाथी या परिवार के किसी सदस्य के साथ साझा खर्चों की समीक्षा भी लाभ देगी। रीयलिस्टिक बजट आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करेगा।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (2 नवंबर 2026 से 8 नवंबर 2026) इस सप्ताह धन की योजना पर गंभीरता से ध्यान देना होगा। दसवें भाव में चंद्रदेव और गुरुदेव के साथ होने पर करियर से जुड़े निवेश का विचार बन सकता है। पैसा लगाने से पहले यह देखें कि लंबे समय में आपकी बचत पर इसका क्या असर होगा।

6 नवंबर को वक्री शुक्रदेव ग्यारहवें भाव में आएंगे, जो सामाजिक गतिविधियों, ग्रुप प्रोजेक्ट्स और नेटवर्किंग पर होने वाले खर्च की समीक्षा करवाएंगे। कुछ खर्च रिश्ते निभाने के लिए जरूरी लगेंगे, फिर भी संयम रखें। नए निवेश पर विचार हो तो उपलब्ध जानकारी जुटाएं और जोखिम समझें। केवल मित्रों या परिचितों की सलाह पर पूरा भरोसा न करें। बकाया भुगतानों की समीक्षा करें और अचानक आने वाले खर्च के लिए कुछ राशि सुरक्षित रखें। आर्थिक प्रगति धीमी हो सकती है, मगर अनुशासन आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा।

धनु साप्ताहिक राशिफल (2 नवंबर 2026 से 8 नवंबर 2026) इस सप्ताह धन से जुड़े निर्णय आप प्रैक्टिकल तरीके से लेंगे । आठवें भाव में चंद्रदेव और नीच के मंगलदेव के साथ सप्ताह शुरू होगा, ऐसे में आप साझा खर्च और पारिवारिक दायित्व के बारे में दोबारा विचार कर सकते हैं। भविष्य की आय को लेकर आशावादी होकर अभी कोई आर्थिक जोखिम न लें। नौवें भाव में गुरुदेव बड़ी महत्वाकांक्षाएं जगाएंगे, मगर वास्तविक प्रगति सावधानी से की गई योजना पर ही निर्भर करेगी।

6 नवंबर को शुक्रदेव वक्री होकर कन्या राशि में आएंगे, जो काम, शिक्षा, यात्रा या लंबे लक्ष्यों से जुड़े खर्चों की समीक्षा में सहायक रहेंगे। उपलब्ध विकल्पों की तुलना करें और सोचें कि क्या यह खर्च अभी जरूरी है। कोई कर्ज बाकी है तो उसे चुकाने की ऐसी योजना बनाएं जो आसानी से निभ सके। स्पष्ट अपेक्षा के बिना किसी को उधार न दें। नियमित बचत और रीयलिस्टिक खर्च सीमा आपको स्थिरता देगी।

मकर साप्ताहिक राशिफल (2 नवंबर 2026 से 8 नवंबर 2026) धन के मामले में इस सप्ताह योजना बनाकर चलना जरूरी रहेगा। 3 नवंबर से आठवें भाव में चंद्रदेव के होने से साझा खर्च, बकाया भुगतान या पारिवारिक दायित्व आपको बजट की समीक्षा करने पर मजबूर कर सकते हैं। केवल इसलिए किसी आर्थिक प्रतिबद्धता पर सहमति न दें कि सामने वाला तुरंत उत्तर चाहता है। शर्तें समझने के लिए समय लें और दूरगामी परिणामों पर विचार करें।

6 नवंबर को वक्री शुक्रदेव नौवें भाव में आएंगे, जो यात्रा, शिक्षा या पेशेवर विकास से जुड़े खर्चों पर दोबारा विचार कराएंगे। दूसरे भाव में राहु की उपस्थिति को देखते हुए सट्टे वाले निवेश और जल्दी मुनाफे के वादों से दूर रहें। अपनी बचत योजना की समीक्षा करें और आने वाले महीनों के लिए एक व्यावहारिक लक्ष्य तय करें। सावधानी भरा रवैया आपको सुरक्षा का एहसास देगा और दैनिक जीवन पर अनावश्यक रोक भी नहीं लगाएगा।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल (2 नवंबर 2026 से 8 नवंबर 2026) धन के मामले में इस सप्ताह अनुशासन बहुत अहम रहेगा। दूसरे भाव में आपके राशि स्वामी शनिदेव वक्री हैं, जो खर्च की आदतों, बचत और भौतिक सुरक्षा की जरूरत की समीक्षा करवाएंगे। किसी नियमित खर्च पर फिर से सोचना या कोई बकाया भुगतान निपटाना पड़ सकता है।

6 नवंबर को वक्री शुक्रदेव आठवें भाव में आएंगे, जो साझा धन, कर्ज और दूसरों से जुड़ी आर्थिक जिम्मेदारियों पर ध्यान ले जाएंगे। दबाव में आकर निर्णय न लें। कोई निवेश का प्रस्ताव लाए, तो आकर्षक वादों से ज्यादा जोखिम को परखें। अनपेक्षित खर्चों के लिए पैसा बचाकर रखें और उधार लिए गए पैसों से अनावश्यक खरीदारी न करें। जीवनसाथी या परिवार के किसी सदस्य से साझा खर्चों पर खुलकर चर्चा करना भी लाभ देगा। अपनी आर्थिक स्थिति की स्पष्ट समझ आपको आत्मविश्वास से निर्णय लेने में मदद करेगी। पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

मीन साप्ताहिक राशिफल (2 नवंबर 2026 से 8 नवंबर 2026) धन की योजना पर इस सप्ताह आपको पूरी सावधानी से ध्यान देना होगा। आठवें भाव में सूर्यदेव और वक्री बुधदेव साझा खर्च, बकाया भुगतान या घरेलू जिम्मेदारियों से जुड़े धन की समीक्षा करवा सकते हैं। किसी नई आर्थिक प्रतिबद्धता से पहले उसके दूरगामी प्रभाव को समझ लें।