वित्त साप्ताहिक राशिफल: किस राशि की खाली होगी जेब या बढ़ेगा बैंक बैलेंस? पढ़ें अपनी आर्थिक स्थिति का हाल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। वित्त साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, यह सप्ताह सभी राशि के जातकों के लिए बेहद खास रहने वाला है। इस हफ्ते जहां उच्च के बृहस्पतिदेव कुछ राशियों के लिए लंबी अवधि के निवेश और धन वृद्धि के सुनहरे अवसर ला रहे हैं, वहीं नीच के मंगल और वक्री शुक्र कई लोगों का बजट बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं मेष से मीन (Weekly Finance Rashifal) राशि का वित्त साप्ताहिक राशिफल।

मेष वित्त साप्ताहिक राशिफल (19 October to 25 October 2026 Weekly Finance Horoscope) चौथे घर में बैठे नीच के मंगलदेव घर-गृहस्थी के खर्च बढ़ा सकते हैं। फ्रिज बिगड़ना, पानी की टंकी की मरम्मत या किसी परिजन की अचानक आई जरूरत, ऐसे खर्च बजट को डगमगा सकते हैं। तुला राशि में वक्री शुक्रदेव साझेदारी के पैसे, रुके हुए भुगतान या किसी पुराने लेन-देन की याद दिला सकते हैं, तो उसका पूरा हिसाब कागज पर साफ कर लीजिए।

राहत की बात यह है कि बृहस्पतिदेव उच्च के होकर उसी चौथे घर में विराजमान हैं। मकान, जमीन या परिवार की सुरक्षा से जुड़ी कोई लंबी योजना बनाने के लिए यह अच्छा समय है, पर पूरी पड़ताल के बाद ही रकम लगाएं। 23 अक्टूबर के बाद बारहवें घर के चंद्रदेव बेवजह के खर्च की तरफ खींचेंगे। किसी और के कहने भर से निवेश करने से परहेज करें और कुछ रकम मुसीबत के लिए बचाकर रखें।

वृषभ वित्त साप्ताहिक राशिफल इस सप्ताह आने-जाने, मोबाइल रिचार्ज, कोर्स की फीस और घर के सामान पर पैसा थोड़ा ज्यादा जाएगा। तीसरे घर में बैठे नीच के मंगलदेव छोटी यात्राओं और भाई-बहनों से जुड़े खर्च बढ़ा सकते हैं। वक्री शुक्रदेव शौक और दिखावे पर होने वाले खर्च की सूची बनाने का संकेत देते हैं, आप खुद हैरान होंगे कि कितनी चीजें बिना जरूरत के खरीदी जा रही थीं।

उधार के मामले में इस बार नियम साफ रखें, चाहे सामने वाला कितना ही करीबी क्यों न हो। बृहस्पतिदेव उच्च के होकर तीसरे घर में हैं, इसलिए किसी जानकार से पैसों पर सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। 23 अक्टूबर की दोपहर के बाद ग्यारहवें घर के चंद्रदेव आमदनी की कोई अच्छी खबर ला सकते हैं, पर 25 अक्टूबर की रात से बारहवें घर में आकर खर्च भी बढ़ाएंगे। निवेश से पहले हर विकल्प की तुलना कर लीजिए।

मिथुन वित्त साप्ताहिक राशिफल दूसरे घर में उच्च के बृहस्पतिदेव आपको अपनी कमाई और बचत को मजबूत आधार देने के लिए प्रेरित करेंगे। यह अच्छा संकेत है, पर इसे किसी जोखिम भरे निवेश का बहाना न बनाएं। उसी घर में नीच के मंगलदेव भावनाओं में बहकर खरीदारी करवा सकते हैं, खासकर तब जब मन उदास हो।

सप्ताह के दौरान सफर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, शिक्षा और घरवालों की मांगों पर पैसा खर्च होगा। हर महीने कटने वाले ऐप सब्सक्रिप्शन और पुराने बकाये की सूची बना लें, कई बेवजह के खर्च बंद हो सकते हैं। 25 अक्टूबर की रात ग्यारहवें घर में आए चंद्रदेव आय के किसी पुराने स्रोत को फिर सक्रिय कर सकते हैं। बड़ा निवेश करने से पहले किसी योग्य सलाहकार की राय जरूर लें।

यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य। कर्क वित्त साप्ताहिक राशिफल पहले घर में उच्च के बृहस्पतिदेव को परंपरागत रूप से धन वृद्धि और सुरक्षा का संकेत माना जाता है। कमाई के नए साधन तलाशने का विचार मन में आएगा और किसी परिजन की आर्थिक मदद भी करनी पड़ सकती है। फिर भी हिसाब-किताब की समझ बनाए रखें, क्योंकि सिर्फ अच्छे योग भरोसे बजट नहीं चलता।

चौथे घर में वक्री शुक्रदेव घरेलू खर्चों की समीक्षा करने को कह रहे हैं। नया सोफा, पर्दे या सजावट की चीजें फिलहाल रुक सकती हैं तो रोक लीजिए। संपत्ति खरीदने या बड़े निवेश की बात हो तो हर दस्तावेज की बारीकी से जांच करें और योग्य सलाहकार की मदद लें। 21 अक्टूबर के बाद आठवें घर के चंद्रदेव अचानक खर्च ला सकते हैं, इसलिए बड़ी रकम उधार देने से बचें।

सिंह वित्त साप्ताहिक राशिफल इस सप्ताह साझे धन और जोखिम भरे निर्णयों पर पैनी नजर रखें। 23 अक्टूबर की दोपहर से आठवें घर में चंद्रदेव और वहीं वक्री शनिदेव, दोनों मिलकर लोन, बीमा या पारिवारिक संपत्ति से जुड़े मामलों को सामने ला सकते हैं। किसी पार्टनर या परिजन के साथ जुड़ा भुगतान बारीकी से जांचें।

तीसरे घर में वक्री शुक्रदेव खर्च की आदतों की समीक्षा के पक्ष में हैं। बारहवें घर में उच्च के बृहस्पतिदेव दीर्घकालिक सुरक्षा के बारे में सोचने को प्रेरित करेंगे, पर यहां आशा और ठोस प्रमाण के बीच फर्क करना सीखें। उसी घर में नीच के मंगलदेव अचानक खर्च बढ़ा सकते हैं। बिना साफ शर्तों के किसी को धन उधार न दें और कर्ज लेने से पहले किस्तों का पूरा हिसाब समझ लें।

कन्या वित्त साप्ताहिक राशिफल दूसरे घर में वक्री शुक्रदेव आपकी खरीदारी और धन से जुड़े फैसलों को दोबारा देखने का संकेत दे रहे हैं। आप पाएंगे कि बहुत छोटे-छोटे खर्च मिलकर बचत में बड़ा छेद कर रहे हैं। उसी घर में नीच के सूर्यदेव बताते हैं कि दिखावे या किसी को प्रभावित करने के लिए पैसा खर्च करना इस समय ठीक नहीं।

ग्यारहवें घर में उच्च के बृहस्पतिदेव भरोसेमंद मित्रों के साथ भविष्य की आर्थिक योजनाओं पर उपयोगी चर्चा करवाएंगे। वहीं नीच के मंगलदेव दोस्तों के कहने पर जल्दबाजी में निवेश करवा सकते हैं, सो अपने स्तर पर पूरी पड़ताल करें। 25 अक्टूबर की रात आठवें घर में चंद्रदेव का प्रवेश अचानक खर्च ला सकता है, इसलिए आपात निधि को हाथ न लगाएं। किसी अनुबंध पर दस्तखत से पहले सारी शर्तें पढ़ें।

तुला वित्त साप्ताहिक राशिफल पहले घर में वक्री शुक्रदेव आपकी खरीदारी और जीवनशैली के खर्चों पर दोबारा विचार करवा रहे हैं। किसी की खुशी के लिए या लोगों के बीच अपनी छवि बनाए रखने के लिए महंगे विकल्प चुनना इस सप्ताह ठीक नहीं होगा। कोई भुगतान या आर्थिक व्यवस्था जो पहले अनदेखी रह गई थी, फिर ध्यान मांग सकती है।

दसवें घर के बृहस्पतिदेव महत्वाकांक्षा बढ़ाएंगे, पर ध्यान रहे कि पेशेवर तरक्की का फल हर बार तुरंत धन के रूप में नहीं मिलता। 21 अक्टूबर से पांचवें घर में चंद्रदेव और राहुदेव सट्टे या शेयर बाजार में जल्दी कमाई का लालच दे सकते हैं, इससे दूर रहें। व्यावहारिक बजट बनाएं, बचत को मजबूत करें और किसी भी निवेश से पहले पूरी जानकारी हासिल करें।

वृश्चिक वित्त साप्ताहिक राशिफल 21 अक्टूबर से चौथे घर में चंद्रदेव और राहुदेव, दोनों घर की मरम्मत, घरेलू उपकरण या परिजनों की मांगों पर खर्च करा सकते हैं। ऐसे में शौकिया खरीदारी को टालना ही बेहतर रहेगा। बारहवें घर में वक्री शुक्रदेव छिपे या अनदेखे खर्चों की पड़ताल का संकेत दे रहे हैं, कहीं कोई पुराना शुल्क चुपचाप कट तो नहीं रहा, यह जरूर देख लें।

नौवें घर में उच्च के बृहस्पतिदेव पढ़ाई या किसी नए हुनर पर निवेश को लाभकारी बताते हैं। लेकिन नीच के मंगलदेव साथ होने से केवल उत्साह के भरोसे पैसा लगाना ठीक नहीं होगा। किसी भी निवेश, कर्ज या कारोबारी समझौते की शर्तें अच्छी तरह पढ़ें। 23 अक्टूबर के बाद पांचवें घर के चंद्रदेव और शनिदेव सट्टे जैसे जोखिम से दूर रहने का इशारा कर रहे हैं। आपात निधि को सुरक्षित रखें।

धनु वित्त साप्ताहिक राशिफल सप्ताह की शुरुआत में दूसरे घर के चंद्रदेव बचत, घरेलू खर्च और लंबित भुगतान का हिसाब लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। आठवें घर में उच्च के बृहस्पतिदेव बीमा, संयुक्त संपत्ति या दीर्घकालिक निवेश से जुड़े सोचे-समझे फैसलों में सहयोग देंगे।

उसी घर में नीच के मंगलदेव बिना विचारे आर्थिक वादे करने से सावधान कर रहे हैं। ग्यारहवें घर में वक्री शुक्रदेव किसी पुराने भुगतान या मित्र के साथ हुए लेन-देन को फिर चर्चा में ला सकते हैं। अनुमानित मुनाफे को हाथ में आने से पहले खर्च करने की योजना न बनाएं। 25 अक्टूबर की रात पांचवें घर में चंद्रदेव शेयर या सट्टे का आकर्षण बढ़ा सकते हैं, इसमें संयम रखें। बड़े निवेश से पहले योग्य सलाहकार की राय लें।

मकर वित्त साप्ताहिक राशिफल 21 अक्टूबर से दूसरे घर में चंद्रदेव आय, बचत और निजी खर्च की आदतों की ओर आपका ध्यान ले जाएंगे। राहुदेव के साथ होने से अचानक किसी चीज को खरीदने की लालसा जाग सकती है, इसलिए बजट पर पकड़ बनाए रखें।

सातवें घर में उच्च के बृहस्पतिदेव जीवनसाथी या व्यावसायिक साझेदार के साथ धन से जुड़ी सार्थक चर्चा कराएंगे। साझा फैसलों में पारदर्शिता बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी घर में नीच के मंगलदेव छोटी बात पर अनबन करा सकते हैं। ऋण की शर्तें और निवेश के जोखिम पूरी तरह समझ लें। 25 अक्टूबर की रात चौथे घर में चंद्रदेव का प्रवेश घर-गृहस्थी पर खर्च बढ़ा सकता है।

कुंभ वित्त साप्ताहिक राशिफल सप्ताह के आरंभ में बारहवें घर के चंद्रदेव कुछ अनचाहे खर्च करा सकते हैं। 21 अक्टूबर से आपकी राशि में आए चंद्रदेव आर्थिक प्राथमिकताओं पर दोबारा सोचने को प्रेरित करेंगे और आप समझ पाएंगे कि नियमित बचत क्यों जरूरी है।

छठे घर में नीच के मंगलदेव तनाव में आकर बिना सोचे खरीदारी की ओर धकेल सकते हैं, ऐसे पलों में रुककर खुद से पूछें कि क्या यह सच में जरूरी है। नौवें घर में वक्री शुक्रदेव यात्रा, शिक्षा और लंबी योजनाओं से जुड़े खर्चों की समीक्षा का संकेत दे रहे हैं। 23 अक्टूबर की दोपहर से दूसरे घर में चंद्रदेव और वक्री शनिदेव परिवार से जुड़े किसी खर्च पर ध्यान दिलाएंगे। निवेश के विकल्प अच्छी तरह जांचें और बिना परखी सलाह को मानने से बचें।

मीन वित्त साप्ताहिक राशिफल 21 अक्टूबर से बारहवें घर में चंद्रदेव और राहुदेव छिपे हुए खर्चों, बकाया भुगतानों और वादों की ओर ध्यान दिलाएंगे। मन थका हो तब शॉपिंग से दूरी रखें, यह आदत बजट पर भारी पड़ सकती है।

आठवें घर में वक्री शुक्रदेव साझे धन, कर्ज की व्यवस्था और बड़ी खरीदारी पर दोबारा विचार करने को कह रहे हैं। पांचवें घर में उच्च के बृहस्पतिदेव रचनात्मक विचारों और सधी हुई योजनाओं में मदद करेंगे, लेकिन यह आर्थिक लाभ की पक्की गारंटी नहीं है। वहीं नीच के मंगलदेव सट्टे जैसे जोखिम से सावधान करेंगे। 25 अक्टूबर की रात दूसरे घर में चंद्रदेव का प्रवेश परिवार में धन को लेकर सकारात्मक चर्चा कराएगा। निवेश से पहले सारे ब्योरे जांच लें।