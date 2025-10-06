Weekly Finance Horoscope 6 to 12 October 2025: खर्च और बचत में बनाएं संतुलन, पढ़ें वित्त राशिफल

राशिफल के अनुसार कुछ राशियों की आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी लेकिन योजना की आवश्यकता होगी। सप्ताह की शुरुआत में मीन राशि में चंद्रमा परिवार या संपत्ति से जुड़े खर्च बढ़ा सकते हैं। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं धनु से मीन राशि ( Weekly Finance Horoscope 6 to 12 October 2025) तक का साप्ताहिक वित्त राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। साप्ताहिक वित्त राशिफल के अनुसार, कुछ राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। वहीं, कुछ जातकों को आर्थिक मामलों में ध्यान और योजना बनाना पड़ेगा है, तो आइए धनु से मीन राशि (Weekly Finance Horoscope 6 to 12 October 2025) का साप्ताहिक वित्त राशिफल पढ़ते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु साप्ताहिक राशिफल: वित्त (6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर) वित्त स्थिर रहेगा लेकिन योजना की आवश्यकता होगी। सप्ताह की शुरुआत में मीन राशि में चंद्रमा परिवार या संपत्ति से जुड़े खर्च बढ़ा सकते हैं। 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक मेष राशि में चंद्रमा शौक या बच्चों पर खर्च बढ़ा सकते हैं। 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक वृष राशि में चंद्रमा आर्थिक अनुशासन और बचत को प्रोत्साहित करेंगे। 12 अक्टूबर को मिथुन राशि में चंद्रमा साझेदारी या समझौतों पर ध्यान देंगे। मिथुन राशि में गुरु दीर्घकालिक आर्थिक अवसरों के लिए शुभ है। साझेदारी से लाभ की संभावना है। यह धनु साप्ताहिक राशिफल खर्च और बचत में संतुलन बनाए रखने की सलाह देता है।

मकर साप्ताहिक राशिफल: वित्त (6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर) आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में मीन राशि में चंद्रमा आर्थिक चर्चाओं या समझौतों के अनुकूल है। 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक मेष राशि में चंद्रमा घरेलू खर्च ला सकते हैं। 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक वृष राशि में चंद्रमा छोटे निवेश और शौक में खर्च का समर्थन करेंगे, आप बच्चों पर खर्च कर सकते हैं। 12 अक्टूबर को मिथुन राशि में चंद्रमा बजट और दिनचर्या योजना के माध्यम से आर्थिक अनुशासन को समर्थन देंगे । मिथुन राशि में गुरु स्वास्थ्य या सेवा संबंधी कार्यों से नई आय ला सकते हैं। यह मकर साप्ताहिक राशिफल नियमित योजना के माध्यम से आर्थिक स्थिरता को दर्शाता है।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल: वित्त (6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर) आर्थिक मामलों में ध्यान और योजना जरूरी है। 6–7 अक्टूबर तक मीन राशि में चंद्रमा आय से जुड़ी खर्च या चर्चाओं को सामने ला सकता है। 8–9 अक्टूबर तक मेष राशि में चंद्रमा सौदों और समझौतों में मदद करेंगे। 10–11 अक्टूबर तक वृष राशि में चंद्रमा घर या संपत्ति से जुड़े खर्चों के लिए अच्छा समय है। 12 अक्टूबर को मिथुन राशि में चंद्रमा रचनात्मकता या साझेदारी के माध्यम से लाभ को प्रोत्साहित करेंगे। सूर्य और शुक्र कन्या राशि में आपके साझा संसाधनों का समझदारी से प्रबंधन करने को प्रेरित करेंगे। यह सप्ताह आर्थिक विकास के लिए अनुशासन और संतुलन का संकेत देता है।