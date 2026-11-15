साप्ताहिक करियर राशिफल: किस राशि को मिलेगी तरक्की और किसके सामने आएंगी नई चुनौतियां?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। नवंबर का यह सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए नए अवसर, चुनौतियां और बदलाव लेकर आ सकता है। इस दौरान ग्रहों की चाल का असर नौकरी, व्यापार, धन और कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों पर देखने को मिलेगा। कुछ राशि वालों को करियर में आगे बढ़ने और अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा, तो कुछ को काम का बढ़ता दबाव और नई जिम्मेदारियां संभालनी पड़ सकती हैं। कहीं वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, तो कहीं धैर्य और समझदारी से काम लेना जरूरी होगा। आइए जानते हैं, इस सप्ताह आपकी राशि के सितारे क्या संकेत दे रहे हैं और करियर के मामले में आपका समय कैसा रहने वाला है।

मेष साप्ताहिक राशिफल (16 नवंबर 2026 से 22 नवंबर 2026) सप्ताह के पहले हिस्से में कार्यक्षेत्र की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। 16 नवंबर को चंद्रदेव दसवें भाव में हैं, इस दिन ऑफिस में अहम चर्चा, समय सीमा वाले काम और कुछ जरूरी निर्णय आपके सामने होंगे। अपनी योग्यता साबित करने का अवसर मिलेगा, बस किसी वादे में हड़बड़ी न करें। बॉस के सामने कोई योजना रखनी हो तो आंकड़ों के साथ पूरी तैयारी करके जाएं।

17 नवंबर की दोपहर के बाद चंद्रदेव ग्यारहवें भाव में आएंगे और टीम के साथ तालमेल की अहमियत बढ़ जाएगी। सिंह राशि में बैठे मंगलदेव आपकी रचनात्मकता, नेतृत्व और अपने दम पर कुछ करने की इच्छा को बल देंगे। साथियों से विचार न मिलें तो कूटनीति से काम लें। 22 नवंबर को चंद्रदेव आपकी राशि में आएंगे, तब किसी अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने का हौसला फिर से जागेगा।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल (16 नवंबर 2026 से 22 नवंबर 2026) पेशेवर मामलों में सप्ताह के पहले हिस्से में ज्यादा सतर्कता चाहिए होगी। 16 नवंबर को चंद्रदेव मकर राशि में नौवें भाव में हैं, यह दिन योजना बनाने, नई चीजें सीखने और करियर के दूरगामी निर्णयों के लिए अनुकूल है। किसी अनुभवी व्यक्ति या वरिष्ठ सहकर्मी का मार्गदर्शन मिल सकता है, उसे ध्यान से सुनें।

17 नवंबर को चंद्रदेव कुंभ राशि में दसवें भाव में आएंगे और कार्यस्थल पर जिम्मेदारियों का भार बढ़ेगा। राहुदेव भी इसी भाव में हैं, इसलिए ऑफिस की राजनीति से दूर रहें। नौकरीपेशा जातक प्रबंधन के साथ व्यवहार में शालीनता बनाए रखें। कुछ जातकों को नई साझेदारी पर विचार करने का अवसर मिलेगा। किसी दबाव में आकर बड़ा पेशेवर निर्णय न लें।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल (16 नवंबर 2026 से 22 नवंबर 2026) कार्यक्षेत्र में सप्ताह के पहले हिस्से में दायित्व बढ़ सकते हैं। 16 नवंबर को सूर्यदेव छठे भाव में आएंगे, जो कॉम्पिटिशन, पेंडिंग असाइनमेंट और कार्यस्थल की चुनौतियों को सामने लाएंगे। यह गोचर आपकी समस्याओं का हल निकालने की क्षमता निखारेगा। नौकरीपेशा जातक अपनी मेज और फाइलें व्यवस्थित रखें और ऑफिस में बहसबाजी से दूर रहें।

व्यवसायी रोजमर्रा के काम को चुस्त बनाने और पुराने मुद्दे सुलझाने पर ध्यान देंगे। 20 नवंबर को चंद्रदेव मीन राशि में दसवें भाव में पहुंचेंगे, तब वरिष्ठ अधिकारियों से महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। शनिदेव भी इसी भाव में वक्री हैं, इसलिए अपनी बात पूरे आत्मविश्वास के साथ, पर तथ्यों के आधार पर रखें।

कर्क साप्ताहिक राशिफल (16 नवंबर 2026 से 22 नवंबर 2026) पेशेवर मामलों में सप्ताह के पहले हिस्से में सब्र रखना होगा। 16 नवंबर को चंद्रदेव मकर राशि में सातवें भाव में हैं, जो व्यापारिक साझेदारी, ग्राहकों और करार से जुड़े मामलों को आगे लाएंगे। सहकर्मियों या कारोबारी सहयोगियों के साथ अहम चर्चा हो सकती है। व्यवसायी नई प्रतिबद्धता स्वीकार करने से पहले मौजूदा अनुबंधों की समीक्षा कर लें।

17 नवंबर को चंद्रदेव कुंभ राशि के आठवें भाव में आएंगे, तब पेशे से जुड़े वित्तीय इंतजामों, इंसेंटिव या किसी रुके हुए भुगतान पर ध्यान जाएगा। कार्यालय की राजनीति से दूरी रखें और व्यावहारिक रवैया अपनाएं। 22 नवंबर को चंद्रदेव दसवें भाव में पहुंचेंगे और सप्ताहांत पर लंबित असाइनमेंट पूरे करने की नई प्रेरणा जागेगी।

सिंह साप्ताहिक राशिफल (16 नवंबर 2026 से 22 नवंबर 2026) पेशेवर क्षेत्र में इस सप्ताह नए दायित्व और नए अवसर, दोनों दस्तक देंगे। 16 नवंबर को चंद्रदेव मकर राशि में छठे भाव में रहेंगे, जिससे पेंडिंग असाइनमेंट, कार्यस्थल की होड़ और रोजमर्रा के दायित्वों पर ध्यान जाएगा। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सामान्य से अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है।

नौकरीपेशा जातक सहकर्मियों से उलझने के बजाय पेशेवर गरिमा बनाए रखें। व्यवसायियों को अपने संचालन में सुधार और पुरानी अड़चनों को दूर करने के अवसर मिलेंगे। आपकी राशि में बैठे गुरुदेव आत्मविश्वास और दूरदर्शी योजना को सहारा देंगे। फिर भी केवल अपनी व्यक्तिगत राय पर टिककर निर्णय न लें, टीम के सुझावों का भी सम्मान करें।

कन्या साप्ताहिक राशिफल (16 नवंबर 2026 से 22 नवंबर 2026) पेशेवर मामलों में इस सप्ताह लगातार प्रयास और सधी हुई बातचीत की जरूरत रहेगी। 16 नवंबर को चंद्रदेव मकर राशि में पांचवें भाव में हैं, जो रचनात्मक सोच, योजना और निर्णय क्षमता को बल देंगे। आपको अपने विचार प्रस्तुत करने या किसी अहम असाइनमेंट पर काम करने का अवसर मिल सकता है।

नौकरीपेशा जातक अपने लक्ष्य पर टिके रहें और साथियों से बेवजह की चर्चाओं में समय न गंवाएं। 17 नवंबर को चंद्रदेव कुंभ राशि में छठे भाव में आएंगे, तब काम का भार बढ़ेगा और कई पेंडिंग जिम्मेदारियां सामने आएंगी। व्यवसायी दैनिक कामकाज को सुधारने पर ध्यान दें। सप्ताहांत पर ग्राहकों या पेशेवर संपर्कों से उपयोगी चर्चा होगी।

तुला साप्ताहिक राशिफल (16 नवंबर 2026 से 22 नवंबर 2026) पेशेवर मामलों में इस सप्ताह अपनी स्थिति सुधारने और संपर्कों का दायरा बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। 16 नवंबर को चंद्रदेव मकर राशि में चौथे भाव में हैं, जो कार्यस्थल पर स्थिरता और भविष्य की योजना पर ध्यान देने को प्रेरित करेंगे। किसी नए दायित्व या महत्वपूर्ण असाइनमेंट पर चर्चा हो सकती है।

नौकरीपेशा जातक साथियों और वरिष्ठ अधिकारियों से मधुर संबंध बनाए रखें। 17 नवंबर को चंद्रदेव कुंभ राशि में पांचवें भाव में आएंगे, जो रचनात्मक प्रोजेक्ट और नए विचारों को सहारा देंगे। व्यवसायी नेटवर्किंग और संभावित ग्राहकों से बातचीत का लाभ उठाएं। ग्यारहवें भाव में बैठे मंगलदेव और गुरुदेव मित्रों के जरिए लाभ के योग बनाएंगे। ब्योरा जांचे बिना पेशेवर वादे न करें।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (16 नवंबर 2026 से 22 नवंबर 2026) सप्ताह आगे बढ़ने के साथ पेशेवर मामलों का महत्व बढ़ता जाएगा। 16 नवंबर को सूर्यदेव आपकी राशि में आएंगे और आत्मविश्वास बढ़ाकर कार्यस्थल पर बड़ी जिम्मेदारी लेने को प्रेरित करेंगे। किसी अहम पेशेवर लक्ष्य को पाने या वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपने विचार रखने का उत्साह रहेगा। दसवें भाव में बैठे आपके राशि स्वामी मंगलदेव इस उत्साह को और बल देंगे।

नौकरीपेशा जातक इस आत्मविश्वास का रचनात्मक उपयोग करें और जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएं न रखें। 17 नवंबर को चंद्रदेव कुंभ राशि में आएंगे, तब कार्यस्थल की जिम्मेदारियों पर ध्यान जाएगा। व्यवसायी नई रणनीतियों पर विचार कर सकते हैं। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें।

धनु साप्ताहिक राशिफल (16 नवंबर 2026 से 22 नवंबर 2026) पेशेवर मामलों में इस सप्ताह सब्र और सधी हुई योजना की जरूरत है। 16 नवंबर को चंद्रदेव मकर राशि में दूसरे भाव में हैं, जो आय, संवाद और कार्यस्थल की जिम्मेदारियों की ओर ध्यान दिलाएंगे। धन से जुड़े मामलों या किसी जरूरी असाइनमेंट पर चर्चा हो सकती है। नौकरीपेशा जातक सहकर्मियों से सौहार्द बनाए रखें और अनावश्यक असहमति से बचें।

17 नवंबर को चंद्रदेव कुंभ राशि में तीसरे भाव में आएंगे, जो संवाद, नेटवर्किंग और काम के सिलसिले में छोटी यात्राओं के लिए अनुकूल है। व्यवसायियों को नए ग्राहकों से जुड़ने के अवसर मिलेंगे। 22 नवंबर को शुक्रदेव तुला राशि में ग्यारहवें भाव में आएंगे, जो नेटवर्किंग की संभावनाओं को और मजबूत करेंगे और उपयोगी पेशेवर संबंध बनाएंगे।

मकर साप्ताहिक राशिफल (16 नवंबर 2026 से 22 नवंबर 2026) पेशेवर मामलों में इस सप्ताह कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपकी राशि में हैं, जो करियर की बागडोर अपने हाथ में लेने की प्रेरणा देंगे। पेंडिंग असाइनमेंट पूरे करने और नए पेशेवर अवसरों पर चर्चा करने का उत्साह रहेगा। नौकरीपेशा जातक 16 नवंबर का उपयोग अपनी प्राथमिकताएं तय करने और अगले कदम की योजना बनाने में करें।

17 नवंबर को चंद्रदेव कुंभ राशि में दूसरे भाव में आएंगे, तब आपका ध्यान आय और लाभ की ओर जाएगा। 22 नवंबर को शुक्रदेव तुला राशि में दसवें भाव में आएंगे, जो कार्यस्थल के संबंधों को मधुर बनाएंगे और पेशेवर पहचान बढ़ाएंगे। बुधदेव भी इसी भाव में हैं, जो प्रेजेंटेशन और बातचीत में आपकी पकड़ मजबूत करेंगे। बिजनेस नेटवर्किंग और नई चर्चाओं से लाभ मिलेगा।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल (16 नवंबर 2026 से 22 नवंबर 2026) सप्ताह के पहले हिस्से में पेशेवर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। 16 नवंबर को सूर्यदेव वृश्चिक राशि में दसवें भाव में आएंगे, जो करियर में प्रगति, पेशेवर प्रतिष्ठा और कार्यस्थल के दायित्वों को प्रमुख बनाएंगे। किसी अहम असाइनमेंट को संभालने या अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाने का अवसर मिल सकता है।

नौकरीपेशा जातक वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छे संबंध बनाए रखें और दफ्तर की राजनीति से दूर रहें। 17 नवंबर को चंद्रदेव आपकी राशि में आएंगे, जो आत्मविश्वास बढ़ाकर पहल करने के लिए प्रेरित करेंगे। व्यवसायी अपने पेशेवर संपर्क बढ़ाने या नए अवसर तलाशने पर विचार कर सकते हैं। ठीक से योजना बनाए बिना कोई निर्णय न लें।

मीन साप्ताहिक राशिफल (16 नवंबर 2026 से 22 नवंबर 2026) पेशेवर मामलों में इस सप्ताह धैर्य और निरंतर प्रयास की जरूरत रहेगी। 16 नवंबर को चंद्रदेव मकर राशि में ग्यारहवें भाव में हैं, जो पेशेवर संपर्कों, आय के अवसरों और दीर्घकालिक महत्वाकांक्षाओं की ओर ध्यान दिलाएंगे। मित्रों या सहकर्मियों से कोई उपयोगी सूचना मिल सकती है।

नौकरीपेशा जातक पेंडिंग असाइनमेंट पूरे करने और वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छे संबंध बनाए रखने पर ध्यान दें। 17 नवंबर को चंद्रदेव कुंभ राशि में बारहवें भाव में आएंगे, तब पर्दे के पीछे चुपचाप काम करना ज्यादा फलदायी रहेगा। छठे भाव में बैठे गुरुदेव पेशेवर कौशल और दैनिक कार्यशैली में सुधार को सहारा देंगे। व्यवसायी जल्दबाजी के निर्णयों से बचें और दीर्घकालिक स्थिरता पर ध्यान दें।