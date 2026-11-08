करियर साप्ताहिक राशिफल: कार्यक्षेत्र में बढ़ेगा प्रभाव या रखना होगा सब्र? पढ़ें मेष से मीन तक का करियर भविष्यफल
यह सप्ताह (9-15 नवंबर 2026) करियर और व्यवसाय में नए बदलाव लाएगा, जिसमें टीमवर्क और संचार पर जोर रहेगा। मंगल ...और पढ़ें
HighLights
टीमवर्क, संचार और पुराने संपर्कों पर रहेगा जोर।
मंगल का सिंह में गोचर बढ़ाएगा नेतृत्व क्षमता।
बुध के मार्गी होने से दूर होंगी बातचीत की बाधाएं।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। करियर और बिजनेस के मामले से 9 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक का यह हफ्ता कई नए बदलाव और नई तरह की ऊर्जा से भरा रहने वाला है। सप्ताह के शुरू होते ही टीमवर्क, पुरानी गलतफहमियों को दूर करने और अपने संपर्कों को मजबूत करने पर जोर रहेगा। इसके बाद 12 नवंबर को मंगल के सिंह राशि में आते ही आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ेगी।
इसके फौरन बाद 13 नवंबर को बुध के मार्गी होने से बातचीत में आ रही रुकावटें दूर होंगी और लंबे समय से अटके हुए फैसले ले सकते हैं। इस दौरान किसी भी तरह की जल्दबाजी दिखाने से बचना है। जानिए मेष से मीन राशि के जातकों के लिए 9 नवंबर से 15 नवंबर 2026 के बीच का हफ्ता कैसा रहने वाला है?
मेष करियर साप्ताहिक राशिफल (Aries9 to 15 November 2026 Career Horoscope)
दफ्तर में इस सप्ताह आपसी तालमेल ही सबसे ज्यादा काम आएगा। 9 नवंबर को चंद्रदेव सातवें भाव में हैं, ऐसे में साथियों, ग्राहकों या कारोबारी साझेदारों के साथ बैठकर जरूरी मसलों पर चर्चा करना लाभदायक रहेगा। पर जरूरी नहीं की परिणाम तुरंत मिलें, इसलिए मेहनत करते रहें। 12 नवंबर को मंगलदेव सिंह राशि में पहुंचेंगे और आप टीम को लीड करने या कोई नया सुझाव रखने के लिए सामने आएंगे। मैनेजमेंट, एंटरटेनमेंट, टीचिंग, मीडिया और बिजनेस में लगे जातक नपा-तुला जोखिम लेकर अच्छा नतीजा पा सकते हैं।
13 नवंबर को बुधदेव के मार्गी होते ही ऑफिस में चल रही कोई गलतफहमी खत्म होगी। किसी इंटरव्यू या प्रपोजल के जवाब का इंतजार है, तो उस पर भी तस्वीर साफ होने लगेगी। फिर भी कोई कमिटमेंट देने से पहले हर बात की बारीकी से जांच कर लें। कारोबार करने वाले जातक कॉन्ट्रैक्ट की हर शर्त ध्यान से पढ़ें और पार्टनर के साथ बातचीत टूटने न दें।
वृषभ करियर साप्ताहिक राशिफल
नौकरी और व्यवसाय में यह सप्ताह आपसे सब्र के साथ सोच-समझकर कदम बढ़ाने की उम्मीद रखता है। 9 नवंबर को चंद्रदेव तुला राशि में छठे भाव में हैं, ऐसे में साथ काम करने वालों और व्यापारिक सहयोगियों से तालमेल अच्छा बैठेगा। एक ही समय पर दो-तीन प्रोजेक्ट हाथ में आ सकते हैं या मीटिंग का समय अचानक आगे-पीछे हो सकता है, इसलिए अपनी डायरी अपडेट रखें। 13 नवंबर को बुधदेव मार्गी होंगे, तब ग्राहक या पार्टनर से अटका हुआ जवाब मिलने की उम्मीद बढ़ेगी।
12 नवंबर को मंगलदेव चौथे भाव में आएंगे और आपका ध्यान घर की ओर खिंचेगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑफिस की टेबल बदलना या पारिवारिक कारोबार में कोई नई व्यवस्था करना, ऐसे विचार मन में आएंगे। कोई अहम सौदा तय करते समय मोलभाव में संयम रखें। बैंकिंग, वित्त, प्रशासन, हॉस्पिटैलिटी, अध्यापन और कला से जुड़े जातक अपने हुनर को और धार दें। निजी चिंताओं का असर अपने काम की रफ्तार पर न पड़ने दें और हर शर्त समझकर ही कमिटमेंट करें।
मिथुन करियर साप्ताहिक राशिफल
पेशेवर मोर्चे पर इस पूरे सप्ताह संवाद और साझेदारी की भूमिका बड़ी रहेगी। 9 नवंबर को चंद्रदेव तुला राशि में हैं, इस दौरान आप नए विचारों पर चर्चा करेंगे, किसी कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें तय करेंगे या पुराने व्यावसायिक संपर्कों को फिर से जगाएंगे। फिर भी किसी नतीजे पर पहुंचने में उतावलापन न दिखाएं। 12 नवंबर को मंगलदेव सिंह राशि में तीसरे भाव में आएंगे और आपके भीतर पहल करने का जज्बा बढ़ेगा। ऑफिस के काम से शहर से बाहर का छोटा दौरा, सेमिनार में शामिल होना या कोई नया कोर्स जॉइन करना, इस तरह के मौके सामने आ सकते हैं।
13 नवंबर को आपके राशि स्वामी बुधदेव मार्गी होंगे और काफी राहत मिलेगी। अपने विचार दूसरों तक पहुंचाना आसान होगा, कोई गलतफहमी दूर होगी और पेंडिंग असाइनमेंट पूरे होंगे। मीडिया, पत्रकारिता, मार्केटिंग, लेखन, अध्यापन और संचार के क्षेत्र में काम करने वाले जातकों को टीम का बेहतर सहयोग मिलेगा। व्यापारी नए सौदे देखें, पर कागजात की हर लाइन पढ़कर ही दस्तखत करें। सहकर्मियों से उलझने के बजाय अपने काम में अनुशासन बनाए रखें।
कर्क करियर साप्ताहिक राशिफल
पेशेवर जीवन में यह सप्ताह ज्यादा ध्यान की मांग कर रहा है। हो सकता है एक साथ कई असाइनमेंट आपकी मेज पर आ जाएं या दफ्तर में किसी नई व्यवस्था के साथ खुद को ढालना पड़े। 9 नवंबर को चंद्रदेव तुला राशि में चौथे भाव में हैं, इस दौरान घर की जिम्मेदारियां बार-बार आपका ध्यान बांटेंगी और कभी-कभी ऑफिस पहुंचने में देर भी हो सकती है। 10 से 12 नवंबर के बीच चंद्रदेव नीच के रहेंगे, इन दिनों क्षणिक भावना में आकर नौकरी बदलने जैसा कोई निर्णय न लें।
12 नवंबर को मंगलदेव सिंह राशि में दूसरे भाव में आएंगे, तब मेहनत के बल पर आमदनी बढ़ाने की ललक जागेगी। कारोबारी अपने काम का विस्तार करने की योजना बना सकते हैं। 13 नवंबर को बुधदेव मार्गी होंगे और कार्यस्थल से जुड़ी अटकी चर्चाएं सुलझने लगेंगी। बैंकिंग, वित्त, प्रशासन, शिक्षा और प्रबंधन क्षेत्र के जातक अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने पर फोकस करें। किसी सहकर्मी से हुई मामूली अनबन को अपने बड़े सपनों के बीच दीवार न बनने दें।
सिंह करियर साप्ताहिक राशिफल
पेशेवर नजरिए से यह सप्ताह आपके लिए शानदार साबित हो सकता है। शुरुआत के दिनों में चंद्रदेव तीसरे भाव में हैं, इस दौरान फोन कॉल, ईमेल और छोटी मीटिंग के जरिए कई काम आगे बढ़ेंगे। 12 नवंबर को मंगलदेव आपकी राशि में आएंगे और आपका जोश कई गुना बढ़ जाएगा। आप ऑफिस में बड़ी जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहेंगे, नई योजना पेश करेंगे या किसी टीम की बागडोर संभालेंगे। आपकी नेतृत्व क्षमता को सराहना मिल सकती है, बस राय रखते समय तेवर न दिखाएं।
13 नवंबर को बुधदेव मार्गी होंगे और संवाद में आ रही रुकावटें दूर होने लगेंगी। किसी साथी, ग्राहक या कारोबारी सहयोगी से जवाब धीरे-धीरे मिल जाएगा। व्यवसायी अपनी पुरानी योजनाओं को दोबारा देखें और नए अवसरों पर विचार करें। केवल अपने आत्मविश्वास के दम पर कोई निर्णय न लें। जरूरी दस्तावेज दोबारा पढ़ें और सहकर्मियों से रिश्ते मधुर रखें।
कन्या करियर साप्ताहिक राशिफल
पेशेवर क्षेत्र में यह सप्ताह आपसे व्यावहारिक नजरिया और सब्र मांग रहा है। शुक्रदेव आपकी राशि में वक्री हैं, इस कारण आप अपनी छवि और सहकर्मियों से रिश्तों को लेकर ज्यादा संवेदनशील रहेंगे। 9 नवंबर को चंद्रदेव तुला राशि के दूसरे भाव में हैं, ऐसे में वेतन, इंसेंटिव या किसी डील की कीमत तय करने जैसी बातचीत पर फोकस रहेगा। बिना ब्योरा जांचे कोई जिम्मेदारी अपने सिर न लें।
13 नवंबर को आपके राशि स्वामी बुधदेव मार्गी होंगे और काफी राहत मिलेगी। साथियों, ग्राहकों और कारोबारी सहयोगियों से संवाद सहज होगा। तुरंत विस्तार करने के बजाय मौजूदा रणनीति की समीक्षा करना समझदारी होगी। 12 नवंबर को मंगलदेव बारहवें भाव में आएंगे, तब पर्दे के पीछे के काम और ऑफिस से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं। रिसर्च, स्वास्थ्य सेवा, प्रशासन, शिक्षा और मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले जातक अपने काम को सुव्यवस्थित रखें।
तुला करियर साप्ताहिक राशिफल
कार्यक्षेत्र में इस सप्ताह आपको हर मामले पर बारीक नजर रखनी होगी। सूर्यदेव आपकी राशि में नीच के हैं, इसलिए कभी-कभी लगेगा कि आपके काम की उतनी कद्र नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। बॉस की किसी टिप्पणी को दिल पर लेकर हिम्मत न हारें। 9 नवंबर को चंद्रदेव भी आपकी राशि में हैं, जो आपको अपने काम को लेकर थोड़ा भावुक बना सकते हैं।
13 नवंबर को बुधदेव आपकी राशि में मार्गी होंगे और बड़ी राहत महसूस होगी। जवाब में देरी, अधूरी चर्चा या ऑफिस की किसी गलतफहमी से जूझ रहे थे, तो उन्हें दूर करने के रास्ते मिलने लगेंगे। 12 नवंबर को मंगलदेव ग्यारहवें भाव में आकर आपके संपर्कों का दायरा बढ़ाएंगे और असरदार लोगों से मिलवा सकते हैं। व्यापारी नई साझेदारी या विस्तार की योजना पर चर्चा करें। मीडिया, मार्केटिंग, कानून, डिजाइन, मनोरंजन और जनसंपर्क से जुड़े जातक अपने संवाद कौशल को निखारें। ऐसा वादा न करें जिसे पूरा करना मुश्किल हो।
वृश्चिक करियर साप्ताहिक राशिफल
पेशेवर मामलों में यह सप्ताह आपके लिए काफी सक्रिय रहने वाला है। शुरुआती दो दिनों में चंद्रदेव बारहवें भाव में हैं, इस दौरान बैकएंड का काम, रिपोर्ट तैयार करना या किसी पुराने रिकॉर्ड को खंगालना जैसे काम अच्छे से निपटेंगे। 12 नवंबर को आपके राशि स्वामी मंगलदेव दसवें भाव में आएंगे और लक्ष्य पाने की आपकी जिद और महत्वाकांक्षा दोनों बढ़ेंगी। किसी अहम असाइनमेंट की जिम्मेदारी या किसी प्रोजेक्ट का नेतृत्व आपके हाथ आ सकता है।
आपकी प्रगति इस पर निर्भर करेगी कि आप टीम को कितने अच्छे ढंग से संभालते हैं। व्यवसायी अपने काम के विस्तार, नई सेवा शुरू करने या संभावित ग्राहकों से संपर्क की योजना बना सकते हैं। मगर व्यावहारिक पहलुओं को परखे बिना बड़े वादे न करें। 13 नवंबर को बुधदेव मार्गी होंगे और कुछ रुकी हुई चर्चाएं आगे बढ़ेंगी, हालांकि सरकारी पत्राचार में धैर्य रखना होगा।
धनु करियर साप्ताहिक राशिफल
करियर के मोर्चे पर यह सप्ताह आपसे सब्र और सोची-समझी रणनीति की अपेक्षा रखता है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव ग्यारहवें भाव में हैं, इस दौरान पुराने सहकर्मियों या दोस्तों के जरिए कोई काम की खबर मिल सकती है। 12 नवंबर को मंगलदेव नौवें भाव में आएंगे और आपको नए पेशेवर अवसर खोजने, ज्यादा कौशल सीखने या करियर की दिशा बदलने के लिए प्रेरित करेंगे। किसी वरिष्ठ, गुरु या अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन भी मिल सकता है।
केवल उत्साह के भरोसे कोई कदम न उठाएं। करार, यात्रा की व्यवस्था और आर्थिक प्रतिबद्धताओं को अच्छी तरह जांच लें। 13 नवंबर को बुधदेव मार्गी होंगे और पुरानी पेशेवर बातचीत फिर शुरू होगी। किसी संस्था या कारोबारी सहयोगी के जवाब का इंतजार है, तो संवाद धीरे-धीरे बेहतर होगा। अपेक्षाएं यथार्थ के करीब रखें और पहले से चल रहे काम पूरे करने को प्राथमिकता दें।
मकर करियर साप्ताहिक राशिफल
पेशेवर जीवन में इस सप्ताह जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है। कुछ अहम असाइनमेंट निपटाने होंगे, पुराने मसले सुलझाने होंगे और वरिष्ठ अधिकारियों से तालमेल बिठाना होगा। सूर्यदेव तुला राशि में नीच के होकर दसवें भाव में हैं, जो आपके करियर, प्रतिष्ठा और पद को चर्चा में रखेंगे, मगर काम में सामान्य से ज्यादा सब्र मांगेंगे। 9 नवंबर को चंद्रदेव भी दसवें भाव में हैं, इस दिन बॉस के साथ होने वाली मीटिंग की तैयारी पहले से पूरी रखें।
12 नवंबर को मंगलदेव आठवें भाव में आएंगे, तब साझा प्रोजेक्ट, कार्यस्थल की व्यवस्था या कंपनी के वित्तीय मामलों में अचानक कोई बदलाव हो सकता है। बिना ठीक तैयारी के बड़े परिवर्तन न करें। 13 नवंबर को बुधदेव दसवें भाव में ही मार्गी होंगे, तब सहकर्मियों और कारोबारी सहयोगियों से संवाद बेहतर होगा और काम की रफ्तार लौट आएगी।
कुंभ करियर साप्ताहिक राशिफल
पेशेवर क्षेत्र में इस सप्ताह साझेदारी और टीमवर्क पर खास ध्यान देना होगा। 10 नवंबर को चंद्रदेव दसवें भाव में आएंगे, तब ऑफिस में आपकी सक्रियता बढ़ेगी और सीनियर्स आपसे कुछ ज्यादा अपेक्षाएं रख सकते हैं। 12 नवंबर को मंगलदेव सिंह राशि में सातवें भाव में प्रवेश करेंगे और व्यापारिक चर्चाओं तथा ग्राहकों के साथ संबंधों में नई ऊर्जा आएगी। आप नेतृत्व संभालने या मौजूदा व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए प्रेरित होंगे।
राय रखते समय ज्यादा आक्रामक न हों, आपका संतुलित रवैया ही पेशेवर रिश्तों को संभाले रखेगा। कारोबारियों को नए ग्राहकों से जुड़ने या भविष्य के सहयोग पर बात करने के अवसर मिलेंगे। नया उद्यम शुरू करने की सोच रहे हैं तो पहले उसकी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझ लें। 13 नवंबर को बुधदेव मार्गी होंगे और संवाद से जुड़ी देरी दूर होगी। कंसल्टिंग, मार्केटिंग, जनसंपर्क और ग्राहक सेवा से जुड़े जातक अहम चर्चाओं को धैर्य से संभालें।
मीन करियर साप्ताहिक राशिफल
नौकरी-व्यवसाय में इस सप्ताह ज्यादा सतर्कता की जरूरत होगी। 12 नवंबर को मंगलदेव छठे भाव में आएंगे और कार्यस्थल की चुनौतियों से पार पाने का आपका संकल्प मजबूत होगा। लंबित असाइनमेंट निपटाने होंगे, कठिन जिम्मेदारियां संभालनी होंगी और काम का दबाव बढ़ सकता है। उसी दिन चंद्रदेव धनु राशि में दसवें भाव में पहुंचेंगे, जिससे बॉस की नजर आपके काम पर रहेगी। यह समय लगातार प्रयास से अपनी योग्यता साबित करने का है।
नौकरीपेशा जातकों को सहकर्मियों या वरिष्ठ अधिकारियों से अनबन की स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। बेवजह की बहस छोड़कर काम की गुणवत्ता पर ध्यान दें। 13 नवंबर को बुधदेव मार्गी होंगे और किसी अहम पेशेवर जवाब से जुड़ा संवाद धीरे-धीरे सुधरेगा। व्यवसायी अपने कर्मचारियों और बकाया दायित्वों पर ध्यान दें और नई योजनाओं की झड़ी लगाने से पहले जो सेवाएं चल रही हैं, उन्हें निखारें। स्वास्थ्य सेवा, प्रशासन, रिसर्च, प्रबंधन और सर्विस सेक्टर से जुड़े जातक काफी व्यस्त रहेंगे।
लेखक: श्री आनंद सागर पाठक (astropatri.com), फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com
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