करियर साप्ताहिक राशिफल: कार्यक्षेत्र में बढ़ेगा प्रभाव या रखना होगा सब्र? पढ़ें मेष से मीन तक का करियर भविष्यफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। करियर और बिजनेस के मामले से 9 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक का यह हफ्ता कई नए बदलाव और नई तरह की ऊर्जा से भरा रहने वाला है। सप्ताह के शुरू होते ही टीमवर्क, पुरानी गलतफहमियों को दूर करने और अपने संपर्कों को मजबूत करने पर जोर रहेगा। इसके बाद 12 नवंबर को मंगल के सिंह राशि में आते ही आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ेगी।

इसके फौरन बाद 13 नवंबर को बुध के मार्गी होने से बातचीत में आ रही रुकावटें दूर होंगी और लंबे समय से अटके हुए फैसले ले सकते हैं। इस दौरान किसी भी तरह की जल्दबाजी दिखाने से बचना है। जानिए मेष से मीन राशि के जातकों के लिए 9 नवंबर से 15 नवंबर 2026 के बीच का हफ्ता कैसा रहने वाला है?

मेष करियर साप्ताहिक राशिफल (Aries9 to 15 November 2026 Career Horoscope) दफ्तर में इस सप्ताह आपसी तालमेल ही सबसे ज्यादा काम आएगा। 9 नवंबर को चंद्रदेव सातवें भाव में हैं, ऐसे में साथियों, ग्राहकों या कारोबारी साझेदारों के साथ बैठकर जरूरी मसलों पर चर्चा करना लाभदायक रहेगा। पर जरूरी नहीं की परिणाम तुरंत मिलें, इसलिए मेहनत करते रहें। 12 नवंबर को मंगलदेव सिंह राशि में पहुंचेंगे और आप टीम को लीड करने या कोई नया सुझाव रखने के लिए सामने आएंगे। मैनेजमेंट, एंटरटेनमेंट, टीचिंग, मीडिया और बिजनेस में लगे जातक नपा-तुला जोखिम लेकर अच्छा नतीजा पा सकते हैं।

13 नवंबर को बुधदेव के मार्गी होते ही ऑफिस में चल रही कोई गलतफहमी खत्म होगी। किसी इंटरव्यू या प्रपोजल के जवाब का इंतजार है, तो उस पर भी तस्वीर साफ होने लगेगी। फिर भी कोई कमिटमेंट देने से पहले हर बात की बारीकी से जांच कर लें। कारोबार करने वाले जातक कॉन्ट्रैक्ट की हर शर्त ध्यान से पढ़ें और पार्टनर के साथ बातचीत टूटने न दें।

वृषभ करियर साप्ताहिक राशिफल नौकरी और व्यवसाय में यह सप्ताह आपसे सब्र के साथ सोच-समझकर कदम बढ़ाने की उम्मीद रखता है। 9 नवंबर को चंद्रदेव तुला राशि में छठे भाव में हैं, ऐसे में साथ काम करने वालों और व्यापारिक सहयोगियों से तालमेल अच्छा बैठेगा। एक ही समय पर दो-तीन प्रोजेक्ट हाथ में आ सकते हैं या मीटिंग का समय अचानक आगे-पीछे हो सकता है, इसलिए अपनी डायरी अपडेट रखें। 13 नवंबर को बुधदेव मार्गी होंगे, तब ग्राहक या पार्टनर से अटका हुआ जवाब मिलने की उम्मीद बढ़ेगी।

12 नवंबर को मंगलदेव चौथे भाव में आएंगे और आपका ध्यान घर की ओर खिंचेगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑफिस की टेबल बदलना या पारिवारिक कारोबार में कोई नई व्यवस्था करना, ऐसे विचार मन में आएंगे। कोई अहम सौदा तय करते समय मोलभाव में संयम रखें। बैंकिंग, वित्त, प्रशासन, हॉस्पिटैलिटी, अध्यापन और कला से जुड़े जातक अपने हुनर को और धार दें। निजी चिंताओं का असर अपने काम की रफ्तार पर न पड़ने दें और हर शर्त समझकर ही कमिटमेंट करें।

मिथुन करियर साप्ताहिक राशिफल पेशेवर मोर्चे पर इस पूरे सप्ताह संवाद और साझेदारी की भूमिका बड़ी रहेगी। 9 नवंबर को चंद्रदेव तुला राशि में हैं, इस दौरान आप नए विचारों पर चर्चा करेंगे, किसी कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें तय करेंगे या पुराने व्यावसायिक संपर्कों को फिर से जगाएंगे। फिर भी किसी नतीजे पर पहुंचने में उतावलापन न दिखाएं। 12 नवंबर को मंगलदेव सिंह राशि में तीसरे भाव में आएंगे और आपके भीतर पहल करने का जज्बा बढ़ेगा। ऑफिस के काम से शहर से बाहर का छोटा दौरा, सेमिनार में शामिल होना या कोई नया कोर्स जॉइन करना, इस तरह के मौके सामने आ सकते हैं।

13 नवंबर को आपके राशि स्वामी बुधदेव मार्गी होंगे और काफी राहत मिलेगी। अपने विचार दूसरों तक पहुंचाना आसान होगा, कोई गलतफहमी दूर होगी और पेंडिंग असाइनमेंट पूरे होंगे। मीडिया, पत्रकारिता, मार्केटिंग, लेखन, अध्यापन और संचार के क्षेत्र में काम करने वाले जातकों को टीम का बेहतर सहयोग मिलेगा। व्यापारी नए सौदे देखें, पर कागजात की हर लाइन पढ़कर ही दस्तखत करें। सहकर्मियों से उलझने के बजाय अपने काम में अनुशासन बनाए रखें।