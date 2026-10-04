आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस हफ्ते का करियर राशिफल 5 से 11 अक्टूबर 2026 तक के लिए है। इस हफ्ते ग्रहों की चाल नौकरी और कारोबार दोनों पर असर डालेगी। चंद्रदेव इस हफ्ते कर्क से तुला राशि तक का सफर करेंगे, जिससे काम का फोकस बदलता रहेगा।हफ्ते की शुरुआत में रोजमर्रा के काम और छोटी-छोटी जिम्मेदारियां ज्यादा रहेंगी। मंगलदेव के कारण थोड़ी झुंझलाहट और जल्दबाजी हो सकती है, इसलिए गुस्से पर काबू रखना जरूरी होगा। हफ्ते के बीच में साझेदारी, क्लाइंट और टीम वर्क अहम हो जाएगा। किसी पुराने ग्राहक या पार्टनर से फिर बात हो सकती है।हफ्ते के आखिर में पेंडिंग काम, कागजी कार्रवाई और बड़े लक्ष्यों पर ध्यान जाएगा। वक्री शुक्र और वक्री शनि पुराने ऑफर और कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा चेक करने का इशारा कर रहे हैं। जल्दबाजी में साइन न करें, हर शर्त को ध्यान से पढ़ें।

मेष साप्ताहिक करियर राशिफल 5 अक्टूबर को आप दफ्तर में होंगे, पर मन घर की किसी उलझन में अटका रह सकता है। कोशिश करें कि घर की टेंशन का असर मीटिंग या ईमेल की भाषा पर न दिखे। मंगलदेव की स्थिति के कारण गुस्सा जल्दी आ सकता है। अगर कोई सहकर्मी आपकी बात काटे, तो तुरंत पलटकर जवाब मत दीजिए। बात बढ़ी तो बॉस तक भी पहुंच सकती है। 6 अक्टूबर की रात चंद्रदेव सिंह राशि में आएंगे और माहौल बदलेगा। अगले दो दिन कोई नया आइडिया रखने के लिए अच्छे हैं। किसी प्रोजेक्ट की कमान संभालने के लिए भी यह सही समय है।

9 अक्टूबर से चंद्रदेव छठे भाव में होंगे। यह पेंडिंग फाइलें निपटाने का सही समय है। कोई रिपोर्ट भेजने से पहले उसे एक बार दोबारा पढ़ लें। छोटी सी टाइपिंग की गलती भी सवाल खड़े कर सकती है। सातवें भाव में बैठे बुधदेव क्लाइंट से बातचीत और डील में मदद करेंगे। कारोबारियों के पास कोई पुराना पार्टनर या ग्राहक दोबारा प्रस्ताव लेकर आ सकता है। वक्री शुक्रदेव का इशारा है कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट ठीक से पढ़ लें। उसके बिना नई शर्तों पर हामी न भरें।

वृषभ साप्ताहिक करियर राशिफल हफ्ते की शुरुआत में एक साथ कई काम हाथ में रहेंगे। 5 अक्टूबर को तीसरे भाव में बैठे मंगलदेव आपको जल्दी जल्दी सब निपटाने के लिए उकसा सकते हैं। पर हड़बड़ी में भेजा गया कोई मैसेज या ईमेल बाद में आपको सफाई देने पर मजबूर कर सकता है। गुरुदेव भी इसी भाव में हैं। इसलिए सहकर्मियों से बातचीत और टीम के साथ काम करने में फायदा मिलेगा। 6 अक्टूबर की रात चंद्रदेव चौथे भाव में आएंगे। इसके बाद घर से काम करने वालों का फोकस बेहतर रहेगा।

9 अक्टूबर से चंद्रदेव पांचवें भाव में होंगे। नए आइडिया पेश करने और अपनी काबिलियत दिखाने का यह अच्छा समय है। दूसरों पर अपना तरीका थोपने से बचें, वरना टीम में खटपट हो सकती है। छठे भाव में बुधदेव और वक्री शुक्रदेव साथ हैं। कोई क्लाइंट या सहकर्मी पुराना प्रस्ताव लेकर लौट सकता है। ऐसा हो तो उसकी हर शर्त ध्यान से पढ़ें। 11 अक्टूबर को पेंडिंग काम की लिस्ट बना लें और अगले हफ्ते की तैयारी कर लें। आपके करियर के संकेत? अभी देखें फ्री कुंडली।

मिथुन साप्ताहिक करियर राशिफल 5 अक्टूबर को दफ्तर का काम, घर की जिम्मेदारी और पैसों की प्लानिंग तीनों एक साथ दिमाग में रहेंगे। दूसरे भाव में बैठे चंद्रदेव आपको लंबे समय की सुरक्षा के बारे में सोचने पर मजबूर करेंगे। शायद आप सोचें कि मौजूदा नौकरी में आगे कितनी तरक्की है। 6 अक्टूबर की रात चंद्रदेव तीसरे भाव में पहुंचेंगे। इसके बाद आपकी बातों में दम आएगा। बॉस से इंक्रीमेंट या नई जिम्मेदारी पर बात करनी हो, तो 7 और 8 अक्टूबर अच्छे दिन हैं।

9 अक्टूबर से चंद्रदेव चौथे भाव में होंगे। तब छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देना जरूरी होगा। दसवें भाव में वक्री शनिदेव हैं। इसलिए ऑफिस की कोई पुरानी जिम्मेदारी फिर से आपके पास लौट सकती है। वक्री शुक्रदेव पुराने कामकाजी इंतजामों पर नजर डालने को कहेंगे। सिर्फ मुंह से किए वादे पर भरोसा न करें। जरूरी बातें ईमेल या कागज पर लिखवा लें।

कर्क साप्ताहिक करियर राशिफल 5 अक्टूबर को आप करियर की दिशा को लेकर ज्यादा सोचेंगे। मन में सवाल उठ सकता है कि जिस काम में इतनी मेहनत कर रहे हैं, वह आपको कहां ले जा रहा है। यह दिन सोचने और परखने का है। अचानक इस्तीफा देने या नौकरी बदलने का नहीं। पहले भाव में मंगलदेव आपको बेसब्र बना सकते हैं, खासकर तब जब मेहनत की तुरंत तारीफ न मिले। 6 अक्टूबर की रात के बाद आप सोचेंगे कि आपके काम की असली कीमत क्या है।

9 अक्टूबर से तीसरे भाव में चंद्रदेव और सूर्यदेव साथ होंगे। फोन कॉल, ईमेल और छोटी यात्राओं से जुड़े काम तेजी पकड़ेंगे। कोई भी जरूरी डॉक्यूमेंट भेजने से पहले अटैचमेंट और नाम एक बार जांच लें। चौथे भाव में बुधदेव प्रोफेशनल बातचीत में साथ देंगे। वक्री शुक्रदेव कहेंगे कि पहले पुराने समझौतों की शर्तें देख लें। कोई नया ऑफर कितना भी चमकदार दिखे, उसके बाद ही उस पर विचार करें। क्लाइंट के साथ अपने रिश्तों की समीक्षा के लिए यह अच्छा हफ्ता है।

सिंह साप्ताहिक करियर राशिफल 5 अक्टूबर को चुपचाप अपना काम करना ही समझदारी है। ऑफिस की राजनीति और गपशप से दूर रहें। ऐसे काम निपटाएं जिनमें एकांत और ध्यान चाहिए। 6 अक्टूबर की रात चंद्रदेव आपकी राशि में आएंगे। इसके बाद आप ज्यादा जोश में दिखेंगे। मीटिंग में अपनी राय रखने और जिम्मेदारी लेने में झिझक नहीं होगी। लोग आपकी मेहनत पर ध्यान देंगे।

कोई आपके काम में कमी निकाले तो उसे अपनी इज्जत का सवाल न बनाएं। 9 अक्टूबर से चंद्रदेव दूसरे भाव में होंगे। यह अधूरे काम पूरे करने और बारीकियां जांचने का समय है। तीसरे भाव में बुधदेव बातचीत में मदद करेंगे। वक्री शुक्रदेव के कारण कोई पुराना प्रस्ताव लौट सकता है। उसे आज की जरूरत के हिसाब से परखें। सिर्फ इसलिए हां न कहें कि पहले वह अच्छा लगा था। जुबानी भरोसे पर कोई काम शुरू न करें।

कन्या साप्ताहिक करियर राशिफल हफ्ते की शुरुआत में सहकर्मियों, दोस्तों या प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स से बातचीत होगी। ग्यारहवें भाव में गुरुदेव किसी अनुभवी व्यक्ति से काम की सलाह दिला सकते हैं। सलाह ध्यान से सुनें, पर हर सुझाव मानने का दबाव न लें। 6 अक्टूबर की रात चंद्रदेव बारहवें भाव में जाएंगे। अगले दो दिन पर्दे के पीछे रहकर काम निपटाने में मन लगेगा। तुरंत वाहवाही पाने की चाह कम होगी।

9 अक्टूबर को चंद्रदेव आपकी राशि में आएंगे, जहां सूर्यदेव पहले से हैं। इससे आत्मविश्वास और काम पूरा करने का इरादा दोनों मजबूत होंगे। कोई अहम प्रोजेक्ट लंबे समय से अटका है, तो इन दिनों उसे खत्म करने की ठान लें। बुधदेव प्रोफेशनल बातचीत में साथ देंगे। वक्री शुक्रदेव पुराने समझौतों पर दोबारा नजर डालने को कहेंगे। सिर्फ क्लाइंट को खुश रखने के लिए ऐसा वादा न करें जिसे निभाना भारी पड़े। देखें फ्री पर्सनलाइज्ड फाइनेंस राशिफल।

तुला साप्ताहिक करियर राशिफल 5 अक्टूबर को दफ्तर की जिम्मेदारियों पर ज्यादा ध्यान देना होगा। बॉस, क्लाइंट और सहकर्मियों की उम्मीदें अलग अलग होंगी। आपको सबके बीच का रास्ता निकालना होगा। दसवें भाव में नीच के मंगलदेव हैं। इस वजह से काम की बातें भी आपको निजी लग सकती हैं। किसी सीनियर की सख्त टिप्पणी को दिल पर न लें। वह आपके काम के बारे में है, आपके बारे में नहीं। दसवें भाव में उच्च के गुरुदेव अच्छे काम की पहचान भी दिलाएंगे।

6 अक्टूबर की रात चंद्रदेव ग्यारहवें भाव में आएंगे। अगले दो दिन नेटवर्किंग और नए प्रोफेशनल संपर्क बनाने के लिए अच्छे हैं। 9 अक्टूबर से चंद्रदेव बारहवें भाव में होंगे। तब शांति से पेंडिंग काम निपटाएं और कागजात व्यवस्थित करें। पहले भाव में बुधदेव आपकी बातचीत और मोलभाव को मजबूत बनाएंगे। वक्री शुक्रदेव समझौतों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दे रहे हैं। 11 अक्टूबर को आप अपनी राय ज्यादा साफ रख पाएंगे। बस यह न सोचें कि सामने वाला क्या कहेगा।

वृश्चिक साप्ताहिक करियर राशिफल 5 अक्टूबर को आप करियर की लंबी दिशा के बारे में सोचेंगे। शायद किसी उच्च शिक्षा, ट्रांसफर या दूसरे शहर के मौके पर मन जाए। 6 अक्टूबर की रात चंद्रदेव दसवें भाव में आएंगे। इसके बाद दफ्तर में लोग आपके काम पर ज्यादा ध्यान देंगे। कोई सीनियर या क्लाइंट आपसे जल्दी नतीजे की उम्मीद कर सकता है। आपको किसी जरूरी काम की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। दसवें भाव में केतु कहेंगे कि इस जिम्मेदारी को बोझ न समझें। बस अपनी तैयारी पूरी रखें।

9 अक्टूबर से चंद्रदेव ग्यारहवें भाव में होंगे और नेटवर्किंग काम आएगी। कोई दोस्त, सहकर्मी या पुराना संपर्क काम की अहम जानकारी दे सकता है। बारहवें भाव में बुधदेव पर्दे के पीछे की प्लानिंग में साथ देंगे। वक्री शुक्रदेव मौजूदा इंतजामों पर दोबारा सोचने को कहेंगे। नौकरी बदलने या नया प्रोजेक्ट शुरू करने का इरादा है, तो जल्दी न करें। पहले समझें कि क्या मिलेगा और क्या छोड़ना पड़ेगा। कोई पुराना संपर्क फिर काम आ सकता है। पर उसके साथ काम करने से पहले शर्तें तय कर लें।

धनु साप्ताहिक करियर राशिफल हफ्ते की शुरुआत में जिम्मेदारियों और डेडलाइन का दबाव रह सकता है। 5 अक्टूबर को आपको किसी दूसरे व्यक्ति, विभाग या संस्था से जुड़ा मामला संभालना पड़ सकता है। किसी और की मंजूरी पर अटकी फाइल आपका दिन खराब कर सकती है। आठवें भाव में मंगलदेव झुंझलाहट दे सकते हैं, पर धैर्य रखें। 6 अक्टूबर की रात चंद्रदेव नौवें भाव में आएंगे। वे आत्मविश्वास के साथ कुछ नया सीखने की इच्छा भी जगाएंगे।

9 अक्टूबर से चंद्रदेव दसवें भाव में सूर्यदेव के साथ होंगे। दफ्तर में लोग आपके काम पर ज्यादा ध्यान देंगे। कोई सीनियर आपकी मेहनत पर ध्यान दे सकता है या कोई अहम काम सौंप सकता है। उतना ही काम लें जितना सच में पूरा कर सकें। ग्यारहवें भाव में बुधदेव प्रोफेशनल नेटवर्किंग में मदद करेंगे। वक्री शुक्रदेव पुराने प्रोफेशनल रिश्तों पर दोबारा सोचने को कहेंगे। कारोबारियों की क्लाइंट से अच्छी बातचीत होगी। पर पैसों और कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें साफ रखें।

मकर साप्ताहिक करियर राशिफल 5 अक्टूबर को किसी सहकर्मी, क्लाइंट या बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। आपके विचार अलग हो सकते हैं। काम की असहमति को निजी झगड़ा न बनने दें। सातवें भाव में मंगलदेव हैं, इसलिए आप अनजाने में जरूरत से ज्यादा तीखा बोल सकते हैं। कोई मेल भेजने से पहले उसकी भाषा एक बार नरम कर लें। 6 अक्टूबर की रात चंद्रदेव आठवें भाव में जाएंगे। तब आपको गोपनीय जानकारी, पैसों से जुड़े काम या कोई उलझा हुआ प्रोजेक्ट संभालना पड़ सकता है।

9 अक्टूबर से चंद्रदेव नौवें भाव में सूर्यदेव के साथ होंगे। इससे लंबे लक्ष्यों को लेकर आपकी सोच साफ होगी। प्रोफेशनल ट्रेनिंग, डॉक्यूमेंटेशन और योजनाओं की समीक्षा के लिए यह अच्छा समय है। करियर में कोई नया रास्ता चुनने की सोच रहे हैं, तो पहले पूरी जानकारी जुटाएं। 11 अक्टूबर को चंद्रदेव दसवें भाव में आएंगे, जहां बुधदेव और वक्री शुक्रदेव पहले से हैं। करियर और समाज से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। प्रोफेशनल रहें और अपने काम को बोलने दें।

कुंभ साप्ताहिक करियर राशिफल 5 अक्टूबर को कई छोटे छोटे काम एक साथ आपका ध्यान खींचेंगे। सब कुछ एक बार में निपटाने के बजाय कामों की एक सीधी सी लिस्ट बना लें कि पहले क्या करना है। छठे भाव में मंगलदेव हैं। इसलिए बार बार एक जैसा काम करते हुए आप झुंझला सकते हैं। 6 अक्टूबर की रात चंद्रदेव सातवें भाव में आएंगे। इसके बाद आपका ध्यान साझेदारी पर जाएगा। कोई सहकर्मी, क्लाइंट या बिजनेस पार्टनर अहम हो जाएगा। उनकी बात पूरी सुनकर ही जवाब दें।

9 अक्टूबर से आठवें भाव में चंद्रदेव और सूर्यदेव साथ होंगे। वे साझा जिम्मेदारियों, रिसर्च और बारीक काम पर ध्यान दिलाएंगे। दस्तावेज और गोपनीय जानकारी जांचने का यह सही समय है। कागजी कार्रवाई में जल्दबाजी न करें। एक गलत हस्ताक्षर बाद में सिरदर्द बन सकता है। 11 अक्टूबर को चंद्रदेव नौवें भाव में आएंगे, जहां बुधदेव और वक्री शुक्रदेव हैं। ट्रेनिंग, नेटवर्किंग और अलग पृष्ठभूमि के लोगों से बातचीत फायदा देगी। करियर में कोई नया रास्ता चुनने से पहले पूरी जानकारी जुटा लें।

मीन साप्ताहिक करियर राशिफल 5 अक्टूबर को निजी भावनाओं और काम की जिम्मेदारी में संतुलन बनाना होगा। आप किसी साझेदार, क्लाइंट या सहकर्मी के बारे में सोच सकते हैं जिसकी आपके मौजूदा काम में अहम भूमिका है। कोई फैसला लेने से पहले उनकी स्थिति समझने की कोशिश करें। पांचवें भाव में मंगलदेव हैं, इसलिए आप सामान्य से ज्यादा जल्दी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। दबाव में तुरंत जवाब न दें। 6 अक्टूबर की रात चंद्रदेव छठे भाव में आएंगे और रोज का काम बढ़ेगा। एक सीधा शेड्यूल बनाएं और एक बार में एक ही काम पर ध्यान दें।

9 अक्टूबर से सातवें भाव में चंद्रदेव और सूर्यदेव साथ होंगे। इससे साझेदारी का महत्व बढ़ेगा। किसी प्रोफेशनल बातचीत में थोड़ा समझौता करना पड़ सकता है। आठवें भाव में बुधदेव सोच समझकर बात करने में मदद करेंगे। वक्री शुक्रदेव मौजूदा प्रोफेशनल रिश्तों की समीक्षा करने को कहेंगे। 11 अक्टूबर को चंद्रदेव आठवें भाव में आएंगे। तब आपको साझा जिम्मेदारियां, पैसों के इंतजाम या गोपनीय काम देखने पड़ सकते हैं।