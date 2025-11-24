Weekly Career Horoscope: इस हफ्ते काम में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, पढ़ें करियर राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। साप्ताहिक करियर राशिफल के अनुसार, कुछ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह नए विचारों के साथ आगे बढ़ने के लिए अच्छा है, हालांकि कुछ बातों का ध्यान देना होगा। तो आइए सिंह से वृश्चिक राशि (Weekly Career Horoscope 24 November to 30 November 2025) का साप्ताहिक करियर राशिफल पढ़ते हैं।

सिंह साप्ताहिक राशिफल – करियर (24 नवंबर से 30 नवंबर) इस सप्ताह करियर में स्थिर और सकारात्मक बदलाव आएंगे, जो चंद्रदेव के गोचर और ग्रहों की स्थिति से प्रभावित होंगे। 24 नवंबर को धनु राशि में चंद्रदेव आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं। यह समय नए आइडिया प्रस्तुत करने, प्रोजेक्ट शुरू करने या आत्मविश्वास के साथ नेतृत्व निभाने के लिए बेहद अच्छा है। 25–26 नवंबर को मकर राशि में चंद्रदेव अनुशासन बढ़ाते हैं, जिससे आप कार्यों को समय सीमा के अंदर सही ढंग से पूरा करते हैं। 27–29 नवंबर (शाम तक) कुंभ राशि में चंद्रदेव टीमवर्क, सहयोग और संयुक्त प्रोजेक्ट्स को मजबूत करते हैं। यह साझेदारी में काम करने का सर्वोत्तम समय है। 29 नवंबर की शाम से 30 नवंबर तक मीन राशि में चंद्रदेव आपकी इन्टूशन को बढ़ाते हैं, जिससे आपको कार्यस्थल की उलझनों को समझने और सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। 29 नवंबर को बुध देव मार्गी होते हैं, जिससे बातचीत, मेल-जोल और संचार से जुड़ी रुकावटें दूर होने लगती हैं।

कन्या साप्ताहिक राशिफल – करियर (24 नवंबर से 30 नवंबर) इस सप्ताह करियर में व्यवस्थित प्रगति और गहरी समझ विकसित होती है। 24 नवंबर को धनु राशि में चंद्रदेव आपको कार्यस्थल को सही करने, लंबित योजनाओं को दोबारा देखने और पुराने प्रोजेक्ट्स में नई गति लाने की प्रेरणा देते हैं। 25–26 नवंबर को मकर राशि में चंद्रदेव आपकी प्रोडक्टिविटी को चरम पर ले जाते हैं—आप सटीकता के साथ कार्य पूरा कर सकते हैं। 27–29 नवंबर (शाम तक) कुंभ राशि में चंद्रदेव सोचने - परखने की शक्ति बढ़ाते हैं। टीमवर्क, तकनीकी समाधान या समूह-आधारित कार्यों में यह समय विशेष लाभकारी रहेगा। 29–30 नवंबर को मीन राशि में चंद्रदेव आपकी इन्टूशन को जगाते हैं, जिससे टीम और कार्यस्थल की स्थितियों को समझना आसान होगा। 29 नवंबर को बुध देव मार्गी होंगे, इससे बातचीत स्पष्ट होगी और गलतफहमियां कम होने लगेंगी ।

तुला साप्ताहिक राशिफल – करियर (24 नवंबर से 30 नवंबर) इस सप्ताह करियर में धीमी लेकिन स्थिर प्रगति देखने को मिलेगी। 24 नवंबर को धनु राशि में चंद्रदेव आपके संवाद को सहज बनाते हैं, आप अपने विचार अच्छी तरह रख पाएंगे और सहकर्मियों से जुड़ाव बढ़ेगा। 25–26 नवंबर को मकर राशि में चंद्रदेव जिम्मेदारी, योजना और लक्ष्य-निर्धारण पर आपका ध्यान मजबूत करते हैं। समय सीमा तय करने और दीर्घकालिक योजनाएं बनाने के लिए यह समय अच्छा है। 27–29 नवंबर (शाम तक) कुंभ राशि में चंद्रदेव आपकी क्रिएटिविटी और टीमवर्क को उजागर करते हैं, सहयोगी प्रोजेक्ट्स और समूह कार्य में आप चमक सकते हैं। 29 नवंबर (शाम) से मीन राशि में चंद्रदेव इन्टूशन और भावनात्मक समझ को बढ़ाते हैं, कार्यस्थल के निर्णय सटीक होंगे और संतुलन बना रहेगा। 29 नवंबर को बुध देव मार्गी होते हैं, पुरानी भ्रम की स्थिति समाप्त होगी और व्यावसायिक स्पष्टता बढ़ेगी।