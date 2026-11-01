करियर साप्ताहिक राशिफल: मंगल और चंद्र की युति से बदलेगा काम का माहौल, पढ़ें मेष से मीन तक का भविष्यफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। नवंबर का यह सप्ताह करियर के मोर्चे पर कई राशि वालों के लिए पुराने कामों को निपटाने और नई योजनाओं पर काम करने का समय होगा। कार्यक्षेत्र में स्पष्ट संवाद और धैर्य ही आपकी सफलता की कुंजी साबित होंगे। जानिए सभी 12 राशियों का साप्ताहिक करियर राशिफल और अपनी पेशेवर प्रगति के लिए कुछ जरूरी उपाय।

मेष करियर साप्ताहिक राशिफल (2 to 8 November 2026 Career Horoscope) नौकरी-पेशा जातकों को सप्ताह के पहले दो दिन थोड़े भारी लग सकते हैं। चंद्रदेव चौथे भाव में नीच के मंगलदेव के साथ रहेंगे, तो घर की कोई बात भी दफ्तर के समय में दखल दे सकती है। ऐसे में समय का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी रहेगा। कोई साथी आपके सुझाव से सहमत न हो, तो भावुक होकर प्रतिक्रिया देने से बचें। 3 नवंबर से चंद्रदेव पांचवें भाव में गुरुदेव के साथ आ जाएंगे। अब आप खुलकर अपनी बात रख पाएंगे और नई पहल करने का हौसला भी बढ़ेगा। इस ऊर्जा को बहस जीतने में नहीं, बल्कि काम के ठोस सुझाव देने में लगाइए।

5 नवंबर से छठे भाव में चंद्रदेव का गोचर आपका ध्यान अधूरे कामों, मीटिंग के समय और कागजी कामकाज की ओर ले जाएगा। सातवें भाव में वक्री बुधदेव के कारण किसी बात में भ्रम या देरी हो सकती है, इसलिए जरूरी मेल और अनुबंध दोबारा जांच लें। जिन जातकों का अपना व्यापार है, वे नया वादा करने से पहले मौजूदा साझेदारी और सौदों को एक बार अच्छे से परख लें। आपकी प्रगति धैर्य, व्यवस्थित तरीके और लगातार प्रयास पर टिकी रहेगी।

वृषभ करियर साप्ताहिक राशिफल दफ्तर में इस सप्ताह आपकी तरक्की काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि आप सहकर्मियों से कितनी साफ बात करते हैं। तीसरे भाव में नीच के मंगलदेव के साथ चंद्रदेव होने से किसी पुराने प्रस्ताव पर दोबारा काम करना पड़ सकता है। कहीं कोई गलतफहमी हो गई हो, तो उसे भी अभी दूर कर लें। अपने साथी से यह उम्मीद मत रखिए कि वह बिना चर्चा के ही आपकी अपेक्षा समझ लेगा। 3 नवंबर से चौथे भाव में चंद्रदेव आपका ध्यान घर के कामों की तरफ खींचेंगे। ऐसे में दफ्तर और घर, किसी एक को नुकसान न पहुंचे, इसका ध्यान रखें।

5 नवंबर से पांचवें भाव में चंद्रदेव आपको अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करने और छोटी-छोटी बातों पर नजर रखने में सहायता देंगे। छठे भाव में वक्री बुधदेव कहते हैं कि दस्तावेज और पुराने समझौते ध्यान से पढ़ें। व्यापारी वर्ग ग्राहकों से किए गए वादों की समीक्षा जरूर करे। जल्दी पहचान पाने की चाहत से ज्यादा लाभ इस समय स्थिर गति से काम करते रहने में मिलेगा।

मिथुन करियर साप्ताहिक राशिफल पेशेवर जीवन में इस सप्ताह बातचीत ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी रहेगी। राशि स्वामी बुधदेव के वक्री होने से किसी पुराने निर्णय की सफाई देनी पड़ सकती है या कोई भूल सुधारनी पड़ सकती है। सहकर्मी के साथ यह भी तय कर लें कि कौन सा काम किसके जिम्मे है। किसी चर्चा को केवल जल्दी खत्म करने के लिए अधूरा न छोड़ें। 3 नवंबर से तीसरे भाव में चंद्रदेव, गुरुदेव के साथ आपकी बोलने की कला को निखारेंगे। मीटिंग, प्रेजेंटेशन और विचारों के लेन-देन के लिए यह अच्छा समय है, बस पहले अपनी बात को मन में ठीक से सजा लें।

5 नवंबर से चंद्रदेव चौथे भाव में आएंगे, तब घर की जिम्मेदारियां भी आपका ध्यान मांगेंगी। पांचवें भाव में वक्री बुधदेव यह संकेत दे रहे हैं कि किसी भी अनुबंध और समय सीमा को अंतिम रूप देने से पहले उसकी अच्छी तरह समीक्षा करें। व्यापारी वर्ग केवल जुबानी आश्वासन पर भरोसा न करे, ऑर्डर और माल पहुंचाने की व्यवस्था पक्की कर ले। धैर्य से किया गया संवाद पेशेवर उलझनों से आपको बचा लेगा।

कर्क करियर साप्ताहिक राशिफल कामकाजी जीवन में इस सप्ताह की शुरुआत अपनी प्राथमिकताओं की समीक्षा से करें। संभव है आपको लगे कि आपके प्रयासों को उचित पहचान नहीं मिल रही, लेकिन इस अस्थायी निराशा को अपने निर्णयों पर असर न डालने दें। पहले भाव में चंद्रदेव और नीच के मंगलदेव के साथ होने से आप दफ्तर की टिप्पणियों को लेकर जरूरत से ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं। रचनात्मक सुझाव और व्यक्तिगत आलोचना के बीच का अंतर समझना आपके लिए जरूरी होगा। 3 नवंबर से चंद्रदेव दूसरे भाव में गुरुदेव के साथ आएंगे, जो आपका ध्यान आय और मेहनत के फल पर ले जाएंगे। इस दौरान सोचें कि अपने काम को और बेहतर कैसे बनाया जाए।

5 नवंबर को चंद्रदेव तीसरे भाव में आएंगे, तब दस्तावेजों, संदेशों और लंबित कामों पर ध्यान दें। चौथे भाव में वक्री बुधदेव किसी काम में देरी या भ्रम का संकेत दे रहे हैं, इसलिए किसी भी समझौते को अंतिम रूप देने से पहले सभी बातें दोबारा पढ़ें। व्यापारी अपने मौजूदा वादों पर गौर करें। लगातार काम और स्पष्ट संवाद से आप दफ्तर का हर दबाव झेल लेंगे।

सिंह करियर साप्ताहिक राशिफल कामकाज के मोर्चे पर 3 नवंबर से आप अपने विचारों को खुलकर रखने का हौसला महसूस करेंगे। पहले भाव में चंद्रदेव और गुरुदेव का साथ आपको किसी प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने और अपने पूरे किए गए कामों को सामने लाने की प्रेरणा देगा। यह उपयोगी रहेगा, बशर्ते आप सहकर्मियों की सलाह के लिए भी तैयार रहें। पेशेवर चर्चाओं को प्रतियोगिता न बनने दें। इस समय दूसरों को सुनना भी उतना ही जरूरी है जितना अगुवाई करना।

5 नवंबर से चंद्रदेव दूसरे भाव में आएंगे, तब समय सारणी, हिसाब और लिखित संवाद जैसे व्यावहारिक कामों पर ध्यान दें। तीसरे भाव में वक्री बुधदेव कामों में संशोधन या देरी ला सकते हैं, इसलिए अपनी योजनाओं में लचीलापन रखें। व्यापारी वर्ग ग्राहकों के प्रति अपने वादों की समीक्षा करे और उपलब्ध साधनों को परखे बिना बहुत तेजी से विस्तार न करे। अगर किसी निर्णय का इंतजार है, तो नम्रता से जानकारी लेते रहें। हर देरी को नकारात्मक नतीजा न समझें, आपकी निरंतर मेहनत ही आपकी साख बनाएगी।

कन्या करियर साप्ताहिक राशिफल पेशेवर जिम्मेदारियों को संभालने के लिए इस सप्ताह सावधानी से बनाई गई योजना आपके बहुत काम आएगी। सप्ताह के पहले हिस्से में सहकर्मियों के साथ धैर्य रखना होगा, खासकर तब जब निर्देश अस्पष्ट हों या किसी काम को फिर से करना पड़े। बारहवें भाव में 3 नवंबर से चंद्रदेव के कारण मन थोड़ा थका हुआ रह सकता है। यदि दूसरे लोग आपकी तरह जल्दी बारीकियां न पकड़ पाएं, तो उन पर खीझने से बचें।

5 नवंबर को चंद्रदेव आपकी राशि में आएंगे, जो अपना शेड्यूल सुधारने, भूलें ठीक करने और अधूरे काम पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करेंगे। 6 नवंबर को वक्री शुक्रदेव आपके लग्न पर आएंगे, जिससे आप यह भी सोचेंगे कि दफ्तर में खुद को किस तरह प्रस्तुत करते हैं। काम की शैली सुधारने या किसी प्रस्ताव में संशोधन करने का विचार बन सकता है। दूसरे भाव में वक्री बुधदेव अनुबंधों की समीक्षा जरूरी बनाते हैं। व्यवसायी बदलाव से पहले ग्राहकों की प्रतिक्रिया और मौजूदा व्यवस्थाओं को परखें।

तुला करियर साप्ताहिक राशिफल दफ्तर में इस सप्ताह होने वाली चर्चाओं पर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। दसवें भाव में चंद्रदेव और नीच के मंगलदेव के साथ सप्ताह शुरू होगा, तो काम का दबाव महसूस हो सकता है। किसी पुराने निर्णय पर लौटना, किसी भ्रम को दूर करना या ऐसे प्रस्ताव पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है जो उम्मीद के मुताबिक आगे नहीं बढ़ा। आपकी राशि में वक्री बुधदेव कहते हैं कि हर जानकारी अच्छी तरह जांचें और अपनी अपेक्षाएं स्पष्ट शब्दों में रखें। देरी को अपने आप असफलता न मान लें। 3 नवंबर से ग्यारहवें भाव में चंद्रदेव और गुरुदेव साथ होंगे, जो पेशेवर संपर्क, टीम के काम और लंबे लक्ष्यों की ओर ध्यान ले जाएंगे। उपयोगी लोगों से फिर से जुड़ें और चल रहे प्रोजेक्ट पर उनकी राय लें।

5 नवंबर को चंद्रदेव बारहवें भाव में जाएंगे, तब लंबित कामों को पूरा करने और जरूरी बारीकियों की समीक्षा पर ध्यान दें। 7 नवंबर की शाम चंद्रदेव आपकी राशि में आएंगे, जो आपके करियर की दिशा को लेकर आत्मचिंतन कराएंगे। व्यापारी बिना पूरी जांच के कोई वादा न करें। सावधानी से बनाई गई योजना आपकी साख को बनाए रखेगी।

वृश्चिक करियर साप्ताहिक राशिफल पेशेवर जिम्मेदारियां इस सप्ताह आपसे धैर्य और सलीके की मांग करेंगी। नौवें भाव में नीच के मंगलदेव के साथ चंद्रदेव होने से किसी काम को दोबारा करना पड़ सकता है या कोई पुरानी भूल सुधारनी पड़ सकती है। कोई सहकर्मी समस्या को अलग नजरिए से देखे, तो इस मतभेद को व्यक्तिगत टकराव में न बदलें। 3 नवंबर से चंद्रदेव दसवें भाव में गुरुदेव के साथ आएंगे। यह गोचर पहचान, पेशेवर महत्वाकांक्षा और करियर की दिशा पर आपका ध्यान ले जाएगा। इस समय आकलन करें कि मौजूदा मेहनत आपको लक्ष्य की ओर ले जा रही है या नहीं।

5 नवंबर को चंद्रदेव ग्यारहवें भाव में आएंगे, तब टीम के साथ काम, पेशेवर संपर्क और अधूरे प्रोजेक्ट की समीक्षा करें। बारहवें भाव में वक्री बुधदेव समय सीमा और लिखित अनुबंधों की पुष्टि को जरूरी बनाते हैं। व्यापारी वर्ग ग्राहकों के साथ संबंधों पर ध्यान दे और उपलब्ध साधनों से अधिक के वादे न करे। नई नौकरी की तलाश में हैं तो सही लोगों से फिर से संपर्क करें। अचानक मिलने वाली सफलता की प्रतीक्षा से अधिक उपयोगी आपकी निरंतर तैयारी रहेगी।

धनु करियर साप्ताहिक राशिफल पेशेवर जीवन में इस सप्ताह आपको अपनी महत्वाकांक्षा को व्यावहारिक तरीके से पूरा करना होगा। मन करेगा कि कोई नई भूमिका हासिल करें, किसी वरिष्ठ सहकर्मी से बात करें या किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी उठाएं। वादा करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आपकी योजनाएं रीयलिस्टिक हैं। 3 नवंबर से चंद्रदेव नौवें भाव में गुरुदेव के साथ होंगे, जो सीखने, व्यापक सोच और पेशेवर विकास को बढ़ावा देंगे। इस दौरान उन कौशलों को पहचानें जो आपकी संभावनाओं को बेहतर बना सकते हैं।

5 नवंबर को चंद्रदेव दसवें भाव में आएंगे, तब करियर की अपेक्षाओं, जिम्मेदारियों और समय सीमा पर ध्यान दें। 6 नवंबर को वक्री शुक्रदेव भी दसवें भाव में आ जाएंगे, जो यह सवाल उठा सकते हैं कि आपकी मौजूदा भूमिका में वह विकास है या नहीं जो आप चाहते हैं। अस्थायी निराशा में इस्तीफा देने या करियर का बड़ा निर्णय लेने से बचें। ग्यारहवें भाव में वक्री बुधदेव के कारण समझौतों की समीक्षा और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करना जरूरी है। व्यापारी विस्तार से पहले मौजूदा कामकाज का आकलन करें। अच्छी तरह तैयार योजना आपको आत्मविश्वास से आगे बढ़ने में मदद करेगी।

मकर करियर साप्ताहिक राशिफल पेशेवर जीवन में इस सप्ताह टीम के साथ तालमेल, संवाद और कूटनीतिक समझ बहुत अहम रहेगी। सातवें भाव में चंद्रदेव और नीच के मंगलदेव के कारण किसी सहकर्मी या साझेदार के साथ जिम्मेदारियों पर चर्चा करनी पड़ सकती है। कोई ऐसा समझौता जो अपेक्षा के अनुसार नहीं चला, उस पर दोबारा विचार भी करना पड़ सकता है। यह मानकर न चलें कि हर व्यक्ति की प्राथमिकताएं आपके जैसी हैं। 3 नवंबर को चंद्रदेव आठवें भाव में आएंगे, जो संयुक्त प्रोजेक्ट, आर्थिक जिम्मेदारियों या दूसरों से जुड़ी व्यवस्थाओं की ओर ध्यान ले जाएंगे।

5 नवंबर को चंद्रदेव नौवें भाव में आएंगे, तब आप विचार करेंगे कि आपकी पेशेवर योजनाएं रीयलिस्टिक हैं या नहीं और क्या स्किल्स निखारने की जरूरत है। 6 नवंबर को वक्री शुक्रदेव भी नौवें भाव में आएंगे, जो लंबे करियर लक्ष्यों, योग्यताओं और पेशेवर विकास की योजनाओं पर दोबारा विचार कराएंगे। दसवें भाव में वक्री बुधदेव समय सीमा, दस्तावेज और जरूरी संदेशों की सावधानी से जांच का संकेत दे रहे हैं। व्यापारी वर्ग कोई प्रतिबद्धता करने से पहले साझेदारों के साथ अपेक्षाएं स्पष्ट करे। निरंतर प्रयास और साफ संवाद कठिन परिस्थितियों में भी आपका साथ देंगे।

कुंभ करियर साप्ताहिक राशिफल पेशेवर प्रगति के लिए इस सप्ताह व्यवस्थित रहना और स्पष्ट संवाद करना बेहद जरूरी होगा। छठे भाव में चंद्रदेव और नीच के मंगलदेव के कारण किसी लंबित काम पर लौटना पड़ सकता है या किसी सहकर्मी के साथ मतभेद सुलझाना पड़ सकता है। कई समय सीमाएं एक साथ नजदीक हों, तो सब कुछ एक बार में पूरा करने की कोशिश न करें। 3 नवंबर को चंद्रदेव सातवें भाव में गुरुदेव के साथ आएंगे, जो साझेदारी और ग्राहकों या सहकर्मियों के साथ बातचीत को महत्वपूर्ण बनाएंगे। इस दौरान ध्यान से सुनें और अपेक्षाएं साफ तय करें।

5 नवंबर को चंद्रदेव आठवें भाव में आएंगे, तब काम करने के तरीकों को सुधारने और जरूरी बारीकियों की समीक्षा पर ध्यान दें। नौवें भाव में वक्री बुधदेव लिखित संवाद की जांच करने को कहते हैं। व्यापारी अपनी मौजूदा प्रतिबद्धताएं देखें और सुनिश्चित करें कि जिम्मेदारियां साफ बंटी हों। 6 नवंबर को वक्री शुक्रदेव आठवें भाव में आएंगे, जो साझा प्रोजेक्ट या पेशेवर व्यवस्थाओं पर दोबारा विचार करवा सकते हैं। व्यावहारिक नजरिया भ्रम घटाएगा और कामकाजी रिश्तों को बेहतर रखेगा।

मीन करियर साप्ताहिक राशिफल कामकाज में इस सप्ताह बहुत सारे नए प्रोजेक्ट उठाने से पहले मौजूदा जिम्मेदारियों पर ध्यान देना बेहतर रहेगा। पांचवें भाव में चंद्रदेव आपके मन में रचनात्मक विचार और पेशेवर विकास की योजनाएं जगाएंगे, जिन्हें सावधानी से व्यवस्थित करना होगा। 3 नवंबर को चंद्रदेव छठे भाव में गुरुदेव के साथ आएंगे, जो दैनिक काम, समय सारणी और जिम्मेदारियों के प्रबंधन पर ध्यान ले जाएंगे। इस समय उन कामों को पहचानें जिन्हें तुरंत निपटाना जरूरी है।

5 नवंबर को चंद्रदेव सातवें भाव में आएंगे, जो टीम के काम, ग्राहकों और पेशेवर संबंधों को महत्वपूर्ण बनाएंगे। राय ध्यान से सुनें और किसी व्यवस्था पर हामी भरने से पहले अपेक्षाएं स्पष्ट करें। 6 नवंबर को वक्री शुक्रदेव भी सातवें भाव में आएंगे, जो यह सोचने पर मजबूर करेंगे कि आपके पेशेवर संबंध आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतर रहे हैं या नहीं। आठवें भाव में वक्री बुधदेव कहते हैं कि किसी भी बातचीत या मोलभाव में जल्दबाजी न करें। व्यापारी ग्राहकों की प्रतिक्रिया और मौजूदा समझौतों की समीक्षा करें। आपके लग्न पर वक्री शनिदेव धैर्य और जिम्मेदारी का भाव मजबूत करेंगे।