Weekly Career Horoscope: नए प्रोजेक्ट शुरू हो सकते हैं, पढ़ें करियर राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। साप्ताहिक करियर राशिफल के अनुसार, कुछ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह नए विचार, यात्रा योजनाएं व करियर अवसर खुल सकते हैं। आइए धनु से मीन राशि (Weekly Career Horoscope 17 November to 23 November 2025) का साप्ताहिक करियर राशिफल पढ़ते हैं।

धनु साप्ताहिक राशिफल: करियर (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025) इस हफ्ते करियर में धीरे-धीरे प्रगति और क्रिएटिव सोच का समय रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में, 17 से 19 नवंबर तक, चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। इस समय टीमवर्क और नेटवर्किंग में मदद मिलेगी। कार्यस्थल पर मतभेद सुलझाने में आपकी कूटनीति सहायक रहेगी। मध्य सप्ताह में, 20 से 22 नवंबर तक, चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। इस दौरान पीछे के प्रयास और योजनाएं मुख्य भूमिका निभाएंगी। बुध देव वक्री होने से थोड़ी भ्रम या गलतफहमी हो सकती है। नए प्रोजेक्ट शुरू करने की बजाय समीक्षा और योजना पर ध्यान दें। सप्ताहांत में, 22 से 23 नवंबर तक, चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। ऊर्जा और स्पष्टता लौटेगी। आप शुरुआत करने के लिए प्रेरित रहेंगे। नए विचार, यात्रा योजनाएं या करियर अवसर खुल सकते हैं।

मकर साप्ताहिक राशिफल: करियर (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025) इस हफ्ते आप अपनी क्षमता के अनुसार अपने करियर का विचार करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में, 17 से 19 नवंबर तक, चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। इस दौरान पेशेवर व्यवहार और सहयोग पर जोर रहेगा। आपकी रणनीति और दोनों पक्षों को समझने की क्षमता की सराहना होगी। मध्य सप्ताह में, 20 से 22 नवंबर तक, चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। इस दौरान आपके अंदर महत्वाकांक्षा बढ़ेगी, लेकिन काम के लक्ष्य या साझेदारी पर दोबारा विचार की आवश्यकता महसूस हो सकती है। बुध देव वक्री होने के कारण कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या जल्दबाजी वाला निर्णय लेने से बचें। समीक्षा और दोबारा बनाने पर ध्यान दें। सप्ताहांत में, 22 से 23 नवंबर तक, चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। प्रेरणा लौटेगी और आप चीजों को बड़े नजरिये से समझ पाएंगे। यह समय भविष्य की योजनाओं को नई ऊर्जा और उत्साह के साथ बनाने का अनुकूल है।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल: करियर (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025) इस हफ्ते करियर में महत्वपूर्ण लेकिन खुद को परखने की क्षमता का समय रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में, 17 से 19 नवंबर तक, चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। इस दौरान सहयोग और कूटनीति मजबूत रहेगी। साझेदारी, टीम वर्क या वरिष्ठों के साथ चर्चा के लिए यह अनुकूल समय है। जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, तो नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, लेकिन कार्यालय में तनाव भी महसूस हो सकता है। बुध देव वक्री होने के कारण जल्दबाजी में कम्युनिकेशन या नए कॉन्ट्रैक्ट्स से बचें। डिटेल्स को रिव्यु करें। मंगल देव वृश्चिक राशि में आपकी महत्वाकांक्षा को मजबूत करेंगे। यह आपको चुनौतियों के बावजूद फोकस बनाए रखने में मदद करेंगे। सप्ताहांत में, चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। नई प्रेरणा आएगी। क्रिएटिव विचार, नेटवर्किंग या यात्रा-संबंधित कार्य नई अवसरों के द्वार खोल सकते हैं।