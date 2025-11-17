विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Weekly Career Horoscope: इस हफ्ते करियर में स्थिर प्रगति आएगी, पढ़ें करियर राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Mon, 17 Nov 2025 12:16 PM (IST)

करियर राशिफल के अनुसार, कुछ लोगों को इस हफ्ते डिटेल्स पर ध्यान देने और जल्दबाजी में निर्णय न लेने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं सिंह से वृश्चिक राशि (Weekly Career Horoscope 17 to 23 November 2025) तक का साप्ताहिक करियर राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। साप्ताहिक करियर राशिफल के अनुसार, कुछ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह स्थिर प्रगति वाला रहेगा। वहीं, कुछ राशि के जातक बुध देव वक्री रहने के कारण निर्णय लेने में देरी कर सकते हैं, इसलिए धैर्य और स्पष्टता आवश्यक है, तो आइए सिंह से वृश्चिक राशि (Weekly Career Horoscope 17 to 23 November 2025) का साप्ताहिक करियर राशिफल पढ़ते हैं।

सिंह साप्ताहिक राशिफल: करियर (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025)

Singh

इस हफ्ते करियर में सोच-समझकर और धैर्यपूर्वक कदम बढ़ाने का समय है। 17 से 19 नवंबर तक जब चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, तब कम्युनिकेशन और टीमवर्क पर ध्यान रहेगा। यह समय बातचीत, नेटवर्किंग और अधूरे कामों को पूरा करने के लिए अच्छा होगा। मध्य सप्ताह में, 20 से 22 नवंबर तक जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, आपका फोकस बढ़ेगा। कार्यस्थल पर भावनात्मक दबाव या राजनीति का सामना करना पड़ सकता है। बुध देव वक्री रहेंगे, इसलिए मंजूरी या निर्णय में देरी हो सकती है।

बातचीत में स्पष्टता बनाना आवश्यक रहेगा। सप्ताहांत में, जब चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, आपका आत्मविश्वास लौटेगा। क्रिएटिव प्रोजेक्ट, नेतृत्व से जुड़े अवसर या यात्रा संबंधी कार्य आपको उत्साह और सफलता देंगे।

कन्या साप्ताहिक राशिफल: करियर (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025)

Kanya

इस हफ्ते करियर में सोच-समझकर कदम बढ़ाने का समय है। 17 से 19 नवंबर तक, जब चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, आप अपने कार्यों को समझदारी से संभाल पाएंगे और टीमवर्क में सफलता मिलेगी। मध्य सप्ताह में, 20 से 22 नवंबर तक, जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, आपका ध्यान और फोकस बढ़ेगा। मंगल देव इस समय आपको मेहनत और दृढ़ता बनाए रखने में मदद करेंगे। बुध देव के वक्री होने से कार्यस्थल पर कुछ बातचीत या मंजूरी में देरी हो सकती है, इसलिए हर डिटेल्स पर ध्यान दें और जल्दबाजी में निर्णय न लें। सप्ताहांत में, जब चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, आपकी सोच बड़ी होगी और नई योजनाओं के लिए प्रेरणा मिलेगी। क्रिएटिव समाधान और दीर्घकालिक सोच के लिए यह समय उत्तम है।

तुला साप्ताहिक राशिफल: करियर (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025)

Tula

इस हफ्ते करियर में सोच-समझ और स्थिर प्रगति आएगी। 17 से 19 नवंबर तक, जब चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, आपका नेतृत्व और बातचीत करने की कला मजबूत होगी। टीमवर्क और सहयोग के माध्यम से कार्यों में सफलता मिलेगी। मध्य सप्ताह में, जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, कार्यभार थोड़ा बढ़ सकता है और गहराई से सोचने की जरूरत महसूस हो सकती है। बुध देव वक्री रहने के कारण कुछ कार्यों में देरी या गलतफहमी हो सकती है, इसलिए महत्वपूर्ण बातें और डॉक्यूमेंट्स ध्यान से देखें। सप्ताहांत में, जब चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, नई सोच और अवसर सामने आएंगे। यात्रा, क्रिएटिव परियोजनाओं या नई योजनाओं पर चर्चा करने का समय फायदेमंद रहेगा।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: करियर (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025)

Vrishak

इस हफ्ते करियर में बदलाव और स्थिर प्रगति आ सकती है। सप्ताह की शुरुआत में, जब चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, टीमवर्क और बातचीत में सुधार होगा। यह पुराने कार्यों या लंबे समय के मुद्दों को सुलझाने के लिए शुभ रहेगा। मध्य सप्ताह में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। इस समय करियर से जुड़े लक्ष्यों और छिपी चुनौतियों की समझ बढ़ेगी। बुध देव वक्री रहने के कारण निर्णय लेने में देरी या सहकर्मियों के साथ गलतफहमी हो सकती है, इसलिए धैर्य और स्पष्टता आवश्यक है। मंगल देव आपकी ऊर्जा और प्रेरणा को बढ़ाएंगे, जिससे मुश्किल कार्यों में सफलता मिलेगी। सप्ताहांत में, चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। क्रिएटिव सोच और नई योजनाओं में प्रगति संभव है। नई शिक्षा या भविष्य की योजनाएं उत्साह और अवसर ला सकती हैं।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।