कन्या साप्ताहिक करियर राशिफल

कार्यक्षेत्र में यह सप्ताह आपको व्यवस्थित बने रहने का संकेत दे रहा है। सूर्यदेव आपकी राशि में विराजमान हैं और बारीकियों पर आपकी नजर उन कामों को संभालने में सहायक होगी जो दूसरों से छूट सकते हैं। आपसे निवेदन है कि सहकर्मियों के प्रति अधिक आलोचनात्मक न हों। 13 से 15 अक्टूबर के आसपास चंद्रदेव तृतीय भाव में रहेंगे और संवाद में कुछ भ्रम हो सकता है, इसलिए किसी महत्वपूर्ण निर्देश पर काम करने से पहले उसकी पुष्टि कर लें।

16 अक्टूबर से आप अधिक स्थिर महसूस करेंगे और लंबे समय की योजनाओं पर काम करने के लिए तैयार होंगे। 17 अक्टूबर की शाम सूर्यदेव द्वितीय भाव में गोचर करेंगे और आर्थिक योजना की ओर आपका ध्यान जाएगा। इसके साथ अपने करियर पर भी ध्यान बनाए रखें। व्यापार करने वाले जातक समझौतों और भुगतान की शर्तों की सावधानी से समीक्षा करें।

तुला साप्ताहिक करियर राशिफल इस सप्ताह आपकी छवि और करियर की दिशा, दोनों चर्चा में रहेंगी। दशम भाव में उच्च के गुरुदेव विराजमान हैं और आप किसी महत्वपूर्ण बदलाव के लिए स्वयं को तैयार महसूस कर सकते हैं। फिर भी कोई कदम उठाने से पहले पूरी स्थिति को समझ लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। सप्ताह के पहले हिस्से में वरिष्ठों, सहकर्मियों या ग्राहकों के साथ चर्चाएं हो सकती हैं। 13 से 15 अक्टूबर के आसपास आलोचना पर भावुक होकर प्रतिक्रिया देने से बचें।

16 अक्टूबर से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। 17 अक्टूबर की शाम सूर्यदेव प्रथम भाव में गोचर करेंगे और कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान बढ़ सकती है। अपने विचार प्रस्तुत करने, प्रोफेशनल प्रोफाइल को अपडेट करने और लंबे समय के लक्ष्यों को स्पष्ट करने के लिए यह समय अच्छा है। अपनी बात रखने से पहले उसकी थोड़ी तैयारी अवश्य कर लें।

वृश्चिक साप्ताहिक करियर राशिफल कार्यक्षेत्र में यह सप्ताह आपको अनावश्यक टकराव से दूर रहने की सलाह देता है। केतु दशम भाव में विराजमान हैं और आपको लग सकता है कि कुछ मामले बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं। परिणाम के लिए जोर देने से दबाव और बढ़ सकता है, इसलिए धैर्य रखना ही उचित होगा। 13 से 15 अक्टूबर के आसपास सहकर्मियों या वरिष्ठों के साथ व्यवहार में संयम रखें। महत्वपूर्ण बातचीत को तथ्यों तक सीमित रखें और कोई गोपनीय जानकारी सहज भाव से साझा करने से बचें।

16 अक्टूबर से आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। 17 अक्टूबर की शाम सूर्यदेव द्वादश भाव में गोचर करेंगे, जो शांत रहकर योजना बनाने के लिए अनुकूल हैं। यदि आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो अंतिम परिणाम प्रस्तुत करने से पहले इस समय का उपयोग गलतियों को सुधारने और आधार को मजबूत करने में करें।

धनु साप्ताहिक करियर राशिफल कार्यक्षेत्र के लिए यह सप्ताह 16 अक्टूबर से अधिक उत्साह बढ़ाने वाला बन जाएगा। सूर्यदेव 17 अक्टूबर तक दशम भाव में विराजमान हैं और सप्ताह के पहले हिस्से में आने वाले प्रोजेक्ट, टीम के साथ काम या प्रोफेशनल संपर्कों पर चर्चा हो सकती है। कुछ योजनाएं अभी अनिश्चित रह सकती हैं, इसलिए पूरी जानकारी मिलने से पहले निर्णय के लिए जोर न दें। 13 से 15 अक्टूबर के बीच संवेदनशील प्रोफेशनल विषयों को निजी रखना आपके हित में रहेगा। 16 अक्टूबर को चंद्रदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे और आपका आत्मविश्वास तथा पहल करने की क्षमता बेहतर होगी। 17 अक्टूबर की शाम सूर्यदेव एकादश भाव में गोचर करेंगे, जो नेटवर्किंग और मिलकर काम करने में सहयोग देंगे। किसी वरिष्ठ या प्रोफेशनल परिचित के साथ हुई आपकी बातचीत आपको एक उपयोगी नया दृष्टिकोण दे सकती है। मकर साप्ताहिक करियर राशिफल इस सप्ताह आपकी प्रोफेशनल जिम्मेदारियां सबके सामने रहेंगी। दशम भाव में चंद्रदेव, बुधदेव और शुक्रदेव विराजमान हैं, इसलिए सप्ताह के आरंभ में आपको एक साथ कई काम संभालने पड़ सकते हैं। आपका व्यावहारिक स्वभाव आपको व्यवस्थित बने रहने में सहायता करेगा। 13 से 15 अक्टूबर के आसपास ऑफिस की राजनीति से दूर रहना आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि कोई वरिष्ठ या ग्राहक कोई विषय उठाए तो हर बात का बचाव करने के बजाय समाधान पर ध्यान दें।

17 अक्टूबर की शाम सूर्यदेव दशम भाव में गोचर करेंगे। इससे कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान और जिम्मेदारी दोनों बढ़ सकती हैं। जो जातक अपने काम की सराहना चाहते हैं, उनके लिए यह समय उपयोगी है। मंगलदेव सप्तम भाव में विराजमान हैं, इसलिए व्यापार करने वाले जातक अपने साझेदारों के साथ संवाद में पूरी पारदर्शिता रखें।