साप्ताहिक करियर राशिफल: कुंभ राशि के जातकों को मिलेगा सहकर्मियों का साथ और बढ़ेगा आत्मविश्वास, जानिए अपनी राशि का हाल
यह साप्ताहिक करियर राशिफल 12 से 18 अक्टूबर 2026 तक सभी राशियों के लिए कार्यक्षेत्र में होने वाले बदलावों और ...और पढ़ें
HighLights
सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ संवाद में सावधानी बरतने की सलाह।
आत्मविश्वास में वृद्धि से नए फैसलों और अवसरों के द्वार खुलेंगे।
ग्रहों का गोचर करियर में महत्वपूर्ण बदलाव और नए रास्ते लाएगा।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। कुंभ साप्ताहिक राशिफल 12 से 18 अक्टूबर 2026 तक आपके काम और करियर बहुत कुछ बदलने वाला है। हफ्ते की शुरुआत में ऑफिस में सहकर्मियों के साथ बातचीत बढ़ सकती है। ऐसे में अकेले मल्टीटास्किंग का सारा जिम्मे लेने के बजाय दूसरों की मदद लेना सही रहेगा।
16 तारीख से आपके अंदर का आत्माविश्वास एक बार फिर से बढ़ेगा, जो आपको नए फैसलों के लिए तैयार करेगा। वहीं 17 तारीख की शाम को ग्रहों का फेरबदल नेटवर्किंग, नई डील और करियर के क्षेत्र में नए रास्ते खोलेगा। आपके लिए सलाह है कि इस हफ्ते किसी भी तरह की जल्दबाजी न दिखाएं, थोड़ा सब्र रखें और सोच-समझकर ही कोई फैसला लें। आइए जानते हैं कुंभ राशि के लिए नया हफ्ता कैसा रहने वाला है?
मेष साप्ताहिक करियर राशिफल
सप्ताह के पहले दो दिन चंद्रदेव और बुधदेव सप्तम भाव में विराजमान हैं, इसलिए सहकर्मियों, ग्राहकों या बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी चर्चाएं हो सकती हैं। इस समय सब कुछ अकेले संभालने के बजाय सबका सहयोग लेकर आगे बढ़ना आपके लिए अच्छा रहेगा। 13 से 15 अक्टूबर के बीच चंद्रदेव अष्टम भाव में रहेंगे। यदि इन दिनों कोई आपके काम पर टिप्पणी करे तो आप विनम्रता से उत्तर दें, आपका शांत जवाब छोटी असहमति को वहीं समाप्त कर देगा।
16 अक्टूबर को चंद्रदेव नवम भाव में प्रवेश करेंगे और आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। आप स्वयं आगे बढ़कर नई पहल करने का मन बना सकते हैं। 17 अक्टूबर की शाम सूर्यदेव सप्तम भाव में गोचर करेंगे, जो बातचीत, साझेदारी और प्रोफेशनल समझौतों को महत्व देंगे। अपनी अंतिम स्वीकृति देने से पहले जरूरी शर्तों को एक बार ध्यान से अवश्य पढ़ लें।
वृषभ साप्ताहिक करियर राशिफल
कामकाज के लिहाज से यह सप्ताह तेज कदमों के बजाय लगन से किए गए प्रयास का फल देने वाला है। सप्ताह के पहले हिस्से में चंद्रदेव, बुधदेव और शुक्रदेव षष्ठ भाव में विराजमान हैं, इसलिए आपको एक साथ कई जिम्मेदारियां संभालनी पड़ सकती हैं। कार्यस्थल की छोटी असहमतियों से अपनी एकाग्रता को प्रभावित न होने दें। 13 से 15 अक्टूबर के बीच अपनी बात संयम से रखें और ऑफिस की राजनीति से दूरी बनाए रखें।
16 अक्टूबर से आपकी सोच भविष्य की ओर अधिक केंद्रित होने लगेगी। 17 अक्टूबर की शाम सूर्यदेव षष्ठ भाव में गोचर करेंगे। इससे आपका काम कुछ बढ़ सकता है, लेकिन इसी के साथ आप अपनी प्रोफेशनल दिनचर्या को बेहतर ढंग से व्यवस्थित कर पाएंगे। व्यापार करने वाले जातक कोई महत्वपूर्ण वादा करने से पहले अपने समझौतों की समीक्षा अवश्य कर लें।
मिथुन साप्ताहिक करियर राशिफल
कार्यक्षेत्र में यह सप्ताह आपको अपनी बातचीत की कला का उपयोग सोच समझकर करने की प्रेरणा दे रहा है। आपके पास अच्छे विचार होंगे और उन्हें सही समय पर प्रस्तुत करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। सप्ताह के पहले हिस्से में सहकर्मियों और वरिष्ठों की ओर से कुछ दबाव महसूस हो सकता है। 13 से 15 अक्टूबर के बीच चंद्रदेव षष्ठ भाव में रहेंगे, इसलिए यदि कोई आपके काम पर प्रश्न करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा समय लेकर उत्तर दें।
16 अक्टूबर के आसपास चंद्रदेव सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे और ग्राहकों या बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी चर्चाएं अधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगी। 17 अक्टूबर की शाम सूर्यदेव पंचम भाव में गोचर करेंगे, जो लेखन, शिक्षण, प्रेजेंटेशन और रणनीति बनाने जैसे कामों में आपको सहयोग देंगे। यदि आप नए अवसर की तलाश में हैं तो जल्दबाजी के बजाय अपनी योजना और प्रोफेशनल प्रोफाइल को अपडेट करें।
कर्क साप्ताहिक करियर राशिफल
कार्यक्षेत्र में होने वाली गतिविधियों को लेकर यह सप्ताह आपसे धैर्य रखने का आग्रह कर रहा है। सप्ताह की शुरुआत में आपके पास पूरे करने के लिए कई काम होंगे और कुछ जिम्मेदारियां बिना पूर्व सूचना के भी आ सकती हैं। दबाव के कारण अपनी योग्यता पर संदेह न करें, आप हर स्थिति को संभालने में सक्षम हैं। 13 से 15 अक्टूबर के बीच सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ संवाद में अतिरिक्त सावधानी रखना आपके लिए अच्छा रहेगा।
16 अक्टूबर को चंद्रदेव षष्ठ भाव में प्रवेश करेंगे और इसके बाद लंबे समय के लक्ष्यों पर ध्यान लगाना आपके लिए सरल हो जाएगा। 17 अक्टूबर की शाम सूर्यदेव चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जो काम और निजी जीवन के संतुलन की ओर आपका ध्यान ले जाएंगे। व्यापार करने वाले जातकों को सलाह है कि वे किसी असहमति पर भावुक होकर प्रतिक्रिया न दें।
सिंह साप्ताहिक करियर राशिफल
कार्यस्थल पर यह सप्ताह आपको स्पष्ट और व्यवहार कुशल बने रहने की प्रेरणा दे रहा है। तृतीय भाव में बुधदेव विराजमान हैं और आपकी संवाद क्षमता कठिन परिस्थितियों को संभालने में आपकी सहायता करेगी। जब मन में भावनाएं प्रबल हों, उस समय जल्दबाजी में बोलने से बचें। 13 से 15 अक्टूबर के आसपास किसी सहकर्मी या प्रोफेशनल निर्णय को लेकर थोड़ी अनिश्चितता रह सकती है। आप हर देरी को अस्वीकृति न मानें और धैर्य बनाए रखें।
16 अक्टूबर को चंद्रदेव पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और आपकी रचनात्मकता तथा आत्मविश्वास फिर से लौट आएंगे। 17 अक्टूबर की शाम सूर्यदेव तृतीय भाव में गोचर करेंगे। यह समय बैठकों, प्रेजेंटेशन, लेखन, नेटवर्किंग और बातचीत के माध्यम से समझौते करने के लिए अच्छा है। व्यापार करने वाले जातकों को किसी पुराने ग्राहक से दोबारा संपर्क करने पर लाभ मिल सकता है।
कन्या साप्ताहिक करियर राशिफल
कार्यक्षेत्र में यह सप्ताह आपको व्यवस्थित बने रहने का संकेत दे रहा है। सूर्यदेव आपकी राशि में विराजमान हैं और बारीकियों पर आपकी नजर उन कामों को संभालने में सहायक होगी जो दूसरों से छूट सकते हैं। आपसे निवेदन है कि सहकर्मियों के प्रति अधिक आलोचनात्मक न हों। 13 से 15 अक्टूबर के आसपास चंद्रदेव तृतीय भाव में रहेंगे और संवाद में कुछ भ्रम हो सकता है, इसलिए किसी महत्वपूर्ण निर्देश पर काम करने से पहले उसकी पुष्टि कर लें।
16 अक्टूबर से आप अधिक स्थिर महसूस करेंगे और लंबे समय की योजनाओं पर काम करने के लिए तैयार होंगे। 17 अक्टूबर की शाम सूर्यदेव द्वितीय भाव में गोचर करेंगे और आर्थिक योजना की ओर आपका ध्यान जाएगा। इसके साथ अपने करियर पर भी ध्यान बनाए रखें। व्यापार करने वाले जातक समझौतों और भुगतान की शर्तों की सावधानी से समीक्षा करें।
तुला साप्ताहिक करियर राशिफल
इस सप्ताह आपकी छवि और करियर की दिशा, दोनों चर्चा में रहेंगी। दशम भाव में उच्च के गुरुदेव विराजमान हैं और आप किसी महत्वपूर्ण बदलाव के लिए स्वयं को तैयार महसूस कर सकते हैं। फिर भी कोई कदम उठाने से पहले पूरी स्थिति को समझ लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। सप्ताह के पहले हिस्से में वरिष्ठों, सहकर्मियों या ग्राहकों के साथ चर्चाएं हो सकती हैं। 13 से 15 अक्टूबर के आसपास आलोचना पर भावुक होकर प्रतिक्रिया देने से बचें।
16 अक्टूबर से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। 17 अक्टूबर की शाम सूर्यदेव प्रथम भाव में गोचर करेंगे और कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान बढ़ सकती है। अपने विचार प्रस्तुत करने, प्रोफेशनल प्रोफाइल को अपडेट करने और लंबे समय के लक्ष्यों को स्पष्ट करने के लिए यह समय अच्छा है। अपनी बात रखने से पहले उसकी थोड़ी तैयारी अवश्य कर लें।
वृश्चिक साप्ताहिक करियर राशिफल
कार्यक्षेत्र में यह सप्ताह आपको अनावश्यक टकराव से दूर रहने की सलाह देता है। केतु दशम भाव में विराजमान हैं और आपको लग सकता है कि कुछ मामले बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं। परिणाम के लिए जोर देने से दबाव और बढ़ सकता है, इसलिए धैर्य रखना ही उचित होगा। 13 से 15 अक्टूबर के आसपास सहकर्मियों या वरिष्ठों के साथ व्यवहार में संयम रखें। महत्वपूर्ण बातचीत को तथ्यों तक सीमित रखें और कोई गोपनीय जानकारी सहज भाव से साझा करने से बचें।
16 अक्टूबर से आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। 17 अक्टूबर की शाम सूर्यदेव द्वादश भाव में गोचर करेंगे, जो शांत रहकर योजना बनाने के लिए अनुकूल हैं। यदि आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो अंतिम परिणाम प्रस्तुत करने से पहले इस समय का उपयोग गलतियों को सुधारने और आधार को मजबूत करने में करें।
धनु साप्ताहिक करियर राशिफल
कार्यक्षेत्र के लिए यह सप्ताह 16 अक्टूबर से अधिक उत्साह बढ़ाने वाला बन जाएगा। सूर्यदेव 17 अक्टूबर तक दशम भाव में विराजमान हैं और सप्ताह के पहले हिस्से में आने वाले प्रोजेक्ट, टीम के साथ काम या प्रोफेशनल संपर्कों पर चर्चा हो सकती है। कुछ योजनाएं अभी अनिश्चित रह सकती हैं, इसलिए पूरी जानकारी मिलने से पहले निर्णय के लिए जोर न दें। 13 से 15 अक्टूबर के बीच संवेदनशील प्रोफेशनल विषयों को निजी रखना आपके हित में रहेगा।
16 अक्टूबर को चंद्रदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे और आपका आत्मविश्वास तथा पहल करने की क्षमता बेहतर होगी। 17 अक्टूबर की शाम सूर्यदेव एकादश भाव में गोचर करेंगे, जो नेटवर्किंग और मिलकर काम करने में सहयोग देंगे। किसी वरिष्ठ या प्रोफेशनल परिचित के साथ हुई आपकी बातचीत आपको एक उपयोगी नया दृष्टिकोण दे सकती है।
मकर साप्ताहिक करियर राशिफल
इस सप्ताह आपकी प्रोफेशनल जिम्मेदारियां सबके सामने रहेंगी। दशम भाव में चंद्रदेव, बुधदेव और शुक्रदेव विराजमान हैं, इसलिए सप्ताह के आरंभ में आपको एक साथ कई काम संभालने पड़ सकते हैं। आपका व्यावहारिक स्वभाव आपको व्यवस्थित बने रहने में सहायता करेगा। 13 से 15 अक्टूबर के आसपास ऑफिस की राजनीति से दूर रहना आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि कोई वरिष्ठ या ग्राहक कोई विषय उठाए तो हर बात का बचाव करने के बजाय समाधान पर ध्यान दें।
17 अक्टूबर की शाम सूर्यदेव दशम भाव में गोचर करेंगे। इससे कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान और जिम्मेदारी दोनों बढ़ सकती हैं। जो जातक अपने काम की सराहना चाहते हैं, उनके लिए यह समय उपयोगी है। मंगलदेव सप्तम भाव में विराजमान हैं, इसलिए व्यापार करने वाले जातक अपने साझेदारों के साथ संवाद में पूरी पारदर्शिता रखें।
कुंभ साप्ताहिक करियर राशिफल
कार्यक्षेत्र में यह सप्ताह आपको अपनी वर्तमान दिनचर्या से आगे सोचने की प्रेरणा दे रहा है। सप्ताह के पहले हिस्से में कुछ ऐसी प्रोफेशनल जिम्मेदारियां आ सकती हैं जिन्हें सावधानी से संभालने की जरूरत होगी। 13 से 15 अक्टूबर के बीच चंद्रदेव दशम भाव में रहेंगे। इन दिनों पूरी स्थिति को समझे बिना किसी वरिष्ठ या सहकर्मी से असहमति जताने से बचें और पहले उनकी बात शांति से सुन लें।
16 अक्टूबर से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप किसी नई दिशा के बारे में विचार शुरू कर सकते हैं। 17 अक्टूबर की शाम सूर्यदेव नवम भाव में प्रवेश करेंगे। यह गोचर सीखने, प्रशिक्षण, यात्रा और प्रोफेशनल विस्तार के लिए अनुकूल है। यदि आप कोई नई स्किल, कोर्स या सर्टिफिकेट करने पर विचार कर रहे हैं तो विकल्प देखने के लिए यह अच्छा समय है।
मीन साप्ताहिक करियर राशिफल
यह सप्ताह आपकी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों की ओर अधिक ध्यान दिला रहा है। शनिदेव आपकी राशि में विराजमान हैं और आपको किसी महत्वपूर्ण काम की पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ सकती है, या किसी अधिक अपेक्षा रखने वाले सहकर्मी के साथ काम करना पड़ सकता है। सप्ताह के पहले हिस्से में धैर्य रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। 13 से 15 अक्टूबर के बीच आलोचना को निजी रूप से न लें और जहां जरूरी हो, वहां उसका उपयोग अपने काम को बेहतर बनाने में करें।
16 अक्टूबर को चंद्रदेव धनु राशि में दशम भाव में प्रवेश करेंगे और काम पर आपका ध्यान बढ़ जाएगा। 17 अक्टूबर की शाम सूर्यदेव अष्टम भाव में गोचर करेंगे। यह गोचर साझा प्रोजेक्ट, अनुबंध और जिम्मेदारियों पर गहराई से योजना बनाने की प्रेरणा देता है। व्यापार करने वाले जातक अपने समझौतों और आर्थिक अभिलेखों को व्यवस्थित रखें।