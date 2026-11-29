आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 30 नवंबर से 6 दिसंबर 2026 का यह सप्ताह करियर और कारोबार के लिहाज से बेहद निर्णायक रहने वाला है। एक ओर जहां बुध और चंद्रमा की चाल ऑफिस में होने वाली मीटिंग्स, नए प्लान और बातचीत के तरीके में बदलाव लाएगी, वहीं 5 दिसंबर को राहु का गोचर कई राशियों के लिए नए सौगात लाएगा।

क्या इस हफ्ते आपको प्रमोशन की खुशखबरी मिलेगी, नौकरी बदलने का सही समय आएगा या फिर काम का दबाव थोड़ा बढ़ेगा? अपने आने वाले सात दिनों की बेहतर प्लानिंग करने के लिए आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का साप्ताहिक करियर राशिफल।

मेष करियर साप्ताहिक राशिफल (30 November to 6 December 2026 Career Horoscope) हफ्ते के पहले दो दिन, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को पांचवें भाव में चंद्रदेव, मंगलदेव और गुरुदेव का साथ रहेगा, जो आपके दिमाग में नए आइडिया लेकर आएगा। ऑफिस की मीटिंग में अपनी बात खुलकर रखिए, सीनियर आपकी सोच को ध्यान से सुनेंगे। किसी जरूरी प्रोजेक्ट की कमान भी आपको मिल सकती है। बस इतना ध्यान रखें कि सहकर्मी से किसी बात पर मतभेद हो तो उसे दिल पर न लें और गुस्से में जवाब न दें। 2 दिसंबर को बुधदेव आठवें भाव में आएंगे, तब कोई पुराना अटका हुआ काम फिर सामने आ सकता है। उसे निपटाने का यह सही समय है।

5 दिसंबर को राहु आपके दसवें भाव में आएंगे और करियर को लेकर आपकी महत्वाकांक्षा तेज होगी। प्रमोशन या किसी बड़े पद की इच्छा मन में घर कर सकती है। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, वे अभी सिर्फ जानकारी जुटाएं और फैसला थोड़ा रुककर लें। कारोबारी नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं, मगर तुरंत मुनाफे की उम्मीद न रखें। लंबी दौड़ का लक्ष्य बनाकर चलेंगे तो आगे अच्छे नतीजे मिलेंगे।

वृषभ करियर साप्ताहिक राशिफल दफ्तर में इस हफ्ते धैर्य और व्यावहारिक सोच से ही काम बनेगा। शुरुआती दिनों में चंद्रदेव चौथे भाव में रहेंगे, इसलिए मन थोड़ा घर की तरफ खिंचा रहेगा और सहकर्मियों से बातचीत को लेकर हल्का दबाव भी महसूस हो सकता है। कोई आपकी राय से सहमत न हो तो उसे दिल से न लगाएं। अधूरे पड़े काम निपटाने की जिम्मेदारी भी आपके हिस्से आ सकती है।

2 दिसंबर को बुधदेव सातवें भाव में आएंगे, तब मीटिंग, डील या किसी क्लाइंट से बात करने में आप ज्यादा सहज रहेंगे। अनुभवी साथियों का सहयोग भी मिलेगा। 5 दिसंबर को राहु भाग्य भाव यानी नौवें भाव में पहुंचेंगे, जो आगे की पढ़ाई, ट्रेनिंग या प्रोफेशनल कोर्स के जरिए तरक्की के रास्ते दिखा सकते हैं। व्यापारी अपना काम बढ़ाने की सोच सकते हैं, मगर किसी से वादा करने से पहले हर कागज और हर शर्त ठीक से पढ़ लें।

मिथुन करियर साप्ताहिक राशिफल काम का बोझ इस हफ्ते थोड़ा बढ़ा हुआ महसूस होगा। एक साथ कई काम संभालने पड़ सकते हैं या सीनियर के साथ कोई जरूरी चर्चा करनी पड़ सकती है। शुरुआती दिनों में चंद्रदेव, मंगलदेव और गुरुदेव तीसरे भाव में साथ हैं, इसलिए प्रेजेंटेशन देने, अपनी बात रखने और नए आइडिया बताने के लिए समय अच्छा है। फिर भी ऐसा कोई वादा न करें जिसे निभाना मुश्किल हो जाए। 2 दिसंबर को बुधदेव छठे भाव में आएंगे और अटके कामों पर ध्यान लगाना आसान होगा। काम करने के तरीके में सुधार भी दिखेगा। कारोबारियों को पुराने संपर्कों से नया काम मिल सकता है। 5 दिसंबर को राहु आठवें भाव में पहुंचेंगे, जिसके बाद दफ्तर की व्यवस्था में अचानक फेरबदल हो सकता है। ऑफिस की राजनीति से दूर रहें और जरूरी लेनदेन में पूरी पारदर्शिता रखें। कर्क करियर साप्ताहिक राशिफल काम के मामले में यह हफ्ता सधे हाथों से चलने का है। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और किसी जरूरी प्रोजेक्ट पर सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। हफ्ते की शुरुआत में दूसरे भाव में चंद्रदेव, मंगलदेव और गुरुदेव का साथ आपको आगे बढ़कर पहल करने और अपनी काबिलियत दिखाने का मौका देगा।