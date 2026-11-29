करियर साप्ताहिक राशिफल: दिसंबर के पहले हफ्ते में 5 राशियों के खुलेंगे तरक्की के रास्ते, बस इस बात का रखें ध्यान
30 नवंबर से 6 दिसंबर 2026 तक के साप्ताहिक करियर राशिफल, इसमें बुध, चंद्रमा और राहु के गोचर के आधार पर सभी 12 राशियों के लिए नौकरी, व्यापार और कार्यस्थल पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी दी गई है।
HighLights
बुध और चंद्रमा की चाल से ऑफिस में बदलाव।
5 दिसंबर को राहु का गोचर लाएगा नई सौगात।
करियर, व्यापार और प्रमोशन पर ग्रहों का प्रभाव।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 30 नवंबर से 6 दिसंबर 2026 का यह सप्ताह करियर और कारोबार के लिहाज से बेहद निर्णायक रहने वाला है। एक ओर जहां बुध और चंद्रमा की चाल ऑफिस में होने वाली मीटिंग्स, नए प्लान और बातचीत के तरीके में बदलाव लाएगी, वहीं 5 दिसंबर को राहु का गोचर कई राशियों के लिए नए सौगात लाएगा।
क्या इस हफ्ते आपको प्रमोशन की खुशखबरी मिलेगी, नौकरी बदलने का सही समय आएगा या फिर काम का दबाव थोड़ा बढ़ेगा? अपने आने वाले सात दिनों की बेहतर प्लानिंग करने के लिए आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का साप्ताहिक करियर राशिफल।
मेष करियर साप्ताहिक राशिफल (30 November to 6 December 2026 Career Horoscope)
हफ्ते के पहले दो दिन, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को पांचवें भाव में चंद्रदेव, मंगलदेव और गुरुदेव का साथ रहेगा, जो आपके दिमाग में नए आइडिया लेकर आएगा। ऑफिस की मीटिंग में अपनी बात खुलकर रखिए, सीनियर आपकी सोच को ध्यान से सुनेंगे। किसी जरूरी प्रोजेक्ट की कमान भी आपको मिल सकती है। बस इतना ध्यान रखें कि सहकर्मी से किसी बात पर मतभेद हो तो उसे दिल पर न लें और गुस्से में जवाब न दें। 2 दिसंबर को बुधदेव आठवें भाव में आएंगे, तब कोई पुराना अटका हुआ काम फिर सामने आ सकता है। उसे निपटाने का यह सही समय है।
5 दिसंबर को राहु आपके दसवें भाव में आएंगे और करियर को लेकर आपकी महत्वाकांक्षा तेज होगी। प्रमोशन या किसी बड़े पद की इच्छा मन में घर कर सकती है। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, वे अभी सिर्फ जानकारी जुटाएं और फैसला थोड़ा रुककर लें। कारोबारी नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं, मगर तुरंत मुनाफे की उम्मीद न रखें। लंबी दौड़ का लक्ष्य बनाकर चलेंगे तो आगे अच्छे नतीजे मिलेंगे।
वृषभ करियर साप्ताहिक राशिफल
दफ्तर में इस हफ्ते धैर्य और व्यावहारिक सोच से ही काम बनेगा। शुरुआती दिनों में चंद्रदेव चौथे भाव में रहेंगे, इसलिए मन थोड़ा घर की तरफ खिंचा रहेगा और सहकर्मियों से बातचीत को लेकर हल्का दबाव भी महसूस हो सकता है। कोई आपकी राय से सहमत न हो तो उसे दिल से न लगाएं। अधूरे पड़े काम निपटाने की जिम्मेदारी भी आपके हिस्से आ सकती है।
2 दिसंबर को बुधदेव सातवें भाव में आएंगे, तब मीटिंग, डील या किसी क्लाइंट से बात करने में आप ज्यादा सहज रहेंगे। अनुभवी साथियों का सहयोग भी मिलेगा। 5 दिसंबर को राहु भाग्य भाव यानी नौवें भाव में पहुंचेंगे, जो आगे की पढ़ाई, ट्रेनिंग या प्रोफेशनल कोर्स के जरिए तरक्की के रास्ते दिखा सकते हैं। व्यापारी अपना काम बढ़ाने की सोच सकते हैं, मगर किसी से वादा करने से पहले हर कागज और हर शर्त ठीक से पढ़ लें।
मिथुन करियर साप्ताहिक राशिफल
काम का बोझ इस हफ्ते थोड़ा बढ़ा हुआ महसूस होगा। एक साथ कई काम संभालने पड़ सकते हैं या सीनियर के साथ कोई जरूरी चर्चा करनी पड़ सकती है। शुरुआती दिनों में चंद्रदेव, मंगलदेव और गुरुदेव तीसरे भाव में साथ हैं, इसलिए प्रेजेंटेशन देने, अपनी बात रखने और नए आइडिया बताने के लिए समय अच्छा है। फिर भी ऐसा कोई वादा न करें जिसे निभाना मुश्किल हो जाए।
2 दिसंबर को बुधदेव छठे भाव में आएंगे और अटके कामों पर ध्यान लगाना आसान होगा। काम करने के तरीके में सुधार भी दिखेगा। कारोबारियों को पुराने संपर्कों से नया काम मिल सकता है। 5 दिसंबर को राहु आठवें भाव में पहुंचेंगे, जिसके बाद दफ्तर की व्यवस्था में अचानक फेरबदल हो सकता है। ऑफिस की राजनीति से दूर रहें और जरूरी लेनदेन में पूरी पारदर्शिता रखें।
कर्क करियर साप्ताहिक राशिफल
काम के मामले में यह हफ्ता सधे हाथों से चलने का है। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और किसी जरूरी प्रोजेक्ट पर सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। हफ्ते की शुरुआत में दूसरे भाव में चंद्रदेव, मंगलदेव और गुरुदेव का साथ आपको आगे बढ़कर पहल करने और अपनी काबिलियत दिखाने का मौका देगा।
2 दिसंबर को बुधदेव पांचवें भाव में आएंगे, तब रचनात्मक सोच निखरेगी और आप अपने आइडिया बेहतर ढंग से समझा पाएंगे। पुराने संपर्कों या साझेदारी से काम के अवसर मिल सकते हैं। 5 दिसंबर को राहु सातवें भाव में पहुंचेंगे और बिजनेस पार्टनरशिप में कुछ अनपेक्षित मोड़ आ सकते हैं। कोई भी एग्रीमेंट ध्यान से पढ़ें और सिर्फ जुबानी भरोसे पर फैसला न लें। मतभेद हों तब भी अपना व्यवहार पेशेवर बनाए रखें। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।
सिंह करियर साप्ताहिक राशिफल
दफ्तर में इस हफ्ते काम रफ्तार पकड़ेगा। 30 नवंबर को चंद्रदेव आपकी राशि में मंगलदेव और गुरुदेव के साथ रहेंगे, भरोसा बढ़ेगा और जरूरी कामों की अगुवाई आप खुद करना चाहेंगे। सीनियर अधिकारियों के सामने अपने आइडिया रखने या किसी नए प्रोजेक्ट पर बात करने का मौका मिल सकता है। बस सहकर्मियों के साथ बेसब्री न दिखाएं, टीम को साथ लेकर चलेंगे तो काम और अच्छा होगा।
2 दिसंबर को बुधदेव चौथे भाव में आएंगे और दफ्तर की चर्चाओं के साथ प्रॉपर्टी या पारिवारिक व्यापार से जुड़े मामलों पर ध्यान जाएगा। 5 दिसंबर को राहु छठे भाव में पहुंचेंगे, जो प्रतिस्पर्धा में आपको आगे रखेंगे और विरोधी कमजोर पड़ेंगे। नौकरी बदलने की तैयारी कर रहे लोग अच्छे विकल्प तलाश सकते हैं, मगर हर पहलू परखने के बाद ही फैसला लें।
कन्या करियर साप्ताहिक राशिफल
हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव बारहवें भाव में रहेंगे, इसलिए काम थोड़ा धीमा लग सकता है और पर्दे के पीछे की तैयारी ज्यादा करनी होगी। अधूरे काम पूरे करने या किसी जरूरी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेने का समय है। 2 दिसंबर की दोपहर चंद्रदेव आपकी राशि में आएंगे, तब आत्मविश्वास लौटेगा और काम को व्यवस्थित ढंग से करना आसान होगा।
उसी दिन बुधदेव तीसरे भाव में आएंगे और मीटिंग, लेखन व कारोबारी बातचीत में आपकी पकड़ मजबूत होगी। मार्केटिंग, मीडिया, शिक्षा या कंसल्टेंसी से जुड़े लोगों को अपनी बात रखने के अच्छे मौके मिलेंगे। 5 दिसंबर को राहु पांचवें भाव में पहुंचेंगे और नई रणनीति व नए आइडिया सूझेंगे। बस बेवजह का जोखिम न लें और किसी नए प्रस्ताव में पैसा लगाने से पहले उसे अच्छी तरह परख लें।
तुला करियर साप्ताहिक राशिफल
इस हफ्ते ऑफिस में व्यावहारिक रवैया ही आपका सबसे बड़ा सहारा रहेगा। अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालनी पड़ सकती है या सहकर्मियों से जुड़ा कोई मसला सुलझाना पड़ सकता है। हफ्ते की शुरुआत में ग्यारहवें भाव में चंद्रदेव, मंगलदेव और गुरुदेव का साथ पेशेवर संपर्कों से जुड़ने और नए प्रोजेक्ट पर बात करने के मौके देगा।
2 दिसंबर को बुधदेव दूसरे भाव में आएंगे और पैसों से जुड़ी बातचीत व कारोबारी लेनदेन पर ध्यान रहेगा। 4 दिसंबर की रात चंद्रदेव आपकी राशि में आएंगे, तब अपनी बात असरदार ढंग से रख पाएंगे। 5 दिसंबर को राहु चौथे भाव में पहुंचेंगे और प्रॉपर्टी के काम, घर से काम करने या नए तरह के काम के इंतजाम में रुचि बढ़ेगी। बस घर की चिंताओं का असर अपने काम पर न पड़ने दें।
वृश्चिक करियर साप्ताहिक राशिफल
इस हफ्ते आपका करियर भाव पूरी तरह जागा हुआ रहेगा। 30 नवंबर को चंद्रदेव दसवें भाव में मंगलदेव और गुरुदेव के साथ होंगे, ऐसे में आपकी पेशेवर छवि और प्रतिष्ठा पर सबकी नजर रहेगी। किसी जरूरी काम की जिम्मेदारी या सीनियर अधिकारियों के सामने अपने विचार रखने का मौका मिल सकता है। अपनी काबिलियत दिखाइए, मगर जरूरत से ज्यादा आक्रामक होने से बचिए।
2 दिसंबर को बुधदेव आपकी राशि में आएंगे और आत्मविश्वास, बोलचाल और फैसले लेने की क्षमता निखरेगी। क्लाइंट से बातचीत और मोलभाव में फायदा होगा। 5 दिसंबर को राहु तीसरे भाव में पहुंचेंगे, जो सोच समझकर जोखिम लेने और नए कारोबारी रास्ते तलाशने की हिम्मत देंगे। लगातार मेहनत से नतीजे और बेहतर होंगे।
धनु करियर साप्ताहिक राशिफल
इस हफ्ते काम की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और अधूरे काम या किसी अहम प्रोजेक्ट को संभालना पड़ सकता है। 30 नवंबर को चंद्रदेव नौवें भाव में गुरुदेव के साथ होंगे, ऐसे में उच्च शिक्षा, यात्रा, पढ़ाने या ट्रेनिंग से जुड़े नए मौके सामने आ सकते हैं। 2 दिसंबर की दोपहर चंद्रदेव दसवें भाव में आएंगे और पूरा ध्यान दफ्तर के काम और अपने प्रदर्शन पर टिक जाएगा। व्यवस्थित रहें और सीनियर से बेवजह की असहमति न करें।
उसी दिन बुधदेव बारहवें भाव में जाएंगे, जो आपको शांति से अटके कामों पर लगे रहने और अपनी पेशेवर योजनाओं की समीक्षा करने का समय देंगे। कोई नया प्रस्ताव आए तो उसकी अच्छी तरह जांच करें। 5 दिसंबर को राहु दूसरे भाव में पहुंचेंगे और कमाई के नए रास्ते तलाशने की प्रेरणा देंगे। मौजूदा काम के साथ कोई साइड प्रोजेक्ट शुरू करने का विचार भी आ सकता है।
मकर करियर साप्ताहिक राशिफल
करियर इस हफ्ते आपसे ज्यादा ध्यान मांगेगा। कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां संभालनी पड़ेंगी और नौकरी से जुड़े कुछ जरूरी फैसले भी लेने पड़ सकते हैं। 2 दिसंबर की दोपहर चंद्रदेव भाग्य भाव में आएंगे और उच्च शिक्षा, यात्रा, कंसल्टेंसी या ट्रेनिंग से जुड़े मौके तलाशने का मन करेगा। उसी दिन बुधदेव लाभ भाव में आकर सहकर्मियों और पेशेवर संपर्कों से बातचीत को मजबूत करेंगे।
अनुभवी लोगों से काम के सुझाव मिल सकते हैं। 4 दिसंबर की रात चंद्रदेव कर्म भाव में शुक्रदेव के साथ आएंगे, तब दफ्तर में आपकी मेहनत पर लोगों की नजर जाएगी। 5 दिसंबर को राहु आपकी राशि में आएंगे और पहचान व तरक्की की चाह तेज होगी। फिर भी तरक्की को लेकर बेसब्री न दिखाएं, लंबी योजना पर ध्यान दें और साझेदारी में पारदर्शिता रखें। आपके करियर के संकेत? अभी देखें फ्री कुंडली।
कुंभ करियर साप्ताहिक राशिफल
करियर के मामले में धीरज और लगातार मेहनत ही काम आएगी। कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी या कोई जरूरी काम आपके हिस्से आ सकता है। 30 नवंबर को चंद्रदेव सातवें भाव में रहेंगे और साझेदारी, पेशेवर सहयोग और क्लाइंट से रिश्ते पर ध्यान रहेगा। अपनी बात साफ कहें और सहकर्मियों से बेवजह न उलझें।
2 दिसंबर को बुधदेव कर्म भाव में सूर्यदेव के साथ आएंगे, सीनियर अधिकारियों के साथ जरूरी चर्चा आप बेहतर ढंग से संभाल पाएंगे। पेशेवर संपर्कों से नए मौके मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी एग्रीमेंट पर दस्तखत से पहले उसे ध्यान से पढ़ें। 5 दिसंबर को राहु बारहवें भाव में पहुंचेंगे और विदेश से जुड़े काम, विदेशी कंपनी या मल्टीनेशनल संस्थान में अवसर की ओर ध्यान जाएगा। बिना ठोस योजना के करियर से जुड़ा कोई अचानक फैसला न लें।
मीन करियर साप्ताहिक राशिफल
इस हफ्ते आपका कामकाज रफ्तार पकड़ेगा। 30 नवंबर को चंद्रदेव छठे भाव में गुरुदेव और मंगलदेव के साथ होंगे, ऐसे में काम का बोझ और रोज की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। अपनी काबिलियत दिखाने या किसी अहम काम की जिम्मेदारी लेने का मौका भी मिलेगा। अपना शेड्यूल व्यवस्थित रखें और जितना संभाल सकें, उतना ही काम हाथ में लें।
2 दिसंबर को बुधदेव नौवें भाव में आएंगे और उच्च शिक्षा, विदेशी कारोबार, प्रकाशन या रिसर्च से जुड़ी बातचीत में फायदा होगा। उसी दोपहर चंद्रदेव सातवें भाव में आएंगे और साझेदारी व कारोबारी सहयोग में अहम प्रगति दिख सकती है। 5 दिसंबर को राहु लाभ भाव में पहुंचेंगे, नेटवर्किंग के मौके बढ़ेंगे और असरदार लोगों से संपर्क बनेंगे। तरक्की के नए रास्ते खुलते नजर आएंगे।
लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com
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