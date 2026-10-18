करियर साप्ताहिक राशिफल: मेष और मिथुन समेत इन राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ, जानें किसे रहना होगा सतर्क

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2026 तक का सप्ताह नौकरी और व्यापार करने वालों के लिए काफी अहम रहने वाला है। इस हफ्ते ग्रहों की चाल में बड़ा बदलाव होगा। सूर्य तुला राशि में बुध और वक्री शुक्र के साथ त्रिग्रही योग बना रहे हैं, तो वहीं कर्क में गुरु और मंगल की युति है। शनि मीन में वक्री रहेंगे।

चंद्रमा इस हफ्ते मकर से शुरू होकर मेष तक का सफर करेगा, जिससे हर राशि के करियर पर अलग असर पड़ेगा। कुछ राशियों को इस हफ्ते प्रमोशन और बिजनेस में मुनाफे के योग बन रहे हैं, तो कुछ को दफ्तर की राजनीति और पुराने कामों में उलझना पड़ सकता है।

मेष और मिथुन राशि वालों के संपर्कों से नए मौके बनेंगे, जबकि तुला और धनु के लिए मेहनत रंग लाएगी। आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए करियर के लिहाज से यह सप्ताह कैसा रहेगा और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा।

मेष करियर साप्ताहिक राशिफल (19 अक्टूबर 2026 से 25 अक्टूबर 2026) 19 और 20 अक्टूबर को चंद्रदेव दसवें घर में रहेंगे, इसलिए दफ्तर में आप पर सबकी नजर रहेगी। बॉस कोई पुराना अधूरा काम याद दिला सकते हैं या किसी सहकर्मी से छोटी-सी बात पर अनबन हो सकती है। नीच के मंगलदेव आपकी सहनशक्ति को परखेंगे, इसलिए किसी की आलोचना को दिल पर न लें और जवाब देने से पहले थोड़ा रुकें।

21 अक्टूबर से चंद्रदेव ग्यारहवें घर में आकर आपके संपर्कों को मजबूत करेंगे। किसी पुराने साथी का फोन या टीम मीटिंग में आया एक सुझाव आपके लिए नया रास्ता खोल सकता है। 23 अक्टूबर की दोपहर के बाद बारहवें घर के चंद्रदेव आपको अपने लंबे लक्ष्यों पर दोबारा विचार करने का मौका देंगे। 25 अक्टूबर की रात चंद्रदेव मेष में लौटेंगे और आत्मविश्वास फिर से जाग उठेगा। व्यापारी वर्ग अपने संसाधनों का हिसाब लगाए बिना ग्राहकों से कोई वादा न करे।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल (19 अक्टूबर 2026 से 25 अक्टूबर 2026) छठे घर में बैठे वक्री शुक्रदेव संकेत दे रहे हैं कि दफ्तर में किसी पुराने काम की फाइल फिर से खुल सकती है। शायद पिछले महीने भेजी गई रिपोर्ट में सुधार मांगा जाए या किसी सहकर्मी से काम के बंटवारे पर साफ बात करनी पड़े। 19 और 20 अक्टूबर को नौवें घर के चंद्रदेव वरिष्ठों से अच्छी सलाह दिला सकते हैं, उसे ध्यान से सुनिए।

21 अक्टूबर से चंद्रदेव दसवें घर में आएंगे और आपकी महत्वाकांक्षा तेज होगी। ऊपर के अधिकारी आपके काम पर बारीकी से नजर रखेंगे, इसलिए प्राथमिकताएं तय करके चलें। राहुदेव भी इसी घर में हैं, तो किसी शॉर्टकट के लालच में न आएं। 23 अक्टूबर के बाद ग्यारहवें घर के चंद्रदेव टीम का साथ दिलाएंगे। कारोबारी अपने मौजूदा अनुबंधों की समीक्षा किए बिना नई जिम्मेदारी न लें।

वृषभ करियर साप्ताहिक राशिफल (19 अक्टूबर 2026 से 25 अक्टूबर 2026) 19 और 20 अक्टूबर को आठवें घर के चंद्रदेव दफ्तर में कुछ अनचाहे बदलाव ला सकते हैं। बॉस आपसे किसी पुराने प्रोजेक्ट में सुधार करवा सकते हैं या कोई नया काम अचानक आपकी मेज पर आ सकता है। दसवें घर में वक्री शनिदेव कहते हैं कि बारीकियों को नजरअंदाज करना इस समय महंगा पड़ सकता है।

23 अक्टूबर की दोपहर से चंद्रदेव दसवें घर में आएंगे और कार्यस्थल पर आपकी छवि मजबूत होगी। अपनी अब तक की प्रगति का आकलन करें और वरिष्ठ सहयोगियों के सामने ऐसे लक्ष्य रखें जिन्हें आप सच में पूरा कर सकें। 25 अक्टूबर की रात ग्यारहवें घर के चंद्रदेव पुराने संपर्कों से लाभ दिलाएंगे। व्यापारी किसी नए सौदे को हां कहने से पहले भुगतान की शर्तें अच्छी तरह जांच लें।

मिथुन करियर साप्ताहिक राशिफल (19 अक्टूबर 2026 से 25 अक्टूबर 2026) 19 और 20 अक्टूबर को सातवें घर में बैठे चंद्रदेव साझेदारों और सहकर्मियों से तालमेल की जरूरत बढ़ाएंगे। किसी पुरानी बहस को फिर से उठाने की नौबत आ सकती है या आपके हिस्से में कुछ ज्यादा काम आ सकता है। पहले घर में नीच के मंगलदेव आपको जल्दी चिढ़ा सकते हैं, इसलिए आलोचना सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया न दें।

23 अक्टूबर की दोपहर से चंद्रदेव नौवें घर में आएंगे और आपको कुछ नया सीखने या करियर की बड़ी तस्वीर देखने के लिए प्रेरित करेंगे। 25 अक्टूबर की रात दसवें घर के चंद्रदेव कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ाएंगे। बृहस्पतिदेव की उच्च स्थिति आपकी काबिलियत को लोगों के सामने लाएगी। कारोबारी नए खर्च से पहले अपनी पूरी योजना दोबारा परख लें।

कर्क करियर साप्ताहिक राशिफल (19 अक्टूबर 2026 से 25 अक्टूबर 2026) 19 और 20 अक्टूबर को छठे घर में बैठे चंद्रदेव दफ्तर के रोजमर्रा के कामों को व्यवस्थित करने में मदद करेंगे। जिम्मेदारियों के बंटवारे पर चर्चा होगी तथा किसी प्रस्ताव को आगे बढ़ाने से पहले उसकी समीक्षा जरूरी होगी। तीसरे घर में नीच के सूर्यदेव संकेत देते हैं कि अपने अहं को रचनात्मक सुझावों के आड़े न आने दें।

21 अक्टूबर से चंद्रदेव सातवें घर में आकर साझेदारों, ग्राहकों और अनुबंधों को केंद्र में ले आएंगे। दूसरों की बात ध्यान से सुनकर साझा लक्ष्य पहचानने का यह बढ़िया समय है। राहुदेव भी इसी घर में हैं, इसलिए मौखिक वादों पर भरोसा न करें। व्यापारी हर जरूरी शर्त को लिखित में लें। 25 अक्टूबर की रात नौवें घर में चंद्रदेव का आना किसी गुरु या अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन दिला सकता है।

सिंह करियर साप्ताहिक राशिफल(19 अक्टूबर 2026 से 25 अक्टूबर 2026) 19 और 20 अक्टूबर को छठे घर में बैठे चंद्रदेव दफ्तर के रोजमर्रा के कामों को व्यवस्थित करने में मदद करेंगे। जिम्मेदारियों के बंटवारे पर चर्चा होगी तथा किसी प्रस्ताव को आगे बढ़ाने से पहले उसकी समीक्षा जरूरी होगी। तीसरे घर में नीच के सूर्यदेव संकेत देते हैं कि अपने अहं को रचनात्मक सुझावों के आड़े न आने दें।

21 अक्टूबर से चंद्रदेव सातवें घर में आकर साझेदारों, ग्राहकों और अनुबंधों को केंद्र में ले आएंगे। दूसरों की बात ध्यान से सुनकर साझा लक्ष्य पहचानने का यह बढ़िया समय है। राहुदेव भी इसी घर में हैं, इसलिए मौखिक वादों पर भरोसा न करें। व्यापारी हर जरूरी शर्त को लिखित में लें। 25 अक्टूबर की रात नौवें घर में चंद्रदेव का आना किसी गुरु या अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन दिला सकता है।

कन्या करियर साप्ताहिक राशिफल (19 अक्टूबर 2026 से 25 अक्टूबर 2026) 19 और 20 अक्टूबर को पांचवें घर के चंद्रदेव आपके दिमाग में नए विचार लाएंगे, जिन्हें आप किसी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही पुराने दस्तावेज जांचने और अधूरे काम पूरे करने की जिम्मेदारी भी रहेगी। यह काम दोहराव भरा लगेगा, लेकिन आपकी गुणवत्ता की परख यहीं से होगी।

21 अक्टूबर को चंद्रदेव छठे घर में आएंगे और रोज के कामकाज को ज्यादा कुशल बनाने की प्रेरणा देंगे। राहुदेव के साथ होने से किसी सहकर्मी की चाल पर भी नजर रखें। 23 अक्टूबर की दोपहर से सातवें घर में चंद्रदेव और वक्री शनिदेव ग्राहकों के साथ बातचीत में लचीलापन मांगेंगे। व्यापारी लंबित ऑर्डर और भुगतान की स्थिति साफ करें। अपनी क्षमता से ज्यादा काम का वादा न करें। देखें फ्री पर्सनलाइज्ड फाइनेंस राशिफल।

तुला करियर साप्ताहिक राशिफल (19 अक्टूबर 2026 से 25 अक्टूबर 2026) दसवें घर में उच्च के बृहस्पतिदेव आपके करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए शुभ संकेत दे रहे हैं। फिर भी उसी घर में नीच के मंगलदेव यह एहसास करा सकते हैं कि आपकी मेहनत को उतनी मान्यता नहीं मिल रही। इस अस्थायी झुंझलाहट में आकर कोई बड़ा फैसला न लें। 19 और 20 अक्टूबर को चौथे घर के चंद्रदेव घर से काम या घर की चिंताओं के बीच संतुलन बनाने की चुनौती देंगे।

23 अक्टूबर की दोपहर से चंद्रदेव छठे घर में आएंगे, जहां शनिदेव पहले से वक्री हैं। यह समय रोज के काम सलीके से निपटाने और लंबित फाइलें पूरी करने के लिए अच्छा रहेगा। 25 अक्टूबर की रात सातवें घर में चंद्रदेव का प्रवेश साझेदारी के मामलों को सक्रिय करेगा। व्यवसायी ग्राहकों की अपेक्षाएं और मौजूदा अनुबंध दोबारा देख लें और क्षमता से बढ़कर कोई वचन न दें।

वृश्चिक करियर साप्ताहिक राशिफल (19 अक्टूबर 2026 से 25 अक्टूबर 2026) 19 और 20 अक्टूबर को तीसरे घर में बैठे चंद्रदेव आपको हिम्मत और पहल करने का हौसला देंगे। किसी कठिन जिम्मेदारी को उठाने या पुराने फैसले को दोबारा परखने की नौबत आ सकती है। दसवें घर में केतुदेव कहते हैं कि दफ्तर में किसी बहस का हिस्सा बनने के बजाय अपने काम पर ध्यान रखें। कूटनीति से की गई बातचीत ज्यादा असर दिखाएगी।

21 अक्टूबर को चंद्रदेव चौथे घर में आकर घर की जिम्मेदारियों और दफ्तर के बीच संतुलन का सवाल खड़ा करेंगे। 23 अक्टूबर की दोपहर से पांचवें घर के चंद्रदेव नए विचारों और कौशल विकास में रुचि जगाएंगे। 25 अक्टूबर की रात छठे घर में पहुंचकर वे प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त दिला सकते हैं। व्यापारी चालू परियोजनाओं की जांच करें और बिना ब्योरा देखे कोई कमिटमेंट न दें।

धनु करियर साप्ताहिक राशिफल (19 अक्टूबर 2026 से 25 अक्टूबर 2026) सप्ताह के आरंभ में दूसरे घर के चंद्रदेव आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएंगे, जो किसी नई परियोजना पर चर्चा में काम आएगी। ग्यारहवें घर में बुधदेव और शुक्रदेव पुराने पेशेवर संपर्कों को फिर से जोड़ सकते हैं। ध्यान रहे कि किसी जिम्मेदारी की पूरी जानकारी लिए बिना उसे स्वीकार न करें।

21 अक्टूबर से तीसरे घर में चंद्रदेव और राहुदेव, दोनों मिलकर मीटिंग, प्रस्तुति और नेटवर्किंग को तेज कर देंगे। आपकी हिम्मत बढ़ेगी, पर बढ़-चढ़कर दावे करने से बचें। 23 अक्टूबर की दोपहर से चौथे घर में आए चंद्रदेव और वहां बैठे वक्री शनिदेव पेशेवर कर्तव्यों और पारिवारिक जरूरतों के बीच तालमेल मांगेंगे। व्यापारी विस्तार से पहले मौजूदा साझेदारियों की समीक्षा करें।

मकर करियर साप्ताहिक राशिफल (19 अक्टूबर 2026 से 25 अक्टूबर 2026) 19 और 20 अक्टूबर को आपकी राशि में चंद्रदेव मन को स्पष्ट और लक्ष्य के प्रति केंद्रित रखेंगे। किसी महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी उठाने या बहुत दिनों से रुके मुद्दे को सुलझाने का साहस मिलेगा। इस आत्मविश्वास को काम व्यवस्थित करने में लगाएं, एक साथ ढेर सारे काम उठाने में नहीं।

दसवें घर में वक्री शुक्रदेव किसी पुराने पेशेवर निर्णय या सहकर्मी से जुड़े संबंध को फिर चर्चा में ला सकते हैं। वहीं नीच के सूर्यदेव वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत में विनम्रता की मांग करेंगे। किसी भी बदलाव से पहले अपने तरीके की समीक्षा कर लें। 23 अक्टूबर की दोपहर से तीसरे घर के चंद्रदेव मेहनत और पहल का जोश बढ़ाएंगे। व्यापारी पुराने अनुबंध देखें और ग्राहकों से अपेक्षाएं साफ करें।

कुंभ करियर साप्ताहिक राशिफल (19 अक्टूबर 2026 से 25 अक्टूबर 2026) 19 और 20 अक्टूबर को बारहवें घर में चंद्रदेव कुछ कामों को धीमा कर सकते हैं, इसलिए अधूरे असाइनमेंट और चल रही चर्चाओं को निपटाने पर ध्यान दें। किसी नए प्रोजेक्ट में बारीकी से काम करने की जरूरत होगी।

21 अक्टूबर को आपकी राशि में चंद्रदेव का आगमन आत्मविश्वास बढ़ाएगा और आप अपने विचार खुलकर रख पाएंगे। लेकिन राहुदेव साथ होने से बदलाव की बेचैनी भी बढ़ेगी, इसलिए सिर्फ उत्साह में कोई अचानक कदम न उठाएं। छठे घर में उच्च के बृहस्पतिदेव कार्यशैली सुधारने और जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करने में मदद करेंगे। व्यवसायी विस्तार से पहले अपने कर्मचारियों की जरूरत, समय सारिणी और पुराने वादों का आकलन करें। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

मीन करियर साप्ताहिक राशिफल (19 अक्टूबर 2026 से 25 अक्टूबर 2026) 19 और 20 अक्टूबर को ग्यारहवें घर में चंद्रदेव सहकर्मियों और वरिष्ठों से सहयोग दिलाएंगे। फिर भी किसी पुराने असाइनमेंट को दोबारा देखना पड़ सकता है या कोई देरी सुलझानी पड़ सकती है। आपकी राशि में वक्री शनिदेव जिम्मेदारी से न भागने और अधूरे काम पूरे करने का संदेश दे रहे हैं।

21 अक्टूबर को बारहवें घर में चंद्रदेव के आने से काम की रफ्तार कुछ धीमी लग सकती है। 23 अक्टूबर की दोपहर जब चंद्रदेव आपकी राशि में आएंगे, तब निजी महत्वाकांक्षाएं और पेशेवर पहचान केंद्र में होगी। अपनी प्रगति पर विचार करें और सुधार के बिंदु पहचानें। मौजूदा काम का आकलन किए बिना ज्यादा जिम्मेदारी न लें। व्यवसायी चालू परियोजनाओं को परखें और ग्राहकों से स्पष्ट संवाद रखें।