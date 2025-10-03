नाड़ी और जैमिनी ज्योतिष में क्या है अंतर?

जैमिनी ज्योतिष में ग्रहों की जगह कारकों और राशियों से भविष्य देखा जाता है। नाड़ी ज्योतिष में माना जाता है कि भगवान शिव ने हर इंसान का जीवन नाड़ी पत्रों में लिख दिया है। आत्म कारक से दारा कारक तक हर ग्रह जीवन में खास भूमिका निभाता है। नाड़ी पत्रों में भूत वर्तमान और भविष्य की सटीक बातें छुपी होती हैं तो आइए इससे जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं।

आलोक भटनार, एस्ट्रोपत्री। यह लेख आपको भारतीय ज्योतिष की दो रहस्यमयी और गहरी पद्धतियों जैमिनी ज्योतिष और नाड़ी ज्योतिष से परिचित कराता है। जैमिनी ज्योतिष में ग्रहों की जगह कारकों और राशियों के आधार पर भविष्य देखा जाता है, जबकि नाड़ी ज्योतिष में माना जाता है कि भगवान शिव ने पहले से ही हर इंसान के जीवन की कहानी नाड़ी पत्रों में लिख दी है।

इस लेख में आप जानेंगे कि आत्म कारक से दारा कारक तक हर ग्रह हमारे जीवन की एक खास भूमिका निभाता है, और कैसे नाड़ी पत्रों में हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य की सटीक बातें छुपी होती हैं। ये दोनों पद्धतियां हमारे प्राचीन ज्ञान की अमूल्य धरोहर हैं, जो आज भी हमें जीवन की सही दिशा दिखाती हैं।

नाड़ी ज्योतिष भगवान शिव को जहां एक ओर संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है, वहीं वे अनेक दिव्य विद्याओं के जनक भी माने जाते हैं, जिन्हें हर युग में मानवता ने मार्गदर्शन के रूप में अपनाया है। योग इसका एक प्रमुख उदाहरण है। इसी प्रकार एक मान्यता के अनुसार, मां पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने नाड़ी पत्रों की रचना की थी जिनमें हर मानव के जीवन की भविष्यवाणियां लिखी गईं।

बाद में सप्तऋषियों में से एक महर्षि भृगु ने इस ज्ञान को और आगे बढ़ाया और विस्तारित किया। इस कारण नाड़ी ज्योतिष को ज्योतिष की सबसे प्राचीन परंपरा माना जाता है। यह पद्धति विशेष रूप से चोल वंश (लगभग 10वीं सदी) में अत्यंत लोकप्रिय रही। दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु के विद्वानों ने इसे आगे बढ़ाया, और इसी कारण कभी-कभी इसे तमिल ज्योतिष भी कहा जाता है।

दुर्भाग्यवश, समय के साथ-साथ बहुत-से मूल नाड़ी पत्र नष्ट हो गए और इसके लिए 1193 ई. में बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया जाना भी एक बड़ा कारण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिन भाग्यशाली लोगों को उनका नाड़ी पत्र मिल जाता है, उन्हें अपने भूत, वर्तमान और भविष्य की अत्यंत सटीक जानकारी मिलती है और यह अनुभव कई लोगों के लिए जीवन बदलने वाला साबित होता है। नाड़ी ज्योतिष, एक दिव्य संकेत है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही हमारे जीवन की दिशा किसी अदृश्य चेतना से जुड़ी रही है।