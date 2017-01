पश्‍तूूनों ने अब पाक आर्मी के अत्‍याचारों के खिलाफ सशस्‍त्र संघर्ष करने का एलान कर दिया है। उनका कहना है कि पाक आर्मी के जवान यहां स्‍थानीय महिलाओं पर बेतहाशा जुल्‍म ढहा रहेे हैं।

नई दिल्ली (एएनआई)। पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर के मुद्दे को विश्व स्तर पर उठाने की नाकाम कोशिशें करता रहा है। इसके बावजूद वह अपने ही घर में उठ रहे विरोधी स्वर को नहीं सुन पाता है। फिर चाहे वह पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) में हो रहे विरोध प्रदर्शन हों या फिर पश्तून लोगों का विरोध हो। दोनों ही मामलों में वहां के स्थानीय लोग पाकिस्तान सरकार पर बेहद संगीन आरोप लगाते रहे हैं।

सशस्त्र संघर्ष करने का एलान

अब पश्तुनों ने पाकिस्तान के खिलाफ बंदूक उठाकर सशस्त्र संघर्ष करने का एलान कर दिया है। पश्तून नेता उमर खटक ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि अब वह एक पश्तुनिस्तान लिब्रेशन आर्मी का गठन करेंगे और इसके नेतृत्व में अपने अधिकारों के लिए सशस्त्र संघर्ष करेंगे। उन्होंने इसपर दुनिया के देशों से भी समर्थन मांगा है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात की आशंका जताई है कि पाकिस्तान उनके ऊपर परमाणु हथियारों से हमला करवा सकता है।

पाक की ब्लैक मार्किट में मिलते हैं परमाणु हथियार

उमर ने कहा कि पाकिस्तान में परमाणुु हथियार तक यहां की ब्लैक मार्किट में मिलते हैं। उन्होंंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र ऐसा मुल्क है जो अपने ही लोगों को बेदखल कर देना चाहता है। उन्होंने पाकिस्तान सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पाक सरकार अब तक पश्तुनों को गुमराह करती आई है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि अब बहुत हो चुका है। अब पश्तून और ज्यादा बेवकूफ नहीं बनने वाले हैं।

एन कादरी ने फिर मांगा बलूचिस्तान की आजादी के लिए भारत का समर्थन

Pakistan can use nuclear weapons against us.Its a nuclear black market selling such weapons to rogue nations: Umar Khattak,Activist pic.twitter.com/2kIHoxmkFH

— ANI (@ANI_news) 14 January 2017