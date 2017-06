वीर जवानों के परिजनों की मदद के लिए गृहमंत्री की अपील, देखें वीडियो

उन्होंने कहा, 'हमारे देश के अर्धसैनिक बल हमेशा की देश की सुरक्षा करते आए हैं।

नई दिल्ली,जेएनएन। भारत के वीर जवानों की मदद के लिए गृहमंत्री राजनाथ ने एक वीडियो जारी कर अपील की है। गृहमंत्री राजनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो जारी कर लोगों से भारतीय अर्धसैनिक बलों के परिजनों को मदद देने को कहा है।

उन्होंने कहा, 'हमारे देश के अर्धसैनिक बल हमेशा की देश की सुरक्षा करते आए हैं। हमारे देश की एकता और अखंडता को कायम रखने में जवानों का अतुल्य योगदान रहा है। वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों का सम्मान करना ये हमारा परम कर्तव्य है। हमारी वेबसाइट bharatkeveer.gov.in website पर उनको सहयोग देकर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं।

The nation will remember the sacrifice of its bravehearts. You can support their families through #BharatKeVeer : https://t.co/ssKJpawL25 pic.twitter.com/dG7kXRR2iR