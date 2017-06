श्रीनगर: CRPF के काफिले पर आतंकी हमला, SI शहीद, दो जवान घायल

जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में एक सब इंस्पेक्टर शहीद हो गया है।

श्रीनगर, एएनआई। जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ है। इस आतंकी हमले में एक सब इंस्पेक्टर शहीद हो गया है। जबकि दो जवान घायल बताए जा रहे हैं। ये हमला लालचौक से करीब 12 किलोमीटर दूर पंथाचौक के पास हुआ है। आतंकियों ने सीआरपीएफ के वाहन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। जिसके बाद सीआरपीएफ जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की।

सीआरपीएफ के आईजी रविदीप साही ने बताया कि इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और आतंकियों की तलाशी के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया है।

Firing was on our vehicle. One SI lost his life & 2 of our personnel are injured. We have cordoned the area:IG CRPF Ravideep Sahi #Srinagar pic.twitter.com/ONVWJqDhBz