जम्‍मू कश्‍मीर: आतंकी ठिकाने पर छापेमारी, हथियार और गोला बारूद जब्‍त

जम्‍मू कश्‍मीर के शोपियां जिले में एक आतंकी ठिकाने पर सुरक्षाबलों ने हमला बोल दिया और ढेर सारे हथियार व गोला बारूद जब्‍त किए गए।

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो। सुरक्षाबलों ने सोमवार को दक्षिण कश्मीर के शोपियां में एक आतंकी ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। इस छापेमारी में सुरक्षाबलों ने हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया।

मिली जानकारी के अनुसार, सुरक्षाबलों को त्रेंज में आतंकियों के देखे जाने की खबर मिली थी जिसके आधार पर राज्य पुलिस के विशेष अभियान दल और सेना की 44 आरआर ने इलाके में एक तलाशी अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत संदिग्ध आतंकी ठिकाने पर हमला कर हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। जबकि आतंकी फरार होने में कामयाब हो गए।

Terrorist hideout busted by security forces in Shopian district of J&K. Arms and ammunition seized pic.twitter.com/U9RDKTY5Nn

बरामद जखीरे में एक एसएलआर राइफल, दो मैगजीन, 74 एसएलआर कारतूस, आरपीजी के दो एचई राउंड, एके- 47 की एक मैगजीन व 509 कारतूस, एक चीनी हथगोला, एक सोलर चार्जर, एक पाउच, दवाओं से भरा एक थैला, सैन्यकर्मियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली काली बेल्ट, एक मोबाईल फोन, एक नेलकटर शामिल है।

संबधित अधिकारियों ने बताया कि बरामद जखीरे में शामिल एसएलआर राइफल गत वर्ष ही आतंकियों ने राज्य पुलिस के जवानों से लूटी थी। त्रेंज में बने इस ठिकाने को नष्ट कर दिया गया है ताकि दोबारा इसका इस्तेमाल न हो सके। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आतंकियों ने सुरक्षाबलों को अपने ठिकाने की तरफ आते देख लिया हो और वह वहां से भाग निकले हों। फिलहाल, उनकी धरपकड के लिए एक तलाशी अभियान चलाया गया है।

