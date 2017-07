जम्मू-कश्मीर: अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला, 8 की मौत

अनंतनाग में सोमवार रात अमरनाथ यात्रियों की बस पर आतंकियों ने हमला कर दिया। हमले में आठ श्रद्धालुओं की मौत हो गई है।

जम्मू, जेएनएन। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में सोमवार रात अमरनाथ यात्रियों की बस पर आतंकियों ने हमला कर दिया। हमले में आठ श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। हमला रात करीब 8.20 बजे हुआ। दर्जन भर श्रद्धालु घायल भी हुए हैं। सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।

हमला तब हुआ जब अमरनाथ यात्रियों से भरी एक बस बालटाल से मीर बाजार की तरफ जा रही थी। इसी दौरान आतंकियों ने बस पर फायरिंग शुरू कर दी। जिस बस पर यह हमला हुआ है वो श्राइन बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है। यानी इस बस के साथ कितनी सुरक्षा व्यवस्था थी, इसकी भी जांच की जा रही है। इस हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एहतियात के तौर पर जम्मू-श्रीनगर हाईवे को बंद कर दिया गया है।

गौरतलब है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकी हमलों को लेकर कई स्तर पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। एक-एक यात्री की सुरक्षा निश्चित करने के दावे किए गए थे। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि श्रद्धालुओं को निशाना बनाने में आतंकी कैसे सफल रहे। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की ओर से इस बार श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है।

अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले पर बॉलिवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने दुख जताया है।

Attack on innocent #AmarnathYatra pilgrims is a low of another level! Angry and sad...prayers for all those affected. — Akshay Kumar (@akshaykumar) July 10, 2017

Security has been enhanced at Jammu-Srinagar National highway in Udhampur following terror attack on Amarnath Yatra pilgrims in Anantnag. pic.twitter.com/9MKI46fglP

#WATCH Visuals from Anantnag attack site: 2 Amarnath yatra pilgrims killed, many injured after terrorists attacked their bus in Batingu(J&K) pic.twitter.com/DZORy6DWvE

2 Amarnath yatra pilgrims killed, many injured after terrorists attacked their bus in Batingu area of J&K's Anantnag. pic.twitter.com/0VUhq77r2u — ANI (@ANI_news) July 10, 2017

