ट्वीटर पर पति को क्यों नहीं फॉलो करतीं सुषमा स्वराज... जानें

सोशल साइट ट्वीटर पर सुषमा स्‍वराज काफी एक्‍टिव होती हैं, इसके जरिए उनके ‘सेंस ऑफ ह्यूमर’ का भी सबको पता है और अब उनके पति स्‍वराज कौशल के भी मजेदार ट्वीट वायरल हो रहे हैं।

नई दिल्ली (जेएनएन)। केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज और उनके पति स्वराज कौशल के पास बेहतरीन ‘सेंस ऑफ ह्यूमर’ है इसका पता सोशल साइट ट्वीटर पर चल रहा है जहां कौशल के मजेदार ट्वीट पर अन्य टि्वटर यूजर्स ने भी मजेदार टिप्पणियां दी हैं।

किसी ने कौशल से पूछा, सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट कौन है और मिजोरम का पूर्व गवर्नर कौन है, वे अपनी पत्नी सुषमा स्वराज को ट्वीटर पर क्यों नहीं फॉलो करते हैं...। इसपर उनकी हाजिरजवाबी का बेहतरीन सबूत देने वाला जवाब था। कौशल ने जवाब दिया- ‘क्योंकि मैं लीबिया या यमन में नहीं फंसा हूं।‘

Because I am not stranded in Libya or Yemen. https://t.co/nLB5scht3j — Governor Swaraj (@governorswaraj) February 17, 2017

उनके इस जवाब पर एक यूजर ने लिखा है, 'खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के लिए, सभी जोड़ों को एक दूसरे को फेसबुक और टि्वटर पर ब्लॉक कर देना चाहिए।‘

कौशल का यह जवाब उनकी पत्नी के विदेश मंत्री होने की ओर इशारा दे रहा था जो विदेशों में फंसे भारतीयों के लिए मदद उपलब्ध कराती हैं। स्वराज ट्वीटर पर इतनी एक्टिव हैं कि यदि किसी दिन उनकी ओर से ट्वीट नहीं होता है तो लोगों के मन में आशंकाएं होती हैं। एक ने तो स्वराज के पति से पूछ डाला कि स्वराज ठीक तो हैं न क्योंकि आज उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया है।

कौशल ने अपने हाजिरजवाबी का नमूना यहां भी पेश करते हुए जवाब दिया ‘हां बिल्कुल, यदि वह ट्वीट नहीं कर रही इसका मतलब सब ठीक है।

If she is not tweeting, then all is well. https://t.co/TJEMSx6jAE — Governor Swaraj (@governorswaraj) February 14, 2017

पिछले वर्ष स्वराज ने पति के साथ अपनी एक तस्वीर ट्वीट किया था। इसके पहले अपनी शादी की एक खूबसूरत तस्वीर भी डाली थी।

सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल नामी वकील रह चुके हैं और पूर्व राज्यपाल हैं। सुषमा स्वराज ट्विटर के जरिए मदद मांगने वालों के लिए आसानी से उपलब्ध रहती हैं। विदेशों में फंसे लोगों की मदद करने से लेकर पासपोर्ट बनवाने तक में मदद करती हैं।

वहीं उनके पति स्वराज कौशल भी पीछे नहीं हैं।

एक यूजर ने कौशल से पूछा, 'आप आखिरी बार सुषमा स्वराज से कब मिले थे?' इस पर उसे जवाब मिला था, 'क्या आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं।'

Are you an RTI activist ? https://t.co/sI8cZf40ya — Governor Swaraj (@governorswaraj) February 16, 2017

एक ने कहा- ‘आप और सुषमा स्वराज के पास गजब का सेन्स ऑफ ह्यूमर है। आप दोनों खूब मजे करते होंगे।' इस पर कौशल ने जवाब दिया- 'यह कॉमेडी पिछले 42 साल से जारी है।'

The comedy is on for 42 years now. https://t.co/VAaqULqN5Y — Governor Swaraj (@governorswaraj) February 16, 2017

एक ने तो पूछ डाला- यह अरैंज मैरिज थी या लव मैरिज?' इस पर कौशल का शानदार जवाब था, 'दोनों के लिए वारंटी पीरियड क्या है।'

What is the warranty period for each ? https://t.co/6aQ4VdG2LG — Governor Swaraj (@governorswaraj) February 15, 2017

मालूम हो कि 1990 में महज 37 साल की उम्र में स्वराज कौशल मिजोरम के राज्यपाल के रूप में पदभार संभालने वाले भारतीय इतिहास में सबसे कम उम्र के गवर्नर बने थे. उन्हें हरियाणा विकास पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अगस्त 1998 में हरियाणा से राज्यसभा के लिए चुना गया था।

पिछले साल किसी ने पूछा था कि आपकी पत्नी आपको फॉलो क्यों नहीं करती इसपर कौशल का जवाब था मैं पिछले 45 सालों से उसे फॉलो कर रहा हूं, अब चीजों को नहीं बदल सकता।‘