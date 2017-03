अाप कार्यालय में सन्नाटा, उम्मीद के मुताबिक नहीं अाए परिणाम

अरविंद केजरीवाल गोवा अौर पंजाब में सरकार बनाने का दावा ठोक रहे थे। दोनों राज्यों में पार्टी के खराब प्रदर्शन से अाप कार्यकर्ताअों में जहां निराशा है वहीं दिल्ली पार्टी दफ्तर में सन

नई दिल्ली। विधानसभा चुनाव के प्रारंभिक रुझान अौर नजीतों से जहां भाजपा में उत्साह का माहौल हैं, वहीं अाम अादमी पार्टी कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुअा है। पंजाब अौर गोवा विधानसभा में पहली बार चुनाव में उतरी अाम अादमी पार्टी में निराशा दिख रही है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गोवा अौर पंजाब में सरकार बनाने का दावा ठोक रहे थे। दोनों राज्यों में पार्टी के खराब प्रदर्शन से अाप कार्यकर्ताअों में जहां निराशा है वहीं पार्टी दफ्तर में सन्नाटा पसरा है।

पांच राज्‍यों में विधानसभा चुनाव आए एग्जिट पोल के नतीजों में आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस में कांटे की टक्‍कर थी। एग्जिट पोल के यह आंकड़ों से उत्साहित अाप कार्यकर्ता पंजाब सरकार बनाने का ख्वाब देख रहे थे।

राष्‍ट्रीय पार्टियों के लिए बन रही खतरा

दिल्‍ली में धमाकेदार शुरुआत के बाद अन्य राज्यों में सत्‍ता पर काबिज होने का सपना देखने वाली अाप को मायूसी हाथ लगी। गौरतलब है कि आप ने दिल्‍ली में से न सिर्फ वर्षों तक सत्‍ता में रही कांग्रेस और भाजपा को साफ कर दिया बल्कि आमजन को एक मजबूत विकल्‍प भी दिया है। 'आप' पहली ऐसी पार्टी है सियासत के मैदान में कुछ वर्षों पहले ही उतरी है इतनी धूम मचाई थी। दिल्‍ली की सत्‍ता पर ऐसी पार्टी का काबिज होना अपने आप में काफी अहम है। इतना ही नहीं जिस तरह से 'आप' दिल्‍ली से निकलकर दूसरे राज्‍यों में दस्‍तक दे रही थी। इससे लगता था कि आने वाले कुछ समय में वह राष्‍ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्‍त कर ले।

पांच राज्‍यों में विधानसभा चुनाव खत्‍म होने के बाद अब बारी रिजल्‍ट की है। मतदान खत्‍म होने के बाद आए एग्जिट पोल के नतीजों ने आंकड़े पेश किए हैं उनमें सबसे दिलचस्‍प आंकड़ा पंजाब का है, जहां पर सभी मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस में कांटे की टक्‍कर है। कुछ एग्जिट पोल के रिजल्‍ट राज्‍य में आप को ही नंबर वन पार्टी का दर्जा दे रहे हैं। एग्जिट पोल के यह आंकड़े अगर जमीन पर पूरी तरह से सही न भी हुए तो भी इतना जरूर होगा कि आम आदमी पार्टी राज्‍य में अपनी जबरदस्‍त दस्तक देने वाली है। यही वह वजह है जिसने पंजाब के चुनावी मुकाबले को उत्‍तर प्रदेश से भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है।

