स्पीड गवर्नर केस में सुप्रीम कोर्ट ने दस राज्यों को भेजा समन

सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों में स्‍पीड गवर्नर नहीं होने के कारण दस राज्‍यों को समन भेजा गया है।

नई दिल्ली(जेएनएन)। देश भर में सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों में स्पीड गवर्नर लगाये जाने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुर्इ। कोर्ट ने दस राज्यों के परिवहन सचिवों को मामले पर प्रतिक्रिया नहीं दाखिल करने पर समन जारी किया। दरअसल कोर्ट इस बारे में केन्द्र और राज्यों को पहले ही नोटिस जारी कर चुका है।

SC summons transport secretaries of 10 states for not filing responses to petition on installing speed governors in transport vehicles.

