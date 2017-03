पाकिस्तान-बांग्लादेश से लगने वाली अन्तरराष्ट्रीय सीमाएं जल्द होंगी सील- राजनाथ सिंह

गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान-बांग्लादेश के साथ लगने वाली भारत की अन्तरराष्ट्रीय सीमा को जल्द ही सील किया जाएगा।

नई दिल्ली (जेएनएन)। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सीमा पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान-बांग्लादेश के साथ लगने वाली भारत की अन्तरराष्ट्रीय सीमा को जल्द ही सील किया जाएगा। गृहमंत्री मध्य प्रदेश के टेकनपुर स्थित बीएसएफ एकेडमी में बीएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट की पासिंग परेड में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे।

We have decided to seal the international borders with Bangladesh & Pakistan as soon as possible: HM Rajnath Singh at BSF Academy (MP) pic.twitter.com/neodMqAGOG