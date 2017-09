पीएम मोदी के इस अभियान के खुलकर समर्थन में आए सुपरस्टार रजनीकांत

रजनीकांत ने शुक्रवार को मोदी के 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान का खुलकर समर्थन किया।

चेन्नई, प्रेट्र। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत ने शुक्रवार को मोदी के 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान का खुलकर समर्थन किया। 66 वर्षीय अभिनेता ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, 'मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान का तहेदिल से समर्थन करता हूं। स्वच्छता ही देवभक्ति है।'

I extend my full support to our hon. Prime Minister @narendramodi ji’s #SwachhataHiSeva mission. Cleanliness is godliness.