मणिपुर में 40 से ऊपर सीटें जीतेगी भाजपा: प्रकाश जावडेकर

मणिपुर(एएनआई)। मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। सत्ताधारी कांग्रेस और बीजेपी के बीच यहां कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। भाजपा नेता प्रकाश जावडेकर ने यहां से 40 से ऊपर सीटें जीतने का भरोसा जताया है। दो चरणों में होने वाले मणिपुर में 60 विधानसभा सीटे हैं।

We are very confident that we will win 40+ seats in Manipur: Prakash Javadekar,Union Minister pic.twitter.com/usoaiz5lfe