शाहरुख खान के प्रमोशन में हुई शख्स की मौत के बाद रेल मंत्री ने दिए जांच के आदेश

रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ट्वीट कर जानकारी दी कि रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक को इस मामले की जांच करने और किसी भी चूक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

नई दिल्ली, आईएएनएस। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान द्वारा अपनी आने वाली फिल्म रईस के प्रमोशन के लिए मुंबई से दिल्ली की ट्रेन यात्रा के दौरान वडोदरा स्टेशन पर हुई एक शख्स की मौत के बाद रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इस घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं।

रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ट्वीट कर जानकारी दी कि रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक को इस मामले की जांच करने और किसी भी चूक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं।बता दें कि भीड को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था जिसके बाद कुछ लोगों के चेहरे और सिर पर चोट लग गई। जिसमें अन्य दो व्यक्तियों के भी इस घटना में घायल होने की खबर है।

Directed DG RPF to investigate the matter and take stern action against any lapse https://t.co/QcdJmUIT1v