गत 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीटर फॉलोअर्स ने बर्थडे विश दी जिसका जवाब देर रात पीएम ने दिया, साथ ही यूजर्स को एक सरप्राइज भी दे डाला।

नई दिल्‍ली (एएनआई)। 17 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्‍मदिन के अवसर पर ट्वीटर यूजर्स ने उन्‍हें बधाइयों वाले ट्वीट किए। व्‍यस्‍त कार्यक्रम की वजह से इनका जवाब प्रधानमंत्री ने देर रात दिया। इस जवाब के साथ यूजर्स को एक रिटर्न गिफ्ट भी मिला जिसके बाद पूरी ट्वीटर कम्‍युनिटी भाव-विभोर हो गयी। दरअसल, ट्वीटर पर सर्वाधिक फॉलो किए जाने वाले शख्‍सियतों में से एक नरेंद्र मोदी ने अपने कुछ फॉलोअर्स को फॉलो बैक करना शुरु कर दिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने कभी भी पारंपरिक तौर पर जन्‍मदिन नहीं मनाया। इस बार उन्‍होंने अपने जन्‍मदिन पर राष्‍ट्र को सरदार सरोवर डैम दिया। गुजरात में इवेंट्स के बाद वे भारतीय वायुसेना के मार्शल अर्जन सिंह के आवास पर उन्‍हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे और उनके परिजनों को सांत्‍वना दी। पूरा दिन व्‍यस्‍त रहने के बाद देर रात को प्रधानमंत्री ने ट्वीटर पर अपने फॉलोअर्स से मिले जन्‍मदिन की शुभकामनाओं का जवाब देना शुरू किया।

व्यापक तौर पर लोगों से जुड़े प्रधानमंत्री के कंटैक्‍ट में विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से लेकर राष्ट्रीय नेताओं तक हैं। जिस उत्साह और जोश के साथ उन्होंने इन बड़ी शख्‍सियतों को जवाब दिया बिल्‍कुल वैसे ही अपनी आम जनता को भी जवाब दिया।

Thank you Nikhil for your good wishes. https://t.co/1zMThioUzg

एक ट्वीटर यूजर अनीत की शुभकामना- हमारे पास जनता के प्रधानमंत्री हैं जिन्‍होंने भारतीयों के लिए खुद को सौंप दिया है और देश के लिए उनकी कड़ी मेहनत व त्‍याग से मुझे हमेशा प्रेरणा मिलती है। इसके जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर शुक्रिया अदा किया।

इस ट्वीटर एक्‍टीविटी के बीच एक सुरेश नामक यूजर ने अपने ग्रीटिंग्‍स पर पीएम की प्रतिक्रिया न दिए जाने पर अफसोस व्‍यक्‍त किया ही था कि 6 मिनट बाद ही पीएम मोदी ने धन्‍यवाद का जवाब भेजा जिससे वह तो प्रसन्‍न हुआ ही ट्वीटर कम्‍युनिटी भी काफी खुश हुई।

इससे भी अचंभे की बात तब हुई जब लोगों को पीएम ने रिटर्न गिफ्ट दिया। दरअसल प्रधानमंत्री ने फॉलोअर्स को ‘फॉलो बैक’ कर रिटर्न गिफ्ट दिया। जिसके बाद लोगों के ट्वीट आने शुरू हो गए और वे खुशी का इजहार करते हुए कहने लगे कि प्रधानमंत्री की ओर से मिले इस रिटर्न गिफ्ट को वे कभी नहीं भूलेंगे।

My heart skipped a beat when I saw this! Kal birthday @narendramodi ji ka tha, but I got an invaluable gift! Thank you Sir, am overwhelmed!! pic.twitter.com/cuHm0mLxXe