श्रीनगर (एएनआई)। नेशनल कांफ्रेंस के नेता मुस्‍तफा कमाल ने पार्टी अध्‍यक्ष व पूर्व मुख्‍यमंत्री फारुक अब्‍दुल्‍ला का बचाव करते हुए शनिवार को कहा कि उन्‍होंने कश्‍मीर की वर्तमान दशा को व्‍यक्‍त कर केंद्र से ध्‍यान देने का आग्रह किया है।

मुस्‍तफा कमाल ने कहा, ‘अशांति और पथराव का कारणों का पता लगाएं इसपर कार्रवाई करें और यह बंद हो जाएगा लेकिन दुख है कि केंद्र इसमें रुचि नहीं ले रहा है।‘ उन्‍होंने आगे कहा, ‘फारुक अब्‍दुल्‍ला ने कुछ भी गलत नहीं कहा, उन्‍होंने केवल वर्तमान की कश्‍मीर के हालात का वर्णन किया है।‘

Reason for unrest and stone pelting? Go to the cause, address it and it will stop,but sadly New Delhi not interested: Mustafa Kamal,NC